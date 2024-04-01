Лакомые «мушки» для судака. Мой опыт Геннадий Шеляг | 6 августа 2024 г.

Тему ловли судака нахлыстом не побоюсь назвать сыроватой, не очень-то изученной. Поэтому в своей статье постараюсь по мере своих сил и возможностей восполнить этот пробел. Забегая вперед, хочу также сказать, что, если уж вы решили половить эту популярную рыбу в определенном месте на «мушку», есть всего один-единственный шанс сделать это успешно.

Если повезет, то вы найдете в сети нахлыстовиков, которые ловили на тех же водоемах, на которые собираетесь поехать. Если подфартит еще больше, то кто-то из них согласится поехать с вами на рыбалку, чтобы показать перспективные места и передать опыт ловли. Скорее всего, вам поставят условия, что, во-первых, пойманного судака необходимо непременно отпускать, а во-вторых – не рекламировать эту поездку.

В своё время я познакомился с нахлыстовиками из Ростовской области, которые именно при таком уговоре согласились показать мне хорошие места ловли. Думаю, это очень правильно и справедливо. Зеленая улица принципу «поймал-отпусти» и полное блокирование информации для тех, кто едет на рыбалку исключительно за рыбой, а не за удовольствием от процесса ловли.

Когда ты один-единственный

Если же вариант поездки с опытным нахлыстовиком не предоставится, придется самостоятельно изучать места ловли, подбирать рабочие «мушки» и способы их подачи. Другими словами – познавать незнаемое и, соответственно, набивать шишки в процессе поисков.

С одной стороны — это всё-таки сложно, с другой – удивительно интересно. Ведь человек именно в поиске находится в своём наилучшем состоянии. В это время он по-настоящему живет, а не существует, и это прекрасно.

Возможно, именно поэтому я уделяю нахлысту больше времени, чем другим видам рыбной ловли, потому как часто я становлюсь на каком-то водоеме одним-единственным, кто ловит нахлыстом. Правда, когда отсутствует результат — это приводит в уныние, зато, когда что-то получается — это окрыляет.

Судак любит вертикальное заглубление приманки

Всё, что я пока понял в соблазнении судака на искусственную «мушку», распространяется на небольшие речки и их маленькие притоки. Возможно, мои наработки подойдут и для ловли в больших реках, а возможно и нет. По крайней мере, всё, что я нашел в интернете о ловле судака нахлыстом, мне мало пригодилось на практике.

Однако один полезный совет, что мне дал опытный нахлыстовик Валерий Сидоренко, мне очень даже помог. Он заметил, что судак очень любит, когда «мушка» после заброса резко идёт вертикально вниз. Именно в такие моменты происходят хорошие поклевки. Я взял это на вооружение. И настойчиво применял такой способ, пока не получил положительный результат.

Легкие деликатные снасти в приоритете

Я всегда являлся сторонником самых легких классов нахлыстовой снасти, поэтому и для охоты за судаком на малой речке вооружился одноручным удилищем 2-го класса длиной 2,52 м, катушкой соответствующего класса и плавающим торпедообразным шнуром WF3F, под которым на катушке имелся 100-метровый запас бэкинга 20 lb.

Судак, понятно, вряд ли смотает шнур до бэкинга, но вдруг попадется что-нибудь другое и очень крупное? К этому нужно всегда быть готовым. Я, как и многие мои коллеги, рассуждаю так: если даже лишние 100 метров бэкинга пригодятся всего один раз в жизни, стоит ради этого иметь такой запас. Ведь он нас особо не перегружает и есть не просит.

Шнур на класс выше класса вашего удилища используют в большинстве случаев потому, что это облегчает выполнение кольцевых и спей-забросов. Я считаю, что пусть лучше шнур немного перегружает удилище, чем не догружает. Конечно же, новичкам сбалансированную снасть должен подбирать профессионал.

Спортивное отношение к процессу ловли

Когда смотришь видео в интернете или читаешь некоторые статьи в СМИ, в которых утверждается, что судака нужно ловить легкими двуручниками или «полуторными» свитч-удилищами (Switch Rods), трудно не улыбнуться.

Я прекрасно понимаю продавцов и представителей определенных брендов, желающих продать побольше разноплановых удилищ, катушек и шнуров, но советовать палить из пушек по воробьям – это как-то неспортивно.

Вот попробуйте, скажем, вытащить килограммового судака нахлыстовой снастью 7-го класса или спиннингом с тестом удилища до 50 г, я уж не говорю про более мощные снасти. И что вы при этом почувствуете? Да ничего! Что-то там прицепилось и болтается на леске, пока всенепременно не окажется на берегу – вот и вся «рыбацкая радость». Так что давайте к рыбалке и к процессу ловли относиться по-спортивному.

Для ловли судака на малых реках я настоятельно рекомендую снасти 2-го или 3-го класса. Даже 4-й класс – это уже перебор, причем независимо от размеров попадающихся экземпляров. Многие эксперты возразят и станут рассказывать про невозможность использования утяжеленных «мушек», про то, что снастью легкого класса нельзя быстро утомить рыбу, чтобы отпустить её в жизнеспособном состоянии.

Однако делать и дальние забросы, и правильные проводки, и вывести крупный трофей поможет только правильная техника забросов, хорошее владение снастью и техникой вываживания. Если у вас в руке деликатная снасть – вы идёте по пути совершенствования всего процесса. В противном же случае вы просто будете деградировать, неизбежно теряя интерес к ловле нахлыстом.

Все страшилки экспертов преодолеваются легко. Например, альтернативой тяжелым «мушкам» может стать другой способ их подачи и проводки у самого дна. Размеры «мушки» удастся визуально увеличить с помощью применения современных синтетических материалов, которые не парусят при забросе, но при этом в воде сильно распушаются, создавая видимость объема.

Ускорить вываживание, чтобы чрезмерно не утомлять рыбу, можно с помощью изменения угла наклона удилища и давая усиленную нагрузку на снасть. Зато наградой за все эти сложности и неудобства использования легких классов станут невероятные ощущения каждой поклевки, после каждого касания рыбой вашей «мушки». Процесс же вываживания станет ярким и запоминающимся, хотя будет требовать от вас хорошей реакции, выдержки и профессионализма. Но довольно агитации – в конце концов каждый рыбак сам для себя делает выбор и нужно позволить ему взять ответственность за этот свой выбор.

И еще одно: старайтесь не покупать недорогие готовые нахлыстовые наборы – это верный путь никогда не стать правильным нахлыстовиком.

Два способа заглубления «мушки»

Монтаж оснастки и технику подачи «мушки» я опишу параллельно. Судак прежде всего донный хищник, но иногда в погоне за мальком может бросаться к поверхности. Этим он порой себя и выдает. Там, где мелочь веером вылетает над водой, за ней явно кто-то охотится, и этот кто-то часто оказывается именно судаком. Можно использовать два основных способа заглубления и глубоководной проводки «мушки».

Первый – за счет использования тонущих лидеров, в данном случае рациональнее взять слаботонущий или быстротонущий подлесок длиной 1,5 – 1,8 м. Поводок диаметром 0,18 – 0,2 мм при этом лучше сделать длиной 1,2 – 1,5 м. «Мушки» в таком случае можно использовать как слегка утяжеленные, так и совсем легкие.

Второй способ – это ловля только плавающим шнуром, без установки тонущих лидеров. Заглубление в таком случае производится за счет угла заброса и использования подгруженных «мушек».

Наилучших результатов я добился при применении второго способа заглубления, поэтому о нём и расскажу подробнее. Монтаж таков: поводок (я предпочитаю флюорокарбоновый) диаметром 0,19 мм и длиной 2 м, «мушка» с утяжеленной головкой, привязанная способом «свободная петля». (Такой узел часто называют «рапаловским», потому что он изображен как рекомендованный на торговых блистерах воблеров фирмы Rapala.) Далее к изгибу крючка крепится поводок такого же диаметра длиной 0,7 – 1 м, а уже к нему привязывается легкая «мушка».

Самые лучшие нахлыстовые приманки для судака – это «мушки», имитирующие малька и мелкую рыбешку. Я часто изготавливал подобную оснастку, причем «мушка», которая находилась в середине оснастки, не обязательно была утяжеленной. Я с собой всегда ношу набор свинцовых грузил-дробинок массой от 0,1 до 1,5 г. С помощью таких грузил я подгружаю среднюю «мушку». Количество же и массу дробинок подбираю в зависимости от конкретных условий ловли.

Придавайте «мушкам» реалистичные движения

Техника ловли включает в себя забросы поперек течения или выше по течению. После заброса следует выдержать небольшую паузу - до тех пор, пока «мушка» не достигнет дна, затем шнур короткими стрипами выбрать так, чтобы приманка сносились течением, слегка подергиваясь при этом.

Стрипы нужно подбирать опытным путем в зависимости от места, глубины и скорости течения. Одним словом, делать такие, на которые станет реагировать судак. Главное, чтобы это не были стрипы монотонные и одной длины. Ведь в природе мелкая рыбешка, которой питается судак, не перемещается как робот или какой-нибудь механизм навроде маятника - она останавливается, ускоряется, замедляется, бросается в разные стороны. Именно такие движения своим «мушкам» вы должны придать с помощью правильных стрипов.

Обычно судак не любит быстрых проводок, нередко происходят поклевки и в момент заглубления «мушки». Объектом атаки становится как средняя, так и концевая «мушка». Как-то, помню, мне одновременно попались сразу два небольших судачка на две «мушки». Поклевки даже небольшого судака бывают очень мощными, у меня случались и обрывы в момент поклевки, поэтому стоит держать удилище под небольшим углом к шнуру, а не в ровную линию с ним.

Вот и всё, что я хотел рассказать. До встречи на рыбацких тропах!