Идальго, суровый Самурай и браконьеры Алиса Янелис | 26 июля 2024 г.

В прошлом номере любимого журнала я честно рассказала о повседневном укладе рыболовного блогера, бросившего мегаполис и постоянно живущего в деревне. О моём, то есть, теперешнем быте. Но рассказала далеко не всё. Остались без внимания мои лошади…

Краткий экскурс, если не читали. Раньше я жила в Москве, в обычной «двушке», работала преподавателем в транспортном ВУЗе. Но около пары лет назад по зову сердца перебралась в глухую деревню в Тверской области. Оставила на полке пылиться две «вышки» и ближе к тридцати годам подалась в журналистику и блогерство.

Живу в небольшом доме с мужем, собаками, кошками и двумя лошадьми на участке. День мой начинается с того, что нужно принести коням 6 ведер воды, убрать навоз, покормить всех животных и далее по списку. И не вздумайте меня жалеть, я счастлива! Ведь после дел по хозяйству я могу пешком дойти до красивейшей речки Жуковки и половить плотву на удочку или окуня на спиннинг. И сделать это даже в понедельник, пока большинство моих городских друзей уныло зевают на совещаниях.

К удивлению, читатели моего рыболовного блога с теплотой встретили заметки о лошадях, хотя мало кто из них видел больших копытных вживую, ну разве что пару раз в жизни. Сегодня расскажу вам о том, что лошади — это не только украшение моих статей и видеороликов, но и полноправные участники рыболовного действа, без которых я вообще не смогла бы попасть на некоторые особо прелестные участки берега.

Лошади и другие люди

Немного о том, откуда у меня вообще взялись лошади, если я прожила в Москве почти всю жизнь. Мой «первенец» – Самурай, конь башкирской породы, который в свои 6 лет оказался на скотобойне в Воронеже за скверный характер. До меня у этого парня было 5 хозяев, но все от него отказывались и в итоге перепродавали.

В те времена я была подписана на группу ВК, которая занимается спасением животных, по возможности жертвовала денежки на лечение кошкам, собачкам и лошадкам. Как-то вечером я увидела пост в группе, что, мол, привезли партию лошадей на скотобойню, почти всех успели выкупить, но остался один «строптивый заморыш».

На фотографиях конь был невысокого роста, грязный, ребра проступали через кожу. Больше я о нём ничего не знала. Но Самурай запал в душу, всю ночь я не спала и думала, что если его не купят, то он умрет на скотобойне - и этого я людям, и себе в том числе, никогда не прощу.

Короче, никто его не покупал, а до забоя оставались считанные дни. Я взяла всё, что было у меня на банковской карте (там, кстати, лежала моя первая в жизни официальная блогерская зарплата - пару месяцев ранее я устроилась консультантом в магазин). И перевела денежки малознакомым людям. «Мясная» цена коня составляла 40 тысяч рублей + 10 тысяч за доставку из Воронежа + 16 тысяч на первые два месяца содержания. Мне со скрипом хватило.

Самурая привезли мне 7 января. Стояли Рождественские морозы, а конь был почти лысый и очень худой. Денег на зимнюю попону для него мне не хватило, но я приволокла ему шерстяной плед из дома и сделала импровизированную накидку. Вот так 10 лет назад я купила лошадь по интернету.

За эти годы с нами много чего произошло. Мы меняли конюшни, побеждали и проигрывали на конных соревнованиях. Сэм (я стала звать его так) болел, я периодически с него падала. Характер у «заморыша» действительно оказался не сахар. Он недолюбливал людей и, несмотря на малый рост, бойко скидывал наездников, в том числе и меня, если ему что-то не нравилось.

Первые 5 лет каждое занятие с ним было непредсказуемым. Признаюсь, я даже его побаивалась. Но шло время, я научилась не вестись на его провокации, а он постепенно стал мне доверять. И если он и сейчас не любит людей, то меня он не любит чуточку меньше. Между нами есть духовная связь, я это знаю.

А 3,5 года назад, также случайно, я купила второго коня Гошу (в богемном обществе и по паспорту - Идальго), который стал Сэму младшим братом и другом. Гошу собирались отправить в городской прокат, но мне стало жалко коня. В прошлой жизни он умудрился продырявить себе голову вилами, чудом остался жив.

Острие вил прошло через нос к глазу, его долго лечили, но Гоша выкарабкался. Видит на оба глаза и бегает. Правда, улыбка у него кривовата из-за задетого лицевого нерва, но это его совсем не портит. Он милый, послушный и заслужил право жить на природе подальше от асфальта.

Теперь из-за моей сердобольности и импульсивных решений у меня две лошади. Сама не поняла, как это случилось.

Вернемся к нашей сельской жизни

Поскольку деревня у нас глухая, то и дороги соответствующие. Порой совершенно непроезжие для обычных машин. На первый взгляд кажется, что это просто ужасно, ведь хромает связь с цивилизацией. А с другой стороны, в этом можно найти свои плюсы. Ведь из-за такой дороги в наши края редко забредают туристы и вообще лишние люди. А для природы и рыбы в реке так точно лучше – меньше мусора и сетей.

Жители немногочисленных деревень в округе уже приспособились к природным катаклизмам и хромающий дорожной инфраструктуре. Так, например, этой весной, в особо тяжелые времена, в магазин ездил мой сосед на Уазике и покупал продукты не только для себя, но и для тех, чьи машины не были готовы к грязевому ралли.

Петр передавал мне пакеты с продуктами, часть я оставляла, а часть паковала в рюкзак и везла на лошадях дедушке в совсем дальнюю деревню, куда тоже было не проехать той кризисной весной. Вот такой вот у нас тут временами экстремальный быт. Но давайте лучше расскажу про рыбалку и при чём тут лошади.

Дойти до маленькой речки с поплавочной удочкой можно и пешком: всего 5 минут. Но иногда хочется большего - отправиться куда-нибудь подальше, где река глубже, а рыба крупнее. И тут на помощь приходят копытные.

В этом году не повезло с погодой на праздники. Новогодние каникулы выстудили Тверскую область морозцем до минус 35, а майские праздники побаловали пушистым снежком, колким градом и ночными заморозками. На вторые майские я планировала открыть палаточный сезон: отправиться на реку с ночевкой, половить лещей, посидеть за душевными разговорами у костра, но из-за прогноза погоды мои друзья эту идею не поддержали. (Молодцы! Есть в моем окружении здравомыслящие люди.) В общем, рыболовный поход накрылся. Но желание половить, естественно, никуда не делось.

В этом сезоне я уже успела половить спиннингом и поплавочной удочкой не меньше десятка раз, а вот возможностей порыбачить с фидером оказалось меньше. И не передать, как мои глаза жаждали посмотреть на дрожащий квивертип! Мне даже снились поклевки! А еще... Пару недель назад мне прислали новенький фидер. Вы же понимаете, как чесались руки опробовать удилище?!

Несмотря на ветер, холод и дождь, мы с моей подругой Лизой решили всё-таки посидеть в один из выходных с фидерами в паре километров от моего дома. Между мной и тем водоемом дорога не ахти, поэтому Лиза со стороны города добралась на своей высокопроходимой машине, а вот мне предстояло добраться до точки Х на лошади.

Я уже не раз ездила до речных локаций верхом, чтобы порыбачить, но это была поплавочная или спиннинговая рыбалка, где вещей с собой бралось не так много. Чаще всего - чехол с удочкой через плечо и рюкзак за спину. В рюкзаке коробочка с приманками или баночка опарышей и червячков, мелкие инструменты и термос с чаем.

А для фидера нужно амуниции побольше: хотя бы небольшое вёдрышко с прикормкой, стул (а лучше кресло), маленький столик, чтобы удобно разложить наживки, поводки и всякое такое, плащ от дождя. Всё это в небольшой рюкзачок не запихнуть, поэтому мне пришла в голову другая идея. Я связала между собой две сумки и повесила их через седло, которое уже красовалось на Самурае. Получилось подобие переметных сум как для велосипеда или мопеда.

Для коня, весящего 450 килограммов, лишние 10 кг не проблема, так что не думайте, пожалуйста: «Ах, бедная лошадка, а Алиса - живодер!»

Чехол с удилищами на плечо, рыболовные сумки через седло — и вперед! К слову, у меня появились компактный столик и кресло, которые тоже влезли в рыбацкую сумку. Очень удобные вещи для тех случаев, когда добираюсь до места пешком, на коне или на велике.

С нами увязался и Гоша. Они с Сэмом как попугаи-неразлучники. Если я уходила с одним, то второй начинал метаться по загону и кричать как блаженный. Так что теперь мы всегда ходим вместе.

Лиза приехала на десять минут раньше, но на месте, где мы запланировали разместиться, уже стояла палатка, машина и прицеп. Ну и ладно, берег позволяет всем рассесться. Однако как только Лиза вышла из машины, на нее налетела огромная овчарка приезжих туристов и цапнула за рукав. Ну ладно, мы собак не боимся – кыш-кыш, злая овчарка!

Но пока подруга приходила в себя, она успела разглядеть, как хозяин овчарки вытаскивает из воды сеть. Ей даже удалось запечатлеть сие действо на камеру телефона. Решив, что общество браконьеров и злой собаки нам не подходит, подруга подумала, что лучше нам порыбачить чуть подальше от этой локации и отъехала на машине. А там я, опаздывая, чапаю со своими лошадками. Лиза пересказала мне «сводку новостей», и мы решили расположиться чуть дальше по берегу за перелеском.

За год с небольшим жизни в этой местности я навсегда полюбила Тверскую землю, поэтому акт браконьерства на любимой реке, да еще в нерестовый период привел меня просто в бешенство. Говорю Лизе – «подержи коня» - и иду делать замечание наглым мужикам (слабоумие и отвага!)

Отогнав овчарку, пробралась к палатке нарушителей. Мне навстречу вышел давно небритый и со свежим перегаром мужчина. Я ему говорю: «Послушайте, это моя любимая домашняя река, прошу вас тут не баловаться запрещенными снастями. И, между прочим, штрафы за лов сетями во время нерестового запрета удваиваются».

Мужчина с круглыми глазами попробовал убедить меня, что сетей нет, ловят они только донками и т.п. Копаться в их вещах я, конечно же, не стала, но сказала, что еще зайду, проверю!

…Такая неприятная встреча настроение нам не испортила, и мы, переместившись дальше по берегу, привязали коней, разложили карпфишинговую палатку-шелтер от дождя и новенькие фидеры.

Лиза выбрала дальнюю точку, а я поближе, но глубина была примерно одинаковая - около четырех метров.

Весной и ранним летом вода еще холодная, поэтому прикормка должна быть со вкусом или хотя бы с запахом червячков. Одной бисквитной пачкой не обойтись. Но в местных рыболовных магазинах животный компонент типа прикормочного мотыля или опарыша - большая редкость. Собираясь на рыбалку, я уж было расстроилась, что нечем приманить рыб, а потом вспомнила, что дома завалялась баночка жидкого аттрактанта из красного червя. По сути, это молотый червь в маринаде. Этой жижей я и заправила прикормку.

Из насадок у нас были червь, опарыш, чесночный пеллетс. Вдобавок Лизе удалось ухватить последние граммов десять уральского мотыля в одном из магазинов. И как хорошо получилось! Потому что кроме мотыля в тот день рыбу ничего не интересовало!

Удивительно, но с достаточно серьезной для нашей реки глубины сначала клевала уклейка. Да еще и в такую «чудесную погоду», а как известно уклейка любит солнышко, которое сегодня выходить и не собиралось.

Думаю, со стороны вся наша эпопея казалась безумной и комичной. Представьте: май, девчонки в зимних куртках и штанах пытаются удержать вещи, которые сносит ветром, в лицо периодически бьет мелкий град… А они радуются, когда с глубины на лещовую снасть вытаскивают рыбок с палец размером. На берегу больше никого… «Сумасшедшие», – так мой муж сказал, в это время дома смотревший сериалы и лопавший печенье с горячим чаем. Но мы тут тоже не горюем – на прикормку с червячным аттрактантом подошла и густерка.

Сначала я поставила поводок длиной около 60 см. Поняла, что у меня хромает подсечка, да и поклевка некрупной рыбки на ветру неотчётлива, поэтому я укоротила поводок вдвое, и поклевок от этого меньше не стало. Рыбу мы снимали с крючка, фотографировал и сразу отпускали обратно, даже садок не раскладывали. Всё-таки нерест, пусть растет и размножается!

Попался нам и приятный бонус! Лиза поймала очень солидного подлещика. Красавец был в брачном наряде (весь в маленьких пупырышках), что объясняло слабую активность этого вида. Не до еды ему сейчас – надо жениться и детей рожать.

На рыбалке за девчачьими разговорами о прикормках и планах на грядущее лето мы провели полдня, пора было собираться домой. Погода окончательно решила испортиться, а кони наелись травы и намекали, что пора бы и домашнего овса добавить.

На обратном пути я, как и обещала, заглянула к недобросовестным гражданам-рыболовам. В этот раз моей подруги и её машины рядом не было, начинало смеркаться - и мне было как-то боязно приближаться к этим «товарищам». Но всё-таки я была верхом на коне. В случае, если бы они за мной погнались, я бы смогла сбросить сумки и скрыться на лошади в лесу, где их машина точно не проедет. План Б был прокручен в голове, и я вернулась на то место.

К счастью, браконьеры, видимо, поняли, что за речку свою мы поборемся, и сети убрали. Похоже, они завалились спать в палатку, на берегу никого. Я осмотрела их рыбацкий скарб и прибрежную зону на предмет запрещенных орудий лова. Вроде – ничего. Только собралась уходить, как на тропинку выскочила огромная злая собака.

«Рекс» злобно зарычал и попытался ухватить меня за ногу. Выглядело стремновато – глаза бешеные, слюни летят из зубастой пасти. И хоть природой и задумано, что травоядные боятся хищников, это явно не про моих лошадей. Сэм брыкнул ногой и попал овчарке по заднице. Она огрызнулась. Гоша очень любит Сэма, поэтому, несмотря на свой кроткий характер, с прижатыми ушами и оскалом бросился защищать друга.

Тут собака поняла, что лучше ей скрыться в палатке вслед за хозяевами. Так-то! Но я на овчарку не в обиде, она защищала своих, это для собаки благородно. Мои псы тоже не одобрили бы, если бы ко мне кто-то так нагло приближался.

…Это был хороший день: прогнали браконьеров, наловили рыбов, надышались ветра и весны, наболтались и проголодались зверски. И кони нагулялись по полной программе. Правда, домой вернулись, как будто активно принимали грязевые ванны.

Что еще нужно для счастья?! Вообще-то - нужно многое. Но об этом в другой раз.