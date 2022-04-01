Жара, июль, Cralusso Bolo Николай Линник | 22 июля 2022 г.

Вершина лета – июль - традиционно ассоциируется с лучшим временем для ловли леща фидером. Большинство рыболовов хорошо знают об этом - и все перспективные участки рек массово обрастают заборами из всевозможных донных удочек. Но на то она и дикая природа, чтобы периодически вносить коррективы в наш сложившийся, казалось бы, упорядоченный ход жизни.

В последние несколько лет вместе с июлем к нам приходит такая воистину тропическая жара, что буквально всё живое в реке замирает. Редкие поклевки рыбы могут происходить разве что на рассвете, пока жаркое солнце не выкатилось из-за горизонта, да на закате. А в промежутке - хоть караул кричи.

Не помогают ни самые тонкие и чувствительные снасти, ни супервкусная и привлекательная (подчас - по мнению рыболова!) прикормка, ни самые изощренные насадки, за которыми еще неделю назад те же лещи буквально в очередь становились. Спасаясь от жары, рыба забивается в самые прохладные участки реки - и просто прекращает питаться. Этот летний анабиоз может продолжаться и неделю, и месяц.

И что делать в это время рыболову? Сидеть на берегу и ждать у моря погоды? Или просто пережидать эти знойные времена в холодке под кондиционером? Можно, конечно, сделать и так. Но я предлагаю вам разнообразить свой досуг, попробовав освоить очень интересную и весьма уловистую снасть - болонскую удочку, оснащенную поплавком Cralusso.

На фидер рыба всё равно не клюет, и грех не воспользоваться шансом, который дает природа – изучить новый способ ловли рыбы. Лично я в жару часто прибегаю к этой снасти - и, знаете, она меня никогда не подводила.

Чудо-юдо заморское

Все, кому доводилось держать в руках поплавки фирмы Cralusso (и не только плоские), отмечают наличие очень смелых инженерных решений в их конструкциях. Взять, например, поплавок классической формы. Стоило венгерским дизайнерам (а именно в Венгрии образовалась эта фирма) сделать в нём съёмный киль - и поплавок тут же превратился в «конструктор», вид которого рыболов может компоновать, исходя из условий ловли.

Например, переворачивая тело поплавка (фото 1), мы тут же получаем инструмент с совершенно другими возможностями презентации приманки. Далее: сменная наборная антенка (фото 2) позволяет сделать её максимально чувствительной и заметной в любых погодных условиях.

Ну а пластик, из которого изготавливается тело поплавка, вообще неубиваем: на поплавок можно наступить ногой - и он останется невредим. Да, при всём при этом пластиковые поплавки Cralusso несколько проигрывают в чувствительности поплавкам из бальзы, это правда.

Но, согласитесь, на любительских рыбалках этот аргумент не является столь уж критичным. Особенно, если речь идет о ловле карася в зарослях травы или болонской речной ловле, где поплавок испытывает повышенные нагрузки. И в обоих-то случаях жизнь бальзового поплавка частенько ограничивается всего лишь несколькими рыбалками. Обычно - до первого серьезного зацепа, после которого или лаковое покрытие продавливается леской, или пропускное колечко вылетает.

А возьмите плоский поплавок-крыло Surf от Cralusso, который появился на прилавках рыболовных магазинов в начале 2000-х годов, он вообще выглядит как реквизит из фантастического фильма (фото 3).

Чудо-юдо заморское, да и только: плоское крыло непривычной для поплавков формы, к нему набор каких-то изогнутых кочерёг (фото 4), да еще и инструкция по настройкам почти на страницу формата А-4. Такое может кого угодно напугать. И если бы не авторитет рыболова, который впервые предложил мне попробовать этот поплавок в деле, я бы тоже, наверное, побоялся его использовать. Тем более что цена у этого «лего-конструктора» была как у дорогого воблера. Но, тем не менее, знакомство это состоялось, чему я безмерно рад.

Благодаря профессии рыболовного журналиста мне удалось попробовать в работе все модели плоских поплавков Cralusso. И поэтому, чтобы у вас не возникло чувство, что вы приобрели себе очередную ненужную, но очень дорогую игрушку, знакомство с этими замечательными поплавками я рекомендую начать с модели Cralusso Bolo (фото 5).

На мой взгляд – это самый демократичный в эксплуатации плоский поплавок, который не требует покупки какого-то особого удилища в комплект и полностью осваивается за одну-две рыбалки.

Чем же он так хорош?

Поплавки Cralusso разрабатывались и тестировались на Дунае – как известно, большой реке с очень сильным течением. Я неоднократно смотрел видео от самих разработчиков (вы тоже легко можете найти эти ролики в интернете) - и меня поразило то, с какой легкостью рыболов управляет оснасткой на сильном течении. И главное - над каменистым (!) дном. А теперь ответьте на вопрос: «Сколько фидерных оснасток вам бы пришлось оставить в реке за одну рыбалку в таких условиях?»

Лично я бы сильно подумал, перед тем как лезть с фидером в завалы из камней. А теперь вернемся к началу нашего разговора. В жару на каменистых перекатах с сильным течением складываются самые благоприятные условия и по содержанию растворенного в воде кислорода, и по наличию легкодоступного корма. И, значит, именно на таких участках реки у рыболова есть шанс поймать свою удачу, но только если использовать снасть, которая не будет позволять крючку с насадкой проваливаться между камнями.

И поплавки Cralusso Bolo подходят для этой роли идеально. Если мои аргументы убедили вас попробовать в работе новую для себя снасть, тогда перейдем к детальному её описанию.

Необходимое оборудование

Чтобы успешно рыбачить с поплавком Cralusso Bolo требуется совсем немного оборудования. Болонское удилище, мощное и желательно быстрого строя длиной 5 - 7 м и безынерционная катушка с леской толщиной 0,2 мм (фото 6).

Из мелочёвки - коробка с поплавками и грузилами, набор готовых поводков, нескольких килограммов прикормки, контейнерок с насадкой, садочек и пара стоек под удилище. И вейдерсы, хотя в июльскую жару можно вполне обойтись и без них. Весь этот скарб можно легко донести к реке на себе, в карманах жилета, и в обычном рюкзачке городского типа. А теперь напомнить вам, насколько больше снаряжения приходится тащить на берег реки, если рыбачить с мегапопулярным фидером?

Монтаж и огрузка поплавка

Поплавок Cralusso – пожалуй, единственный поплавок, перед использованием которого вам просто необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией производителя. В противном случае разобраться самостоятельно в предназначении набора «кочерёг», которые идут в комплекте с телом поплавка, будет очень непросто. Но не пугайтесь - при желании, как уже отмечалось выше, правильно настроить поплавок и начать наслаждаться рыбалкой обычно удается уже к концу первого выезда на реку.

Я не стану здесь пересказывать инструкцию, которая очень доходчиво изложена изготовителями, а расскажу, на что в первую очередь следует обращать внимание. Во-первых, на пресловутые «кочерги».

Если взять другую модель фирмы - Cralusso Surf, которая предназначена для ловли рыбы в проводку с полной остановкой дрейфа оснастки без сноса её к берегу, все кили у неё съёмные, их у поплавка-конструктора две пары. Одна пара помечена кембриками, скажем, красного цвета. Сделано это для того, чтобы рыболов не перепутал эти самые пары. Помеченная красными кембриками пара «кочерёг» предназначена для случая, когда течение реки проходит справа.

Другая – соответственно, слева (фото 7). А если не следовать рекомендациям производителя, поплавок попросту не будет работать – от слова вообще.

У поплавка же Cralusso Bolo всё намного проще. Здесь длинный киль жестко вмонтирован в тело поплавка, а рыболову следует обращать внимание лишь правильный подбор коротких горизонтальных килей. Например, для течения справа используется помеченный красным кембриком киль (фото 8).

Во-вторых, требуется надеть на кили кембрики для пропуска лески опять же именно так, как указано в инструкции. А нижний кембрик я дополнительно рекомендую установить так, чтобы часть его свисала за нижний край киля (фото 9). Так вы значительно снизите вероятность захлестов оснастки.

В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, очень внимательно отнеситесь к огрузке поплавка. В инструкции написано, что некоторый перегруз (до 20%) только приветствуется. Всё это так, но для начала я рекомендую огрузить поплавок строго по номиналу - так, чтобы он погрузился в воду по основание антеннки. Сделайте несколько пробных проводок - и посмотрите, как он будет себя вести на течении.

Незначительные ныряния и попытки поплавка на придержках утащить оснастку к берегу можно вылечить, передвигая по килям кембрики. Этим самым мы меняем угол атаки водяного потока (все, как в воздушном змее, если кто в молодости занимался этим) - и оснастка делается более управляемой. А вот заваливания поплавка набок или выпрыгивания его из воды в момент придержки оснастки убираются только с помощью добавочной огрузки.

Поплавок нужно доогружать до тех пор, пока эти явления не прекратятся. И тут разрешите дать вам еще один совет: чтобы упростить операцию по догрузке поплавка, в качестве основных грузов используйте штырьковые грузила-оливки (фото 10). Они легко монтируются на леске и так же легко снимаются. А чтобы еще более упростить себе задачу, при монтаже оснастки я надеваю на леску несколько пар дополнительных кембриков.

Процессу ловли они нисколько не мешают, зато сильно экономят время при догрузке или разгрузке поплавка. Но вот промежуточное грузило и «подпасок» в моих оснастках - только дробинки (фото 11). По сравнению с «оливками», на течении шаровидные грузила намного правдоподобнее презентуют рыбе насадку.

Ну а когда рука набита, подготовка поплавка Cralusso Bolo к работе занимает не более десяти минут. Для сравнения, в фидерной ловле нахождению точки ловли и подбору правильной кормушки мы уделяем никак не меньше времени, а чаще всего - и больше.

Варианты монтажа огрузки

Многоточечная схема огрузки поплавочной оснастки позволяет сделать эту снасть необычайно пластичной. Чуток изменил расположение грузов на леске - и презентация приманки уже совершенно другая.

В сложных условиях ловли именно этот фактор чаще всего является решающим для того, чтобы рыба решилась на поклевку. Согласитесь, в донной ловле такой свободы выбора у рыболова нет. Уникальность поплавка Cralusso Bolo как раз и заключается в том, что он объединил в себе достоинства фидера держать оснастку на сильном течении в нужной точке, и чувствительность поплавочной удочки.

Как это работает? Да очень просто. Например, хочу я половить леща вдоль прибрежного свала. Как известно, эта рыба лучше всего реагирует на медленно ползущую по дну насадку, которая еще и останавливается периодически. Для этого я немного увеличиваю глубину спуска поплавка, а основной, и промежуточные грузы сдвигаю ближе к поводку.

Для ловли же плотвы и густеры, которые хоть и тоже кормятся у дна, но любят, чтобы насадка на крючке слегка порхала в толще воды, я просто равномерно распределю грузы по леске. В итоге на придержках оснастки несколько нижних грузов, а вслед за ними и поводок с крючком, будут соблазнительно приподниматься над дном. Если же основной рыбой в улове являются чехонь, я перетаскиваю основную массу грузил ближе к поплавку - и получаю свободно парящую в воде насадку.

В случае с чехонью, к слову, вместо червяка или опарыша можно повесить на крючок маленький белый твистер, обработать его ароматизатором - и длительное время наслаждаться клевом рыбы, без отвлечения на перезарядку снасти. Чехонь - рыба стайная и очень любопытная, а поплавок Cralusso Bolo позволяет максимально задержать приманку в самой гуще рыбьей стаи.

Приблизительно с такой же схемой огрузки поплавка можно ловить и язя на горох. Но, признаюсь честно, делать это маховой удочкой с классическим болонским поплавком массой 1 – 1,5 г намного эффективнее.

А теперь представьте, сколько времени может занять перенастройка снасти, если вы рыбачить с фидером. Да и чтобы всё сделать правильно, рыболову потребуется, как минимум, несколько дополнительных кормушек и с десяток поводков различной длины.

Как работать удилищем

Качество работы поплавка Cralusso Bolo зависит не только от правильной его огрузки. Очень важно научиться выбирать оптимальный угол между поверхностью воды и леской. Здесь всё, как в фидере: чтобы уменьшить массу кормушки и сделать снасть более чувствительной, рыболову нужно максимально укоротить отрезок лески между удилищем и поверхностью воды. А как это сделать? Увеличить угол наклона удилища к воде.

Итак, допустим, вы знаете приблизительное расположение шаров прикормки на дне. По сценарию рыбалки именно здесь вам нужно максимально задержать крючок с насадкой. Делаем заброс оснастки чуть выше и чуть дальше этой точки. Не закрывая дужку катушки, позволяем поплавку сплавиться к прикормленной точке. Затем фиксируем длину отпуска лески. Сделать это можно или закрыв дужку катушки, или, как нравится мне, прижав шпулю катушки ладонью.

Несколько лет назад я попробовал рыбачить с безынерционной катушкой для форелевой ловли. От обычных «мясорубок» она отличается тем, что фрикционный тормоз в этой катушке имеет дополнительную регулировку. Его можно мгновенно включить, нажав расположенную впереди катушки длинную клавишу. Клавиша всегда находится под указательным пальцем (фото 12). Это очень удобно.

Вместе с включением тормоза поднимаем вверх удилище. Насколько высоко? Всё зависит от условий ловли. Главное, чтобы при этом дрейф поплавка сделался управляемым: оснастка перестала бы сдвигаться по дуге к берегу, а сам поплавок вел бы себя в воде корректно. Когда привыкнете к снасти, все эти манипуляции будут происходить автоматически.

Как видите, инструкции по применению этого чудесного поплавка не такие уж и сложные. На написание этой статьи я потратил намного больше времени, чем вы, уверен, потратите на то, чтобы открыть для себя еще один очень увлекательный и добычливый способ ловли рыбы на сильном течении. И пусть капризы погоды будут для вас лишь поводом для того, чтобы расширить ваши возможности. Рыбачьте в удовольствие!