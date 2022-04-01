Одинокий поплавок у тростника Владимир Клень | 29 июля 2022 г.

Среди самых сложных, но в то же время и наиболее эстетичных я числю ловлю с поплавочной снастью непосредственно у тростниковых зарослей, а также внутри них. Известно, что тростники на протяжении всего года притягивают рыб самых разных видов и размеров. А учитывая особенности произрастания шебаршащих «метелок» такая своеобразная береговая рыбалка требует тщательной подготовки.

Среди множества водных и околоводных растений тростники являются для рыболова если не самыми «свойскими», то близко к таковым. О тактике подледной ловли на мормышку в тростниковых кущах я подробно рассказывал в декабрьском «СР» за 2019 год. Сейчас расширю тему и расскажу о поплавочной рыбалке по открытой воде не только среди, но и возле тростника. Особенно учитывая, что в период с весны до осени моя поплавочная практика в большинстве своём привязана именно к этому околоводному растению.

Как и любое иное растение, тростник живёт жизнью, тесно связанной с конкретными водными объектами. Местами значительно, местами - частично, он опоясывает озёра, водохранилища, пруды, подпирает берега рек. Но в природе всё взаимосвязано - и с одной стороны тростник зависит от типа водного объекта, а с другой оказывает собственное влияние на жизнь водоема или водотока и обитающих в нём представителей животного мира. Ну а нас, прежде всего, интересуют рыбы.

Одна из характерных примет подводной жизни в тростниках, имеющая значение для рыболова-практика, является то, что рыбы тут находят себе как скопление корма в виде всевозможных личинок и взрослых насекомых, так и надежное укрытие. Жесткие и относительно густо растущие стебли формируют своеобразную зону покоя, находясь в которой рыбы ощущают себя комфортно. Тростниковые заросли препятствуют свободному подходу людей и животных, глушат сильные ветры.

По открытой воде возле и среди тростника и весной, а еще больше летом и в начале осени наблюдается скопление и мелких, и крупных рыб. Особенно вечером, ночью и ранним утром тут любят отираться лещи, лини, карпы и караси, уважаемые среди рыбаков любой специализации. Соответственно, всё это здорово повышает интерес к таким участкам водоемов, и даже если в конкретный день крупные рыбы будут в «тросте» бойкотировать приманки, без улова тут точно не останешься.

Один из моих выездов этого года на давно знакомое мне озеро – наглядное подтверждение сказанному. С раннего утра и до обеда я практически безуспешно просидел с фидером на отлично изученном мною лещовом месте. Увы, довольствоваться пришлось лишь двумя плотвичками и окуньком. Ну не клевал лещ – и всё тут, а уговорить его потрапезничать не получилось ни у меня, ни у ловивших рядом друзей.

Стоял я на деревянных мостках, зажатых с краев широченной стеной тростника. Ну и что делать? И я принял решение сменить непопулярную сегодня донную оснастку на поплавочную. Интуиция не подвела - за несколько часов ловли в садке оказалась пара килограммов красноперок и некрупной плотвы. Но главным украшением рыбалки стал пойманный карась, потянувший на 850 г (фото 1).

И еще случился досадный сход схожей с ним рыбы, разорвавшей тонкий поводок. Как видите, тростник собирает вокруг себя разные виды рыб одновременно. Причем ловить их можно не сходя с одного места как вперемешку, так и отделяя друг от друга - результат зависит от направленности заброса, рабочего спуска и даже степени приближения оснастки к стеблям, о чем подробнее расскажу ниже.

Безусловным приятным обстоятельством для планирования рыбалки в секторе с тростником является относительно малая глубина. Обычно она не превышает полутора метров, поэтому без усилий просчитать рабочий спуск оснастки удается до сантиметра, что важно при нацеленности на поиск конкретной рыбы. И даже если до дна всего полметра, в определенных случаях можно рассчитывать на хороший результат. Очевидно, что подобные участки лучше прогреваются, а тростник минимизирует перемешивание воды. Соответственно, в холодные дни рыбы выходят именно на такие кормные мелководья.

Новичкам обычно сложно уверовать в радужные перспективы ловли серьезных рыб на малой глубине, да еще в стесненных условиях, когда тростник поджимает, мешает делать забросы, отрывает поводки. И сколь бы ни читали они литературы или не смотрели фильмов на этот счет, на озере новички неизбежно тяготеют к более глубоким секторам.

Разумение обычно приходит с опытом, особенно после горечи разочарований. Когда раз-другой на рыбалке не видишь ни поклевки, а поблизости от тебя кто-то таскает рыб там, где воды по колено, быстро начинаешь соображать, что опростоволосился.

Мне вообще кажется, что рождением присказки «Держись берега - и рыба будет» рыболовный мир во многом обязан именно тростнику. Повсеместно максимальную концентрированность рыб у самого берега обеспечивает околоводная растительность, среди которой лидирует наш сегодняшний герой - тростник.

Организация ловли у тростника

Одним из самых важных мне представляется вопрос организации схем ловли в тростниковых участках. По моим наблюдениям, чем в целом протяжённее в длину и по ширине (дальше уходят в воду) тростниковые заросли (фото 2), тем перспективнее выглядит предстоящая рыбалка. Вместе с тем, в таких условиях необходимо искать удобный подход к воде. Для этого требуется либо прибегнуть к поиску естественных разрывов в «ворсе» растительного ковра, либо изготавливать просеку самостоятельно, выкашивая её в тростниковой толще.

В зависимости от характера водного объекта, поисковая задача может оказаться как простой, так и сложной. Если дело происходит на водоеме, где тростник произрастает компактными очагами, нет ничего проще, чем расположиться возле одного их торцов такого участка. Выполнять точные забросы не составит труда, разве что могут возникнуть неприятности при боковом ветре, сдувающем оснастку в направлении тростника. Значительно хуже приходится, когда на водоеме тростник образует сплошную стену, которой не видно ни конца, ни края.

Вот тут без вырубки растительности не обойтись. Причем всегда возникает проблема, какой ширины делать этот самый прогал. Хорошо, если уже есть готовые просеки, ранее вырубленные кем-то до нас - и мы приспосабливаем ловлю к ним.

Но если всё-таки приходится быть первопроходцем, надо вдумчиво подходить к вопросу. Лично мне представляется, что просека должна быть шириной от метра до полутора и не обязательно сквозная. А для определения протяженности просеки надо к длине удилища прибавить еще 3 - 5 м (при условии использования одного и того же удилища). Разве что у самого берега рабочую зону можно сделать несколько шире, чтобы сподручнее было управляться со снастью, особенно ночью (фото 3).

Важно понимать, что срезать тростник следует как можно ближе к корню, иначе он неминуемо начнет цеплять оснастку при забросах. Ну а обычной ли косой это делать, или специальной рыболовной (без ручки и на шнуре) – дело сугубо индивидуальное.

Мне вообще не единожды доводилось орудовать простым ножом. И еще не следует забывать, что когда вы сделаете прогал в тростнике, непосредственно перед ловлей потребуется временная пауза, ибо устроенный вами переполох разгонит рыб и им потребуется время, чтобы вернуться и освоиться на изменившемся месте.

Описанная подготовительная работа предполагает, что последующая ловля будет осуществляться именно в прогале на всём его протяжении. Нелишне подчеркнуть, что при использовании поплавочной снасти эффективна привязка точки приводнения оснастки вплотную к тростнику или максимально близко к нему (фото 4).

На чистой же воде, да еще и на удалении от границы тростниковых зарослей шансы на успех снижаются. Исключение составляют лишь две категории акваторий. Первая – в которой за тростником расстилается ковёр из кубышек, кувшинок и т.п. (фото 5). Но далеко не факт, что под лопухами окажется больше рыб, нежели у самой «тросты». Ведь ночами лещи, карпы и караси стараются максимально приблизиться к урезу воды.

Ну а вторая разновидность - это водоемы, в которых тростник хоть и окантовывает протяженные участки, но его полоса является узкой – где-то метр-два. В таком случае просека делается с таким расчетом, чтобы появлялась возможность забрасывать оснастку не столько на чистую воду, сколько по сторонам, вдоль этой жесткой растительности, а на прудах и некрупных озерах еще и к тростнику противоположного берега (фото 6). То есть ради достижения успеха опять же ставится цель «прижаться к тросте».

Очень интересным вариантом является еще одна схема поплавочной ловли без использования лодки и выкашивания просеки. В тех случаях, когда глубина в месте произрастания тростника не превышает 1 - 1,2 м, можно в вейдерсах пробраться через заросли тростника и выйти к чистой воде (фото 7).

А забросы производить либо влево, либо вправо от себя. Правда, сегодня не многие готовы рыбачить взабродку, предпочитая комфорт. Именно в этих целях наиболее хваткие рыбаки строят деревянные мостки за частоколом тростника, делают даже стационарные беседки, а то и сооружают плавучие пирсы.

К слову, знаю одного поплавочника, который регулярно приваживает рыбу у отстроенных им мостков (фото 8). А чтобы в день рыбалки там не появился кто-либо другой, он сделал так, чтобы с берега по прямой туда было не пройти - из-за частокола тростника и глубины по грудь. А собственную секретную тропку к мосткам проложил на приличном от них удалении.

Ну и в завершении этого подраздела расскажу про разноплановую схему ловли в тростниках. Тем более что в повествовании я к ней максимально приблизился, упомянув мостки и пирсы. Именно подобные сооружения, грамотно установленные в воде в местах произрастания тростника, позволяют обеспечить самую вариативную рыбалку.

Обычно такие сооружения делаются Г- или Т-образной формы, где нижняя «нога буквы» обеспечивает проход через тростник для выхода к подготовленной под ловлю акватории с высеченной по сторонам растительностью. А «верхняя часть буквы» является рабочей площадкой для размещения самого рыбака, оснасток и экипировки (фото 9).

При таком расположении можно ловить у тростника едва ли не по всему кругу, что не требует детализации. Но на одном интересном варианте заострю внимание: в тростниках можно вырезать своего рода «карман» (фото 10), где затишье будет сохраняться даже в очень ветреные дни. И концентрация рыбы в таких «карманах» очень высока.

Я заметил, что при ловле с мостков, установленных на перемежающихся глубинах, появляется возможность, не сходя с места, ловить самых разных рыб. На выходах из тростниковых зарослей – самых крупных: лещей, карасей и карпов.

На минимальных глубинах – днём разнорыбицу, а ночью – крупные виды «не спящих» рыб. В затишках тех же «карманов» любят заседать красноперки, лини и караси. Под настилом же самого мостка – пескари, окуни, а порой и плотва. Поэтому выбирая точку ловли – одновременно выбираешь и рыбу.

Проблемы забросов у тростника

Торчащие из воды тростниковые стебли (а они способны достигать высоты трех метров) хоть и создают особый, приятный сердцу антураж, но при этом испытывают на прочность и рыбака и его оснастку. Сложности начинаются с забросов, которые требуют выветренности, точности. Махнул не так, как следовало - и вот уже поплавок раскачивается на жестком стебле, и не факт, что его удастся вернуть.

Самым надежным видом заброса я считаю маятниковый - махом снизу вверх. Учитывая, что дистанция ловли, как правило, небольшая, появляется реальная возможность системно попадать в нужную точку. Однако в ветреные дни даже при рабочем спуске в полметра могут возникать сложности с точными забросами в узких коридорах среди тростника, в «карманах» и «окнах», когда надо положить оснастку впритирку к стеблям. Поэтому я часто использую для такой ловли матчевое удилище со скользящим поплавком (фото 11).

Второй вариант заброса при неблагоприятной погоде – это верхний мах из-за головы. К нему хорошо прибегать, когда прогал в тростнике сквозной и выходит на чистую воду (фото 12).

В этом случае делается переброс оснастки дальше точки ловли, а после приводнения она неспешно подтягивается в нужное место подмоткой лески при корректировке траектории движения удилищем. Однако тут надо сделать одну оговорку. Такая тактика возможна, если прогал довольно широкий (3 - 5 м), или когда тростник невысоко поднимается над водой (до полутора метров). В противном случае ветер при забросе способен увести легкую оснастку в растительную чащу - и пиши пропало.

С учетом сказанного и высокой в целом вероятности обрывов оснастки, необходимо обращать внимание на прочность лески. Полагаю, что диаметр 0,18 мм – самый подходящий: такая леска способна, не оборвавшись, вырваться из плена прочного стебля, удержать крупную рыбу и не сильно пугает мелочь. При этом важно, чтобы поводок был того же производителя, что и основная леска (дабы не оказался прочнее) и на 0,02 мм меньше неё.

Во всех случаях зацепа крючка за стебель дергать удилищем, раскачивая его, бесполезно. Единственный вариант – натянуть леску, образуя ею с удилищем одну линию, после чего плавно потянуть на себя - и часто стебель отпускает оснастку. Если же так не получается, остается уповать на разрыв поводка или разгибание крючка. Для этого я специально использую крючки, что называется, на грани фола: чтобы и рыбу добротную могли удержать, и при вызволении оснастки из плена разгибались.

Следующий важный момент – дальность забросов. Выше на отдельных особенностях этого я уже останавливался, однако следует сделать дополнения. Если с «окнами» и «карманами» всё понятно, то в случае ловли в ровном коридоре, особенно широком, я определяюсь с дальностью забросов следующим образом. Сначала оцениваю выход к чистой воде, затем ищу приглянувшиеся выступы тростникового поля. Вот среди этих точек и выбираю, сопоставляя дальность с глубиной. Если посреди дистанции есть глубина в метр и более, плюс какой-либо растительный выкрутас, на том и останавливаюсь.

В широких разрывах тростникового коридора интересно ловить вдвоём, когда один рыбак забрасывает оснастку к одной стенке, а второй – к противоположной. Прикармливается рыба, естественно, одной и той же прикормкой. Ну а при вываживании напарник помогает совладать с рыбой, меняя свою удочку на подсак (фото 13). Во всех случаях после результативной подсечки требуется сразу же направить рыбу в сторону от тростника, куда она норовит уйти.

Увлекательной и весьма добычливой является ловля среди тростника, не связанная с привязкой к одному месту. К такому варианту я прибегаю ранней весной и поздней осенью, когда рыб удается быстрее найти таким способом, нежели «собрать к столу» за счет прикармливания. Правда, для этого требуется выбирать такие водоемы, где тростник достаточно разрежен и не образует непролазные дебри (фото 14).

Забросы в подобных случаях выполняются в зависимости от ситуации и часто на небольшое расстояние. Практикую также плавное опускание оснастки в «окна» и подобные пустоты. На крупных рыб рассчитывать особо не приходится, но плотва, красноперки, окуни, густерки и некрупные подлещики будут радовать.

Приманки «под тростник»

На вопросе прикармливания рыб останавливаться не вижу смысла. Отмечу только, что с середины весны и до середины осени – это точно обязательная процедура, а в остальное время, да еще и при ходовой рыбалке – по ситуации.

Что же касается приманок, то вопреки логике среди тростника у рыб пользуются спросом не только мелкие наживки типа мотыля и опарыша. Великолепно проявляет себя не тугое и жидкое тесто, а также манная болтушка. Периодически я сдабриваю их аттрактантами или просто давленым мотылем (фото 15).

Хороши зёрна перловки или кукурузы, особенно при нацеленности на крупных рыб, плюс такие крупные приманки позволяют отсечь мелких «матросиков» и уклею, засилье которых в отдельных акваториях способно серьезно нарушить все радужные планы. Этой же цели позволяет добиться применение червей (фото 16), которых не пропустит практически ни одна крупная рыба.

В общем, решившись «привязаться к тростнику» - скучать на рыбалке явно не придется.