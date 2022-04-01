Локация – Абхазия, Кодор. Охота на дикую форель Денис Савченков | 15 августа 2022 г.

Моя поездка в Абхазию была заранее и в подробностях распланирована. Дело в том, что прекрасно известная читателям «СР» Татьяна Соколова еще весной пригласила меня в путешествие в эту кавказскую республику. А поскольку Татьяна давно одержима рыбалкой, мне очень хотелось вживую перенять накопленный ею опыт.

Во время осеннего похода на горные реки предполагалось протестировать там новые снасти, к этому тоже следовало подготовиться. Ну а еще, конечно же, хотелось сделать фото и видео с рыбалки в этом сказочном месте.

Долго я ждал дня отправления, готовился, но всё равно без небольшого конфуза в аэропорту не обошлось: попытка пронести коробку с приманками в ручной клади не удалась. Но, к счастью, всё обошлось – успел засунуть коробку в сдаваемый в багаж чемодан. И вот через семь часов я в Сочи, где меня уже ждали Татьяна Соколова, Фёдор Мухарев и наш гид Алхас - гостеприимный и исключительно интересный человек, под стать самой Абхазии.

Абхазия на взгляд северянина

Я довольно быстро разобрался, что Абхазия - это в первую очередь люди, во вторую - невероятной красоты горы, ну а уж потом всё остальное - и рыбалка, и охота, и вкусная местная еда. Имея протяженность где-то 210 км вдоль побережья Чёрного моря, по территориальному принципу Абхазия очень похожа на Калининградскую область.

В республике живет примерно 250 тысяч человек – почти столько же, что и в подмосковных Химках, у которых зато площадь в 80 раз меньше. Всплеск активности туризма за последние два года подтолкнул правительство и местное население к развитию данной отрасли. Особую роль в этом сыграло коронавирусное безумие, закрывшее большинство путей для выезда за рубеж.

Встреча участников нашей команды была более чем гостеприимной, нас сразу накормили знаменитыми «лодочками», это хачапури по-абхазски с сыром и яйцом, напоили фруктовой водой и уложили спать - все мы очень устали с дороги. А проснувшись утром, пошли на побережье - знакомиться с Чёрным морем.

Прогуливаясь вдоль набережной Сухума, мы обнаружили много (на взгляд северных жителей) экзотики – например, многочисленные пальмы, в Абхазии их растет более двух десятков видов. Честно говоря, за время ковидного карантина я уже отвык от подобных идиллических картинок. Но морская поверхность, что мы увидели, оказалась цвета кофе с молоком, виной тому были затянувшиеся осадки и горные реки, несшие свои неспокойные мутные воды в акваторию Чёрного моря. Такой прохладной и дождливой осени, как в наш приезд, тут давно не случалось - обычно в начале октября в Абхазии бархатный сезон.

Еще поразило невообразимое количество коров, их было ну очень много. Коровы лежали прямо на асфальте федеральной трассы и грелись на солнце - как хочешь, так их и объезжай.

Вечером мы посетили один атмосферный ресторанчик с домашней кухней, он живописно расположился прямо в горной расселине.

Долго не засиживались, поскольку назавтра предстояла сложная дорога в Кодорское ущелье и подъём в горы, где у Алхаса расположен дом, генеральное место дислокации нашей команды на время рыбалки. А по рыбалке-то мы все уже порядком соскучились.

Подъём в горы

На третий день нашего пребывания в Абхазии дожди практически прекратились, а мы наконец-то смогли выдвинуться из Сухума к селу Ажара (оно состоит из двух частей - Земо-Ажара и Квемо-Ажара, т.е. Верхняя и Нижняя Ажара), расположенному в Кодорском ущелье.

Путь нас ждал неблизкий и долгий, около пяти часов по горной местности. Да и сами-то дороги в Абхазии - местами достаточно условное название, поэтому выехали мы на двух машинах, чтобы иметь возможность для маневра, ну и вместить всё необходимое.

Кодорское ущелье - уникальное и невероятное по своей красоте место, со своей специфической флорой и фауной. Чем выше мы поднимались в горы, тем сильнее захватывало дух и нарастало напряжение.

Для меня это были абсолютно новые ощущения и эмоции. Вокруг столько красоты, словно какой-то художник писал картину, идеально очерчивая абрисы гордых скалистых теснин и задумчиво склонившихся над горными реками деревьев. И я попросту не представлял, как всё это передаст 22-миллиметровый объектив моей фотокамеры, которую я не выпускал из рук. Ничего подобного я раньше не видел и не испытывал, тем более - в сопровождении рассказов об истории этих мест и о рыбах, которые здесь обитают.

К слову, помимо основного объекта ловли, а именно горной форели, мы также надеялись познакомиться с редко встречающимся здесь черноморским лососем.

Первую остановку сделали на мосту через Кодор, большую и сильную реку с множеством притоков, несущих в основное русло свои неспокойные и мутные воды, образуя при этом четко заметный водораздел.

Тут, на мосту, откуда ни возьмись, вышел к нам пёсик, похожий на белого медвежонка, забавный малый. Видно, страж моста, и как все обитатели Абхазии - добродушный.

Отправились дальше, а когда мы проезжали через один из горных ручьев, в глаза бросился заваленный камнями автомобиль - оползни и сели тут довольно частое явление. Я вживую увидел, какие огромные валуны они несут с гор, образуя вертикальные каменистые просеки посреди леса. Но запомнились и эстетически прекрасные вещи - например, водопады. Они тут небольшие, но очень красивые, с кристально чистой водой, которую можно пить.

Три стальных троса для Индианы

Я спросил Алхаса: «А как вы речки переходите - вброд?» - Он ответил: «Сейчас увидишь». Мы остановились там, где между обрывистыми берегами Кодора были натянуты три стальных троса. А к тросам на стальной же толстой проволоке подвешивались несколько неошкуренных брёвен вплотную друг к другу.

Не успел я и глазом моргнуть, как Алхас убежал на середину переправы. И позвал меня. Поначалу было страшно, но я двинулся к Алхасу и не торопясь дошёл до него. Дошёл и оцепенел, ощущая под ногами мощь и энергетику этой реки. Оставалось только пустить скупую мужскую слезу. А когда шёл назад, осклизлые бревна начали расходиться под ногами.

И я как Индиана Джонс только и успевал быстро-быстро переставлять ноги, но всё-таки потерял равновесие - и шмякнулся грудью о бревно. Хорошо, что это произошло уже не над водой, так что я отделался лишь несколькими синяками и ссадинами. Татьяна же с Фёдором всё это время стояли внизу на берегу Кодора и, не видя моих акробатических экзерсисов, просто наслаждались видом реки и слушали её шумный говор. «Поскорей бы уже разобрать снасти и попробовать что-нибудь поймать», - подумал я, но впереди оставалось еще около трех часов пути.

Дом Алхаса

Мы даже и представить не могли, насколько высоко могут забираться люди для уединения и погружения в дзен. Часть пути мы ехали на машине чуть не вертикально вверх - и было, честно говоря, немного не по себе. Но оно того стоило! Место, где расположился дом, само по себе удивительное, с потрясающим видом на горы. Я сразу почувствовал его энергетику.

А какой там воздух! Как я узнал, мы оказались на высоте примерно 1200 м над уровнем моря. В день приезда нас ждал шикарный ужин, вино и много общения. Нужно было многое обсудить и подготовиться к завтрашней форелевой рыбалке на небольшом высокогорном озере.

Первые поклевки на горном озере

Проснувшись рано утром, я вышел на улицу - вдохнуть свежий воздух, спускающийся с гор. Состояние после вчерашнего застолья было не очень, но утренний Татьянин борщ, который она уже успела приготовить, оказался как нельзя лучше и немного поправил ситуацию.

Нам предстоял пеший подъём в горы. Первая часть пути оказалась относительно легкой, по пути мы встретили много различных красивых растений. Но потом пришла усталость, очень хотелось пить.

Жажду мы успешно утолили ледяной чистой водой из ручья, бурлившего в расщелине горы. Дальше путь лежал по узким тропам сквозь заросли колючек и крапиву. Но мы на них просто не обращали внимания, поскольку желание увидеть первозданные красоты устремляло нас всё выше и выше к заветному месту. Погода и так была пасмурная, а теперь еще начался дождь. Немного поплутав по лесу, мы наконец вышли к озеру. Никогда раньше мне не приходилось бывать в таких волшебных местах!

Кристально чистая вода изумрудного оттенка радовала взор. И было видно, как у поверхности воды вальяжно плавает форелька.

Снасти к бою!

Первым делом пришлось разобраться, какой тип приманок окажется интересен местным рыбам. Сначала в ход пошли «микроколебалочки». Я поставил 2,7-граммовую блесну Pure с расцветкой ближе к натуральной и с зеленой спинкой. Первые две проводки вышли холостыми, но я заметил, как рыба чутко реагирует на движение приманки в воде.

Решил кинуть подальше, хорошо вложившись в заброс. Несколько оборотов катушки - и последовала первая поклевка. Вода была настолько прозрачной, что даже на расстоянии я видел, как сверкает своими пятнистыми боками рыба, сопротивляясь вываживанию.

Вытащил эту мою первую абхазскую форельку на фотосессию. Рыба - некрупного размера, но очень яркая и похожая на нашу калининградскую ручьевую пеструшку. Но больше с того места поимок не произошло.

Решив сменить место ловли, прошёл чуть дальше по берегу озера. Подходов к воде имелось совсем мало, так что точку для заброса пришлось еще поискать. Плюс обрывистые берега, заросшие кустарником, мешали вываживать рыбу.

В воду толком не зайти, потому как оказалось сложным определить глубину в такой чистой воде, да и рельеф дна оказался весьма неоднородным - кое-где лежали затопленные деревья, коряги и валуны. Поймав еще парочку худющих форелек, решил укрупниться и перешёл на блёсны до 3,5 г, чтобы приманка шла глубже и проходила прямо над коряжками.

И выбранная тактика принесла результат! Поклевки стали более агрессивными, а размер форельки увеличился. Здесь уже пошли «свечки», приятное стравливание фрикциона и деликатное вываживание у берега. Всё, как я люблю делать на своих домашних лесных речках в Калининградской области.

Но «раздача» продолжалась недолго. Дождь настолько усилился, что рыба словно исчезла из водоема. Блесну уже никто не провожал, сколько ни всматривайся в воду в поисках силуэтов. Лишь изредка какие-то тени показывались, но на мои приманки не реагировали. Я поднял глаза вверх - и увидел склоны гор, окутанные дымкой.

Это было нечто невероятное, словно компьютерная игра, где ты движешься всё дальше, а текстуры прогружаются постепенно. Я так увлекся рыбалкой, что не сразу это заметил, лишь отражение гор в воде намекнуло мне, что надо бы отвлечься от мирских страстей и посмотреть на творение природного художника…

Позже я сместился на небольшую отмель, где краем глаза увидел двух рыб. Одна из них была хорошенькая, она-то и клюнула у меня. К этому моменту я поставил стримовый воблер, который специально приберег для этой поездки. Используя активную анимацию и паузы, удалось выманить рыбу. Форель атаковала воблер, выскочив из-за камня, и оказала очень достойное сопротивление при вываживании. К сожалению, засеклась она за самый краешек губы, так что сошла у самых моих ног.

Но тут клёв совсем отрубило, а стоять у воды стало довольно прохладно. Я вернулся к ребятам узнать, как у них дела, и немного погреться у костра, который всё никак не мог разгореться из-за нескончаемого дождя. Попили чаю из термоса, обменялись впечатлениями и решили сматывать удочки, поскольку нам еще предстоял трехчасовой спуск к дому Алхаса. А очень хотелось вернуться засветло.

Горы и медведи

Шли в авангарде вместе с Фёдором, а Татьяна с Алхасом где-то там отстали. Неожиданно встретили медвежий след, а чуть ранее я слышал шорох в кустах - видимо, тогда мне не почудилось, это был он. В общем, назад стало идти гораздо легче и как-то быстрее, что ли, зная, что рядом могут оказаться мишки. К счастью, и дождь закончился.

Тем не менее, на подходе к спасительному дому я остановился на склоне Кодорского ущелья, чтобы полюбоваться багрово-ванильным небом, расписанным фантастическими красками горного заката.

Какая живописная картина! Ни один фотообъектив мира не передал бы в полной мере этих красот. Я минут десять просто стоял и смотрел, даже не обратив внимания на то, что Фёдор уже убежал далеко вперед. Облака так таинственно окутывали вершины гор, что я никогда не забуду этот момент. Но нужно было возвращаться, топить печь, готовить ужин и делиться полученными эмоциями.

Безотказная река

На следующий день у нас намечалась новая и сложная миссия - разведка одной потенциально девственной реки и стримовая ловля. Утро выдалось солнечным и ярким. Наверное, это был самый теплый день за всё время нашего пребывания в Абхазии. Алхас уехал в город по срочным делам, поэтому нашим гидом вызвался быть его друг.

После завтрака заправили горючку в наш внедорожный «броневичок» и отправились на разведку новой реки. По пути сделали остановку на мосту через Кодор. Река выглядела всё так же безумно, как Дейнерис Таргариен, и пока была не доступна для рыбалки. Но окружающие пейзажи казались невероятными, в этот день четко виднелись даже ледники на горных вершинах.

Нашей целью была река Гвандра. При подъезде к ней открылся еще более сногсшибательный вид на горы, с ледяных вершин которых она брала свое начало. Прозрачность воды была идеальной, «безотказная река» - так сказал про неё наш гид. В это день мы планировали плотно порыбачить, поэтому сразу влезли в вейдерсы, приготовили к бою снасти. И в сопровождении гида мы с Фёдором устремились к устью, где Гвандра сливается с Кодором, а Татьяна осталась вблизи временного лагеря - проверять обширные перекаты на предмет пятнистых душ.

Устье Гвандры оказалось рыбным. Мы сходу поймали по несколько форелек, потом пошли вверх по течению. Горные реки в плане рыбалки сильно отличаются от равнинных речек в тех местах, где я привык рыбачить. Здесь, в Абхазии, рыба стоит почти у самого берега, потому что на середине реки течение такое, что особо-то и не задержишься.

Рыба тут не очень пугливая, но забросы всё равно желательно выполнять максимально точно. Форель таится за камушками либо в затишках. Если точно попал, поклевка не заставит себя ждать. Второй тактический прием, к которому, правда, мы пришли не сразу, заключается в том, чтобы доставать рыбу из-под противоположного берега. Пусть это и сложно, но зато гораздо продуктивнее. Из приманок помогали нам в этом вращающиеся блёсны, пилькеры и «цикады». Да-да, я не ошибся, пилькеры и «цикады» работают и в горных реках и озерах Абхазии.

Но у нас с Фёдором были свои домашние заготовки по приманкам. Федя предпочёл вращающиеся блёсны Smith AR-S, я же ловил на тонущий воблер Smith D-Compact 45. Сильное течение Гвандры моментально сносило мою приманку, приходилось искать «окошки» с более-менее спокойной водой, где потенциально могла стоять форелька.

Фёдор в проводке больше надеялся на снос приманки и даунстрим. Мой же стиль ловли принципиально отличался от Фединого - я старался облавливать «свой» берег, делая забросы апстрим и выманивая на паузах любопытную форельку из её укрытий. В общем, было сложно, но своего результата мы добились. О чём не раз свидетельствовали поднятые Федей вверх руки после очередной реализованной поклевки. Рыбалка оказалась трудовая, поэтому каждая поклевка была у нас на счету.

Встреча на Гвандре

Клёв немного стих, и мы продолжили движение к временному лагерю по каменистым склонам реки Гвандры. На одной из кос мы встретили Татьяну, она похвасталась нам очень даже результативной рыбалкой в этом месте. Четыре заброса - и четыре пятнистые форельки: перекат показал себя с лучшей стороны.

Я вдохновился и поймал еще парочку рыб с этой же точки. Одна поклевка произошла на всё тот же небольшой стримовый воблер, другая - на вращающуюся блесну, ими я и доловил осторожных форелек. Очень понравилось, как справился со своей задачей мой спиннинг - стримовый коротыш с тестом до 8 г. На проводках он не проваливался под сопротивлением приманки даже на самом сильном течении, да и некрупную рыбу вязал очень хорошо.

Время нашей рыбалки пролетело как одно мгновение, пора было возвращаться в дом Алхаса на ночлег. Завтра нас ждала новая история - разведка реки Адзгары (или Ацгары) и попытки поймать черноморского лосося, который, как говорят, поднимается на нерест в верховья рек Кодорского ущелья.

Охота на легендарную рыбу

Утро следующего дня я провел, сидя на крыльце дома - пил кофе, смотрел на горы и размышлял о смысле бытия. Из кухни доносился приятный запах свежей выпечки. Татьяна приготовила очень вкусные блины, которые мы слопали со сливовым вареньем её же производства. В этот день у нас намечалась особая миссия.

Сперва нужно было проверить Кодор и понять, насколько он готов к нашему визиту. Если же воды по-прежнему много, то перебраться на его приток - реку Адзгару и попробовать поймать лосося. Если честно, на момент поездки я ничего не знал об этой легендарной рыбе.

Скудная информация из интернета - весьма спорная, исходя из неё - размер лосося варьируется от одного до двух килограммов. Но гид показал нам фото рыбы на 9 кило, её он поймал в прошлом году в Кодоре. Поэтому мы решили играть ва-банк: только тяжелые снасти и крупные приманки. Если повезет, то хорошо. Если нет - значит, в следующий раз.

Приехав на место, мы увидели мощную реку в скалистых и обрывистых берегах. Разве что прозрачность воды в притоке оказалась чуточку получше, чем в Кодоре при первом нашем знакомстве с ним. Красивые каменистые плёсы и грядки так и манили, хотелось незамедлительно собрать наши снасти и окунуться в атмосферу рыбалки. А какие там виднелись перекаты, ух!

Сегодня я взял другой спиннинговый комплект. На смену легкой удочке пришёл чистый «лососевик» Smith Interboron с тестом до 28 г и качественная катушка-трехтысячник. По приманкам тоже обновил свой арсенал, сделав основной упор на колеблющиеся 18-граммовые блёсны Pure и воблеры D-Contact 85 различных расцветок.

Меня с Фёдором высадили из «броневичка» пораньше - пробить пару перекатов, а Татьяна с нашим гидом покатили на следующий, более дружелюбный участок реки. Спуститься к воде получилось у нас не сразу - продираться в вейдерсах сквозь колючую как проволока растительность оказалось ну очень непросто. С третьей попытки мне всё же удалось найти тропинку, кое-как мы спрыгнули вниз к реке. Как выяснилось, мы тут были не первыми - мишки уже похозяйничали, о чём свидетельствовали многочисленные следы на песке.

Посреди реки стоял огромный как скала валун, а за ним - симпатичный омуток с «бурлилкой» - ну чисто как в джакузи. Вроде как суперперспективное место, но кроме зацепа воблера сперва я там ничего не поимел. Вообще, переключиться после ультралайта на снасти потяжелее оказалось невероятно сложным делом.

Я чувствовал какой-то дискомфорт при забросах, у меня мало что получалось. Но это была трофейная рыбалка, где необходимы терпение и, разумеется, опыт. У Татьяны такой опыт имелся, поэтому она посоветовала мне сразу пустить в бой 110-й D-Contact, которым успешно ловила лососей на Дальнем Востоке. Что я с задержкой, но всё-таки сделал. Как ни странно, более тяжелый воблер шёл чуть медленнее своего младшего брата и имел весьма размашистую «игру».

Казалось бы, все шансы на поимку черноморского лосося появились, но всё ж чего-то не хватило. Возможно, не хватило как раз того самого лосося в воде. Либо он еще не зашёл в реку, либо остался в Кодоре, либо вообще в этом году его здесь не стоило ждать. Так что довольствовался я форельками.

Бесславное возвращение

Прошерстив перекаты, мы выбрались обратно на дорогу и пошли к машине. Фёдор рассказал, что всё-таки поймал на «вертушку» одну форельку. А я-то не увидел ни поклевки, вдобавок чертовски устал за этот день - как эмоционально, так и физически.

Встретив Татьяну с гидом, отправились мы вроде домой, но по пути всё же заскочили на Кодор - проверить обстановку. Место уж представлялось очень перспективным - течение, глубина, плёс.

Но наши приманки остались незамеченными, лишь одну некрупную форельку удалось подсечь нашему гиду на небольшой пилькер. Солнце уже начало свой заход за горы и красиво подсвечивало деревянный полуразрушенный мост. В общем, решили заканчивать эту архисложную рыбалку и ехать в сторону дома, где нас ожидал традиционный ужин. А ночью из Сухума к нам вернулся Алхас.

Последний рубеж и трофеи изумрудного озера

Вот и пришёл наш последний день в Кодорском ущелье, поэтому нам ждал ранний подъём и плотный завтрак. На улице стояло теплое солнечное утро, последние дни погода нас откровенно баловала. Настроение было отличным, на душе спокойно, а позитивная энергия била через край. Сегодня я был готов покорить любой рубеж.

Отправились на озеро Гуарап, расположенное на высоте 2300 м, чтобы половить форель. Около четырех часов на машине, еще примерно полтора часа подъёма пешком. Описывать красоту гор не буду - это надо видеть своими глазами. Я попробовал снять пейзаж на фотокамеру, но, поверьте, в реальности это гораздо круче. Ничего более впечатляющего я никогда не наблюдал. Озеро – тоже невероятной красоты, особенно на фоне Кавказского хребта, разделяющего Гуарап и Домбай!

Лучше расскажу про саму рыбалку. Озеро Гуарап - с приличной глубиной, в него впадает и вытекает горный ручей. Вода - изумрудного цвета и очень чистая. Четко видно, как плавает стайками некрупная форелька. Это была всё та же дикая пеструшка - близнец той, что мы ловили на другом горном озере в первый день.

По устоявшейся традиции я начал с небольших колеблющихся блесен. Соблазнил ими несколько рыбок на мелководье, а потом решил укрупниться по приманкам. Сместился поближе к утесу - там, как сказал Алхас, можно было рассчитывать на поимку трофейной форели, которая по легендам ломает спиннинги, а вытащить её практически невозможно.

Как назло, клёв стал ухудшаться. Я принялся переменять приманки в надежде выманить рыбку посолиднее, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Тем временем наш гид таскал одну за другой некрупных форелек на 6-граммовый пилькер. У меня же поклевок случилось очень мало, плюс реализация хромала. Надо было снова что-то менять. Спасла меня в тот день розово-синяя 5-граммовая «колебалочка» из семейства «пюрэшек».

Я сместился чуть левее и увеличил дальность заброса. Теперь поклевки следовали одна за другой, а форелька радовала своим бойким сопротивлением и «свечками». Попал на рыбу или угадал с приманкой? Не до конца разобрался. Видимо, форель предпочитает приманки покрупнее и держится на разных горизонтах в толще воды. Вообще, сам факт рыбалки в таком невероятном месте меня очень воодушевил, так что пришлось разрываться между рыбалкой и фотосъемкой. Хорошо, что успел и то, и другое.

Время, отведенное на рыбалку, истекло, и нужно было возвращаться на другой берег, где ловили Фёдор и Татьяна. Дела у них шли неплохо, тоже работало «железо». Проходя мимо обрывистого берега, я встретил местного охотника, он спросил меня про клёв, а потом показал видео на телефоне. Оно было снято как раз с того места, где мы стояли: внизу, сквозь изумрудную воду, просвечивала песчаная отмель, а там вальяжно плавали две огромные рыбины примерно по пять килограммов каждая!

Моему удивлению не было предела! Даже не представляю, что бы я делал, если бы такая «машина» клюнула на мою легкую снасть. Охотник сказал: «Вот такие тут обитают, но поймать очень сложно».

Уйти, чтобы вернуться

Сделав несколько прощальных снимков на фоне гор, мы всей командой спустились на поляну, где стояла наша машина. Достали из багажника домашнее вино, выпили по стаканчику - за рыбалку, за невероятные горные виды, за наших гостеприимных друзей. Говорят, что когда ты впервые попадаешь в горы, ты навсегда становишься другом хозяевам, и эта бескорыстная связь остаётся на всю жизнь.

Горы будут манить, а почувствовав эту энергетику однажды, ты будешь стремиться вернуться сюда, чтобы очистить свой разум и душу от проблем и сомнений. Чтобы начать всё сначала, с чистого листа.

Спасибо тебе, Абхазия, за эти незабываемые дни! Надеюсь, скоро снова увидимся!