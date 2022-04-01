Жереховые заметки Олег Ляльковский | 20 августа 2022 г.

Вот, скажем, возникло у вас непреодолимое желание поймать жереха. Что, в общем-то, вполне логично - поди-ка выдержи эти бесстыдные всплески на перекате реки. Сделать это вроде бы не составит труда – вот он, жерех, выдает свои координаты наглым образом – вот он, спиннинг, бери его, как говорится, иди и лови. Но после «сто-пиццотого» заброса с нулевым результатом в самое жерло жерехового «боя» даже самого упрямого спиннингиста посещают мысли о собственной несостоятельности.

Но есть и хорошие новости, и заключаются они в том, что существуют ключики к неуловимому шереспёру. Вот о них сегодня и поговорим, а базовое и очевидное оставим многочисленным теоретическим статьям и видео о ловле жереха.

«Полухищный», «сверхактивный», «всеядный» - это всё он, жерех, и, наверное, причина его неуловимости именно в этом. Ну а в подтверждение этого постулата мне кажется уместным, если я приведу несколько случаев из недавней собственной практики разных временных периодов, которые могут считаться показательными и характеризующими особенности поведения жереха.

Не тот сезон?

Я как-то всегда считал жереха рыбой если не в полной мере летней, то уж точно не зимней. Ну и ловил его с переменным успехом где-то с апреля по октябрь. А как-то несколько лет назад зима выдалась, я бы сказал, «европейской» - плюсовая температура стояла весь декабрь.

Мы с постоянным напарником не упустили этот шанс - и выбрались на участок Припяти, который хорошо работал по жереху летом - осенью. Было это 21 декабря – я хорошо запомнил дату, потом как до нового года оставалось ровно десять дней. Поехали, снарядившись абсолютно по-летнему - с лодкой и всем арсеналом для сплавной рыбалки.

Правда, на мне всё же заботливой женой был надет норвежский теплый костюм, горнолыжная маска и зимние рукавицы для переходов. Зато в воду полетели успешно проверенные завершившимся летом японские приповерхностные воблеры-струйники. Щенячьей радости моей не было предела, когда удалось-таки поймать первого жереха. Значит, получилось! Значит, зимний «летний» жерех - это реально! А потом очутился в лодке второй шереспёр, затем - еще семь! То, что это система – сомнений не осталось.

Позже произошел еще один показательный случай, на сей раз на Немане. Тогда мне встретился любитель «кораблика» (такая снаряга для ловли на течении с дальним отпуском приманки) – дядька опытный, судя по всему, и специализирующийся именно на жерехе.

Так вот, на мой вопрос об оптимальном сезоне ловли шереспёра на «мушки» с поверхности, он спокойно ответил, что, мол, от ледохода до ледостава. С тех пор мой жереховый сезон ограничивается лишь кардинальными изменениями агрегатного состояния воды - ну, проще говоря, при переходе с жидкого на твердое, всё остальное – не помеха.

Размер имеет значение?

В прошлом году на Нижней Волге в конце июля я обнаружил песчаную косу, возле которой жерех присутствовал в большом количестве. Вообще, июль в тех краях - это когда еще слишком рано для «котлов», но уже можно нарваться на некоторую концентрацию жереха в самых перспективных местах.

Так вот, в найденном мною месте наблюдались серии по 5 - 10 всплесков, а меж ними тянулись довольно продолжительные паузы. Казалось, будто стая патрулирует окрестную акваторию по кругу. Место моей локации – большой песчаный остров посреди огромного волжского русла с целым подводным архипелагом по периметру - песчаные канавы, бровки, свалы. Глубины там варьировалась от голимого мелководья до двух - трех метров, срываясь метров через 30 - 40 в бездонное судоходное русло.

Я сплавлялся на легкой ПВХ-лодке вдоль косы по мелководью, облавливая свал в глубину. В ход шли самые проверенные приманки. Лично у меня - и тогда и сейчас - самый популярный жереховый «калибр» - 70 мм. Рука сама тянется в коробку за проверенными бойцами вроде слайдеров Strike Pro Heavy One 70, пилькеров и блёсен.

Но дело никак не идёт - поклевок нет ни на что. Ну как же так, вот же он - всплеск жереха, вот же прямо на ход рыбе следует мой заброс, а заветного удара всё нет и нет. И несколько невнятных контактов - не в счет. Но всё равно прохожу сплавом перспективный участок (300 м), потом на моторе тихим ходом возвращаюсь на исходную – и снова, и снова, и снова. При том жерех в районе ловли крутится, и в количестве, а поймать никак не могу!

И тут буквально в двух метрах от лодки замечаю немелкую чехонь, на вид сантиметров под 25, которая спасается бегством от жереха. Не долго думая, ставлю самую крупную приманку из имеющихся с собой в коробке (почти 11 см) – под руку попался S.Responder 109F - и начинаю ловить шереспёра буквально на каждом забросе!

И тут же в противовес приведу обратную ситуацию, случившуюся со мной на Западной Двине. Ловлю взабродку на шикарном протяженном перекате с валунами. Жерех не сконцентрирован в одном месте, а вполне себе равномерно размазан по довольно обширной акватории, при этом видно, что на участке ловли его много – то тут, то там всплески и веерные брызги разлетающегося малька.

В такой ситуации особенно напрягает, когда ты перебрал всю коробку, а результата - ноль. Не видел бы активности поверху – подумал бы, что желанной рыбы просто нет, да с чистой совестью пошел бы домой. Но вижу, что жерехи часто активничают ближе к прибрежной траве у противоположного края, а я туда просто не достаю даже любимыми стикбейтами. Больше желая усилить полетные характеристики, нежели из-за охоты мельчить, цепляю миниатюрную 4-сантиметровую колебалку-трёхгранку с приличной массой в 11 г, заброс - и буквально сразу же получаю шикарную поклевку на самом выбросе. Дело пошло, итог - три красивых рыбы категории «два плюс» за предзакатный час – это результат, скажу я вам. При этом любимые 7-сантиметровые стики молчали…

Прочитать место ловли!

А сейчас приведу историю из нынешней весны. Рыбачили мы с приятелем на крупной притоке, куда из большой реки весной заходит стадо жереха на нерест. Место – картинка просто! – схождение протоки с руслом реки, песчаная коса обрывается глубокой ямой с обратным течением. С приятелем мы разделились – я шёл по берегу метров на 200 впереди, а он составлял арьегард.

В том районе я был впервые, а товарищ уже знал все злачные места. На самую ключевую точку я пришел первым, и мне хватило опыта смекнуть, что место - перспективное. Сразу принялся обстреливать песчаную косу чуть повыше ямы.

Десять контрольных забросов – и, в отсутствие всякой поверхностной активности, иду дальше по реке в поисках своей удачи. А напарник на этой же самой точке точно понимал где, что и как, потому принялся обстреливать самым дальнобойным «железом» прибрежную зону дальнего края ямы, до которой я не доставал. Там-то он и снял одного за другим двух жерехов-четверушников, а мне осталось лишь фотографировать это безобразие со стороны.

Дело в том, что мои любимые стики туда банально не долетали – не хватало для нужного заброса буквально трех - четырех метров, а если приманки и долетали, то очень быстро проходили перспективную зону, где вялый еще в холодной воде жерех ими не успевал заинтересоваться.

Спецсредства – залог успеха!

Многие из моих знакомых спиннингистов обычно выуживают жереха попутно - в прилове, так сказать. А почему? А потому что снасти у них - легкие и универсальные. Выглядит это обычно как-то так: удочка ростом 2,1 – 2,4 м с верхним тестом граммов до десяти, тонкий шнур, к которому привязан, скажем, незабвенный универсал ZipBaits Rigge 35.

Вся эта деликатная лабуда способна выдернуть из потока переката разве что язика, голавлика, а, быть может, окуня или щучку. И, если сильно повезет, то и бестолкового жерешка. Всё это приятно и хорошо, особенно когда на рыбалку удается выбираться гораздо реже, чем хотелось бы - и потому охота гарантированно поймать хоть что-нибудь. Но такая «концепция построения снасти» сильно проигрывает специальному жереховому комплекту. Я считаю таковым спиннинг с верхним тестом 21 – 28 г и длиной около 2,7 м с катушкой-четырехтысячником по японской шкале.

Такая снасть выигрывает главным образом за счет дальнего заброса. К примеру, стикбейт массой от 12 до 17 г без проблем улетает метров на 50 - 60, а пилькер той же массы - и вовсе на 80. Получается, легкой снастью мы «собираем манную кашу по краям тарелки», а жереховой полновесной унцовкой – перебрасываем русло средней реки или, скажем, добиваем до перспективного острова реки крупной.

Потому-то я считаю, что универсальное - враг хорошего. Легкой снастью, конечно, приятно побороть крупную рыбу, но зато ультралайт скрадывает поклевки «в руку». А вы попробуйте жереху за два кило, который встал в потоке переката, что-то продиктовать легким спиннингом! А если там сядет пять?!

Так что, если уж ловим на крупной реке – однозначно берём снасть серьезную. На той же Двине на одной из осенних рыбалок у меня случилась этакая своеобразная дуэль с двумя товарищами.

Я был с унцовым серьезным спиннингом – они оба с универсальными лайтами. Жереха никому из нас в тот день долго не удавалось отыскать. А нашелся шереспёр именно благодаря моему дальнему забросу - поперек тягуна после переката на самом выбросе последовала аккуратная поклевка. И это оказался зачетный жерех! И затем одного за другим я выцарапал еще двоих таких же, а товарищи со своими «лайтиками» и «риджиками» так поклевки и не увидели, полоскаясь в прибрежной зоне.

Нет неправильных приманок, есть неправильное время!

Я давно убедился, что в разное время года на речных рыбалках «выстреливают» совершенно разные приманки. Весной, например – металлические пилькеры, летом – топ-вотеры и стикбейты, осенью – струйные воблеры с заглублением метр-полтора. Не говоря уж о разных реках, даже на одной и той же и в одном и том же месте в зависимости от сезонных колебаний уровня воды, её прозрачности, цикла жизни водорослей - показываются абсолютно разные результаты при использовании одной и той же приманки - от «очень хорошо» до «всё мимо».

Так уж сложилось, что у нас с напарником абсолютно разные концепции ловли – он любит повесить на шнур на самом старте рыбалки приманку-хит - и упираться в неё от начала до конца. Я же предпочитаю эксперименты, так что часто просто не закрываю коробку с приманками, потому как всё время туда залезаю, постоянно перебираю воблеры-блёсны и что-то меняю.

И вот по этим «качелям» в разности наших результатов ловли – становится понятно, кто попал в точку, а кто нет. У меня много времени уходит на суету, как говорит напарник, зато больше шансов подобрать правильный на сегодня ключик к несговорчивой рыбе.

Возмутитель спокойствия

Многие ловят жереха исключительно там, где видят следы его поверхностной активности. Схема проста: есть «бой» – есть заброс. При этом при отсутствии всплесков на поверхности место считается «необитаемым» - а зря. «Бой» - это, конечно, хорошо и зрелищно, но, по моим прикидкам, он случается от силы в 30% успешных рыбалок. В подавляющем же большинстве эпизодов я ловлю жереха, так сказать, вслепую - и, что характерно, поклевки происходят даже там, где, казалось бы, никакой жизни нет.

Как показывает моя практика, не нужно долго упираться при обработке площадей акватории спиннингом: если активный жерех присутствует в месте ловли – он отзовется на первых пяти проводках.

Кстати, в жереховой ловле хорошо себя зарекомендовала стратегия форелевых рыбалок, где рекомендуется двигаться по берегу против направления течения, т.е. вверх по реке, так проще подойти незамеченным к осторожному глазастому шереспёру.

И о дистанции: кидай дальше?

Сложился некий стереотип, что при ловле жереха всегда следует применять принцип «кидай дальше». Да, это характерно при охоте на руслового жереха. Но не менее интересна и ловля накоротке. Я бы даже сказал, она дополняет рыбалку на дальних рубежах. Грибники, пожалуй, назвали объект охоты такой ловли «подбереговиком».

По моим наблюдениям, «речной корсар» связан тесными узами с мелкой кормовой рыбой, коей чаще всего является уклея. А последняя может стоять как над глубокими ямами в приповерхностном слое, так и под самым берегом, спасаясь там, например, от мощного паводка или мутной воды.

Мне сложно сказать, какого жереха интереснее и азартнее ловить - далекого, руслового или близкого, прибрежного – везде есть своя изюминка. Где-то продолжительная борьба на всей ширине потока, где-то - зрелищная атака, что называется, у самых ног. Но вот приманки для жерехов двух этих типов работают разные.

На дистанции вариантов много – тут и пилькеры, и блёсны, и стикбейты, и топ-вотеры – по ситуации. А вот при «подножной ловле» в лидерах однозначно тонущие стикбейты, а конкретнее - те из них, что активно «осыпаются» при паузах в проводке – именно такие буквально неотразимы в прибрежных бочажках и заливчиках. Один мой товарищ и вовсе берёт с собой на береговую рыбалку два комплекта снастей - дальнобойный потяжелее, чтобы достать до руслового жереха, и легкий – для ловли накоротке.

Лодка как символ свободы

Ловля шереспёра из лодки - особая тема. Лодка, во-первых, позволяет достичь до самых уединенных и, поэтому, потенциально рыбных точек на реке. А во-вторых, при грамотном подходе позволяет максимально близко подобраться к трофейной рыбе. Эти обстоятельства сильно расширяют подходящий арсенал приманок, позволяя использовать даже самые скромно летящие, но при этом уловистые воблеры.

А вот при береговой ловле, особенно на крупных реках, видишь бьющего жереха вдалеке, но ничем добросить туда не можешь (закон подлости непреклонен: рыба клюет вчера, завтра и вон под тем берегом). С лодкой же можно подкрасться куда угодно. Важно только занять правильную позицию – не слишком далеко от предполагаемого места ловли и не слишком близко (оптимально, как мне кажется, это метрах в тридцати), чтобы гарантированно не распугать крупную рыбу, как известно - самую осторожную, при этом дотягиваться до неё своими приманками.

Кроме того, при ловле из лодки хорошо бы, чтобы ветер был попутным направлению заброса, да тень от рыболова не падала рыбе, что называется, на голову. И если все эти факторы сходятся, то успех - дело техники.

Вспоминаю прошлогоднюю поездку на Днепр. Было это в самом начале лодочного сезона – в конце мая. Жерех оказался неожиданно пассивен, так что за день рыбалки сплавом поклевок мы так и не увидели. Вечерком встали на якорь на культовой яме – у места впадения крупного притока. Там, по крайней мере, время от времени показывался на поверхности одиночный крупный жерех - и мы понимали, что ловим, так сказать, не на стадионе. Шереспёр терроризировал уклейку прямо вдоль слияния струй двух рек.

Проблема была в том, что не наблюдалось никакой кучности в зоне его «боя» – жерех работал широким фронтом плюс-минус сто метров выше или ниже по течению относительно нашей лодки. Но других вариантов у нас не имелось, так что оставалось лишь надеяться, что рано или поздно пути жереха-одиночки и наших приманок пересекутся.

И вот уже время совсем к закату, и наш «осажденный» жерех сместился к крутому обрыву Днепра, что ниже впадения притока. Но через минуту становится понятно, что начался вечерний «выход» стаи крупного жереха – всплески пошли сериями по 3 - 5 штук одновременно с небольшими перерывами в самой прибрежной зоне у обрыва. Решение пришло моментально: снимаемся с якоря - и на веслах (благо лодка небольшая) тихонько прижимаемся поближе к берегу с запеленгованной нами активностью.

Сложности вышли с витиеватым течением: нужно пустить дрейфом лодку в правильном месте и в правильное время, а чуть промахнешься, её прибьет струей слишком близко - и жерех уйдет. Ну, или наоборот: унесёт от перспективного берега - и до жереха просто будет не достать, Днепр-то широк. На всё про всё было несколько десятков секунд – в такие дни «выход» скоротечен: стая поднялась, пожрала, что движется - и затем так же резко всё стихает.

Нам, наконец, повезло, всё сложилось лучшим образом – лодка расположилась как и когда надо, в итоге мы с товарищем сделали жереховый дуплет. Ох, и трепетное это дело - брать двух речных бандитов в один подсак «на брудершафт». А поскольку справедливости нет в этой Вселенной – больший жерех достался не мне, а товарищу – три кило против моего «чуть за два».