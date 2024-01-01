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ГлавнаяСпортивное рыболовство №2 январь/февраль 2024
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Южный Оман: поймать рыбу за 10 тысяч забросов

Олег Ляльковский |

В тех краях, где Индийский океан руками Аравийского моря ведет вечную борьбу с твердью Евразии, расположилось побережье султаната Оман. Я кое-что повидал на белом свете, но тамошняя береговая линия - это нечто! На юге Омана сошлись в одно бескрайние пустыни, древние горы и безбрежные воды океана. За свои миллионы миллионов лет горы изрядно поистрепались ветрами и водой, выгорели на беспощадном солнце и образовали причудливые формы. А какие там краски! Думаю, ушлые киноделы могли бы без особых затрат отснять здесь любой далекий космос - всюду просто марсианские пейзажи!

Мы поселились в рыбацкой деревушке Аш-Шуваймиа (Ash Shuwaymiyyah), а от неё примерно в пятидесяти морских милях (где-то 63 км) расположен архипелаг Куриа-Муриа (Kuria Muria Islands, а по-арабски это звучит Джузур Хурийя Мурийя), район нашей рыбалки. Островов в архипелаге вообще-то много, но некоторые настолько малы, что выглядывают из жарких тридцатиградусных вод лишь во время минимального уровня отливов.

Самый большой остров - Аль-Халлания (Al Hallaniyyah), он населён. Есть и еще четыре крупных скалистых, но уже необитаемых острова – Аль-Хасикия, Карзавит, Ас-Савда и Аль-Киблия. И вот там, в окрестной акватории, в своём уединенном мире живут гигантские каранксы (Giant trevally, или GT), по-настоящему большие рыбы.

GT вообще-то встречаются здесь повсюду, ареал их ограничен двумя земными тропиками - Северным и Южным. Но именно это место у южного побережья Омана славится самыми крупными экземплярами GT - пожалуй, что и в мире!

Рыбаки, ловящие в тропиках, в принципе ценят любые поклевки GT, потому что те зрелищны и мощны (особенно хороши на топ-вотеры), а хищники эти хитры, осторожны и своенравны. По повадкам GT – эдакий гибрид нашего жереха с крупным окунем. С одной стороны, каранкс - рыба пелагическая, т.е. питается в основном в верхних и средних слоях воды, с другой - стайная и осторожная, как говорится, себе на уме - совсем как наш окунь.

Прибрежные скалы имели причудливые формы

Гигантский каранкс - это вообще отдельный мир во Вселенной рыбалки. Специально для его ловли индустрия выпускает кучу снастей, потому как фанатов этой ловли - миллион по всему шарику. Ловля GT кастингом - штука физически непростая, поскольку сама по себе снасть тяжелая.

Скажем, катушка размера 14.000 - 18.000 (её масса даже с учетом использования современных высокотехнологических материалов 700 - 900 г), плюс удилище, весящее до 500 г и оснащенное крупными мощными кольцами, имеющее верхний тест минимум 150 г, а обычно - до 300 г, чтобы продирать сквозь толщу воды самые крупные попперы. Потому в многодневную рыбалку, как по мне, лучше входить постепенно. Первый день - он всегда учебно-тренировочный. Поэтому я решил упираться в свои любимые стикбейты, ими работать всё-таки полегче – забрасывать и анимировать их физически проще.

Какие-то из этих островов видны только при отливе

Всем по пятьдесят!

Если говорить про «табель о рангах по GT», то в зачет идут кранаксы, начиная где-то с 20 кг живого веса в активе. И в случае поимки такого экземпляра можно считать, что недельная поездка удалась. А если рыболову влетела «тридцатка» - так это в ряде регионов числится уже настоящим трофеем. И с GT за 30 кг не гнушаются сделать фото даже самые искушенные рыбаки.

Кстати сказать, многие гиды говорят, что именно в этой категории «чуть за тридцать» гигантские каранксы самые злые и мощные. И дают эталонный бой. Всё же, что выше сорока - это уже удача и бесспорный трофей даже в самых рыбных или безлюдных местах (что человеку хорошо - то рыбе смерть).

Архипелаг у южного побережья Омана славится крупными GT

Ну а GT категории 50+ - это уже без пяти минут открытый космос почти везде. А тут, в деревушке Аш-Шуваймиа, в рыбацком лодже вот так запросто висит на стене целая вязанка приманок в количестве 55 штук (я не поленился посчитать) - эдакий стихийный «мемориал», который лет семь назад организовал в честь своего GT как раз на 50+ какой-то весельчак.

Он первым повесил на гвоздь удачливую приманку с увековеченным на ней маркером размером трофея. С тех самых пор и началась традиция: поймал «полтинник» - оставь в лодже на аллее славы свой «патрон». Связка впечатляла, внушая не то благоговейное почтение, не то пароксизм оптимизма.

Снасть для GT тяжелая, но надежная

Я, конечно, знал, что гигантские каранксы достигают массы в 70 кг. Но чтоб вот так преспокойно, потягивая контрабандное баночное пивко (в Омане сухой закон), рассказывал о паре конкретных эпизодов поимки GT категории 60+ со своим участием двадцатилетний пацан - Шон из ЮАР, один из гидов на базе, где мы остановились, который и гидом-то был без году неделя, оказалось для меня настоящим шоком! Рыба за 50, и тем более за 60 кг - это даже для нетронутых вод Сомали и Йемена - эксклюзив.

Аллея славы приманок в лодже

И тут парень, который проводит здесь лишь третий сезон, рассказывает байки о двух своих подопечных туристах, впервые оказавшихся не только в море, но и в принципе на рыбалке. А когда он, Шон, быстренько им объяснил, за какой конец держать спиннинг и в какую сторону примерно надо кидать приманку - так эти два полуфабриката с забросом чуть дальше длины удочки умудрились поймать по GT 50+ каждый. Просто невероятно!

Наш кэп Тайрон смотрит соколом в бою

Мне лично до Омана удалось взять планку в тридцать кило лишь в памятную поездку в Папуа - Новую Гвинею в 2019 году. Как говорится, новичкам везет – то был мой первый опыт тропической рыбалки. Мы попали тогда в гиперактивность каранксов - и по наивности стали полагать, что «это норма». Ну а после были три отрезвляющих захода с прицелом на трофейных GT на Мальдивах, плюс еще поездка в Мозамбик, в ходе которых ни укрупнить, ни даже повторить рекорд по размеру не удалось.

Пресловутый заброс от бедра

Было скромно и по количеству. А это суммарно, между прочим, под месяц полновесных рыболовных дней с гидом на лодке. Можете себе представить, как я гипнотизировал эту связку приманок на стене, за каждой из которых значится рыба 50+ кило… Что еще интересно, попперов там висело ровно в полтора раза больше, чем стикбейтов - 33 против 22.

KFC

Акватория участка моря у архипелага довольно специфичная, в основном это большие по площади рифы с глубинами 10 - 25 м. Вот по ним гид и предлагал работать на топ-вотеры. В тех местах, где мне приходилось бывать до того, поверхностными приманками облавливают обычно более мелкие акватории.

Рыбаков в лодке двое: один ловит на поппер, второй - на плавающий стикбейт. Схема ловли проста: отсюда и до обеда. Наш гид хоть 99 года рождения, но уже с приличным опытом ловли GT за плечами. Он приятель того самого Шона – Тайрон, тоже родом из ЮАР. Крутится в Омане уже третий полновесный сезон и кое-чего уже повидал.

Удалось поймать хорошего квинфиша

На завтрак у Тайрона обычно сигарета и банка энергетика. А дальше, под его ободряющие крики «KFC!» (аббревиатура от keep freaking casting!, т.е. «продолжайте долбаные забросы!»), нам предстояло в поисках монстров пугать Индийский океан своим приманкометанием «от бедра».

Необычным лично для меня было то, что наш юный тренер со всей серьезностью утверждал, что на глубинах в 15, 20 и даже 30 метров можно эффективно поднимать рыбу при помощи топ-вотеров. Мне казалось, такие глубокие участки по зубам лишь тонущим стикбейтам, каковые многие ценители ловли GT недолюбливают, ведь в этой рыбалке именно зрелищная поклевка важна, и не менее, чем последующее мощное сопротивление гигантского каранкса.

Своими неожиданными поклевками… …махи-махи скучать не давали

Впрочем, стартовый запал после пары часов нулевой по результату, но зато весьма затратной физически рыбалки быстро иссякает, особенно на жаре под 35. И тут становится примерно понятно, что всё просто не будет.

Тайрон сообщает, что крупные экземпляры GT они здесь меж собой называют «рыбой десяти тысячи забросов». И вся точность этой фразы станет нам с напарником до конца понятной лишь в последние дни шестидневной рыбалки. А пока в поисках GT-монстров наши трудовые будни скрашивали квинфиши (Queenfish, или Seriphus politus) своими неистовыми поклевками из-под лодки и менее многочисленные махи-махи (корифена, Coryphaena) или дорадо (Dorade, или Золотистый спар, Sparus aurata).

Попался даже один желтохвостый кингфиш

За три дня мне удалось поймать с десяток хороших Queenfish, одного желтохвостого кингфиша (Blacktip trevally) и штук пять корифен, да еще два небольших GT размером чуть побольше приманки. В общем, рыбалка выходила не нулевой, но целевой рыбы так и не было.

Четверг – рыбный день

День четвертый решаю твердо и полностью посветить попперам. Даже если б и не было той «шпаргалки» на стене с 55-ю образцами рабочих приманок, большинство из которых как раз таки попперы, я знал, что головастая модель Heru Cubera 150 работает везде. Но когда среди 33-х попперов, обнаружилось три «Куберы» 150 и три Hummerhead E-Cup, а всего остального - только по штучке, решение стало однозначным: в четверг начинаю с «Куберы», а у напарника - «Хаммерхед».

Погодка в самый раз для GT

В морях тропических широт очень важен ветер. Когда много ветра – плохо: переходы на лодке по полтора часа (под 100 км), а в ветер свыше 10 м/с волна такая, что даже в ходкой двенадцатиметровой посудине с двумя движками по 150 сил из сухого остается только внутренность рундука. Но есть в тропической ловле кое-что и похуже – это полное отсутствие ветра.

Вот это вообще жесть, скажу я вам! Никакой поверхностной активности, рыба будто вымерла, а еще ощущение, что ты в бане паришься. И если в 5-й день ловли еще было какое-то подобие ветра, то в 6-й океан стал большим кривым зеркалом… Но это всё потом, а сегодня день 4-й, четверг, и мы идем к точке в ветровках, потому как заливает на ходу прилично, хорошо хоть теплый ветер успевает сушить одежду.

Напарник работал «Хаммерхедом». Хорош, а?

Тайрону нравится слегка возбужденное море, и он с детским каким-то выражением лица говорит мне: «GT weather» (мол, погода как раз для GT). Первая же точка, обширное рифовое плато между двумя крупными островами, встречает нас глубиной в 24 м.

Удочка в дугу - на проводе «полтинник»

Тайрон некоторое время внимательно смотрит на экран эхолота, после чего с радостью сообщает, что невидимая сила из течения и ветра движет дрейфующую лодку очень правильно для этого места – вдоль всей длинной стороны рифа. Я включаю видеокамеру, потому как за три предыдущих дня ничего толком и не отснял, и начинаю молотить океан поппером цвета «махи-махи» (желтый с зеленым и синим).

На средней волне да на самом выбросе получается у меня не очень-то. Приманка то перескакивает по метру, то зарывается, так что толком не хлюпает. Сказывается долгое отсутствие попперной практики. Я психую. Пробую стать поближе к борту, чтобы хватало амплитуды продрать этот чертов поппер вбок через левое плечо. Всё равно выходит как-то коряво. Варьирую скорость подмотки.

Вываживание монстра

Кажется, оптимально получается, когда у шнура есть совсем небольшой провис до начала рывка поппера - получается такой себе «отложенный старт», который предохраняет приманку от вылета на волне, но порождает в итоге вполне приличный шлепок – как и должно быть. Заброс по ветру выходит метров под семьдесят, но только на второй половине проводки шлепки у поппера получаются качественные, с брызгами до метра. У меня мелькает мысль, что если здесь и сейчас у меня и будет шанс взять GT на поппер, то это может случиться только в конце проводки, когда вся она получится наилучшим образом.

А пока по заветам капитана - KFC! Заброс «через бедро», еще и еще. Мышечная память уже смирилась с изнуряющей проводкой поппера, но тело, хоть и вошло в режим, всё же накопило за предыдущие три полных трудовых дня приличную усталость. И вот примерно в тот момент времени, когда всё уже происходит машинально, все мысли максимально далеко и вообще отрешены от рыбалки, а поппер всего-то метрах в пятнадцати от борта, мой благословенный «затуп» прерывает мощная поклевка!

Нет сил - подсаживайся на пятки

Я всегда примерно так и представлял себе поклевку крупной рыбы. Там не было высоких прыжков и сложных пируэтов, всё было по-другому: что-то мелькнуло из глубины, сочным всплеском забрало приманку себе и поволокло вглубь.

Всё! Дальше был визг фрикциона, который не прерывался, судя по моему видео, минуты две, а тогда, в моменте, казалось, длится бесконечно! Напарник поджал мне и без того затянутый фрикцион, потому как обе мои руки вцепились мёртвой хваткой в удилище, а отодрать их оттуда рыба не давала никакой возможности. Всё, теперь надежда только на прочность лески и поводка!

Пошла, родимая!

Крючки, кольца и вертлюг там просто титанические, самое слабое звено теперь – леска, да еще и непонятно, как засеклась рыба. Шнур у меня восьмижильный #8 (что-то около 0.47 мм с тестом под 50 кг), шок-лидер (или поводок по-нашему) - 150 lb. Снасть звенела на самых высоких нотах!

А между тем умница-капитан отбуксировал нашу лодку на участок поглубже – на эхолоте уже «двадцатка». Поклевка случилась аккурат над подводным холмом с 10-метровой глубиной, который окружает плато, где фоновые глубины 14 – 17 м. GT, по моим прикидкам, сняла затяжным рывком при полностью зажатом фрикционе не меньше полутора десятков метров лески, а то, что это именно GT - сомнений на тот момент уже не было никаких.

И всё же мы взяли «полтинник»!

Тайрон, молодец, действовал спокойно и грамотно. Борьба с рыбиной шла уже минут десять, рыба перестала делать резкие движения, а просто давила своей массой в глубину, леска почти вертикально уходила под лодку. Ничего подобного по силе я еще не держал на крючке, скажу я вам! В этой фазе я могу только держать и ждать, ну а поднять эту громадину не могу ни на сантиметр.

«Под нами 30 метров», - орёт капитан. Это хорошо, что тридцать – значит, острые, как бритва кораллы вне досягаемости для рыбы, и я могу позволить себе на пяток щелчков открутить фрикцион – уж очень волнуюсь за леску! Руки затекли, но с ними еще пока ничего, ноги у меня всегда были сильными, а вот спина просто в отказе! Спазм мышц на пояснице такой, что спины я просто не чувствую!

Головастый поппер длиной без малого 20 см не смотрится на фоне трофейного GT

В подкорке где-то всплывает совет капитана, опытного Кэмерона, на самой первой нашей экспедиции, что прошла на Папуа: если нет сил - просто подсаживайся на пятки, как на корточки. Мол, мелкие азиаты так делают всегда в трофейной рыбалке. И я буквально висну на удилище, на полусогнутых ногах! Рыбина, правда, тоже не железная, чувствуется, что начинает уставать, и я уже могу хоть по полоборота, но леску забирать.

Ближе к четверти часа борьбы Тайрон дает команду: «А теперь качай!» И начинается по-настоящему тяжелая работа: подсел, корпус подал назад, удилище задрал до вертикали – один, два оборота лески быстренько отвоевал. И снова присел.

Тайрон делает реанимацию

Рыбина пошла! Еще с полминуты - и под лодкой я вижу голубое пятно: какая же она здоровая! Но до каранкса еще метров пять, и мне надо еще изрядно попотеть. Успеваю уточнить у капитана, будет ли, по его мнению, второй рывок в глубину. Вопрос не праздный, потому как, скажем, норвежский палтус почти всегда делает второй рывок, и зачастую еще более мощный, чем первый! Каранксы же обычно с самого начала выкладываются на все 100%, и лишь потом сдаются, потому у лодки должно быть всё спокойно, но тут такой экземпляр, что я предпочитаю переспросить.

Дальше был специальный багор, которым Тайрон умело поддел рыбу под нижнюю челюсть. И я, который отдал удочку товарищу и кинулся к борту, чтобы схватить этого монстра за хвост.

Спасибо тебе, Южный Оман!

Враскачку на третий счет поднимаем GT на борт! Всё, вес взят! В рыбине оказалось 52 кг при длине около 150 см (линейки не хватило). Дальше фото, видео - и исполин отправляется восвояси после небольших реанимационных мероприятий. В десять тыщ забросов мы уложились, легенды Южного Омана оказались правдивы!

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