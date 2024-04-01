На рыбалках с блогерами Алексей Коломиец | 15 июля 2024 г.

Есть среди рыболовов такая особая каста, как блогеры. На водоеме их сразу определишь по наличию экшн-камеры на груди или на голове. Как же они выбирают снасти и чем ловят? Каково их личностное отношение к рыбалке? Можно ли у них чему-то поучиться? Я решил хоть немного приоткрыть завесу тайны над этими вопросами, поделившись собственными наблюдениями за некоторыми медийными личностями.

Начну, пожалуй, с Константина Кузьмина. Именно с ним я рыбачил чаще всего. При этом делал это как с лодки, так и с берега. Кроме того, мы с ним довольно плотно общались и помимо рыбалок. Помню его совет, когда я только прикидывал, вступать на авторский путь или нет.

Тогда со смущением я говорил: «Написать мне статью в рыболовный журнал? Это ж весьма ответственно. Даже не знаю, что нового я смогу рассказать, чему научу читателей. Ведь сам-то себя суперэкспертом ни в каком виде ловли не считаю». – «А и не нужно никого ничему учить, - отвечал он. - Просто подробно напиши, как ты ловишь рыбу».

Именно этот совет стал решающим. Сами посудите, сам автор книг, по которым я подтягивал теорию и проверял её на практике, выпускник МГУ – увидел во мне рыболова, который может быть интересен широкому кругу грамотных рыболовов! (Грамотных в том смысле, что обучены грамоте, то есть всему.) Вот так вашего покорного слугу сбили с панталыку и подтолкнули в сторону медийного пространства. Но не обо мне сейчас речь, конечно.

Однажды мне кто-то сказал, что со спиннингом Кузьмин проводит всю свою сознательную жизнь. Почти всю планету объездил. С ним просто рядом постоять – уже полезно! А я еще добавлю, что рыбачить с ним - сплошное удовольствие. Константин Евгеньевич отвечает на все вопросы. И делает это всегда развернуто – сразу видна школа МГУ. Приводит примеры из своей практики, будь то соревнования, видеосъемки или рядовые рыбалки.

В свою очередь, и он вопросы задаёт, что, несомненно, сближает нас не как медийных личностей, а как обыкновенных рыболовов. Особое удовольствие мне доставляет озвучить свои сомнительные догадки и предположения по поводу ловли рыбы - и неожиданно найти одобрение с его стороны. И сразу моя мысль не кажется такой уж бредовой.

Что касается практики ловли, то, разумеется, я стараюсь всё сделать так, чтобы ему было удобнее. Убиваю двух зайцев: старательно помогаю выполнить главную его задачу - поймать трофей, и не забываю при этом наблюдать за его действиями. Кузьмин приманки меняет очень часто. Как он их все помнит - я не знаю. Были рыбалки, когда мы оба соглашались с фактом, что «выстрелила» совершенно определенная приманка или тип. Например, в какой-то год проверочной приманкой по белому хищнику успешно служили «вертушки», в частности - Myran.

А, скажем, на следующий год - только воблеры работали, а «железо» напрочь игнорировалось. Вот недавно прекрасно раскрылись раттлины там, где мы на проверенные годами воблеры ничего поймать не смогли. И такие фокусы случаются почти на каждой совместной с ним рыбалке.

Мне кажется, у нас получился эдакий рыболовный тандем. У Константина всесторонний и огромный опыт, который охватывает огромную географию водоемов. А у меня какая-никакая, статистика по конкретным волго-ахтубинским и донским водоемам в плане мест концентрации хищника и предпочтениям белого хищника по приманкам.

Или вот еще: мы оба используем в роли поводков раменскую струну №2 - и очень часто при разлавливании новых приманок страхуем друг друга. Один постоянно меняет свеженькие приманки, второй ловит на заведомо уловистый воблер или «вертушку» - для большей уверенности, что мы не проплываем мимо рыбы. Но не всегда нам удается попасть в конкретное знакомое место и изловить там крупную рыбу. Иногда случается, что мы выходим на воду и начинаем поиск рыбы с нуля.

Если бы я работал гидом, я бы тут начал волноваться: найду ли рыбу клиенту и как скоро? А с Константином Кузьминым – наоборот, более интересен именно поиск рыбы, да ещё и с более объективным его взглядом.

Вот, пожалуй, основные моменты, которые отличают Константина Кузьмина как медийную личность, как рыболова и как человека.

Кто молодец?

Это вопрос кому-то с какого-то чудесного момента может показаться риторическим, поскольку завсегда имеется один ответ: «Валера молодец!» Эту фразу Валерий Зайчиков (DoktorZai) стабильно говорит в своих видеороликах. Можно сказать, это его устная визитная карточка. А вот у меня такой фразы нет. Не придумал ещё. На самом-то деле не все могут подолгу разговаривать с самим собой или заочно с аудиторией подписчиков. У Валеры это получается.

Мы порыбачили вдвоем только один день. Но за этот день успели подружиться, что в нашем среднем возрасте происходит нечасто. Интересен тот факт, что мы встретились как простые рыболовы. Я не был подписан на его ютуб-канал, и он тоже не являлся моим подписчиком. Только после совместной рыбалки мы обменялись контактами. И в соцсетях начали потихоньку лайкать и подкалывать друг друга.

Помню яркий эпизод. Мы сплавляемся по протоке, ловим белого хищника. Я выдаю Заю заведомо уловистый крэнк, и тут Валерий задает мне вопрос - мол, какого цвета воблер я предпочитаю. А я в какие-то особые цвета, в общем-то, и не верю, как некоторые.

Но ведь я ему выдал воблер темный, а сам ловлю на в общем-то светлый. У меня было подозрение, что в ясную солнечную погоду темный воблер станет более заметным на фоне сверкающей поверхности воды (если смотреть снизу вверх). Так я ему и ответил. Но не успел закончить мысль, как солидный голавль слопал мой воблер с не очень-то правильной раскраской. Какой итог, спросите вы? Мы оба рассмеялись и признались, что превратности поведения рыбы как раз и добавляют в каждую рыбалку интригу.

Валерий, как и многие медийные рыболовы, любит экспериментировать. Не боится, что не поймает или что-то не получится. Не страшится потерпеть фиаско или выглядеть смешным или несуразным в глазах рядового рыболова.

Например, он специально тратил время на попытки изловить хищника из-под стай плавящегося частика – той же чехони, допустим. Вот я ещё пока только продумываю эту тему, собираю коробочку с приманками. И желательно, чтобы я был один в лодке, чтобы моя неудача никого не смутила, отняв драгоценное время. А Валера – старый блогер, и эти сомнения уже давно пережил и оставил в прошлом.

Где мои семнадцать лет?

Есть еще такое понятие, как начинающий или даже будущий блогер. Много современных мальчишек хотят ими стать. А чего вроде сложного? Компьютер есть, смартфон есть, рыбу поймать несложно – пили знай себе контент! Но всё ли так просто?

Как-то гости одной рыболовной базы задали мне серьёзную задачку. У парня «юбилей» – исполняется 10 лет. Отец пообещал подарить ему то, о чем он мечтает. Вадим мечтал поймать голавля.

Он сам нашел в интернете подходящую базу и правильного гида. Этим человеком, как ни странно, оказался я. Это что же получается - меня смотрит молодежь? Такое ко многому обязывает! Ну а задача стояла – чтобы Вадик поймал голавля именно в этот день. И что делать? А если он ловить не умеет вовсе? Но мы поехали… Возил я его по самым уловистым местам. Предлагал свои воблеры, но Вадик всё время ставил какие-то свои. Уже и папа его поймал голавля. Уже и дождик начал накрапывать, а голавль ему не хотел попадаться.

Слава Богу, маленький голавлёныш хоть как-то оправдывал мои старания, но мальчишка-то явно был не доволен размером. И вот когда уже у взрослых руки опустились, когда решили медленно сплавляться в сторону базы, когда я просто демонстрировал, что такое кроулер и как его правильно проводить - в самом неожиданном месте Вадик получает долгожданную поклевку, подсекает и шумно вываживает огромного голавля!

Не знаю, кто радовался больше - Вадик, его отец или я. Правда, подобные задания – редкость. Поэтому я и запомнил ту яркую рыбалку с Вадимом Латышевым. Уже два года с тех пор прошло – наверняка у него уже свой ютуб-канал имеется…

Семейный подряд

Это был, наверное, единственный раз, когда в одной лодке видеокамер было больше, чем людей. И это не считая смартфонов. Даже когда я участвовал в съемках какого-то конкретного материала – не видел столько объективов. Обычно в лодке сидит один оператор с камерой, а на рыболовов вешаются микрофоны. Но когда в лодке целая семья блогеров – тут даже не знаешь, в какую сторону смеяться. Вот где понимаешь, как ты отстал от современной жизни. Я имею ввиду семью Андроповых (Konstantin Andropov).

Я один из тех капризных подписчиков, которые, прежде чем подписываться на конкретный канал - сначала рыбачат с этим блогером. Если честно, я в интернете и не смотрю никакие ролики. Всегда предпочитаю живое общение. Но, согласитесь, оказаться в одной лодке с рыболовом, которого рыбалка кормит - дорогого стоит. А тут - целая семья!

Семья дружная, и как команда - слаженная. Такое никогда не встречалось в моей практике. У них свои правила, свои какие-то негласные договоренности. Все члены семьи знают свою задачу - чтобы отснятый материал получился наиболее информативным, динамичным, интересным. Отсутствие клёва - для них не страшно. Но, как я понял, это не просто команда, а настоящая банда!

Злата, Глеб, Константин – все умеют ловить, и не только джигом. Передо мной же стояла простая задача – показать новые места, где рыбка водится. И да, постоянно находиться под прицелом камер, не зная какая из них работает, а какая нет – тут привычка нужна. Не обращать на них внимания, к тому же не материться без причины. Но как же здорово потом просматривать ролики! Интересно же, как я выгляжу со стороны, что удалось отснять, какие ракурсы получились, а какие не очень.

Наши жёны - пушки заряжёны

В прошлом году моя супруга после совместной поездки на реку ни с того ни с сего заявила мне, что результат рыбалки 5:2 в её пользу.

- Позволь, - завозмущался я, - не было ведь никакого соревнования!

- Не было, да, и тем не менее!

- Но ведь я преследовал совсем обратную цель - делал всё, чтобы ты поймала!

- Звучит как дешёвое оправдание…

Конечно, всё это семейный юмор, и мы до сих пор шутим по этому поводу. А после рыбалки с Костей Андроповым я вдруг понял, что нечто подобное происходит и в других семьях. Даже поймал себя на мысли, что я больше болею за Злату, чем за успехи её мужчин (мужа и сына). Раньше я не понимал, зачем люди на рыбалку берут своих жён. И сейчас не могу ответить на этот вопрос. Просто надо видеть ту неподдельную радость, тот яркий восторг женщины, которая поймала солидную рыбу. Мужчины так не умеют.

Блогеры-союзники

Чем спиннингист может помочь фидеристу? Я, конечно, имею представление о фидерной ловле, о карповой и поплавочной. Я даже знаю, что такое квивертип! Но чем я могу помочь специалистам - да чего там, чемпионам в фидерной ловле? Только способствовать появлению качественного контента.

Олег Квициния по дороге на Астраханщину заскочил на три дня в гости. Мне всегда казалось, что поймать на фидер рыбу можно всегда. И почти везде. Но оказывается, не я один люблю настраиваться на какой-то конкретный вид рыбы. Если еду ловить жереха – значит, не буду отвлекаться на язей и голавлей, и наоборот. Если джиговать – значит упираться и ловить, даже если не клюёт. Олег высказал желание половить язей и голавлей фидером.

Оп-па! А ведь Кузьмин когда еще мне говорил, что по каким-то неведомым причинам язь может ловиться на удочки (например, на горох) - и при этом абсолютно игнорировать искусственные приманки. То есть, это как раз тот случай, когда можно это проверить. И мы проверили. Действительно, там, где он ловил язей, я прошел со спиннингом метров сто по берегу с разными воблерам - и не увидел ни одной поклевки. Есть о чем поразмыслить! Вполне возможно, что я ловил не так глубоко, как следовало бы.

Главное, что я понял - у фидеристов совершенно другой подход к ловле. Если спиннингисты в первую очередь обращают внимание на базовый рельеф, то фидеристы изучают дно с помощью маркера более тщательно. Клипсуются. Кормят одну точку. Затем пробуют ловить на разные насадки, предлагают рыбе разнообразные оснастки. Позвольте, кому я это рассказываю? Я не знаю, какие предпочтения в ловле у читателя. Однако понаблюдать за экспертом в фидерной ловле – зело полезно. Много кто из моих приятелей ловят на фидер, и я однозначно попытаюсь донести до них сермяжную правду – как нужно правильно ловить.

Могу привести пример из своей практики. Однажды на свое любимое озеро я привез Андрея Каштанова. Он профессиональный поплавочник, а значит - наглядно должен продемонстрировать, как нужно ловить и какая мирная рыба ловится. Именно с тех самых пор я прикармливаю по его рецепту: на две лопаты земли одно кило прикормки.

Если же просто кормить кашей или даже подкидывать комки увлажненной прикормки из магазина, то никаких карасей и сазанчиков поймать не удастся. Будете ловить мелочь, постоянно насаживать червей и беспрестанно подсекать, пока рука не устанет.

Парадигма устройства медийного социума

Среди читателей наверняка есть те, кто уже снимает на видео свои рыбалки, а есть те, кто планирует начать это делать. И тем и другим необходимо знать и помнить некоторые «законы подлости», к которым надо быть готовым.

Например, не секрет, что как только включаешь камеру – рыба перестает ловиться. А стоит выключить камеру – сразу всё клюет и ловится. Это замечено и проверено много раз не только мной. Еще необходимо помнить о звезде по имени Солнце. Ну, например, козырьки бейсболок отбрасывают тень на лица. А стоит развернуть главного героя кадра лицом к солнцу – тогда рыба бликует своей чешуей. Как со всем этим бороться – я пока не знаю.

А однажды участвовал в съемках зимой. Мороз и солнце – день чудесный! Это понятно. Вот только ветер дул приличный и весьма неудобный. А оператор выставляет нас лицом к солнцу, ветер обжигает лицо, глаза слезятся… А ведь надо что-то еще говорить про рыбалку! Хорошо, что такое происходит достаточно редко.

И о запасных аккумуляторах нужно позаботиться заранее. Лично я уже неоднократно переживал момент, когда аккумулятор разряжается - и камера перестает работать на самом интересном месте. Сейчас у моей экшн-камеры аж четыре запасных аккумулятора. Ведь долгожданное событие – это то, чего долго ждешь.

Если хотите такое событие поймать в объектив – ждите его с включенной камерой. И это всё ради того, чтобы смонтировать более-менее интересный ролик длительность около двух минут. И получается, что сама по себе рыбалка уходит куда-то на второй план. А ведь может получиться так, что и рыбалка не задалась, и видеоролик не получился интересным.

Ловить с блогерами – одно удовольствие. А без них – другое

Есть еще один нюанс. Вполне очевидный, но на который не сразу обратишь внимание. География моих гостей, кто приезжает ловить рыбу, огромна! Но мало кто до конца понимает, что в каждом регионе существует своя специфика ловли тех или иных видов рыб. Что-то есть общее, но очень часто всё привычное выглядит немножко иначе.

Виной всему как раз те видео, которые мы снимаем, монтируем и выкладываем в сеть. Чуть-чуть природы, пара забросов - и вот уже кого-то вываживаем. На реальной же рыбалке, как мне кажется, самое важное кроется как раз в мелочах: как забросил, почему решил именно туда, зачем именно эту приманку и т.д. Но как только начинаешь подробно объяснять свои мысли и действия – видео получается скучным.

Выход из ситуации один: ролики блогеров — это всего лишь вкусный бульончик, который должен разжечь аппетит рыболова в плане порыбачить. И ради такого вкусного бульончика мы и тратим время, бензин, приманки и свои нервы. Но за настоящими эмоциями нужно отправляться на рыбалку самим. А за вдумчивой теорией и анализом своей практики обращайтесь к книгам и журналам. Другого пути нет.

Вместо послесловия

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