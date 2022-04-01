Про волжские просторы, жереха и кошачью философию Алексей Коломиец | 18 июля 2022 г.

Зачастую между рыболовом и рыбой какого-то конкретного вида возникает некая сакральная связь. Кто-то, скажем, считает форель непревзойденной в плане спортивной ловли, кто-то – щуку дюже умной, хитрой и осмотрительной. А у меня уважительное отношение к жереху. Искренне восхищаюсь этим хищником за редкостную силу, стальной характер, за нашу с ним обоюдную любовь к волжским просторам. И еще: с ним - не соскучишься.

Когда-то я вёл счёт пойманным жерехам. И всё время взвешивал каждого, чтобы удостовериться, не повысил ли я свою трофейную планку. Хотелось мне во что бы то ни стало добыть жереха на пять кило.

Помню, очень долго я огорчался, что никак не перешагну порог в 4,4 кг. А после того как поймал жереха на 6 кг – получил удовлетворение, ну или сатисфакцию - и перестал пытаться как-то перешагнуть этот предел. И вдруг понял, что гоняться за чаечниками и подобными «котлами» мне стало скучно. С тех самых пор скорее жерех караулит мои приманки, нежели я за ним охочусь.

Чаечники, «котлы» и их некоторые хитрости

То, что чаечники мне стали не очень-то интересны – это правда. Раньше они меня будоражили, возбуждали. Вот так настырно и навязчиво гонять малька в ста метрах от моей лодки – ну не наглость ли? Спиннингист я или кто? Дразнить? Меня?! И я принимал вызов. Я ждал, стоя на якоре. Я сплавлял приманку далеко по течению. Подкрадывался к «котлам» сплавом. Утяжелял легкие приманки поплавком-бомбардой. Ловил с вабиком. Но я не собираюсь все эти методы подробно описывать. Лучше расскажу о своих наблюдениях. И если не об открытиях, то об откровениях.

Первое откровение заключалось в том, что если «котел» (чаечник) вдруг исчезает – жерех никуда не девается. Он просто опускается ко дну - и ловить его можно и нужно около дна. Теми же пилькерами. Просто проводить приманку у дна. Даже джиговую проводку можно применить.

Я полагаю, что стайный жерех находит себе удобное место, оккупирует его - и работает. Такие «котлы» я называю стационарными. Чаще всего над таким местом всё время снуют чайки. Иногда одна или две птицы «дежурят». Мы их так и называем – дежурные чайки. Несколько раз в своей практике я находил жереха именно по дежурным чайкам. Вижу – летает над одним и тем же местом, а всплесков нет – нужно пробовать ловить около дна или вполводы.

Второе откровение: я заметил, что если приманка не долетает до района характерных всплесков, то это лучший вариант, как если бы «котел» приманкой перебросить. Разумеется, если проводить приманку непосредственно через кипящий жереховый «котел» – поклевок количественно будет больше. Но при этом наиболее вероятно, что станет атаковать мелочь, которая окажет две медвежьих услуги: распугает весь «котел» и, скорее всего, насторожит крупного жереха.

В моей практике частенько самый крупный шереспер ловился не в «котле», а где-то рядом, неподалеку. Это когда явно не добрасываешь до эпицентра жерехового «боя». Именно так я поймал своего самого большого жереха на 6 кг. Это произошло в самом начале протоки Бузан на Нижней Волге.

Третье откровение: активный жерех, что занят охотой на малька, не боится проплывающей в дрейфе лодки. Но стоит лодку остановить – он сразу отходит на безопасное расстояние. Почему так? Так ведь - всегда так! Вы замечали, что когда едешь на машине, то всякая дикая дичь (сурки, фазаны, лисы и т.д.) как будто и не боятся автомобиля и его звуков? Но стоит автомобиль остановить – они все тут же убегают. Думаю, и в воде жерех ведет себя так же. Ну, плывет что-то по реке – и пусть себе плывет. Но если это что-то остановилось – лучше держаться подальше. Благо места на Волге – полно!

Жерех-одиночка

Встреча с одиноким жерехом – это событие. Скорее всего, это будет именно крупный жерех. Который контролирует свой участок реки уже очень давно. У него свой распорядок дня. Он подозрительно относится ко всем новым объектам на воде. Именно поэтому он и дожил до своего достопочтенного размера. И как такого ловить, спросите вы? Как вообще понять, что одинокий жерех обитает на конкретном участке реки?

Я могу перечислить разные моменты, которые сопутствуют встрече с одиночкой. Но делать этого не буду принципиально. Нет смысла. Потому что одинокого жереха можно встретить практически везде.

Важнее всего его не напугать, не насторожить. Представьте себе взрослого кота, живущего много лет в одной квартире. Он знает её досконально, каждый уголок. Он знает все игрушки, которыми кто-то когда-то пытался вовлечь его в игру. Он знает все звуки, включая те, что идут из кухни.

А мой кот, например, услышав, как я ставлю машину на сигнализацию, уже идёт к двери меня встречать. И вот, допустим, вы заходите в дом, где обитает такой кот. И вы не знаете, находится ли он тут, дома ли? Что вы сделаете, чтобы ощутить присутствие кота? Правильно, позовете – ну, что-то типа «кис-кис-кис». Но это действует разве что на молодых котят. А вот если мы имеем дело с взрослым хищником, тут главное - не ломиться в дом и не напугать животное.

Выгнать-то потом его из-под кровати будет очень трудно. Поверьте, так и жерех - увидит или услышит вас первым. Именно по этой причине жерешатники подолгу праздно стоят на якоре. Чтобы усыпить бдительность понятно кого. Ну а я чаще встречаю жереха, сплавляясь по течению в лодке. То, что медленный сплав по течению не пугает жереха – я уже писал. Добавлю лишь, что моя практика раз за разом доказывает этот факт.

Вопрос – на что ловить одинокого жереха - тоже можно считать философским. И снова мне симпатична аналогия с взрослым котом. Этот зверюга просто так за бантиком прыгать не станет.

Как говорится, на мякине стреляного воробья не проведешь. Но стоит чем-то его удивить – и в нём просыпается хищник, страшнее которого нет. Я в детстве удивлялся, почему кот со мной играет нехотя, а то и вовсе игнорирует мои старания. Но стоило отцу пару раз поскрести пальцами по дивану – кот тут же начинал охоту и моментально включался в «кошки-мышки». А однажды я привязал бантик не к веревочке, а к леске. И не просто бантик, а кусочек белого медицинского бинта.

Я был уверен, что кот никогда не видел белых мышей - и просто испугается или будет сильно удивлен. На деле – кот моментально накинулся орлом на обманку, схватил её зубами, злобно зарычал - и уволок под диван, где еще долго мусолил бинт и шипел с негодованием, когда я хотел, дергая за леску, отобрать «белую мышку». Вот так и с одиночным жерехом. Привычная, всеми одобренная и проверенная временем приманка может бродягу и не соблазнить. А вот что-то эдакое, что и самому объяснить трудно – вполне может сработать.

Ловля жереха на водохранилище

Водохранилище - это еще большие просторы, нежели коренная Волга, что ниже Волжской ГЭС. Здесь приходится искать «кота» не в квартире, так сказать, а в микрорайоне. Несколько раз мне везло - мы с жерехом просто нечаянно встречались, а у меня было чем его угостить.

Это происходило обычно во время очередной джиговой ловли «вообще» с берега. Но поскольку я уважаю жереха и всегда рад встрече с ним - постоянно ношу с собой парочку соответствующих тесту спиннинга Кастмастеров (секрета тут никакого нет - это оригинальные модели фирмы Acme, а о других приманках я расскажу чуть подробнее отдельно; а сейчас я эту приманку назвал, потому как она проверенная временем).

Добавлю, что в моём арсенале есть как фирменные Кастмастеры, так и их реплики, даже кустарной работы. В принципе, ловят они примерно одинаково – ну, более или менее. Но для изысканного угощения жереха я не жадничаю - и предлагаю именно фирменный продукт Acme. К нему-то не бывает никаких вопросов. И главное – я в него верю больше, чем в копии. А вера в приманку, согласитесь, чуть ли не самое главное в рыбалке. Но я продолжу про водохранилище.

Расскажу про одно сладкое место, не называя его. Не знаю причин, из-за чего жерех облюбовал этот конкретный участок около берега водохранилища. Могу тут же перечислить ну очень много подобных мест от Волгограда и вверх по Волге на сотню километров. Поэтому я отношусь к появлению тут жереха философски. Вы приходите в гости к судакам, а оказывается, что там и жерех живёт.

Однако жереха на водохранилище в принципе трудно назвать как одиночным, так и стайным тоже. Это больше похоже на собачью свадьбу в условном микрорайоне. Её, эту собачью стаю, можно вовсе не встретить, они могут пробежать мимо, не обращая на вас внимания. А могут яростно и с лаем накинуться, даже если вы попытаетесь их накормить.

Были рыбалки, когда жерех на том самом участке переставал реагировать на мои приманки четко после восхода солнца. И пару раз он ловился весь день, пусть и периодически. А бывало, когда он по нашим блёснам постукивал, но не брал. Буквально издевался над нами с товарищем. И еще множество раз случалось, что я просто не добрасывал до него. Ну, одно дело носить в кармане парочку Кастмастеров, а другое – возить с собой запасную катушку с тонкой скользкой «плетенкой» и шок-лидером.

Так что с тех пор, как мы нашли на водохранилище это жереховое место, приезжаю туда с двумя спиннингами и двумя катушками, одна из которых заточена именно для супердальнего заброса.

Зато как здорово ловить крупного шереспера трехметровым спиннингом с берега на 32-граммовые пилькеры! Это когда весь вкладываешься в дальний заброс. Такой, что «плетенка» прямо-таки врезается в палец. И тут при достаточно быстрой подмотке ощущаешь бешеный рывок, от которого спиннинг с тестом до 55 г сразу сгибается пополам…

Приманки новые, а требования к ним - старые

Когда-то очень давно я написал статью в один из журналов, где перечислил все известные мне жереховые приманки. Что изменилось с тех пор? А вот что: оригинальных приманок я узнал и попробовал чуть не вдвое больше, хоть новую статью садись - пиши. Это всё потому, что я не стараюсь наколбасить жереха полную тележку, а угостить его именно чем-то эдаким, нестандартным.

Вообще, на водохранилище выбор невелик. Это должно быть что-то очень компактное и дальнобойное. Одним словом - пилькеры. Но пилькеры бывают разные. Главным их достоинством я считаю умение держать горизонт. Всем известный Кастмастер это умеет делать. Из новых приманок мне (и жереху) приглянулись блёсны «Пилигрим» от российского бренда RFT.

Они выпускаются разного размера, разных расцветок, но самое главное - у них смещен центр тяжести, что позволяет им «играть» не только на быстрой проводке. А специальные небольшие крылышки по периметру в хвостовой части позволяет держать горизонт. Допускаю, что жерех ничего подобного не встречал в зоне своего контроля - и потому кидается на эту новинку, как мой кот Васька на белый бинтик.

Вабики - это не только ценный мех

Почему я теперь не ловлю на вабики? Причин несколько. Первая - отпала необходимость изловить жереха во что бы то ни стало. Вторая причина - вываживать двух рыб одновременно - сомнительное удовольствие. Третья – реализованная поклевка на вабик мелкого жереха отпугнет или насторожит крупного. Ну и дополнительный узел на основном шнуре или леске я считаю слабым звеном: пару раз получал долгожданную звериную поклевку, но живым оставался лишь вабик. А с другой стороны - почему бы при «игре с котом» не привязать к веревочке два бантика? Надо как-нибудь попробовать…

К вопросу об использовании вабиков я еще хочу отнести вопрос о применении оперения тройника у пилькеров. Я до сих пор думаю, что лучше не обременять играющую блесну всяческими обвесами - люрексом, перьями, нитками. Тем не менее, не спешу освобождать тройник от них. Вот если крючок сломается – тогда меняю, оставляя просто голый тройник.

Еще нестандарт

Заканчивая рассказ о приманках, должен признаться, что в последние пару лет я всё чаще предлагаю жереху вибы и раттлины, «цикад» и прочие блейдбейты. И даже завёл специальную коробочку для них.

Эти приманки летят однозначно дальше любого воблера, их можно быстро утопить при желании, провести около дна – например, «ступенькой», а то и просто с остановками вполводы. Этого всего часто не хватает воблерам. А еще очень современная и модная жереховая тема – тейлспиннеры. Но обо всех этих приманках я пока не берусь подробно рассказывать – пока очень мало практики.

Жерех – это вкусно

И – да: я умею его готовить разными способами. Самое простое блюдо – это котлеты. Если сравнить фарш из жереха и из щуки, то котлеты из жереха получаются нежнее. Я однажды ради эксперимента выложил отдельно те и другие котлеты на разные тарелки - и за ужином выяснилось, что тарелка с котлетами из жереха очистилась быстрее.

Ну а второй способ – совсем элементарный. С крупного жереха снимается филе и натирается смесью соли и сахара (на кило мяса – 3 столовых ложки соли и 1 столовая ложка сахара). Натертые смесью куски рыбы складываются в пластиковый пакет.

Убирается всё это в в обычную камеру холодильника и время от времени переворачивается, чтобы выделившийся сок равномерно растекался по всем филейным кускам. Через полутора - двое суток филе (лента со спины до брюха) достается из пакета, промывается в холодной воде, разрезается на порционные кусочки, в этом виде укладывается в новые пластиковые пакеты и замораживается в морозильной камере.

Ну а потом, когда надо, парочка кусочков достается, оттаивается буквально в течение пяти - десяти минут - и нарезается филейным ножичком, как вы обычно срезаете пласты с красной рыбы. Попробуйте – вам должно понравиться! При этом, заметьте, не нужно долго солить, не нужно вымачивать, не нужно вялить. И - не благодарите! Я просто буду рад, если вы жереха начнете уважать так же, как и я.