Южный Оман: поймать рыбу за 10 тысяч забросов Олег Ляльковский | 6 февраля 2024 г.

В тех краях, где Индийский океан руками Аравийского моря ведет вечную борьбу с твердью Евразии, расположилось побережье султаната Оман. Я кое-что повидал на белом свете, но тамошняя береговая линия - это нечто! На юге Омана сошлись в одно бескрайние пустыни, древние горы и безбрежные воды океана. За свои миллионы миллионов лет горы изрядно поистрепались ветрами и водой, выгорели на беспощадном солнце и образовали причудливые формы. А какие там краски! Думаю, ушлые киноделы могли бы без особых затрат отснять здесь любой далекий космос - всюду просто марсианские пейзажи!

Мы поселились в рыбацкой деревушке Аш-Шуваймиа (Ash Shuwaymiyyah), а от неё примерно в пятидесяти морских милях (где-то 63 км) расположен архипелаг Куриа-Муриа (Kuria Muria Islands, а по-арабски это звучит Джузур Хурийя Мурийя), район нашей рыбалки. Островов в архипелаге вообще-то много, но некоторые настолько малы, что выглядывают из жарких тридцатиградусных вод лишь во время минимального уровня отливов.

Самый большой остров - Аль-Халлания (Al Hallaniyyah), он населён. Есть и еще четыре крупных скалистых, но уже необитаемых острова – Аль-Хасикия, Карзавит, Ас-Савда и Аль-Киблия. И вот там, в окрестной акватории, в своём уединенном мире живут гигантские каранксы (Giant trevally, или GT), по-настоящему большие рыбы.

GT вообще-то встречаются здесь повсюду, ареал их ограничен двумя земными тропиками - Северным и Южным. Но именно это место у южного побережья Омана славится самыми крупными экземплярами GT - пожалуй, что и в мире!

Рыбаки, ловящие в тропиках, в принципе ценят любые поклевки GT, потому что те зрелищны и мощны (особенно хороши на топ-вотеры), а хищники эти хитры, осторожны и своенравны. По повадкам GT – эдакий гибрид нашего жереха с крупным окунем. С одной стороны, каранкс - рыба пелагическая, т.е. питается в основном в верхних и средних слоях воды, с другой - стайная и осторожная, как говорится, себе на уме - совсем как наш окунь.

Гигантский каранкс - это вообще отдельный мир во Вселенной рыбалки. Специально для его ловли индустрия выпускает кучу снастей, потому как фанатов этой ловли - миллион по всему шарику. Ловля GT кастингом - штука физически непростая, поскольку сама по себе снасть тяжелая.

Скажем, катушка размера 14.000 - 18.000 (её масса даже с учетом использования современных высокотехнологических материалов 700 - 900 г), плюс удилище, весящее до 500 г и оснащенное крупными мощными кольцами, имеющее верхний тест минимум 150 г, а обычно - до 300 г, чтобы продирать сквозь толщу воды самые крупные попперы. Потому в многодневную рыбалку, как по мне, лучше входить постепенно. Первый день - он всегда учебно-тренировочный. Поэтому я решил упираться в свои любимые стикбейты, ими работать всё-таки полегче – забрасывать и анимировать их физически проще.

Всем по пятьдесят!

Если говорить про «табель о рангах по GT», то в зачет идут кранаксы, начиная где-то с 20 кг живого веса в активе. И в случае поимки такого экземпляра можно считать, что недельная поездка удалась. А если рыболову влетела «тридцатка» - так это в ряде регионов числится уже настоящим трофеем. И с GT за 30 кг не гнушаются сделать фото даже самые искушенные рыбаки.

Кстати сказать, многие гиды говорят, что именно в этой категории «чуть за тридцать» гигантские каранксы самые злые и мощные. И дают эталонный бой. Всё же, что выше сорока - это уже удача и бесспорный трофей даже в самых рыбных или безлюдных местах (что человеку хорошо - то рыбе смерть).

Ну а GT категории 50+ - это уже без пяти минут открытый космос почти везде. А тут, в деревушке Аш-Шуваймиа, в рыбацком лодже вот так запросто висит на стене целая вязанка приманок в количестве 55 штук (я не поленился посчитать) - эдакий стихийный «мемориал», который лет семь назад организовал в честь своего GT как раз на 50+ какой-то весельчак.

Он первым повесил на гвоздь удачливую приманку с увековеченным на ней маркером размером трофея. С тех самых пор и началась традиция: поймал «полтинник» - оставь в лодже на аллее славы свой «патрон». Связка впечатляла, внушая не то благоговейное почтение, не то пароксизм оптимизма.

Я, конечно, знал, что гигантские каранксы достигают массы в 70 кг. Но чтоб вот так преспокойно, потягивая контрабандное баночное пивко (в Омане сухой закон), рассказывал о паре конкретных эпизодов поимки GT категории 60+ со своим участием двадцатилетний пацан - Шон из ЮАР, один из гидов на базе, где мы остановились, который и гидом-то был без году неделя, оказалось для меня настоящим шоком! Рыба за 50, и тем более за 60 кг - это даже для нетронутых вод Сомали и Йемена - эксклюзив.

И тут парень, который проводит здесь лишь третий сезон, рассказывает байки о двух своих подопечных туристах, впервые оказавшихся не только в море, но и в принципе на рыбалке. А когда он, Шон, быстренько им объяснил, за какой конец держать спиннинг и в какую сторону примерно надо кидать приманку - так эти два полуфабриката с забросом чуть дальше длины удочки умудрились поймать по GT 50+ каждый. Просто невероятно!

Мне лично до Омана удалось взять планку в тридцать кило лишь в памятную поездку в Папуа - Новую Гвинею в 2019 году. Как говорится, новичкам везет – то был мой первый опыт тропической рыбалки. Мы попали тогда в гиперактивность каранксов - и по наивности стали полагать, что «это норма». Ну а после были три отрезвляющих захода с прицелом на трофейных GT на Мальдивах, плюс еще поездка в Мозамбик, в ходе которых ни укрупнить, ни даже повторить рекорд по размеру не удалось.

Было скромно и по количеству. А это суммарно, между прочим, под месяц полновесных рыболовных дней с гидом на лодке. Можете себе представить, как я гипнотизировал эту связку приманок на стене, за каждой из которых значится рыба 50+ кило… Что еще интересно, попперов там висело ровно в полтора раза больше, чем стикбейтов - 33 против 22.

KFC

Акватория участка моря у архипелага довольно специфичная, в основном это большие по площади рифы с глубинами 10 - 25 м. Вот по ним гид и предлагал работать на топ-вотеры. В тех местах, где мне приходилось бывать до того, поверхностными приманками облавливают обычно более мелкие акватории.

Рыбаков в лодке двое: один ловит на поппер, второй - на плавающий стикбейт. Схема ловли проста: отсюда и до обеда. Наш гид хоть 99 года рождения, но уже с приличным опытом ловли GT за плечами. Он приятель того самого Шона – Тайрон, тоже родом из ЮАР. Крутится в Омане уже третий полновесный сезон и кое-чего уже повидал.

На завтрак у Тайрона обычно сигарета и банка энергетика. А дальше, под его ободряющие крики «KFC!» (аббревиатура от keep freaking casting!, т.е. «продолжайте долбаные забросы!»), нам предстояло в поисках монстров пугать Индийский океан своим приманкометанием «от бедра».

Необычным лично для меня было то, что наш юный тренер со всей серьезностью утверждал, что на глубинах в 15, 20 и даже 30 метров можно эффективно поднимать рыбу при помощи топ-вотеров. Мне казалось, такие глубокие участки по зубам лишь тонущим стикбейтам, каковые многие ценители ловли GT недолюбливают, ведь в этой рыбалке именно зрелищная поклевка важна, и не менее, чем последующее мощное сопротивление гигантского каранкса.

Впрочем, стартовый запал после пары часов нулевой по результату, но зато весьма затратной физически рыбалки быстро иссякает, особенно на жаре под 35. И тут становится примерно понятно, что всё просто не будет.

Тайрон сообщает, что крупные экземпляры GT они здесь меж собой называют «рыбой десяти тысячи забросов». И вся точность этой фразы станет нам с напарником до конца понятной лишь в последние дни шестидневной рыбалки. А пока в поисках GT-монстров наши трудовые будни скрашивали квинфиши (Queenfish, или Seriphus politus) своими неистовыми поклевками из-под лодки и менее многочисленные махи-махи (корифена, Coryphaena) или дорадо (Dorade, или Золотистый спар, Sparus aurata).

За три дня мне удалось поймать с десяток хороших Queenfish, одного желтохвостого кингфиша (Blacktip trevally) и штук пять корифен, да еще два небольших GT размером чуть побольше приманки. В общем, рыбалка выходила не нулевой, но целевой рыбы так и не было.

Четверг – рыбный день

День четвертый решаю твердо и полностью посветить попперам. Даже если б и не было той «шпаргалки» на стене с 55-ю образцами рабочих приманок, большинство из которых как раз таки попперы, я знал, что головастая модель Heru Cubera 150 работает везде. Но когда среди 33-х попперов, обнаружилось три «Куберы» 150 и три Hummerhead E-Cup, а всего остального - только по штучке, решение стало однозначным: в четверг начинаю с «Куберы», а у напарника - «Хаммерхед».

В морях тропических широт очень важен ветер. Когда много ветра – плохо: переходы на лодке по полтора часа (под 100 км), а в ветер свыше 10 м/с волна такая, что даже в ходкой двенадцатиметровой посудине с двумя движками по 150 сил из сухого остается только внутренность рундука. Но есть в тропической ловле кое-что и похуже – это полное отсутствие ветра.

Вот это вообще жесть, скажу я вам! Никакой поверхностной активности, рыба будто вымерла, а еще ощущение, что ты в бане паришься. И если в 5-й день ловли еще было какое-то подобие ветра, то в 6-й океан стал большим кривым зеркалом… Но это всё потом, а сегодня день 4-й, четверг, и мы идем к точке в ветровках, потому как заливает на ходу прилично, хорошо хоть теплый ветер успевает сушить одежду.

Тайрону нравится слегка возбужденное море, и он с детским каким-то выражением лица говорит мне: «GT weather» (мол, погода как раз для GT). Первая же точка, обширное рифовое плато между двумя крупными островами, встречает нас глубиной в 24 м.

Тайрон некоторое время внимательно смотрит на экран эхолота, после чего с радостью сообщает, что невидимая сила из течения и ветра движет дрейфующую лодку очень правильно для этого места – вдоль всей длинной стороны рифа. Я включаю видеокамеру, потому как за три предыдущих дня ничего толком и не отснял, и начинаю молотить океан поппером цвета «махи-махи» (желтый с зеленым и синим).

На средней волне да на самом выбросе получается у меня не очень-то. Приманка то перескакивает по метру, то зарывается, так что толком не хлюпает. Сказывается долгое отсутствие попперной практики. Я психую. Пробую стать поближе к борту, чтобы хватало амплитуды продрать этот чертов поппер вбок через левое плечо. Всё равно выходит как-то коряво. Варьирую скорость подмотки.

Кажется, оптимально получается, когда у шнура есть совсем небольшой провис до начала рывка поппера - получается такой себе «отложенный старт», который предохраняет приманку от вылета на волне, но порождает в итоге вполне приличный шлепок – как и должно быть. Заброс по ветру выходит метров под семьдесят, но только на второй половине проводки шлепки у поппера получаются качественные, с брызгами до метра. У меня мелькает мысль, что если здесь и сейчас у меня и будет шанс взять GT на поппер, то это может случиться только в конце проводки, когда вся она получится наилучшим образом.

А пока по заветам капитана - KFC! Заброс «через бедро», еще и еще. Мышечная память уже смирилась с изнуряющей проводкой поппера, но тело, хоть и вошло в режим, всё же накопило за предыдущие три полных трудовых дня приличную усталость. И вот примерно в тот момент времени, когда всё уже происходит машинально, все мысли максимально далеко и вообще отрешены от рыбалки, а поппер всего-то метрах в пятнадцати от борта, мой благословенный «затуп» прерывает мощная поклевка!

Я всегда примерно так и представлял себе поклевку крупной рыбы. Там не было высоких прыжков и сложных пируэтов, всё было по-другому: что-то мелькнуло из глубины, сочным всплеском забрало приманку себе и поволокло вглубь.

Всё! Дальше был визг фрикциона, который не прерывался, судя по моему видео, минуты две, а тогда, в моменте, казалось, длится бесконечно! Напарник поджал мне и без того затянутый фрикцион, потому как обе мои руки вцепились мёртвой хваткой в удилище, а отодрать их оттуда рыба не давала никакой возможности. Всё, теперь надежда только на прочность лески и поводка!

Крючки, кольца и вертлюг там просто титанические, самое слабое звено теперь – леска, да еще и непонятно, как засеклась рыба. Шнур у меня восьмижильный #8 (что-то около 0.47 мм с тестом под 50 кг), шок-лидер (или поводок по-нашему) - 150 lb. Снасть звенела на самых высоких нотах!

А между тем умница-капитан отбуксировал нашу лодку на участок поглубже – на эхолоте уже «двадцатка». Поклевка случилась аккурат над подводным холмом с 10-метровой глубиной, который окружает плато, где фоновые глубины 14 – 17 м. GT, по моим прикидкам, сняла затяжным рывком при полностью зажатом фрикционе не меньше полутора десятков метров лески, а то, что это именно GT - сомнений на тот момент уже не было никаких.

Тайрон, молодец, действовал спокойно и грамотно. Борьба с рыбиной шла уже минут десять, рыба перестала делать резкие движения, а просто давила своей массой в глубину, леска почти вертикально уходила под лодку. Ничего подобного по силе я еще не держал на крючке, скажу я вам! В этой фазе я могу только держать и ждать, ну а поднять эту громадину не могу ни на сантиметр.

«Под нами 30 метров», - орёт капитан. Это хорошо, что тридцать – значит, острые, как бритва кораллы вне досягаемости для рыбы, и я могу позволить себе на пяток щелчков открутить фрикцион – уж очень волнуюсь за леску! Руки затекли, но с ними еще пока ничего, ноги у меня всегда были сильными, а вот спина просто в отказе! Спазм мышц на пояснице такой, что спины я просто не чувствую!

В подкорке где-то всплывает совет капитана, опытного Кэмерона, на самой первой нашей экспедиции, что прошла на Папуа: если нет сил - просто подсаживайся на пятки, как на корточки. Мол, мелкие азиаты так делают всегда в трофейной рыбалке. И я буквально висну на удилище, на полусогнутых ногах! Рыбина, правда, тоже не железная, чувствуется, что начинает уставать, и я уже могу хоть по полоборота, но леску забирать.

Ближе к четверти часа борьбы Тайрон дает команду: «А теперь качай!» И начинается по-настоящему тяжелая работа: подсел, корпус подал назад, удилище задрал до вертикали – один, два оборота лески быстренько отвоевал. И снова присел.

Рыбина пошла! Еще с полминуты - и под лодкой я вижу голубое пятно: какая же она здоровая! Но до каранкса еще метров пять, и мне надо еще изрядно попотеть. Успеваю уточнить у капитана, будет ли, по его мнению, второй рывок в глубину. Вопрос не праздный, потому как, скажем, норвежский палтус почти всегда делает второй рывок, и зачастую еще более мощный, чем первый! Каранксы же обычно с самого начала выкладываются на все 100%, и лишь потом сдаются, потому у лодки должно быть всё спокойно, но тут такой экземпляр, что я предпочитаю переспросить.

Дальше был специальный багор, которым Тайрон умело поддел рыбу под нижнюю челюсть. И я, который отдал удочку товарищу и кинулся к борту, чтобы схватить этого монстра за хвост.

Враскачку на третий счет поднимаем GT на борт! Всё, вес взят! В рыбине оказалось 52 кг при длине около 150 см (линейки не хватило). Дальше фото, видео - и исполин отправляется восвояси после небольших реанимационных мероприятий. В десять тыщ забросов мы уложились, легенды Южного Омана оказались правдивы!