О ловле зубарика в Черном море Геннадий Шеляг | 10 августа 2022 г.

Рассказывать о каком-то интересном событии из твоей рыбацкой практики, что называется, по свежим следам - всегда легко и просто. Вот и мы с товарищем совсем недавно вспоминали о каракосе, рыбе, которую мы с ним не ловили уже давно – и на ближайшей рыбалке как раз поймали-таки его, да не одного! Так что с удовольствием поведаю сейчас об этом.

Последний раз зубарика (а именно так рыбаки сочинского побережья называют каракоса) мы с другом ловили еще в далеком детстве. Не припомню, чтобы нам тогда попадались особо крупные экземпляры, но рыбу размером с нашу детскую ладошку мы уже считали вполне достойной.

Основной наживкой было неизменное и всегда работающее мясо местных морских ракушек - мидий. Прикормкой тоже были мидии, которые мы просто в раковинах разбивали камнем и бросали кучкой в точку ловли.

Рыба с множеством названий

Немного научной информации об этой интересной рыбе. Каракос (лат. Diplodus puntazzo) – это морской карась-зубарик, он же хиэна, он же полосатый клюворыл — относится к виду лучеперых рыб семейства спаровых. Это ближайший родственник более известного ласкиря.

Распространен в Атлантическом океане и его морях, в частности – в Чёрном. Тело зубарика серовато-серебристое, овальное, высокое, сжатое с боков, на этих боках - по 5 - 8 узких продольных чёрных полосок, на коротком хвостовом стебле большие чёрные пятна.

Спинной и грудные плавники – длинные, брюшные - короткие. Голова большая, рыло с небольшим ртом, заостренное. На обеих челюстях однорядные зубы: впереди по 8 узких длинных и направленных вперёд, с каждой стороны около 15 очень мелких и заостренных. Длина тела может достигать полуметра, кое-кто у нас хвастался, что вылавливал прямо-таки гигантов массой до 3 кг.

Обитает зубарик в основном в морском прибрежье, чаще всего на глубинах 6 - 10 м. У нас в окрестностях Сочи он часто встречается в приустьевых участках горных рек Хоста, Мацеста, Кудепста, Мзымта, где пресная вода перемешивается с морской. Держится среди подводных камней, поросших водяными растениями. Перед нерестом образует небольшие стаи. Нерестится в течение августа – сентября, в этот период рыба агрессивна. Продолжительность жизни около 10 лет.

Растет довольно быстро: как установили ихтиологи, длина тела и масса в первый год жизни достигают соответственно 14 см и 90 г, в конце второго года – вырастает до 23 см и 330 г, на восьмом - девятом году – до 32 см и 950 г. Молодь зубарика питается планктоном и бентосом, личинками других рыб. Взрослые же особи — водорослями, рыбой, моллюсками, ракообразными.

Без духа соревновательности никак

Я слышал много рассказов от своих друзей и коллег по увлечению о ловле зубарика в нынешние времена, но вот сам как-то не смог собраться, чтоб и во взрослой жизни заняться этим делом. Всё руки не доходили.

Для меня эта рыбалка казалась какой-то туманной, что ли, и не совсем интересной. Но раз в разговоре с другом принялись вспоминать детские годы – и решили восстановить былые навыки ловли зубарика. Тем более что прошла информация о недавних поимках в нашем регионе экземпляров до одного килограмма и выше, что очень даже нас подстегнуло.

Сам-то как человек я совсем не завистливый, но здоровый дух конкуренции и соревновательности, конечно же, присутствует. А как же без него? И когда речь идёт о трофейных экземплярах, то вовсе теряю сон и покой. Такая вот беспокойная рыбацкая натура. Ну, а уж когда я позже попробовал половить зубарика, то понял, как был неправ в оценке этой рыбалки.

Узнав всю информацию о современном устройстве снасти, насадке, тактике и местах ловли, мы с другом решили пойти на охоту за зубариком.

Как узнать оптимальное время для рыбалки

Какое лучшее время суток для ловли зубарика? Многие говорят, что сразу после рассвета и перед наступлением темноты. Но из других достоверных источников известно, что в зимние месяцы, в зависимости от погоды, поклевки могут начинаться только через два-три часа после рассвета. И по времени года тоже трудно выделить какие-то лучшие месяцы ловли, когда благоприятная погода для рыбалки случается чаще, особенно имея в виду приморский переменчивый климат. И тем более в свете аномальных наводнений и ураганов, которые, к примеру, пронеслись по Черноморскому побережью Кавказа этим летом и осенью.

При сборе информации перед выездом надо учитывать вот еще какой фактор. Рыбаки, когда делятся информацией, порой отмечают лучшее время ловли не по интенсивности клёва, а по комфортности нахождения на берегу для себя лично. Ну, скажем, в весенние и осенние месяцы, когда не очень жарко и еще не холодно, так что рыбачить удобно, и это понятно.

В общем, учитывая всё вышесказанное, можно смело утверждать, что ловить зубарика можно круглый год, пусть и с переменным успехом.

Крупная рыба предпочитает траву

Расскажу теперь о популярной приманке. Крупного зубаря сочинские рыбаки ловят на траву. Случаются, конечно, поимки трофеев и на другие приманки, но трава в этом вопросе - в абсолютном приоритете. И когда приходишь на перспективное место, нужно собрать с бетонных плит волнореза или буны, точнее - с заливаемых водой их участков, нужной травы насыщенного темно-зеленого цвета с не слишком жёсткой структурой. Фактически - это нитевидные водоросли. Главное, чтобы эта трава была достаточно длинная – не короче 5 см.

В толще воды насадка должна выглядеть очень естественно – как оторвавшийся под воздействием прибоя свободно парящий пучок травы. Вообще, насаживать траву на крючок следует так, чтобы сформировалось нечто в виде большой капли длиной 8 – 12 см и, так сказать, толщиной 2 – 3 см.

Так должна выглядеть ваша травяная насадка после того, как вы её окунете в воду и подержите перед собой. В процессе же ловли, естественно, она будет значительно увеличиваться в объеме и приобретет совсем другую форму.

Технически закреплять траву на крючке надо в четыре приема. Сначала берётся небольшой пучок травы, протыкается крючком и продвигается вверх по цевью на леску. Затем то же самое проделывается со вторым и третьим пучками.

Последний пучок, самый маленький, протыкается крючком и чуть оборачивается вокруг цевья. Можно сказать, что правильная насадка травы - это целое искусство, которое вырабатывается годами. От правильного подбора водной травы и грамотной её насадки на крючок во многом зависит частота поклевок и их эффективность.

Терпение и мягкая подсечка

Что касается снастей, то большинство местных рыбаков ловят зубарика на поплавочную снасть, состоящую из 4 – 5-метрового углепластикового болонского телескопа, катушки и основной лески диаметром 0,2 – 0,22 мм. Поплавок - со сменной антеннкой, это чтобы была возможность заменить её на светящуюся в темное время суток.

Форма тела поплавка грузоподъемностью 1 – 2 г – произвольная, крепление его – глухое. Чем выше волнение на море, тем больший поплавок используют. Грузило, соответствующее поплавку, ставится, как правило, скользящее по леске. Для соединения основной лески и поводка используют микрокарабин.

Поводок 0,12 – 0,14 мм, преимущественно - флуорокарбоновый, как более стойкий для острых зубов рыбы.

Длина поводка 30 – 60 см. Чем прозрачнее вода, тем более длинный поводок используется. Крючок из средней по толщине проволоки черного или серого цвета со средним же по длине цевьем №№ 8 – 10. Такие же снасти подобрали и мы.

Глубина при ловле выставляется обычно от 20 см до полуметра от дна. Чем более мутная вода, тем ближе насадка должна находиться ко дну. Забросы делаются на дистанцию 3 – 5 м от волнореза или буны. Если присутствует сильное течение и оснастку постоянно сносит ближе к волнорезу или дальше от него, следует внимательно следить за этим процессом и своевременно делать перезабросы.

Дальше следует терпеливое ожидание, которое может длиться часами. При поклевке, после которой поплавок исчезает с поверхности воды, следует просто ждать, пока рыба не заглотит насадку полностью и не начнет сматывать леску с катушки. После этого можно сделать очень аккуратную, прямо-таки деликатную подсечку, плавно переведя удилище в вертикальное положение.

Зубарик испытывал наши нервы

Дождавшись погожего дня и вооружившись нужными снастями и всеми полученными от коллег знаниями, мы с другом отправились на поиски рыбацкого счастья к берегу моря. Время было уже послеполуденное, так что рассчитывали мы на вечерний клёв. Сделав первый заброс, я решил не суетиться, а просто положил удилище на буну. Достал термос с любимым чаем и стал ждать.

Первая пара часов, как и предвиделось, не принесла ни одной поклевки. Течение и небольшие волны то и дело сносили мою оснастку вплотную к волнорезу, так что мне постоянно приходилось возвращать её в исходную точку ловли. И вот наконец ближе к закату поплавок обозначил мне первую поклевку. Я судорожно вцепился в свою «болонку», ожидая, как будут дальше развиваться события.

Прождал где-то пару минут - и вдруг поплавок просто всплыл в пяти - шести метрах от того места, где ушел под воду. Видимо, рыбе что-то не понравилось - и она бросила насадку. Обидно.

Когда уже стало совсем смеркаться - еще одна поклевка. Поплавок резко ушел под воду и примерно через полминуты леска достаточно быстро начала слетать - виток за витком - с безынерционной катушки, дужку которой я, естественно, предварительно откинул.

Это был момент, когда по идее следовало зажать леску и плавно поднять удилище вверх. Но я этого не сделал, с какого-то перепугу убеждая себя: «Рано, рано, еще надо немного подождать, ведь зубарь уже заглотил траву и уже не бросит!» Рыба тем временем смотала еще 2 – 3 метра - и тут я перестал чувствовать контакт с ней. Попытался сделать запоздалую подсечку – безрезультатно. Тьфу ты! Больше до самой темноты поклевок ни у меня, ни у друга не случилось.

Острые зубы перерезали поводок

На следующий день с самого рассвета мы с другом уже были на том же самом месте. И только начало светать - первая уверенная поклевка у меня. Памятуя о вчерашнем, делаю аккуратную подсечку, как только рыба начала сматывать леску. Слабый, еле ощутимый рывок и… ничего. Рыба опять не засеклась!

С досадой выматываю леску - и вижу, что поводок чуть выше крючка срезан как острой бритвой. Меня предупреждали, что не очень часто, но зубарик перекусывает леску своими зубами. Причем бороться с этим невозможно, потому как использование более толстых поводков приводит к полному отсутствию поклевок. По этой же причине невозможно ставить какие-либо специализированные неперекусываемые поводки.

Я уже стал подумывать, что эта рыба ни за что мне не покорится. После очередного заброса, как обычно, кладу удилище на буну, откидываю дужку безынерционной катушки, чтобы рыба не утащила удочку в море.

Раз уж не везет второй день, то нужно быть готовым к любым поворотам судьбы. Погипнотизировав пару минут поплавок, отправился нарвать свежей травы. Отошел от снасти метров на 20 – 30 - и тут слышу крик друга: «С твоей удочки сматывается леска! Беги быстрее!» Наученный предыдущими неудачами, я даже особо не спешил к своей заветной «болонке». И, тем не менее, поднимаю удилище, начинаю сматывать леску - и чувствую приятную тяжесть и сопротивление на другом конце лески.

Сверхаккуратно вываживаю, тормоз катушки настроен на сброс при малейшем рывке. И через пару минут под поверхностью воды уже виден приятный блеск. Еще минута - и рыба оказывается в подсачеке, который вовремя подвёл мой товарищ. Неужели я поймал зубаря?!

Да, наконец-то! И пусть этот пойманный мной паренёк весил всего 470 г, но он был первый - и открыл для меня новую страницу в моей рыбацкой практике. Это была по-настоящему заслуженная и выстраданная рыба. Ну а потом повезло и моему другу, да еще как – он вытянул зубарика почти на кило!

Желаю вам, мои дорогие читатели, испытывать на своих рыбалках больше положительных эмоций.

И помните, что главная победа на рыбалке – это победа над самим собой!