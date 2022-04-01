Анатомия снасти для толстолобика Виталий и Анастасия Волковы | 5 августа 2022 г.

Ловля толстолобика хороша тем, что даёт рыболову возможность получать полноценное удовольствие от рыбалки, даже если он владеет вполне бюджетным комплектом снастей. А в наше время это важно, согласитесь. Конечно, по мере погружения в процесс вам захочется постепенно усовершенствовать свою снасть, и это вполне нормальное стремление любого рыболова. Как говорится, нет предела совершенству.

Но фишка в том, что качественный комплект снастей для ловли толстолобика, обладающий всеми необходимыми характеристиками, доступен практически каждому и не требует запредельных трат - как, например, если бы вы решили серьезно погрузиться в карпфишинг.

На первое время для толстолобика вообще можно собрать базовый комплект из тех снастей, которые наверняка уже имеются в вашем рыболовном хозяйстве. Ну, либо потратить совсем небольшую сумму и купить удилище и катушку, с которыми вполне можно потягаться с лобастым.

Конечно, такой стартовый комплект будет несравнимо далёк от идеала, но рыбачить им можно. А вот когда ловля зацепит всерьёз, можно с чистым сердцем впрячься в «гонку вооружений», уже хорошо понимая, для чего это делается.

Вот, к примеру, в начальный период нашего с Настей увлечения мы тоже ловили толстолобика теми снастями, что были на тот момент. За основу взяли фидеры класса экстра-хэви, с которыми обычно рыбачили на Волге, и они с возложенной на них задачей пусть со скрипом, но всё же справлялись. А потом, как водится, нам захотелось заиметь в своем арсенале снасти, заточенные конкретно под ловлю толстолобика. Благо, что апгрейд не ударил сильно по семейному бюджету.

Как теперь выглядят наши снасти для ловли толстолобика – мы и расскажем в этой статье.

Удилище: карпфишинг в помощь!

Итак, от фидерных удилищ мы отказались. Почему? Да всё очень просто – нам стало банально жалко наших экстра-хэвиков. Конечно, удилища сверхтяжелого класса имеют огромный запас прочности, так что их удается безбоязненно перегружать. Но всему же есть предел, в конце концов! И хотя ни один свой фидер мы не сломали, но и не стремились к этому (на фото 1 удилище не сломалось - это просто кадр такой нарисовался в динамике, забавно, да?).

А в ловле толстолобика дальний заброс очень часто играет решающую роль. Но когда при этом постоянно думаешь о сохранности удилища, вложиться как следует не получается: замах невольно выходит плавный, оснастка плюхается недалеко, ждать поклевки приходится долго, а можно и не дождаться.

Второй серьезный недостаток фидера – это большое количество пропускных колец, в особенности на квивертипе, которые к тому же имеют малый диаметр. Для классической фидерной ловли это не очень критично, а вот при охоте за толстолобиком есть нюансы. Скажем, глубину погружения технопланктона на оснастке фиксирует крупный резиновый стопор, в который упирается скользящий поплавок (подробнее об этом расскажем далее).

Если выставить спуск поплавка в несколько метров, то перед забросом этот стопорок оказывается на шпуле - и при забросе, соответственно, пролетает через все кольца. А ударяясь об узкие кольца, этот самый резиновый стопор существенно замедляет сход лески и уменьшает дальность заброса, к тому же может привести (читай – приводит!) к вылету керамических вставок.

Поэтому наша замена фидерным удилищам – удилища-карповики. Преимущества очевидны: достаточная длина и мощность для дальнего силового заброса (у нас с Настей они длиной 3,9 м, но можно взять и подлиннее), достаточная прочность, которая позволяет не бояться поломок, а также большие пропускные кольца, через которые не со стуком, а со свистом пролетает даже объемный резиновый стопор.

И заметьте – мы сейчас говорим не об удилищах элитных серий, а о самых простых «карповиках» среднего и даже низшего ценового сегмента. Правда, минус последних – это большая масса. Но мы ведь помним, что удилище находится в руках только при забросе (если оснастка именно забрасывается, а не завозится на лодке) и при вываживании толстолобика. А всё остальное время оно спокойно лежит на стойке (фото 2), не сильно напрягая ни своей тяжестью, ни скромным дизайном.

Строй бланка – лучше средний. С таким и пулять оснастку легче, и при вываживании сподручнее умерять пыл засеченного лобастика. Верхняя граница рекомендованного производителем теста наших удилищ - 150 г. Этот показатель у удилищ бюджетного класса при забросе удается превысить раза в полтора смело. Хотя можно подстраховаться - и взять удилище с большим тестом и быстрым строем. Только вот выкачивать толстолоба дубовым колом – удовольствие то еще.

Ну и совсем уж бюджетный вариант, которым не пренебрегают многие любители ловли толстолобика, а также неприхотливые карпятники – это двухчастные удилища из стеклопластика, которые в народе называют «крокодилами».

Самая экономичная-преэкономичная альтернатива «карповикам», даже бюджетным. Но, на наш взгляд, у них два главных минуса. Во-первых, слишком медленный строй, при котором удилище под нагрузкой скручивается в бублик. Во-вторых, мы не встречали «крокодилов» длиннее трех метров, а для хорошего заброса этого маловато. В общем, нам такие модели не зашли, но это, пожалуй, вопрос на любителя.

Специфика катушки

Тут снова устремим свой взор на карповые модели. Только не очень дорогие, хотя это кому как. Пожеланий к катушкам немного, но все они важны. И к тому же присущи большинству моделей для карпфишинга.

Во-первых, катушка должна быть надежной, мощной и выдерживать большие нагрузки. Такие модели можно купить и по вполне доступной цене - в районе 2 – 3 тыщ. Но есть у больших катушек и минус – значительная масса. Вот, скажем, восьмитысячник из нашего арсенала, хоть далеко и не самый дешевый, но вместе с намотанной леской весит больше 900 г (фото 3).

Впрочем, мы с женой уже давно для себя решили, что физические нагрузки на свежем воздухе – это несомненная польза для рыбацкого организма. Но при прочих равных условиях в магазине на массу катушки всё же внимание обращаем.

Во-вторых, шпуля катушки должна вмещать изрядный запас лески диаметром 0,35 мм (возьмем именно этот диаметр за основу, а выбор свой объясним чуть ниже). Изрядный – это значит не менее 300 м. Зачем так много?

Во-первых, если ловить не взаброс, а завозить оснастку к точке ловли на лодке, то расстояние 100 - 150 м – вполне рядовое явление.

Во-вторых, рабочая часть лески имеет подлое свойство постоянно закручиваться, перетираться о ракушечник, цепляться за коряги - в общем, леска теряется при обрывах, часто приходится обрезать ослабевшие и сильно перекрученные места. Расходуется она довольно быстро, поэтому запас на шпуле должен быть даже в том случае, если вы не предполагаете ловлю на сверхдальних дистанциях.

Вот и получается, что нужна модель с вместительной шпулей, ну а большой диаметр шпули помогает лучше сохранять леску – она не так сильно вьется мелкими колечками после длительного хранения.

В-третьих, мы всегда обращаем внимание на количество лески, наматываемой на шпулю за оборот рукоятки катушки. И чем выше этот показатель - тем лучше. В идеале же катушка должна выматывать не менее метра.

Почему это важно? А вот представьте, что вы завезли оснастку на полторы сотни метров от берега - и пришло время заменить растворившийся технопланктон на свежий. Надо подмотать оснастку, и чем медленнее катушка, тем больше времени (и нервов) на это тратится. Мотаешь, мотаешь, а на календаре всё ещё суббота… А если учесть, что снастей обычно несколько, то рядовая замена технопланктона превращается в затратное по времени нудное мероприятие. С быстрой же катушкой этот процесс приятнее.

В-четвертых, нужна катушка с бейтраннером (baitrunner) или более простая модель с так называемым быстрым фрикционом (БФ, фото 4). Выбирайте, кому что удобнее. Нам привычнее бейтраннер, пусть катушки с ним и тяжелее, чем с БФ.

В общем, эта опция для ловли толстолобика такая же полезная, как и для карпфишинга: вот мы раньше ловили фидерными катушками без бейтраннера - и нам этого устройства не хватало. Ведь толстолоб – рыба мощная, так что может легко утащить снасть в воду. Поэтому оставляя удочку без присмотра даже на короткое время, фрикцион лучше ослабить.

Ну и про то, что фрикцион должен быть надежным, удобно и плавно регулироваться – напоминать лишний раз, думаю, не стоит.

Леска или «плетенка»?

Не углубляясь в диалектические дебри аргументации, обоснуем выбор только лишь собственной практикой: леска и еще раз леска! «Плетенка» хороша многими параметрами, но не для ловли толстолобика – тут ей не место. А вот, напротив, у мононити есть ряд показателей, которые сильно на руку любителям ловли лобастого.

Во-первых, растяжимость лески – это, понятно, более уверенное вываживание. Леска помогает гасить рывки беснующейся на крючке рыбы, прощает огрехи в регулировке фрикциона и неловкие действия не совсем оттуда выросших рук. Кроме того, эластичность лески позволяет снизить нагрузку на губу толстолоба, ведь когда тот самозасекается, крючок часто держится в его губе на честном слове, так что любая сильная потяжка может выбить этот самый крючок изо рта.

Во-вторых, монолеска меньше путается. В системе «поплавок – скользящее грузило – удилище» леску нужно держать слегка ослабленной, но не сильно, чтобы излишки лески не ложились на дно свободными кольцами и не находили там зацепы. А если вы используете сигнализаторы поклевки - электронные или механические (свингеры), а то и комплект из них, тогда леску приходится держать внатяг, но без фанатизма, чтобы не утопить поплавок. Но даже в этой ситуации волны и придонные течения делают своё черное дело – леска постепенно скручивается в спираль.

Думается, с «плетенкой» был бы вообще ужас. К тому же на шнур сильно налипает лежащий на поверхности тополиный пух, прочий мусор и взвесь. Леска в этом плане гигиеничнее.

В-третьих, цена лески. Мы уже в самом начале статьи обговорили, что не желаем относиться к ловле толстолобика как к чрезмерно затратному направлению рыбалки. И если на чём-то можно сэкономить без ущерба для качества ловли и приятных впечатлений от рыбалки – мы делаем это.

И вот использование лески – это именно тот компромисс, который не только оправдан, но и полезен. Достаточно лишь сравнить цену трехсот метров шнура и того же количества мононити. А если вспомнить, что после каждой рыбалки вынужденно отрезается изрядный кусок перекрученной лески…

Что касается толщины, то мы остановились на диаметре 0,35 мм. Если тоньше – то чаще отстрелы при забросе, больше скручивание и меньше уверенности при вываживании. Мы лично выбираем леску из карповых серий, потому что она имеет необходимую нам размотку от 300 до 1000 м (и снова привет тебе, карпфишинг!).

Только не стоит брать слишком мягкую и сильно растяжимую леску, иначе она может сослужить дурную службу. Дело, опять же, в том, что поплавочная снасть на толстолоба предполагает самозасечку рыбы, а если леска очень сильно тянется, то крючок при самозасечке может не пробить губу рыбы, либо пробить её недостаточно. Поэтому лучше использовать лески с незначительным или средним растяжением.

Оснастка в сборе

Самая известная оснастка на толстолобика продается в каждом уважающем себя рыболовном магазине, а также в магазинах фиксированных цен среди прочего рыбацкого ширпотреба и барахла. Громкое и агрессивное название её знают даже те, кто с ловлей лобастого знаком лишь понаслышке – это «Убийца толстолобика». Название режет слух, правда? Так и представляешь себе те огромные подгруженные тройники для багрения, которые невинно лежат на витринах рядом с блеснами и воблерами…

Пожалуй, у «Убийцы толстолобика» только одно преимущество – низкая цена и доступность. А вот минусы можно перечислять долго, но мы не будем тратить на это время. Помнится, первая такая оснастка попала нам в руки случайно и бесплатно - как приз в любительских состязаниях. К тому же поплавок в ней был сломан.

Тогда мы еще даже не думали заниматься ловлей толстолоба. Но та первая оснастка помогла нам понять, что приобретать её не надо. Поэтому впоследствии мы покупали каждый элемент в отдельности и вязали оснастки сами. Зато были уверены в качестве.

Сейчас, конечно, проще. Каждый производитель, кто всерьез занимается производством технопланктона, одновременно продает и готовые оснастки для ловли толстолобика. А также отдельно каждый элемент оснастки – для тех, кто любит сам всё собрать и связать. Впрочем, на самоделки мы уже давно не тратим время – с готовыми оснастками быстрее и проще (фото 5).

Хотим предостеречь собратьев по увлечению, особенно тех, кто только собирается попробовать ловлю лобастого, от покупки «Убийцы толстолобика» - поберегите нервы! Лучше посмотрите ассортимент оснасток на сайтах производителей технопланктона. Да, будет чуть дороже, но зато качественно и продумано до мелочей.

Собственно, в оснастке на толстолобика нет ничего сложного. И при желании практически всё необходимое можно купить в любом, даже не специализированном рыболовном магазине. Тут минимум элементов, каждый из которых имеет свою функцию – пусть малую, но важную. Оснастка в сборе состоит из шести позиций, перечислим их по очередности надевания на основную леску: скользящее грузило, резиновый стопор, пластиковая бусина, скользящий поплавок, груз-оливка (факультативно). К концу лески привязывается финальный элемент – монтаж с крючками, на который подвешивается одна либо несколько таблеток технопланктона.

Гораздо понятнее и проще, чем описывать словами, получается отобразить оснастку на рисунке, где каждый элемент на своём месте (фото 6). Далее пробежимся по каждому элементу оснастки и сделаем важные замечания, на что обратить внимание при выборе.

Скользящий груз-якорь

Он нужен для того, чтобы после заброса оснастка с подвешенным в толще воды технопланктоном не дрейфовала по течению и не прибивалась к берегу. То есть, после заброса оснастка плюхается в воду, поплавок принимает вертикальное положение, упираясь в бусину и резиновый стопор, таблетка технопланктона опускается на заданную глубину (расстояние от оснастки с таблеткой до резинового стопора), а грузило, скользя по леске, падает на дно и якорит всю оснастку на нужном месте.

Сразу после заброса, не закрывая дужку катушки, нужно подождать буквально несколько секунд, чтобы вся система пришла в рабочее состояние. Поплавок под весом падающего на дно грузила в это время может уйти под воду, но после того, как скользящее грузило упадет на дно, он должен всплыть. Если этого не произошло, попробуйте слегка подёрнуть оснастку и ослабить основную леску.

Иногда случается, что грузило, падая на дно, закручивает леску - и, не имея возможности скользить свободно, тянет за собой поплавок. Обычно легкие подергивания исправляют ситуацию, но если нет – оснастку приходится вытягивать и перезабрасывать. К счастью, так бывает нечасто.

После того, как оснастка заняла рабочее положение, нужно осторожно выбрать слабину лески, но при этом не натягивать её, чтобы не притопить поплавок. Слишком большую слабину давать тоже не следует, иначе леска будет лежать на дне витками, собирать зацепы и путаться.

Грузила используются массой от 40 до 60 г – этого вполне достаточно, чтобы зафиксировать оснастку на месте. Форма грузила особой роли не играет, но мы используем шар. Главное требование – чтобы сквозное отверстие в грузиле было большого диаметра, что обеспечивает хорошее скольжение по толстой леске, даже если на ней образовались витки и заломы.

В том случае, если в продаже не удалось найти грузило с большим сквозным отверстием, рассверлить дырку самостоятельно – дело пары минут. И, согласитесь, это удобнее сделать с грузом шарообразной формы. Главное – хорошо отзенковать края, чтобы не осталось заусенцев.

Производители оснасток для ловли толстолобика идут еще дальше. В их ассортименте можно встретить грузила с латунной либо пластиковой вставкой посредине, которая улучшает скольжение по леске (фото 7).

Свинец мягче латуни или твердого пластика (спасибо, Капитан Очевидность!), а значит - такие грузила будут скользить по леске легче. Кроме того, благодаря вставке из более стойкого материала отверстия грузила не деформируются при встрече с твердыми препятствиями (камнями, корягами и т.д.).

Резиновый стопор и бусина

Здесь всё просто, хотя и не совсем. Сначала про бусину. Материал – пластик. Цвет не важен, тут главное - размер. Он должен быть таким, чтобы через бусину не проскакивало колечко скользящего поплавка. А отверстие в бусине необходимо такое, чтобы резиновый стопор не застревал в этом отверстии, оставаясь снаружи тела бусины (фото 8).

Бусина, в свою очередь, не должна застревать в осевом отверстии грузила (мы ведь помним, что для лучшего скольжения по леске отверстие это изначально большое либо рассверлено). Когда мы собирали оснастки самостоятельно, то нужные бусины брали из Настиных запасов для рукоделия.

В свою очередь, резиновый стопор должен соответствовать немногочисленным требованиям, описанным выше, но при этом иметь как можно меньший размер - чтобы легко проходить через отверстие скользящего грузила, а также через кольца удилища при забросе.

Как уже было отмечено выше, в зависимости от выставляемой глубины ловли стопор перед забросом находится между кольцами удилища (когда предполагаемая глубина погружения технопланктона 0,5 - 1,5 м от поверхности), либо на шпуле катушки. В любом случае при забросе он стучит по керамическим вставкам пропускных колец и тем самым влияет на дальность заброса. Чем меньше стопор – тем легче вылет оснастки. Ну а на практике подобрать нужное соотношение размеров бусины и резинового стопора получится быстрее, чем вы читали эти три абзаца.

Еще важный момент: резиновый стопор может сдвигаться в процессе подматывания оснастки для перезаброса, либо перед самим забросом – когда при наматывании лески стопор упирается в край «тюльпана». И в этом случае выставленная глубина может сбиться, поэтому нужно быть аккуратнее и обращать на это внимание. Ну, либо надевать на леску два стопора подряд, один за другим.

Поплавок под толстолобика

Те массивные пенопластовые поплавки с пластиковой антенной и килем (по сути - цельный штырь, продетый через тело поплавка), которые идут в наборах «Убийца толстолобика», а также продаются отдельно, вполне неплохи. Они дешёвые, но функцию свою выполняют отлично. Мы пользуемся этими моделями наряду с более современными изделиями - и вполне довольны: дешево, практично (фото 9).

Только обращайте внимание на нижнее колечко: у хороших поплавков оно имеет форму свинцовой пробки, воткнутой в нижнюю часть пластиковой трубки, а по сути является штатной огрузкой. Отверстие в этой пробке-огрузке, как правило, маленькое и неровное, потому что оснастки «Убийца толстолобика» не предполагают скольжения поплавка по леске – тот крепится жёстко и не позволяет выставить спуск более метра. Сделать поплавок пригодным для скольжения по леске легко – нужно лишь рассверлить и раззенковать отверстие, либо воспользоваться специальной клипсой.

Более современный вариант – поплавки из ЭВА. Именно такими поплавками комплектуются качественные оснастки для толстолобика. Продаются такие модели и отдельно в любом рыболовном магазине. Тело такого поплавка не подвержено остаточной деформации – его можно смять руками, а потом оно вернет прежнюю форму (фото 10). При компактном размере поплавки имеют подходящую грузоподъемность в 60 - 80 г.

Можно поискать модели и с большей грузоподъемностью, но смысла в этом нет. Дело в том, что таблетка технопланктона в воде благодаря своей плотности и объему весит гораздо меньше. То есть, таблетка массой 80 г, оказавшись в воде, создаёт нагрузку на поплавок в пять раз меньше собственного веса (чем больше площадь поверхности – тем легче таблетка в воде). И грузоподъемности поплавка в 60 г оказывается вполне достаточно для того, чтобы удерживать на плаву оснастку с двумя таблетками по 80 г каждая.

Антенна таких поплавков бывает заменяемой пустотелой либо несъёмной, а также может иметь оперение для лучшей видимости на воде. Внутрь съёмной пустотелой антенны ночью можно загрузить светящуюся капсулу (фото 11).

Правда, больше одной капсулы в антенну засунуть не удаётся, а при дальнем забросе её тусклого света оказывается недостаточно. Поэтому для лучшей видимости мы приматываем к антенне снаружи еще один или два «светлячка», так что скотч в нашей коробке со снастями присутствует всегда. Особенно он выручает, когда попадаются низкокачественные «светлячки», которые светят недолго.

Тремпель и другие товарищи

Самое простое воплощение этого важного элемента оснастки на толстолобика – согнутая особым образом велосипедная спица. Эту конструкцию до сих пор можно встретить на прилавках магазинов, а за свою характерную форму она называется просто – «ромб».

Вроде бы, нет ничего сложного в том, чтобы взять велосипедную спицу и скрутить её в бараний рог самостоятельно. Но, уверяем вас, однажды попробовав проделать этот фокус со сталистой велосипедной проволокой, вы быстро поймете, что «ромб» проще купить в магазине, хоть он и стоит как несколько спиц.

Но не спешите его покупать, потому что «ромб» – это даже не прошлый, а позапрошлый век. Из явных преимуществ у него только цена, а главный недостаток в том, что вокруг «ромба» из-за его замысловатой формы постоянно запутываются поводки с крючками. Более подходящ тремпель.

Кажется, пока еще единого названия этот элемент оснастки не имеет - все производители называют его по-разному. Когда-то кто-то перевел название, которое бытует у европейских рыболовов - и получилось «палочка толстолоба».

Но такое наименование в наших Палестинах не прижилось, потому что очень уж напоминает по звучанию какую-то болезнетворную бактерию… В каталогах производителей можно встретить более официальное название – «Оснастка для технопланктона». Звучит хоть и нейтрально, но громоздко и непонятно. Получается, что в состав оснастки для толстолобика входит оснастка для технопланктона. Оснастка в оснастке – фигня какая-то.

Некоторые рыболовы называют этот элемент оснастки тремпелем, и нам с Настей такое название видится наиболее удачным. Тремпель – это бытовое и малоупотребительное название вешалки-плечиков для одежды, что, в принципе, соответствует целевому назначению этого элемента в оснастке на толстолобика.

Разновидностей тремпелей можно встретить великое множество. Каждый уважающий себя производитель технопланктона (а все они, безусловно, себя уважают!) стремится изобрести собственную конструкцию тремпеля. А по факту - изобретают велосипеды, причем велосипеды эти подчас обретают крайне причудливые и совсем непрактичные воплощения (фото 12 – с сайта www.avito.ru).

Лучше – когда проще. На наш взгляд, тремпель должен быть максимально простым, надежным, не провоцирующим запутывание поводков и дешёвым. Чаще всего их изготавливают из проволоки, на которую иногда дополнительно наносят пластиковое покрытие. Тремпели можно классифицировать по нескольким критериям.

Во-первых, имеются модели с огрузкой и без (фото 13). Огрузка бывает закреплена жёстко (наплавлена), а может располагаться на стержне, на который надевается технопланктон (при необходимости её можно снять). Если тремпель в стоковом исполнении идёт без огрузки, то его очень легко подгрузить, всего лишь надев на основную леску между поплавком и тремпелем скользящую «оливку» необходимой массы.

Зачем огружать тремпель? Это требуется в том случае, если вы ловите на маленькие таблетки технопланктона - скажем, 40-граммовые. В воде тяжести такой таблетки, понятно, не достаточно, чтобы поплавок грузоподъемностью 80 г занимал устойчивое вертикальное положение. Нужна дополнительная огрузка. А вот если 40-граммовую таблетку заменить 80-граммовой или больше, то грузило не понадобится.

Во-вторых, тремпели обычно выпускают для одной или нескольких таблеток (чаще всего двух). Но есть конструкции, которые позволяют подвесить одновременно до четырех таблеток среднего размера. Правда, это расточительно, да и уместно далеко не всегда.

В-третьих, конструкция тремпеля зависит от количества и расположения крючков. К слову, рыболовы до сих пор спорят, сколько нужно крючков и как они должны располагаться относительно таблетки технопланктона. Пока к общему знаменателю не пришли. Но в любом случае ставить больше двух крючков чревато, т.к. это почти гарантированное запутывание. А кто-то убежден, что и одного крючка на оснастке – за глаза.

Тут уместно заметить, что крючки могут располагаться как сбоку от таблетки, так и снизу. Ну а толстолобик клюет и на боковой, и на нижний – всё зависит от того, с какого края и под каким углом рыба собирает отваливающийся от таблетки корм.

Нам кажется удобной классификация пензенского производителя, у которого тремпели имеют буквенное обозначение, соответствующее их форме: i-, Т-, Г-, Л-образные оснастки в вариантах исполнения для одной или двух таблеток (фото 14).

В комплект качественных тремпелей обязательно входит резиновая бусина – она надевается на проволочную ось под таблетку технопланктона и подпирает её снизу. Для чего это нужно? Дело в том, что сквозное таблеточное отверстие при растворении увеличивается в диаметре - и без такого подпора таблетка может просто соскользнуть с тремпеля. Особенно эта проблема актуальна, если на водоеме сильное и постоянно волнение.

Поводки на тремпелях делают из плетеной лески – умеренно толстой, но достаточно прочной и очень мягкой. Когда будете делать мронтаж самостоятельно, учитывайте, что прочность здесь важнее диаметра, а толстой (в пределах разумного) «плетенкой» толстолобика не испугать.

А вот к чему нужно отнестись особенно щепетильно – так это к качеству крючков. Уважающие себя производители на этом не экономят, потому что знают, как важен хороший крючок. И вы не экономьте! Крючок на толстолоба должен быть выполнен из тонкой, но прочной проволоки, иметь широкий поддёв и просто идеальную заточку.

Как мы уже не раз упомянули выше, оснастка на толстолобика рассчитана на первичную самозасечку. Когда тостолобик вместе с кормом, отделяющимся от таблетки, захватывает ртом крючок и невольно тянет его, поплавок создает противодействие, в результате которого крючок входит в мягкие ткани рыбы. Толстолобик делает рывок, поплавок тонет, сигнализируя поклевку, крючок проникает в ткани рыбы глубже. Вот и получается, что от остроты жала крючка зависит если не всё, то очень многое.

В процессе ловли перед каждым перезабросом снасти обязательно проверяйте остроту крючков, и если возникли хоть малейшие сомнения, перевязывайте незамедлительно. Только представьте, как будет обидно, если произошла такая долгожданная поклевка, а рыба мечты просто не засеклась либо сделала вам хвостом адью на первых секундах вываживания…

И еще один наш лайфхак: чтобы оснащенные поводками тремпели не путались и были всегда под рукой, мы помещаем их в прозрачные кармашки страниц небольшого альбома для «фотокарточек 10 на 15», который хранится в ящике с остальными снастями (фото 15).

Сопутствующая снаряга

Если в вашем рыбацком хозяйстве есть просторный карповый подсак – обязательно возьмите его с собой. Он пригодится на тех водоемах, где ловля ведется с мостков (на многих «платниках» именно так). А вот если рыбачите на пологом берегу, то можно попробовать обойтись и без подсака. По крайней мере, у нас с Настей чаще всего получалось, что вывести утомленного толстолобика на отмель оказывалось проще, чем направить рыбу на горловину подсака (фото 16).

Еще один полезный атрибут, которым мы пока не обзавелись, но мечтаем – это электронные сигнализаторы. Поклевка толстолобика, когда в ночной темноте поплавок тонет, при этом внезапно исчезает из вида один из светлячков, примотанных к антенне – это удивительный и долгожданный момент, от которого замирает сердце. Но если учитывать, что ловля толстолобика порою занимает несколько суток, безотрывно следить за поплавками невозможно, даже если смотреть в четыре глаза. И у нас были моменты, когда мы обнаруживали поклевку, только когда начинал громко трещать ослабленный фрикцион.

А бывает такое время, когда поплавка в густых сумерках не видно, но и от светлячка толку тоже нет. В такие вот короткие, но абсолютно «слепые» утренние и вечерние периоды пропустить поклевку - проще простого. А по известному всем закону именно на рассвете и закате толстолобик бывает очень активен (фото 17).

Ну или такой пример – неожиданно погас бракованный светлячок, а до планового перезаброса оснастки еще час времени или больше. Либо вы ловите «в завоз» - и поплавков на большом расстоянии почти не видно. Во всех вышеперечисленных, а также многих других ситуациях электронные сигнализаторы поклевки сыграют добрую службу, если рыболов отвлекся и не увидел, как утонул поплавок.

Еще обязательно возьмите с собой удобное кресло (фото 18), а если будете ловить ночью – то и походная раскладушка не будет лишней. Поклевку толстолобика гораздо приятнее дожидаться с комфортом!