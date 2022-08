Рыбалка на палку Алиса Янелис | 17 августа 2022 г.

Мало кто у нас в стране знает об одном специфическом способе ловле рыбы на Шри-Ланке. Там местные рыбаки взбираются на шесты, вбитые в морское дно, и сидят на них, точно попугаи на жёрдочках, разве что с удочками в руках. И пусть используют они примитивные снасти, но прекрасно ловят на них разноцветных рыб. Проезжая по побережью из аэропорта Коломбо, я заметила эти птичьи жёрдочки, но большинство из них были сиротливо пусты – то ли не клевало, то ли профессионалы палочной рыбалки были в это время заняты чем-то другим.

…Грех не взять с собой удочки, когда летишь на отдых к океану. Поэтому два универсальных телескопа нашли себе место в моём чемодане, вытеснив пару босоножек и шляпу. Но кто же станет моим проводником в мир экзотической местной рыбалки? На следующий день по приезду я встала пораньше и отправилась на скутере к океану в надежде застать в деле шриланкийских рыбаков.

Получилось! В семь утра по местному времени на этих самых насестах сидели старцы с намотанными чалмами на головах и в набедренных повязках вместо штанов. Неужели настоящие рыбаки? Я рванула к ним вприпрыжку со своими удочками и рюкзачком.

И уже хотела было взобраться на свободный насест, как один из «рыбаков» крикнул мне: «Photo - five dollars!» (Фото – пять долларов). Я мгновенно рассвирепела: «Are you fishermen or models?» (Рыбаки вы или модели?) – «Models! Models! We pose here, and photographers pay us for it» (Модели мы, модели! Мы тут позируем, а фотографирующие нам за это платят).

«Что за фигня, - подумала я. - Девушка в купальнике – рыбак, а мужчины с удочками – модели?!»

Увы, это данность, с которой пришлось смириться. Так и не выведав секрета местной ловли, я уныло оправилась восвояси. Ближе к вечеру, расстроенная неудавшейся утренней рыбалкой, решила просто так прогуляться по пляжу. Прячась от туристов, я продиралась сквозь густую, сочную, как в детской раскраске, зелень. Хотелось увидеть - что там дальше, за пляжем, за тропическими зарослями? Меня встретили огромные острые камни, своей мощью больше напоминающие скалы; волны разбивались о них с такой силой, что соленые брызги долетали до меня, окатывая с головы до ног. А на краю камней, врезавшихся в океан, сидели два местных парня и удили в бурлящей под ними воде…

Почуяв добычу, я как горная коза поскакала по скользким валунам к рыбакам, чтобы посмотреть на их промысел. Но по дороге поскользнулась, разбила коленку. Было больно. Но как только я увидела, что один из рыбаков снимает с крючка рыбку, я забыла обо всём остальном, в том числе и о разбитой коленке.

Итак, из моих наблюдений. Готовясь к рыбалке, аборигены особо не заморачиваются. Никакого арсенала удилищ, никаких сумок-чехлов, кресел, ведер с прикормкой и прочей рыбацкой снарягой. Тотальный минимализм: палка, она же удочка, леска, пара свежих кальмаров, ножик. Кстати, кальмаров рыбаки, дабы не затупить нож, резали прямо на своих резиновых шлёпках, а не на камне. В этой примитивной простоте, согласитесь, есть своё обаяние.

С собой у меня не было моих модных, по местным меркам, удилищ (на острове аборигены смотрели на мои простенькие телескопы как на великое чудо), а половить, как всегда, очень хотелось!

Я спросила у ребят: «Can i try, please?» (Можно мне попробовать?). И один из них тут же любезно протянул удочку. А точнее - сухой стебель пальмового листа длиной метра два с небольшим. К вершинке «удилища» была привязана монолеска, на ней - легкое грузило и крючок. На удивление, леска была не из конского волоса, а крючок - не из кости животного. Шутка. В общем, «водная» часть снасти - похожа на привычную для нас, а её «воздушная» часть - на архаическую.

Нужно было просто опустить удилище в воду, буквально в метре от камня - и ждать поклевки. Рыбок, вьющихся возле крючка, видно отлично. Поплавок не нужен, поскольку сухой пальмовый стебель в руках словно пушинка, поклевка сразу отдает в руку. Это что-то среднее между ультралайт-спиннингом и фидером. Тык-тык - и подсечка! Удилище оказалось очень удобным.

Азарт и новая снасть вскружили мне голову. Пока клюет – прервать процесс нереально. Одного из рыбаков я оставила без орудия лова на час, а не на пять минут, как обещала. Чтобы половить еще и еще, я рассказывала ему байки про русскую рыбалку, каждые десять минут угощала рыбачка сигареткой (на Шри-Ланке сигареты стоят рублей 700 за пачку), поэтому для местных это предмет роскоши.

Освоить новый вид ловли оказалось не так уж просто - реакция на поклевку должна быть моментальная! Но через пару сходов я всё-таки прочувствовала эту снасть - и реализовала сразу семь поклевок! Причем почти все рыбки были разных цветов и форм.

Но вот над океаном повисли тяжелые чернильные тучи. Уходить не хотелось. «Еще одну - и всё», - думала я, пока тропический ливень едва не смыл нас в океан. Я вернулась в отель насквозь промокшая, с разбитой коленкой, но по-рыбацки счастливая. Впереди был целый месяц на сказочном острове. Завтра пойду за пальмовым стеблём...

От редакции. Шри-Ланка – относительно небольшой тропический остров-государство в Индийском океане, располагается у юго-восточной оконечности Индии. Еще мы его помним как остров Цейлон. По площади –65.600 км² - почти как наш Татарстан, только вот населения чуть не вшестеро больше - порядка 22 млн. человек. Получить шриланкийскую визу россиянам проще простого - в 2022 году её можно загодя оформить через интернет или лично в посольстве в Москве.