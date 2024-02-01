Удомельский триллер Алиса Янелис | 21 февраля 2024 г.

Зимняя поездка за крупной тиляпией обернулась настоящим триллером. «Рыбалка без драматических коллизий – и не рыбалка вовсе» - похоже, именно такой девиз теперь у меня, автора этой истории.

На озере Удомля я в последний раз была в конце лета. После весеннего нереста и до конца октября температура воды по всему озеру превышает 20 градусов, а значит - пригодна для жизни цихлид*. В это время чудо-рыба блуждает по всей большой акватории, так что поймать её крайне непросто. Поэтому мы с подругой Лизой обычно довольствовались ловлей канальных сомиков, окуней и густерок.

Но заядлые рыбаки знают, что с первые настоящие холода – самое время охоты за мощной рыбой, поскольку её стаи концентрируются в тепловодных каналах рядом со сбросами с Калининской АЭС. В общем, мы снова едем на озеро.

Эту декабрьскую поездку мы с друзьями планировали заранее. И очень сильно её ждали. Ближе к делу я каждый день просыпалась с мыслью – «Ура! Скоро едем!». А ведь зима нагрянула совсем недавно, и, казалось бы, летние рыболовные подвиги еще совсем свежи в памяти. И зачем тогда Удомля с её открытой водой? Не знаю. Знаю только то, что притяжение этого места сильнее нормального человеческого понимания. А впрочем, наверное, нам всегда будет мало рыбалки, тут хоть каждый день на речку ходи…

Итак, в конце недели, в пятницу, нужно выезжать, а в начале недели, в понедельник, моя подруга свалилась с температурой 39! «Лиза, ну ё-моё! Давай, лечись чем только можно и нельзя!» – бухтела я ей в телефонную трубку. И она лечилась. А в среду пришла моя пора закашлять и изнемогать от температуры. Стараясь максимально соблюдать режим больного человека и не пропускать прием лекарств, я уповала на износостойкость своего организма. Болеть нельзя – впереди Удомля!

День первый. Пришла беда, откуда не ждали

Пятница. Мы проспали запланированный выезд на пару часов. Всё потому, что полночи вязали поводки и перематывали на старенькие катушки новые плетеные лески в предвкушении наглых поклевок и сопротивления чудо-рыбы на том конце удилища. Получалось, что со всеми заездами в магазины начнем ловить уже затемно. Ну, ничего, у нас же есть фонарики, а рыба на Удомле клюет круглосуточно.

В начале пятого вечера мы подъехали к первому сбросу. Взяв с собой уже собранные спиннинги, две отчаянные рыбачки стали прорываться через сугробы вдоль колючей проволоки и бетонного забора.

За несколько предыдущих поездок на Удомлю моим фаворитом стал «Отводной поводок» – на эту снасть можно поймать практически любую рыбу, в том числе и тиляпию, отсекая откровенную мелочь.

Удивительно, но первым на наши классические ступенчатые проводки отозвался судачок! Лиза давно, кстати, мечтала поймать судака. Правда, услышавшая её Вселенная с размерами подкачала, но, как говорится, какие наши годы… Вот и у меня поклевка – и опять мелкий клыкастый! Странно, что и эти рыбы приплыли на теплую воду близ сбросов. Думаю, дело в том, что здесь тусуется основная кормовая база судаков – мальки и креветки.

И вот снова поклевка на «Отводной», и это царица этих вод - тиляпия! Ну, по размерам пока еще царевна, но ловить её на спиннинг класса лайт - удовольствие, ради которого люди готовы ехать сюда за сотни километров.

Постояв еще с полчасика, любуясь на мистический вид атомных энергоблоков, горящих красными огоньками в темноте и окутанных паром, поднимающимся в ночное небо, мы почапали к машине. Пора на базу, завтра полноценная рыбалка с утра до вечера нон-стопом!

И что бы вы думали? Верный конь не завелся! Такое у нас в первый раз. Погрешив на аккумулятор, мы отправились на дорогу ловить машину, чтобы прикурить. И делали мы это очень и очень долго. Может, здесь раньше маньячки какие-то орудовали и люди стали крайне недоверчивы? Трудно сказать, а спросить не у кого.

Когда мы с Лизой изрядно замерзли, было принято решение выйти прямо на дорогу и стоять в позе «руки-ноги в стороны», чтобы у следующей проезжающей машины не было шансов промчаться мимо. Рискованно, понимаю, но мы сильно застыли - и решили, что надо пробовать, а если что - успеем отпрыгнуть.

Таким вот образом мы вскоре словили испуганного мужичка, который был просто вынужден нас выслушать. После обряда прикуривания наш «Спортэйдж» так и не зарычал. Местный мастер из автосервиса по телефону посоветовал попробовать завести машину с толкача. Эх, ну что ж! Попытка не пытка, как говорил (по слухам) товарищ Сталин. Лиза - за руль, а мы с бедным пойманным мужчиной навалились сзади - и на второй скорости, пыжась изо всех сил, всё-таки завели машинку.

Как же приятно было потом причалить на базу, встретить друзей и рассказать им эту историю за глинтвейном у камина.

День второй. Его можно назвать успешным

Встав затемно, мы отправились на рыбацкую мекку Удомельского района – второй сброс. Берег здесь пологий, достаточно длинный, можно подъехать на машине. Людей в выходной день соответственно, как на модной выставке искусств (хотя откуда мне знать, я же только на рыболовные езжу).

Тут и спиннингисты в забродниках, и фидеристы на крутых платформах с огромными ведрами с прикормкой, и простые местные дедули с поплавочными удочками. И все охотятся за полосатой тиляпией. Поймать мелочевку можно с закрытыми глазами на голый крючок, а вот выманить крупную особь – задача со звездочкой. В прилове окунь, безумная густера, клюющая на всё, и канальный сомик. Поток теплой воды со станции создает нехилое течение, но его сила меняется в зависимости от объемов сбрасываемой воды.

Приезжая сюда летом, мы особо не рассчитывали на полосатую красотку - и ловили разнорыбицу. А вот в этот раз курс был именно на тиляпию. На улице минус 5, проглядывает солнышко, всё располагает к хорошей рыбалке.

В нашей компании были заядлые фидеристы, которые успели проявить себя на крупных рыболовных соревнованиях. Серьезные люди, короче. Мужчины принялись обильно закармливать точки ловли секретными смесями с добавлением опарыша во всевозможных его видах и мотылем. Поклевки начались сразу же, однако добытой тиляпии было далеко до нужной кондиции – мелковата.

Я же замыслила размяться со спиннингом и побродить между фидеристами, стараясь при этом не зацепить ничью кормушку. Начать решила с самой уловистой для меня снасти – «Отводного поводка» с силиконовыми приманками в фиолетовых и зеленых колерах. По моей статистике, поклевки случались раз в пять забросов. И каждую вторую удавалось реализовать.

Ладошечная тиляпка приятно гнула новенький спиннинг. Как же здорово, что не надо возиться с прикормкой, собирать рабочее место, бесконечно насаживать опарышей. Кайф! Только я, только спиннинг - и ничего лишнего. Этот вид ловли чем дальше, тем нравится мне всё больше и больше.

Но погуляв пару часиков по берегу, я решила порелаксировать, посозерцать - и при этом не прекращать рыбачить. Поменяв силиконовую приманку на пару червей и оставив спиннинг на стойке, я принялась за горячий кофе с корицей. Допить его, конечно же, не удалось – кончик спиннинга заплясал - на том конце провода опять сидела мелкая тиляпка.

Так-с, нужно отсечь мелочевку парой кукурузин. План удался, и после подсадки нескольких зерен мелкие рыбешки прекратили то и дело трепать крючок. Важно было применять кукурузу потверже, чтобы мальки не смогли её сбить, а насадка дождалась свою крупную рыбу.

И вот спустя минут десять - мощная поклевка, а я забыла ослабить фрикцион, блин. Пытаюсь сделать это уже с рыбой на крючке. Медленно подкручивая леску, вытягивая руки вверх. Всё потому, что в том месте жесткая бровка, на которой рыбаки оторвали уже не одну сотню оснасток. В голове одна мысль – не слить трофей! И вот я подвожу эту красотку к берегу (подсака, конечно же, под рукой не оказалось) - и подхватываю рыбу в теплой воде руками. Ура! Эта моя четвертая поездка на Удомлю - и наконец-то первая относительно крупная тиляпия! В смешанных чувствах я пофотографировалась с трофеем и отпустила царицу здешних вод.

Но что я всё про себя, да про себя, ребята ведь тоже преуспевали. Коля поймал здоровенного окуня на фидер, Паша - статусного канального сомика, Женя ловил среднего размера тиляпию в бешеном ритме, а Лиза - все вышеперечисленное сразу и тоже на спиннинг. А еще через часик у меня на кукурузку опять залетела неплохая красотка.

Вечером наша хозяюшка Катя, Пашина жена, приготовила запеченную тиляпию, и мы славно поужинали в уютной компании.

После трапезы мы с ребятами провели целое расследование. По видеоряду популярного рыболовного блогера мы пытались определить место на озере, где он так успешно ловил крупных рыб. Хорошо, что блогеры придумали снимать свои рыбалки с квадрокоптера. И дело в шляпе.

Оказалось, что эта локация находится в той же деревне, где мы сняли домик на выходные. Ну всё, завтра сюда прямо с утра!

День третий. Невообразимое. Когда Рыжие клюют на то же, что и тиляпия

Еще в полной темноте наши ребята выдвинулись на рыбалку. В силу своей всё еще простуды я поспала чуточку подольше и пришла, когда парни и Лиза уже вовсю ловили. Дело усложняло мощное течение, на котором еле-еле выстаивали стограммовые кормушки. Но, невзирая на трудности, рыбалка получалась зачетной – брала тиляпия на килограмм! А еще Коля умудрился поймать судака фидером на пару опарышей.

Видя всё это действо, я села с фидером рядом с Лизой, оперативно разобрала рабочее место – хочу ловить скорее! Сегодня надо так нарыбачиться, чтобы утолить жажду клёва на фидер до весны. А то когда еще лед в моих краях растает…

Тем временем Лиза рядом таскала мелких рыбешек, на которых к нам на берег подтянулись деревенские котики. И мяучат, сердечные, просят кушать. Ну, мы люди добрые, всей нашей рыбацкой компанией ловим мелочевку и отдаем котам. Жалко их, еще и на улице холодно. Они даже чуть заходили в озеро, чтобы греть лапы в теплой воде. Водичка-то под двадцать плюс.

На рыбную пирушку вскоре подоспел и совсем юный рыжий кот. И тут у Лизы снова поклевка, но рыба не засеклась - и подруга вытаскивает крючок с обглоданным опариком. И крючок на лету ловит кот! Ртом! Лиза хватает кота, я пытаюсь разжать ему зубы и нащупать во рту крючок, но ничего не получается! Кот визжит и кусается. Еще бы! Такая боль! К нам подбегают наши ребята, вся в слезах и заикаясь, я кричу Коле, чтобы он бежал заводить машину.

Бросив все удочки и вещи на берегу, мы мчимся в город в ветеринарную клинику. Но сегодня же воскресенье и они все закрыты! Ё-маё! Ближайшая работающая клиника - в Вышнем Волочке, а это около часа езды от Удомли. И мы летим туда. Весь этот час в машине я ревела навзрыд, гладила кота и проверяла, жив ли он вообще. Очевидно, что ему было сложно дышать. Коля в пути отвлекал меня рассказами о рыбалке и своих трофеях. Спасибо ему за это и за то, что первым предложил свою помощь.

Можете представить выражение лиц врачей, когда мы ворвались в рыбацких костюмах с криками о том, что у нас случилось, в клинику? Вот, да, они были, мягко говоря, удивлены.

Сделав рентген, врачи выяснили, что крючок застрял у кота в гортани. И, как назло, у врачей была назначена в это время плановая операция - и меня попросили подождать. В ответ на это я снова залилась слезами, а кот закряхтел. Короче, над нами сжалились. Котику кольнули наркоз и пинцетом извлекли из горла крючок и обработали всем необходимым. Обратно из города мы с Колей ехали уже в приподнятом настроении, а Рыжик спал у меня на коленях.

Пострадавшему требовался уход, я подумала даже о том, чтобы забрать его себе - в компанию к двум собакам, кошке и двум лошадям, но добрые люди в деревне взяли его в свой дом и обещали заботиться. Мои друзья купили усатому лекарства и корм про запас.

Естественно, после такой спасательной операции всем было уже не до рыбалки. Мы решили ехать домой. Напомню, что у нас с Лизой была проблема с машиной, и чтобы её завести, опять пришлось толкать. А по дороге домой мы попали в лютую метель, и молились, чтобы не заглохнуть где-нибудь в лесу…

Вот такие вот выходные. Ловили рыбу, а поймали кота. Не дай вам бог пережить то, что пережили мы и Рыжик.

…Дома ничего не хотелось делать, просто сидела на диване, закутавшись в плед, пила чай, смотрела в одну точку, думала о том, как там рыжий кот, не больно ли ему? Ну за что мне это?!

В общем, друзья мои, всякое бывает на рыбалке. Главное - оставаться на позитиве. А пару дней спустя после Удомли мне захотелось как-то реабилитироваться. Пошла на свою домашнюю речку, половила окуней, привела мысли в порядок.

И под бой курантов загадаю, чтобы в Новом году было поменьше всяких бед и болей. И у нас, и у наших близких, и у тех, кого мы приручили, и у тех, кого не приручим никогда.

Примечание*. Тиляпия – рыба семейства Цихлид.