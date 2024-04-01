Погонять густеру фидерком Владимир Клень | 22 июля 2024 г.

Такая рыба, как густера, относится к числу вездесущих. И выезжать на реку или озеро, грезя именно о её поимке, можно с разными снастями. Их выбор зависит от множества обстоятельств, но лично в моём случае чаще всего предпочтение отдается пикеру или легкому фидеру. Именно эти современные донные удочки позволяют надеяться на самые крупные экземпляры густеры.

Густера густере – рознь. Одно дело, когда ловишь густёрку, мило прозванную «лаврушкой» (производное от лаврового листа), и совсем другое – солидную рыбину массой за кило (фото 1). Конечно, в иной день золотник бывает мал, да дорог, но стремиться всё-таки хочется к большему.

В водных объектах моей местности густера водится в изрядном количестве, вот только размер её здорово разнится в зависимости из среды обитания. В озёрах она, как правило, мелковатая и чаще всего не превосходит длины ладошки (фото 2). Всё, как в умных книжках писано – от 100 до 200 г в массе своей. А вот в реках совсем иное дело. В некоторых из них даже густёрка под 300 г – это ходовой и отнюдь не выдающийся экземпляр, обитают и куда солиднее (фото 3).

Удивительное дело: даже в тех регионах, где густеры полным-полно, редко услышишь, что рыбак планировал именно её поимку. А ведь за той же плотвой по весне любят охотиться приверженцы самых разных снастей, и это неоспоримо. Да и рыболовы-спортсмены не прочь сделать ставку на плотву на официальных стартах. Выходит какой-то странный двойственный подход.

Плотва едва ли не всех манит, густера же – наоборот, хотя в преднерестовый период, чаще в мае, она тоже сбивается в густые стаи и движется к нерестилищам. К слову, считается, что от термина «густо» и произошло название этих рыб. Ну и насчет сравнения кулинарных качеств густеры и плотвы тоже не всё однозначно. Как по мне, густера в приоритете над плотвой, а поговорка «Крупная густера вкуснее мелкого леща» неспроста идет из глубины веков.

В общем, я не согласен с тем, чтобы отводить густере место только в прилове. Так что строю свою практику в том числе и с ориентиром на неё, как на основной объект ловли. У меня с приятелями даже появился такой словесный оборот как «погонять густеру».

Поэтому во время таких выездов поимку любой иной рыбы, даже более крупной, нежели густера, считаем работой на прилов. И раз основной ориентир густера – значит, густера, и никакой попутно пойманный лещ или голавль целеполагания не меняют. Ведь, согласитесь, ловить разнорыбицу – дело нехитрое, а вот получить результат в поимке конкретного вида рыб из внушительного ряда представленных в реке или озере – сложнее, зато в разы интереснее (фото 4).

Повторюсь, что густера – это стайная, массово распространенная рыба, поэтому ловить её целенаправленно можно и нужно. К тому же она активна круглый год - и в жару, и в дождь, и в стужу. Плюс отлично реагирует на самые разные приманки, о чём будет сказано ниже.

Густера в фокусе донки

Будучи убежденным сторонником первичности правильного выбора места ловли, в случае с густерой тоже беру этот ориентир. Определяясь с рекой, озером, водохранилищем и иже с ними, взвешиваю все за и против. Меня прельщают такие водные объекты или отдельные их акватории, где густера достойна того, чтобы именно ей отдать приоритет. Основной критерий – соответствующая величина, ведь таскать только «лавровые листики» интересно разве что начинающим. Учитывая, что на водоемах и водотоках ловля густеры имеет свои отличительные особенности, разложу видение этих вариантов со своей колокольни.

Возможности сортировки мест обитания мелкой и крупной густеры существуют и вытекают из общей рыболовной практики. В прибрежной мелководной черте мелочи однозначно больше, особенно если это не река, а озеро. Микрогустерочки любят сновать у ковра растительности, и даже на огромный кусок разевают роток (фото 5). Достойная густерка тут если и проскочит, то станет приятным исключением. Мой выход из подобного положения – это, прежде всего, увеличение дистанции ловли с акцентом на фидерную оснастку.

Использование фидера в принципе повышает шансы в ловле любых рыб достойных размеров. Удаленность сектора заброса от берега, отсутствие растительности, увеличение глубины убирают разную нежелательную мелочь, либо существенно снижают её количество и активность (фото 6). Густера – ближайший родственник леща и плотвы. Их нерестовые периоды частично совпадают по времени. И потому наша героиня даже умудряется перекрещиваться с ними, образуя гибридные уловы. Так что, взяв в руки фидер, можно изначально настроиться на эту «спетую троицу» (фото 7), что уже хорошо.

Что касается конкретной дальности фидерно-пикерных забросов, особенностей оснастки и используемых приманок, то тут просматривается разделение между ловлей густеры в реках и стоячих водах озёр, стариц, водохранилищ и т.п. Однако очевидных, приводящих к успеху шаблонов нет ни там, ни там. Расскажу о своих наблюдениях и основанных на выводах из них подходах к ловле густеры в спокойной воде озёр и в стремительном потоке рек.

За густерой на озеро

Затратив много времени на фидерную ловлю лещей на озёрах, я обратил внимание на следующую закономерность. Если сектор ловли находится на удалении примерно в полсотни и более метров, причем обязательно с привязкой к яме, помимо лещей может поклевывать и плотва.

Густера же попадается реже, и несколько её «хвостов», обычно добываемых здесь, тянут максимум на попадание в ранг прилова. Но ситуация меняется, когда сектором ловли становится озёрное плато. Даже если глубина на протяженном участке не превышает двух метров, на ней можно не только весной, но и летом успешно ловить и тех же лещей, и тем более густеру с плотвой, поставив их прикормкой на точку. Особенно на восходе и закате солнца, а также ночью (фото 8).

Когда дно не имеет привлекательных аномалий, а глубина повсеместно составляет всего 2-3 м, дальность заброса отходит на второй план. С учетом особенностей расположения точки заброса (скажем, нависающие вокруг ветки деревьев, поджимающие кусты и др.), ветровой обстановки и иных моментов, я выбираю комфортную дистанцию и «накрываю стол»

Оснастка - максимально деликатная. Вершинка удилища – 0,5 - 0,75 oz, шнур сечением не больше 0,1 мм, кормушки с собственной массой от 10 до 40 г. Поводок - из прочной, но мягкой монофильной лески толщиной 0,08 - 0,1 мм и длиной порядка 40 см. Ну а когда вероятен подход крупной рыбы, практикую между шнуром и поводком ставить демпфирующую врезку из фидер-гама (фото 9).

Если в секторе ловли обосновались лещи и подлещики, вероятность поимки густеры и плотвы сводится почти что к нулю. Лещи привычно разгоняют меньших сородичей. Но в ходе многих рыбалок я натренировался вычислять удаленные от берега участки акватории, где наличие лещей по идее должно быть минимальным, и как раз там могут доминировать густера и плотва.

Поэтому если грезить именно о последних, можно на этих участках смело применять свою оснастку.

Размер и форму крючков для густеры я подбираю соразмерно используемым приманкам, но обычно в диапазоне номеров 10 – 14 (фото 10). Основные наживки – опарыши, мотыли, черви. Причем использование одних лишь червей способно значительно уменьшить активность плотвы, что для «густеронацеленного» несомненно хорошо.

Великолепной густерочной наживкой считаю шитиков. На берегах обрамленных деревьями озёр их предостаточно и можно собрать прямо под ногами (фото 11). Они ткут свои домики из подсобного материала – опадающей листвы, коры и пр. Другой вопрос, что такая наживка очень ранимая (фото 12) и требует особого внимания.

Я стараюсь использовать её в пикерной вариации снасти, не выпуская удилища из рук после заброса. Ведь рыбе достаточно мгновения, чтобы сорвать шитика с крючка или высосать питательное содержимое. Квивертип пикера передает такую поклевку как резкое подергивание. Не успел сразу подсечь после подобного тычка – пиши пропало, надо наживлять свежего шитика. Ну а помимо густеры им с удовольствием лакомятся плотва и уклея.

Мои ходовые насадки для ловли густеры – перловка (фото 13), кукуруза (сладкая консервированная и вулканизированная Corn Puff - фото 14), а также пенопластовые горошины. Хорошо себя зарекомендовали «бутерброды» из комбинаций разных наживок и насадок (фото 15).

Заметил, что иной раз значение имеет не только аромат приманки, но и её цвет. Казалось бы, всего-то заменил красную горошину на зеленую, а результат выходит разный: если первую рыба пробовала вяло, то вторую пытается мгновенно проглотить.

Густера не особо горазда на клёв в дождливую погоду, зато способна активно кормиться в жару, когда другие виды карповых не проявляют активности. Но мне регулярно приходится сталкиваться с ситуациями, когда густера бывает апатично настроена к неподвижно лежащей на дне приманке, зато совсем иначе ведет себя, если та парит в толще воды. На такие случаи у меня есть несколько вариантов решения проблемы. Первый – использую для ловли только лишь пенопластовую горошину, либо подсаживаю её на крючок к иным приманкам (фото 16).

Второй – изменяю сам тип оснастки, попутно меняя форму подачи приманки. Вместо обычной устанавливаю флэт-кормушку с коротким (10 - 15 см) поводком (фото 17). Флэт предназначен не для рассыпчатого, а более липкого и вязкого прикорма, поэтому ранее используемую сыпучую смесь требуется увлажнить. Порой для лучшей склейки подсыпаю еще сухую манку, которая всегда есть в походной сумке. Выходит весьма неплохо.

В схожем ключе с флэт-методной ловлей работают скользящие кормушки типа «арбуз» (фото 18), поэтому успешно использую и их. Соответственно, поводок ставлю тоже короткий - длиной до 20 - 30 см.

Своеобразно поступает мой приятель, который вяжет оснастку с кормушкой- «арбуз», цепляя выше и ниже её сразу два поводка длиной по 15 см. На крючок нижнего поводка насаживает натуральные приманки, верхнего – пенопластовую горошинку размером в 2 мм лимонного или бледно зеленого цветов. Редко бывает, когда б он на рыбалке не вытягивал дуплетом густеру, плотву или подлещиков (фото 19).

За речной густерой

Сколь бы ни была привлекательной донная ловля озёрной густеры, до речной ей всё равно далеко. На реках густера представлена более многочисленными стаями, которые вне зависимости от условий обитания (уровня подъема воды, кислородного режима и пр.) предпочитают одни и те же участки акватории. К тому же размер и масса густеры тут не чета озёрной, о чем говорилось выше.

Другое дело, что в силу особенностей питания густеры, поймать летом особей массой свыше 300 г удается не каждому. Ведь летние реки полны молюсками - дрейссеной и перловицой (фото 20), ракушками-катушками (фото 21), живородками (лужанками - фото 22). А их густера, имеющая двурядные глоточные зубы, размалывает и с удовольствием поедает. Поэтому трофейная рыбка чаще ловится ранней весной, осенью и зимой, когда она менее разборчива в плане корма и обращает внимание на того же мотыля или опарыша.

Казалось бы, что летом должно быть проще - набрал доступной ракушки и лови себе в удовольствие увесистых рыб. Но по этому пути идут единицы, ибо такая наживка очень плохо держится на крючке и потому применяется в поплавочной оснастке, поклонников которой становится всё меньше. Плюс требуется много подготовительной работы для изготовления прикорма (насобирать ракушку в большом количестве, растолочь, очистить).

Так что удел фидеристов иные, можно сказать - типовые приманки, которые я указывал выше при освещении озёрной ловли густеры. Вместе с тем на реках фору даже шитикам, не говоря уж о варёном люпине, дают пиявки-клепсины. Можно смело сказать, что они работают адресно по густере. Царство пиявок – прибрежная зона, где их легче всего отыскать под камнями (фото 23).

Ну а оснастка напрашивается пикерная. Легкая огрузка меня не смущает – скорее, наоборот, ибо, швыряя 100-граммовые кормушки на расстояние 15 - 30 м от берега, быстрее распугаешь рыбу, нежели поймаешь. Увы, сейчас такое доводится видеть довольно часто в исполнении далеких от вдумчивой рыбалки типов, удивляющихся при этом, почему у них не ловится рыба.

Густера по своей природе пуглива, поэтому я стараюсь уединяться и тихонько вести себя на берегу, делая бесшумные маятниковые забросы в привлекательном месте. Люблю ловить густеру в прибрежных ямах, в местах с обратным течением, на перекатах, в небольших заводях.

Использую кормушки от 10 до 20 г, либо просто грузила, поводок длиной в 1 - 1,5 м. Отловив первые полчаса-час, можно определить конкретные точки, где огрузка будет сноситься, а где фиксироваться и не сбиваться течением.

Однако это не единственный успешный подход в рыбалке. Порой стоит избрать прямо противоположный вариант, когда оснастка будет как раз передвигаться по дну, гонимая течением. Для этого вместо кормушки использую «покаток» (фото 24) - шарообразное грузило или «оливку», которые при приводнении к тому же издают меньше шума, нежели кормушки.

Плюс с грузилами намного рациональнее ловить на перекатах и мелководье, куда рыбы выходят в вечерние, ночные и утренние часы. Монтаж оснастки простой и включает в себя леску (шнур), груз, бусину-отбойник, вертлюжок и поводок.

Густера, река и фидер

Применение для ловли густеры фидера целесообразнее в случае удаленности перспективного сектора ловли. И это не обязательно могут быть глубоководные русловые ямы. Знаю мелководные участки, где колонии ракушечника имеют большую протяженность и где дистанция заброса составляет 40 - 60 м. На такой терке обязательно использую поводки из флюорокарбона, учитывая его повышенную износостойкость.

Предпочесть фидер пикеру могу также в случае ловли у самого берега. И это обусловлено не столько необходимостью использования увесистых кормушек (70 и более граммов), сколько длиной фидерных удилищ.

Если на сильном течении ставлю цель ловли в конкретной точке, удилище устанавливаю почти вертикально (фото 25). Это уменьшает длину подверженной течению лески (шнура), что минимизирует снос любой, даже легкой кормушки. Поэтому мои фидеры длиной 3,6 - 3,9 м предпочтительнее пикеров длиной 2,4 - 2,7 м.

Поскольку густера хорошо встает и удерживается на прикормочном «пятне», стараюсь использовать особую смесь. Под кормушки — это одна консистенция, для кормления с руки – иная. Но в обоих случаях в прикорм для речной фидерной ловли всегда замешиваю крупные пищевые фракции. На течении объемные кормовые частицы необходимы: медленнее вымываясь из кормушки течением, они привлекают внимание рыб, собирая их в нужный сектор. Легкая же пылящая смесь исчезает мгновенно, при этом еще и собирает нежелательную мелочь.

Выше я упоминал ракушки, так вот даже если не применять их в качестве наживки, то в прикорм добавить несложно, наколотив, скажем, камнем, найденным на берегу. Моллюски хорошо сочетаются с любой прикормкой, дополняя её вкусовые и запаховые свойства.

Речная фидерная ловля густеры может осуществляться как пассивным, так и активным способом. Первый способ предполагает тактику длительного ожидания поклевки. Ну а второй связан с перемещением оснастки в пределах сектора ловли. Например, долго нет поклевок - смещаю кормушку или груз либо подматывая леску (шнур) на катушку, либо за счет потяжек удилищем. Казалось бы, приманка в таком случае сдвигается на пару метров, но этого бывает довольно, чтобы получить долгожданную поклевку.

Ну и подводя черту, в плане выбора рек для ловли густеры, особо отмечу такой немаловажный момент, как активность этой рыбы в течение дня. Даже в жаркий полдень она может радовать дерзкими поклевками, доставляя удовольствие. Не придется зачехляться и ночью, когда густера еще больше активизируется наряду с лещами.