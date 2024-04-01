Первые шаги в изготовлении, ремонте и тюнинге рыболовных приманок Владимир Соколов | 20 августа 2024 г.

Можно ли приманку, заточенную производителем под определенные условия ловли или рыбу, переориентировать на другие условия или другую рыбу? Да, представьте себе – можно. Правда, не всегда в полной мере, а лишь частично, но иногда и довольно успешно. Обо всех аспектах подобного апгрейда я и расскажу, поделюсь своим положительным, а также и отрицательным опытом.

Думаю, многие коллеги замечали такой феномен: очень даже рабочая приманка, на которую удавалось ловить почти в любую погоду, в воде любой температуры и даже в совершенно разных водоемах, далеких друг от друга, вдруг переставала действовать. Причем везде и всегда. Иногда этот спад результативности шёл плавно, заметно растягиваясь во времени. А иногда и резко, вдруг - перестало и всё!

В итоге потеря интереса к приманке длилась годами, и она оказывалась где-то в загашниках рыболовного арсенала. А потом, спустя значительное время, на знакомой акватории начинаешь подбор приманок - и вспоминаешь, что вроде бы подходящая у тебя где-то на антресолях лежит, находишь её – и та вдруг опять «выстреливает».

Не буду особо ванговать о причинах подобного явления, хотя у меня такое за последние 40 с гаком лет происходило не раз и не два, а резюмирую очевидное: приманка эта когда-то рыбе приелась, рыба как бы устала от неё. Подобное явление в моей практике происходило как с летними блёснами и воблерами, так и с зимними «вертикалками» и балансирами. А в последние годы - и с безмотыльными приманками.

Понятно, что если это случилось к концу сезона, то это отнюдь не показатель снижения эффективности любимой приманки и не повод расстраиваться. И можно надеяться, что с началом нового сезона всё образуется и встанет на привычные рельсы. Ну а если не «встало»? Можно ли в этой ситуации что-то поправить?

О тюнинге летних блёсен

Что касается блёсен металлических, то большинство отечественных и импортных моделей в каком-то тюнинге, на мой взгляд, не нуждаются. Ибо любое вмешательство заметно искажает их гидродинамику, в большинстве случаев ухудшая собственную «игру» и, как итог, результативность. Но иногда я всё-таки вторгаюсь в эту область.

Начну с замены стокового тройника на двойник большего размера, обычно на 1-2 номера. Как правило, я это делаю уже на рыбалке, когда понятно, что из себя представляет дно водоема. Дело в том, что при ловле «коматозной» рыбы иногда работает такой прием – укладка приманки на грунт. И дальше - рывковая проводка или классическая «ступенька» в стиле джиггинга.

Двойник, если он сориентирован правильно, ложится на дно всегда поддевом и жалом верх. Тройник же в большинстве случаев всё время цепляется за что-то на дне. При этом засекаемость двойника ненамного уступает тройнику. И исходя из этого я на некоторых блёснах, которые хорошо ловят «ступенькой», т.е. при падении на грунт ложатся выпуклой стороной вниз, ставлю двойники-незацепляйки с проволочными усами (фото 1). Особенно, когда ловля идёт в разреженном тростнике.

Довольно часто применяю еще один прием - на один из крючков двойника «колебалки» насаживаю 3 – 4-дюймовый твистер или виброхвост (фото 2).

Такой тюнинг себя оправдывает, если рыба замолчала, что обычно происходит днём, ближе к полудню, и при ярком свете. Так что рекомендую иметь в коробке несколько разноцветных вариантов «силикона» - например, «отработку машинного масла», «шартрез» и «белое тело/красный хвост». Каких-то зависимостей от освещенности, времени суток и температуры воды я пока не обнаружил, а «попадал в рыбу» банальным перебором цветов. Но нужно учитывать, что любое утяжеление приманок, изменяющее характер её движения в воде, должно выбираться по ситуации, по погоде, по состоянию воды.

Среди результативных и уловистых приманок у меня числятся общеизвестные «Минноу спуны» и их реплики – например, «Васаби» от LureMax. Эти приманки тоже могут работать с трансформированным оснащением. Здесь дополнительный «обвес» (фото 3) актуален при изменении погоды или условий ловли. Я заранее готовлю несколько твистеров, которые можно повесить на крючок «Спунов». И дооборудую приманки уже на воде, если видны выходы, но нет активных атак.

Для оригинальных «Минноу спунов» дополнительный обвес твистерами существенных изменений в их «игру» не вносит. А вот у «Васаби» заметно изменяет характер «игры». И приманка способна работать на медленных и очень медленных проводках, как правило, пелагических, ступенчатых, с постоянным визуальным контролем.

Есть еще один аспект, который бы я отнес к области тюнинга приманок. Нужен или нет вертлюжок на головной части блесны? Моё однозначное мнение – нужен. Тут вот в чем дело: некоторые блёсны могут эффективно ловить в очень большом диапазоне скоростей проводки, заметно меняя свои эволюции в воде. Вплоть до того, что колеблющаяся блесна становится вращающейся. И старый советский «Атом 2» (фото 4) тому самый наглядный пример. И вот в этом случае отсутствие вертлюжка даже на одной проводке может привести к проблемам из-за закручивания шнура или лески. Та же самая картина может наблюдаться, если блесна используется для ловли на «дорожку».

Следующий аспект - изменение окраски приманок. Этим я пробовал заниматься еще в прошлом веке, но заметных положительных результатов тогда не получил. Сейчас же многие производители приманок, в том числе и реплик известных с давних пор блёсен, своей палитрой перекрыли самые смелые фантазии. Но это касается раскраски приманок из металла. А вот для блёсен из пластика (фото 5), ставших у нас известными с нулевых годов, другой коленкор. Известно, что хищная рыба любит яркие переходы, флуоресцентные краски и точки на манер тех, что на боках у форели.

В фабричном исполнении у приманок таких фантазийных расцветок маловато, поэтому баллончики с флуоресцентной краской и маркеры сделали подобные изменения значительно более привлекательными для хищника Ладоги и Онего.

О тюнинге воблеров

Начну с узла фиксации воблера на леске/шнуре. Неоднократно доводилось видеть, как относительно небольшие воблеры цеплялись на мощный металлический поводок с огромной застежкой и мощным вертлюгом на подшипниках. И, как следствие, по окончании рыбалки – недоумение: почему не клюет-то? А дело в том, что любой металлический поводок, да еще и с тяжелой фурнитурой, изменяет и центр тяжести воблера, что сказывается на «игре» приманки, и запросто может превратить воблер из плавающего в тонущий. Поэтому я на металлические поводки ставлю блёсны и крупные воблеры. А воблеры небольшие фиксирую на легкой застежке, которую привязываю к сдвоенному шнуру, делая своеобразный шок-лидер (фото 6).

Продолжим. Как я отмечал выше, хищник как бы «привыкает» к долго используемой приманке - и несмотря на то, что она такая вся из себя красивая и аппетитная, перестает ею интересоваться. Можно, конечно, расстаться с приманкой, а можно попробовать чуть её переделать. Попытаться наново придать ей привлекательности в рыбьих глазах.

Обычно я начинаю с проверки правильности «игры» приманок. Воблер во всем диапазоне скоростей не должен заваливаться на бок и уж, тем более, выскакивать из воды. Если же я замечаю подобные тенденции, то убираю или минимизирую их отгибом носовой петли. Это применимо к любым приманкам, но особенно к деревянным. Ну и дополнительно надо всё-таки иметь в виду, что даже среди изделий солидных брендов нет-нет да и попадаются воблеры с небольшими аномалиями в «игре».

Еще аспект: если я раньше не обращал особого внимания на состояние покрытия в области носовых петель деревянных воблеров, то в последние годы, особенно после тюнинга, жизнь, что называется, заставила. Дело вот в чём. При конвейерной окраске серии воблеров внутри всех петель образуется лакокрасочная пленка.

Если эту пленку по штатной технологии убрать/проткнуть, герметичность в месте входа проволоки петли в деревянное тело нарушена не будет. А вот если подчищать петлю самому уже после высыхания краски/лака, то водонепроницаемость защитного слоя, как правило, пропадет. И воблер начнет, что называется, сосать воду - со всеми «затекающими» последствиями. Поэтому я на всех воблерах в обязательном порядке (особенно если воблер настраивался перегибом петли) эти участки покрываю дополнительным слоем либо лака, либо жидкого «Момент-геля» (фото 7).

Воблерам с большой лопастью, которые перестали интересовать хищника, я иногда делаю «обрезание»: напильником равномерно по переднему краю уменьшаю длину и, соответственно, площадь самой лопасти (фото 8). К примеру, воблеры Sorcerer со штатным заглублением 3 м после подрезки лопасти на 7 мм пошли на уровне 2,3 м. Помимо уменьшения заглубления, это еще заметно убирает рысканье приманки и немного добавляет ей «роллинга», т.е. игры по крену.

Заметную прибавку к улову приносили и небольшие воблеры, на которых я поменял задний тройник на тройник от «зимних» приманок с каплей-светофором или просто со светящейся фосфорной каплей (фото 9). При ночной ловле или ловле в сумерках подобное нововведение иногда очень нравилось судаку. Работая как своеобразный плавучий якорь, такой тройник заметно убирает у приманки рысканье и добавляет ей «роллинг».

Теперь про перекраску. Если в ней есть необходимость, самое простое – отдать воблеры в работу мастеру, который профессионально занимается изготовлением таких приманок и имеет необходимое лакокрасочное оборудование и расходники. Но не всегда это подходит из-за сроков, да и из-за цены тоже. С другой стороны, самому что-то сделать тоже интересно, помня о том, как лет тридцать лет назад народ массово пытался из всего, что попадалось под руку, делать «клоунов» или хотя бы «красноголовиков». На них всегда значительно охотнее отзывался и судак и щука.

В последние несколько сезонов на больших озерах Северо-Запада хищнику стали по душе приманки «под форельку», очень яркий неон/флюр в ядовито-желтых тонах, а также «светофоры» (фото 10), это когда на теле воблеры четко просматриваются красный, желтый и зеленый цвета. А кроме того - различные фантазийные расцветки с большими яркими контрастными пятнами или, наоборот, с очень мягкими переходами в духе французских импрессионистов. Иногда яркие пятна – своеобразные «точки прицеливания» - могут формироваться на боках воблеров 3D-глазками (фото 11).

В общем, поле деятельности для художника- любителя самое широкое. И не обязательно заводить себе краскопульт, вполне достаточно аэрозольных баллончиков. Магазинный выбор красок богат, можно подобрать всё, что радует глаз, и даже несколько наиболее востребованных цветов-флюоресцентов. Еще можно использовать маникюрные лаки и стеклографы, т.е. спиртовые маркеры, которые также дают весьма стойкий цвет (фото 12).

Покрытия получаются довольно прочные. И, как показывает моя практика, даже если приманка не защищена прозрачным лаком, при выборе правильного цвета она отлично работает несколько сезонов без повреждений. А одну из приманок я перекрашивал трижды, прежде чем попал в цвет, и она оказалась в числе лучших по судаку как на Ладоге, так и на Онего в прошедшем сезоне.

Следующий аспект – ремонт. К нему надо подходить раздумчиво. Что-то можно сделать самому, а за что-то (фото 13) лучше не браться.

Из того, что я делал, могу особо выделить послесезонное обслуживание. Некоторые воблеры, изготовленные из бальзы/абаши, после встречи с зубами хищники могут получить весьма серьезные раны – прокус насквозь лакокрасочного покрытия. Иногда после этого воблер теряет начальную «игру», потому что «напился воды» и изменилась его центровка. А иногда под покрытием в местах прокусов заводится плесень или возникает очаг гниения. Современные цены на деревянные приманки улетели в космос и… Дальше можно не продолжать.

Обычно я осматриваю приманки после каждой удачной рыбалки и оперативно принимаю меры. Сушу, и если появились подозрения на пробой, то эти микроотверстия заливаю либо яхтенным лаком (не очень красиво, но рыба это прощает), либо прозрачной эпоксидной смолой. Это почти незаметно. И более тщательный контроль делаю уже по осени - перед тем, как убираю приманки на зиму в сухое теплое место.

И еще: на деревянных воблерах случается выпадение и, соответственно, потеря лопасти. Если лопасть седловидная, то надо искать точный аналог у кого-то из производителей. Если же лопасть прямая, то замену можно сделать из куска поликарбоната толщиной 1,5 - 3 мм. Либо искать «донора». У меня осталось несколько лопастей большого заглубления от HALCO, поэтому лопатки-замены вырезаю из них (фото 14).

Для вклейки лопастей я использовал либо «Момент-гель» - тот, который густой и не растекается (фото 15). Либо клей «Бостик», имеющийся в ремкомплекте к ПВХ-лодке. Оба клея держат отлично. Главное - работать с сухим деревом и хорошо заматировать поликарбонат - наделать рисок на поверхности лопасти, которая входит в паз/пропил. И не жалеть клея. А все излишки, которые вытекут, после высыхания аккуратно убрать.

И в завершение - про летние мормышки. Их еще называют «лошариками». Хоть я и не большой поклонник поплавка, но в межсезонье, когда хищника ловить нельзя или его ловля низкорезультативна, беру в руки «болонку» - и на Волхов или в прибрежные зоны Ладоги на плотву. О каких-то своих наработках в этом виде ловли говорить не буду, всё упрощено до предела, а одну тему затрону. Это – «лошарики».

Кто-то ловит на обычные крючки, кто-то на мормышки с металлическим или пластиковым телом. Но за последние лет десять мне больше пришлись по душе мормышки с керамическим телом. Удельный вес применяемых для тела материалов не сильно влияет на массу мормышки, не делает её в воде слишком инерционной. И, что для меня оказалось самым значимым, такие мормышки очень удобно и быстро извлекаются из рыбьей пасти, если весенний клев очень активен и рыба берет взаглот. Применяемые при этом крючки достаточно большие - №№ 12 и даже 10. Я использую форелевые нахлыстовые серии с отогнутой петелькой.

Технология изготовления приманки такова. На подготовленный крючок через жало насаживаются 3-4 разных по диаметру керамических бисерины. При помощи клея они фиксируются у петельки и образуют тельце «лошарика». Участок для бисера на цевье при помощи наждачной бумаги или алмазного надфиля предварительно матируется, наносятся риски. С целью дополнительной фиксации бисера можно намотать на цевье нитки или тонкую проволоку.

Для приклейки я беру либо тот же «Момент-гель», либо прозрачную эпоксидную смолу в небольшом количестве, чтобы структура «лошарика» оставалась заметна. А поверх уже наношу краски. Как правило, чёрную, красную и желтую, в том числе и неоновые, в различных сочетаниях (фото 16). Весят такие приманки от 0,2 до 0,35 г, что позволяет уменьшить общую огрузку на леске.

Тюнинг зимних приманок

В этой главке расскажу о блёснах и балансирах. Имелось у меня несколько приманок ряда именитых производителей, блёсны некоторое время ловили в базовом оснащении, а потом резко перестали. Вдохнуть в них вторую жизнь удалось, лишь поставив вместо штатных тройники, украшенные или разноцветной каплей (светофором - фото 17), или просто опушкой из искусственного мохера красного цвета. Кстати, позднее, видимо пользуясь обратной связью, эти производители стали оснащать свои приманки такими же тройниками с капельками.

Еще одним нюансом, на который стоит обратить внимание, является довольно частое отваливание и сопутствующая потеря пластикового хвоста у балансиров. Когда я лично столкнулся с этим казусом в момент просто фантастической «раздачи», после всплеска вполне естественной ругани в адрес производителей я подумал, а дальше-то что? Экспериментировал с разными экзотическими заменителями хвостов - например, делал их из перьев, которые брал у друзей, занимающихся изготовлением нахлыстовых «мух».

Но устраивающее меня решение нашел, что называется, под ногами. Оказалось, что ребро от коробочки для CD-диска, изготовленной из поликарбоната, как нельзя лучше подходит для реставрации хвоста балансиров. Нужно лишь, сделав бумажный макет хвоста от неиспорченного балансира, точно обрисовать его маркером на ребре коробочки (фото 18).

Несколько минут работы надфилями, чтобы заготовка вписалась в хвостовик балансира - и всё снова станет рабочим. В качестве клея подойдет и «Момент-гель», и его аналоги, которыми надо несколько раз пройтись по соединению. Либо клей для работы с ПВХ - типа «Бостик Виникол». И за последние полтора десятка лет из почти двух десятков отремонтированных по такой технологии приманок ни одна из строя пока не вышла.

Доводилось мне копировать и прозрачные хвосты, и окрашенные в красный цвет. Но «свои» прозрачные хвосты после восстановления я красным цветом не покрывал. И, честно говоря, не заметил каких-то ухудшений в уловистости. Может, в другой воде цвет хвоста балансира и имеет какое-то значение, но на Балтике и Ладоге – нет.

И в завершение темы балансиров еще один дискутабельный вопрос. Нужен на леске вертлюжок перед застежкой для балансира или нет? На мой взгляд, однозначно нет (фото 19)! Начнем с того, что установка вертлюжка повышает риск перехлеста на взмахе, когда приманка ложится на бок и показывает пузо. Но это не самое страшное.

При проводках некоторых типов, когда балансир не описывает традиционную восьмерку, а совершает движение по окружности, он закручивает леску. И на паузе происходит движение балансира в обратную сторону, что часто приводит к атаке хищника. Вертлюг же ответную реакцию лески полностью или почти полностью убирает. И, соответственно, сильно снижает число поклевок.

Теперь - о блёснах. Если обернуться лет этак на несколько десятков назад, то у блёсен ни впаянные крючки, ни подвесные тройники ничем не украшались. Естественно, у многих возникал соблазн что-то на них повесить, некую имитацию. Вначале это был цветной мохер и различные перья от нахлыстовых приманок, а позже возникла идея дооснащения тройника различными светящимися капельками (фото 20).

Сейчас уже подавляющее число фабричных блёсен оборудуются тройниками с каплей. Правда, если там нет яркой желтой точки, то я надеваю дополнительное колечко из неоновой силиконовой трубки - по моим наблюдениям, так блесна более привлекательна и уловиста. А в последние пять сезонов на впаянные крючки я иногда стал вешать довольно крупный бисер на серьге (фото 21) – как у безмотыльных мормышек. Тоже ощутимо выручает.

Чтобы добавить свободы тройнику, я пробовал его вешать не на одном, а на двух заводных кольцах. Но это ощутимого эффекта не дало. А вот когда вместо колец я поставил цепочку и на неё повесил тройник (фото 22) на один размер меньше родного (чтобы не очень сильно менять центр тяжести приманки), то эффект получился очень даже заметным. Такое оснащение окуню нравится больше. И особенно по весне, когда он перестает реагировать на объемные приманки и ему подавай только мормышки.

А при ловле корюшки я на блесну вместо тройника вешаю одинарник на цепочке, который украшаю либо бисером, либо силиконовым кембриком, либо ставлю корюшиную мормышку типа «красной шапочки» или подсвеченную желтым неоном (фото 23). И корюшка такую приманку редко пропускает.

Надо отметить, что для рыбалки на большей глубине я блесну обязательно дорабатываю. Для такой ловли больше подходят относительно небольшие блёсны с неяркой «игрой», простенькие пилькеры. И если на одной стороне у блесны приклеена, допустим, светоотражающая пленка, то другую я покрываю светящимся составом (фото 24).

Для его изготовления беру «оптическую» эпоксидную смолу (фото 25) или прозрачный «Поксипол» (фото 26). Последний более технологичен, т.к. полимеризуется за минуты, а не за часы, как эпокси. Ну а в качестве наполнителя использую фосфорный порошок желтого или зеленого свечения.

Иногда бывает так, что окунь выбирает лишь один цвет металла, из которого изготовлена блесна. Как-то, оказавшись в ситуации, когда рабочая блесна есть, но другой окраски, я решил поменять её цвет с помощью металлизированного скотча. Технология оказалась проста. Вырезал с запасом пленку, наклеил её, не сильно прижимая, на блесну, а потом подогрел немного при помощи термогана (промышленного фена). Затем, вложив между двух слоев нежесткой резины, зажал в тисках. Через час извлек, аккуратно лезвием обрезал выступающие края скотча - и всё. Блесна работает уже десяток лет - и всё на месте, почти без повреждений (фото 27).

И в заключение скажу: большинство из нас ходят/ездят на рыбалку не за мешками рыбы, а за удовольствием, за поклевками. И вдвойне приятнее, если поклевки случаются на приманки, которые в какой-то мере сделаны собственными руками.