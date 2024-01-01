«Хвостовёрты» Константин Кузьмин | 9 января 2024 г.

Уж и не помню где, то ли в колонке для рыболовов в газете «Сельская жизнь», то ли в одной из старых книжек, но в начале 80-х я увидел рисунок этакой гибридной приманки: к заднему кольцу колеблющейся блесны вместо тройника присоединялась «вертушка». По словам автора, этот тандем приносил раза в два больше поклевок, чем каждая из блесен по отдельности. Я тогда посчитал такую конструкцию неработоспособной, т.к. был уверен, что две соединенные блесны будут одна другой портить «игру». Но саму идею «вертушки» сзади – запомнил.

Что-то мне это напомнило…

А в начале 90-х на «Птичке» я купил каталог Cabela’s. Это оказался прямо таки инфопрорыв! В каталоге я нашел столько всего для себя диковинного! Особенно в части спиннинговых приманок. С интернетом-то тогда было, мягко говоря, не очень. Поэтому заграничные журналы и каталоги являлись едва ли не единственным каналом, по которому можно было узнать, на что и как ловят рыбу «за бугром».

Что больше другого обратило на себя внимание, так это всякие вариации на тему блёсен от американских компаний Mann’s, Luhr Jensen и др. Мы ведь в то время ловили в основном на «железо», поэтому данная тема была нам особенно интересна.

Среди привычных для нас «колебалок», «вертушек» и пилькеров я заметил нечто необычное под названием «tail spinner». Приманки этого типа были представлены под разными марками, но все они выглядели довольно-таки схожими. А наиболее известным из них считался тейлспиннер Little George. Как отмечалось в описании, выпуск его был налажен еще в середине века – прошлого, как легко догадаться.

Было и еще кое-что. «Маленький Джордж» отдаленно напомнил мне одну мою самоделку, которую я смастерил десятком лет ранее. Я в то время ловил судака и окуня просто на груз-фильду с подвешенным тройничком. Что-то подвигло меня модифицировать приманку. Я припаял к фильде сверху двойник и кусочек проволоки в роли оси для расположенного сзади лепестка. Всего я сделал три таких приманки. Одна из них чудом сохранилась (привожу фото).

Я ловил на эту «внесистемную» вещицу судака в Подмосковье. А когда она принесла мне небольшого сомика на реке Куре в Азербайджане, подошел местный рыболов, повертел это странное изделие в руках и определил его как «Шайтан-Бурун».

Название получилось оригинальное. Если вдруг данная приманка пойдет в серийное производство (а в этом, уверен, есть смысл), то, скорее всего, под этим именем. Хотя в интернете можно найти публикации, в которых название «Шайтан-Бурун» используется применительно к принципиально иным приманкам. Ну да ладно. Просто кому-то сочетание этих двух слов дюже полюбилось…

Тейлспиннеры как класс

На беглый первый взгляд, у «Маленького Джорджа» и «Шайтан-Буруна» мало общего. Уже хотя бы потому, что «ШБ» выглядит просто ужасно, если за критерий оценки взять аккуратность исполнения. Но я ведь делал его не на продажу и не на выставку, а для экспериментов. Здесь-то особой красоты не требуется.

Главное, что эти приманки объединяет, так это три основных элемента и их компоновка: груз – спереди, крючок – примерно посередине груза, лепесток – строго сзади. Это и есть тейлспиннер. Или, если хотите по-русски, «хвостовёрт». Или «вертихвост» - тут уж кому как больше нравится.

В классификации спиннинговых приманок тейлспиннеры занимают свое обособленное место. Пусть это место и не в первых рядах, но чем дальше живём, тем более ощутимо, что они могут реально конкурировать с приманками других, более привычных для нас типов.

Первая волна

Те, кто помнит середину 90-х, согласится со мной, что в тот период ассортимент товаров в наших рыболовных магазинах хоть и становился с каждым годом всё более разнообразным, но «коммерсы» при его формировании выбирали только те позиции, на которые имелся заведомо высокий спрос. Тейлспиннеры в этот список тогда никак не попадали.

Но на одной из первых рыболовных выставок я «хвостовёртов» всё-таки нашел! И, разумеется, несколько штучек прикупил. Те «тейлы» были весьма похожими всё на тот же Little George.

Я их быстро разловил. Будь это в наши дни, я бы тут же скинул фото и видео в социальные сети и «хвостовёрты» моментально стали бы предметом массового интереса. А так – я несколько сезонов набирал статистику по этой новой для себя разновидности приманок, экспериментировал с вариантами их конструкции. Промежуточным итогом стала журнальная статья, вышедшая в 99-м году. А затем – книга «Джиг-спиннинг».

Еще был эпизод с поимкой 5-килограммовой щуки, заснятый оператором «Диалогов о рыбалке» и вышедший в эфир на федеральном канале. Отклик какой-то был. Среди моих непосредственных знакомых трое или четверо прописали тейлспиннеры в своих коробочках. И регулярно на них полавливали. Но вот чтобы увидеть «тейл» на водоеме у случайно встреченного спиннингиста – такого до середины 10-х годов не помню.

Я ожидал большего. Хотя едва ли можно было предположить, что «хвостовёрты» перевернут наши представления о спиннинговой рыбалке, но реальный рост их популярности получился от «ничего про такие не знаю» до «пробовал, иногда клюет». А потом про «тейлы» и вовсе стали забывать. Всё реже о них заходила речь на сетевых форумах, практически не встречались их фото в отчетах о рыбалках.

Мне уж начинало казаться, что тейлспиннеры в нашей стране никогда не приживутся. На самом же деле интерес к ним, проявившийся в первой половине 00-х, это была своего рода первая волна – за которой, после отката, должны следовать другие волны. Так и получилось. С той лишь оговоркой, что вторая волна – это был скорее девятый вал, или, если хотите, цунами!

Лавина

Откуда что взялось – для меня остается загадкой. Но примерно с 2016 года «тейлы» стали привлекать к себе несколько большее внимание, чем это было в предшествовавшие сезоны. Потом от года к году число знатоков и пользователей тейлспиннеров росло, я бы сказал, в геометрической прогрессии!

На данный момент можно констатировать, что во многих регионах «хвостовёрты» вошли как минимум в пятерку самых рейтинговых спиннинговых приманок. Характерно, что минувшим летом редкая рыбалка на Москве-реке обходилась для меня без встречи хотя бы с одним спиннингистом, ловившим на тейлспиннер. Равно как, рыбача на Волге, я не мог не заметить, что «тейлы» в почете как у приезжающих из Москвы, так и у местных рыболовов.

Как такое могло получиться? Ведь тейлспиннеры никто на рынке системно не продвигал, не рекламировал. Могу предположить, что важную роль здесь сыграли перемены в IT-сфере. Скажу вот даже по себе. Если лет пятнадцать-двадцать назад, поймав рыбу, я зачастую выкладывал её в сети лишь через неделю – добравшись, наконец, до компьютера, то сейчас могу запостить фото или видео через пару минут после поимки. Такой возможностью ныне пользуются очень многие из нас, в то время как другие – мониторят форумы профильных сайтов и тематические ветки социальных сетей и подмечают что-то для себя интересное.

Тейлспиннеры безусловно привлекли внимание своей неординарностью. Достаточно было нескольким нашим товарищам выложить на посещаемых ресурсах несколько снимков и видео с «тейлами» - и пошла цепная реакция. Многие – брали не замечаемые до того тейлспиннеры на пробу, и эта проба давала положительный результат.

Самое главное – был быстро преодолен психологический барьер. Ведь глядя на тейлспиннер неискушенным взглядом, как-то сразу испытываешь сомнение: а будет ли при таком расположении крючка засекаться рыба? По общей логике, если главный элемент данного типа приманок – лепесток, то хищник именно его и будет «кусать», а тройник окажется снаружи – так? Однако стоит отловить на тейлспиннеры день-другой – и сомнения развеиваются. Пустые поклевки, конечно, случаются, но не чаще, чем это бывает при ловле на обычные «вертушки».

Анатомические подробности

Ориентир того, каким должен быть тейлспиннер, был задан «Маленьким Джорджем». Это, можно сказать, классика. Каплевидное тело, внушительного размера несъемный тройник и средней величины лепесток типа «Колорадо», вращающийся на короткой оси. «Джордж» создавался с расчетом в первую очередь на басса, и с позиции ловли этого хищника он спроектирован оптимально.

В наших же с вами условиях часто требуется варьировать сочетание элементов «тейла» - например, поставить тройник размером поменьше или лепесток какой-то другой формы. Поэтому стоит обратить внимание и на те тейлспиннеры, которые допускают такого рода замену.

Это в первую очередь такие, что исполнены с вертлюжком и креплением лепестка через заводное кольцо. Вертлюжки могут быть и с подшипником (что дает более легкое вращение), и обычные, которые, на мой взгляд, особо им не уступают. Лучше, если вертлюг запаян в теле тейлспиннера – так вся конструкция получается более компактной.

У дешевых «тейлов» нередко бывает, что в вертлюг попадает краска - и лепесток отказывается вращаться. Но это не сильно критично. Проворачиваем склеившееся соединение посредством подручного инструмента или даже просто пальцами – и вопрос решён.

Лепестки возможны самые разные, но номер один для тейлспиннеров - это «Колорадо» и ему подобные. Потому что в большинстве случаев от лепестка требуется максимальная шумность при небольшом размере. Разве что при необходимости проловить большие глубины на течении более оправдан «Ивовый лист».

Опция сменного тройника тоже весьма полезна. Чаще приходится идти на увеличение – штатные тройники оказываются маловаты, если мы настраиваемся на серьезную рыбу. А когда приходится ловить на закоряженных участках акватории, просто-таки напрашивается замена тройника на двойник.

Что до формы головы, то здесь доминирует всё та же «капля». Что, впрочем, не исключает каких-либо иных вариантов. У меня вот у большей части самодельных тейлспиннеров голова имеет форму шара. Я не замечал, чтобы это на что-то влияло.

Наконец, расцветка. Не скажу здесь от себя ничего неожиданного. Как и в случае с другими приманками, роль цвета, на мой взгляд, минимальна. Не все со мной в этом согласятся, особенно производители «тейлов». Ну, хотя бы уже потому, что чем больше вариантов расцветок, тем больше объемы продаж.

«Сделано в РФ» - в приоритете

Тейлспиннер – приманка вроде бы очень простая конструктивно. Тем удивительнее, что есть среди них и такие, которые в нынешних реалиях сопровождаются четырехзначными ценниками. По мне, так это всё же перебор.

Как это ни банально звучит, низкий курс рубля дает преимущество отечественному производителю. Ну и один из законов рынка говорит о том, что если на что-то существенно вырос спрос, то за ним вскоре вырастет и предложение. На данный момент мне известно о серийном изготовлении тейлспиннеров в шести российских городах. Что показательно, все они расположены на Волге и Каме.

Лидером рынка можно назвать UF Studio (Волгоград), основная их серия «тейлов» Hurricane пользуется огромным успехом. Что вполне объяснимо, поскольку данный производитель раньше других наладил выпуск этих приманок в значительных объемах и держит должный уровень качества при разумной цене.

Еще достойные внимания тейлспиннеры делаются в Перми (Marlin’s), Казани (Vodenoi Kalikana), Самаре (X-Tackle), Ярославле («Рыбалюб») и Саратове (Bulk). Я бы из перечисленного выделил казанские «тейлы», т.к. в их ассортименте имеются крупные «щучьи» модели с большим лепестком.

Наконец, нельзя не вспомнить о наших друзьях – китайцах. Они с некоторых пор основательно взялись за производство тейлспиннеров, и у них это стало неплохо получаться. По крайней мере, несколько моих знакомых заказывают «тейлы» через Aliexpress, и я не слышал, чтобы они особо жаловались.

Хэндмэйд

Как я уже отмечал, тейлспиннеры – предельно элементарные по конструкции приманки. И потому для их изготовления не требуются ни специальное оборудование, ни высокие технологии. Каждый из нас способен исполнить «тейл» своими руками из подручных материалов.

В интернете можно найти массу роликов, где процесс изготовления показан от и до. Но, что несколько напрягает, почти все эти видео-инструкции предполагают плавку свинца. Если делать это на открытом воздухе, то никаких проблем. А вот домашняя кухня для металлургических экзерсисов подходит куда как меньше. Расплавленный свинец источает миазмы, не прибавляющие нам здоровья. Потому-то я мастерю тейлспиннеры по «холодной» технологии.

Всего у меня – с полдюжины модификаций самодельных «тейлов». Три из них – предлагаю вашему вниманию. Первый вариант интересен тем, что допускает замену не только тройника, но и свинцовой головки приманки. Собственно, в роли головки выступает разборная «чебурашка», из которой вынута проволочная вставка. Как всё выглядит, понятно из фото. Процесс изготовления, при наличии под рукой комплектующих, занимает минут пять.

Вторая конструкция – головка, тройник, лепесток – все три элемента – в линию. Такая компоновка достаточно популярна. Видел её (ну, может различающуюся в деталях) у других.

Третья – напоминает «Шайтан-Бурун». Разве что собирается этот «тейл» на специальном грузике, позаимствованном из ассортимента принадлежностей для рок-фишинга. И двойник – не припаян, а лежит сверху свободно.

Да еще вот, если у вас нет готовых лепестков, их можно сделать из жести от консервных банок. Их удается вырезать обычными ножницами «для бумаги». А придать лепестку нужный изгиб – пассатижами или даже пальцами. Всё предельно просто, но – проверено – работает.

Где и как

Взрывной рост популярности тейлспиннеров в немалой мере объясняется тем, что эти приманки, во-первых, эффективны в широком диапазоне условий, во-вторых, не требуют в обязательном порядке какой-то изысканной техники анимации.

В самом ведь деле, если исключить основательно заросшие травой акватории, плюс – злой коряжник, тейлспиннер даёт хорошие шансы на поимку рыбы везде – в самых разноплановых местах.

Вопрос только в оптимальном выборе массы головки и размера лепестка. Если предположить такую вот ситуацию: нам надо, чтобы человек, едва освоивший спиннинговый заброс (как вариант – ребенок), поймал свою первую рыбу, то даём ему спиннинг с тейлспиннером и установку ловить по принципу «бросил – тяни». Именно с «тейлом» шансы на успех окажутся максимально высокие.

Это я к тому, что тейлспиннер исправно ловит на равномерной проводке в толще воды. Я и сам примерно в половине всех случаев ловлю на «тейлы» посредством именно такой простейшей техники. В целом получается весьма недурственно.

Но нельзя игнорировать способность «тейлов» сохранять, в отличие от обычных «вертушек», вращение лепестка на погружении при остановке проводки. Как мы знаем, иногда т.н. «вертикальная составляющая» умножает число поклевок в разы. И этим грех не воспользоваться.

При этом вариант классической донной «ступеньки» я бы рассматривал только на тех акваториях, где дно более или менее чистое. Всё же потерять «тейл», даже относительно недорогой, это более неприятно и накладно, чем оторвать, к примеру, «поролонку». А вот аналогичная проводка в толще воды, т.е. без касания дна, менее затратна, но не менее результативна.

Еще вот возможен компромиссный вариант: ведем приманку в целом равномерно, но раза два или три за проводку останавливаем вращение катушки до касания «хвостовёртом» дна. Получается что-то типа длинной «ступеньки». На Москве-реке в пределах города я чаще придерживаюсь именно этой техники.

Ну и не стоит забывать о проводке «по синусоиде» (или волнообразной). Катушку вращаем в среднем темпе монотонно, а вершинкой спиннинга покачиваем вперед-назад, не давая слабины. Больше всего поклевок окуня приходится на фазу «съезжания с горки».

Что до проводки с подбросами, то у меня она, именно с тейлспиннерами, давала всегда скромный результат. Правда, сам я в неё сильно не упирался. Тогда как некоторые знакомые утверждают, что благодаря подбросам удается вывести из полусонного состояния хищника, склонного игнорировать более спокойно идущий «тейл». Проверьте, когда будет возможность, так ли это.