Блёсны и мормышки на корюшку своими руками Дмитрий Колеров | 19 февраля 2024 г.

Большинство питерских рыболовов по праву считают светящиеся мормышки и блёсны лучшими приманками для корюшки. Однако я убедился, что в рыболовных магазинах моделей, действительно заслуживающих внимания, зачастую не найти. Что же делать корюшатнику? А изготовить светящиеся корюшиные приманки самому в домашних условиях. Расскажу и об этом, и о вспомогательных приспособлениях, облегчающих работу. Дам также рекомендации по покраске люминофором антенн поплавков или фидерных квивертипов, что позволит использовать их ночью без помощи покупных «светлячков».

Печальным фактом является то, что многие фабричные приманки для корюшки изначально имеют ряд недостатков. Главный – это низкое качество люминофора, а, следовательно, малое время свечения и сильное ухудшение рабочих качеств со временем. Затем - не удовлетворяющие условиям результативной ловли корюшки качество и размер крючка.

Следующий недостаток - узкий ассортимент форм приманок и комбинаций тонов свечения. К недоработкам нашей рыболовной промышленности, пожалуй, можно отнести и практически полное отсутствие корюшиных блёсен как таковых.

Приманки, качественно изготовленные различными мастерами-самодельщиками, лишены этих недостатков, однако цены на эти хэндмэйд-модели в несколько раз выше, чем у фабричных изделий, да и в сезон купить такие приманки практически невозможно.

Итак, логичный ответ на эту проблему – делать нужную приманку самостоятельно. Некоторые могут подумать, что это сложно, придется искать паяльник и всё необходимое для пайки блёсен и мормышек, да и в целом мастерить таким-то образом - дело пожароопасное. Но - нет, паять мы ничего не будем, а приманки на выходе окажутся, уверен, лучше, чем в магазине, и более того - мало будут уступать по уловистости изделиям знаменитых мастеров.

Но перед тем, как непосредственно приступить к творческому процессу, необходимо подготовить все требуемые материалы и заготовки, аксессуары и вспомогательные принадлежности, которые потребуются в ходе изготовления приманок, потому как после соединения двух компонентов эпоксидной смолы друг с другом (а это обязательный шаг), время для осуществления всех остальных этапов будет исчисляться считанными минутами. Данный процесс можно регулировать. Как? – я расскажу далее.

Необходимые материалы и требования к ним

Для изготовления приманок нам понадобится:

- двухкомпонентная эпоксидная смола (именно такая - отдельно основа и отвердитель) и люминофор, светящийся порошок (фото 1);

- ёмкость (ванночка) для приготовления светящейся смеси;

- пластиковая дощечка (на ней будут производиться все операции по сборке приманки);

- высококачественные рыболовные крючки;

- обезжириватель;

- длинные швейные иголки;

- парафиновая свеча (для смазки);

- а также зубочистки, нож, напильник или наждачная бумага.

Дополнительно я использую специальное приспособление для формовки тела мормышки. Оно представляет собой деревянную основу-дощечку, к которую вертикально вкручены саморезы с выпуклой верхней шляпкой (фото 2).

Кроме того, я применяю кусок пластилина (можно взять детский) для изготовления формы для мормышек. Для производства блёсен в авторском варианте потребуется шуруповерт (дрель) со сверлом диаметром 2 мм и грузы типа «палочка» или «банан» (фото 3), используемые мной при ловле на «Отводной паводок». В качестве емкости для приготовления светящейся смеси удобно использовать небольшие пищевые контейнеры – например, из-под соевого соуса (фото 4). После окончания работ контейнеры идут в утиль.

Теперь более подробно опишу требования к основным составляющим и для чего они нужны.

Двухкомпонентную эпоксидную смолу можно использовать любой марки. Для начала подойдет либо небольшой тюбик, либо остатки неиспользованных компонентов смолы, если они у вас есть. Единственное отмечу, что чем более жидкая эпоксидная смола будет выбрана, тем легче с ней работать, да и поверхность готовых приманок получится более глянцевая.

Если же вы решите сразу изготовить много приманок, то я рекомендую покупать литровые, а то и пятилитровые емкости с эпоксидной смолой, т.к. это выйдет значительно дешевле. Что касается конкретных фирм, то тут каких-то предпочтений я выделить не могу, всё познается на собственном опыте, исходя из тех задач, которые необходимо решить.

Люминофор должен быть высокого качества и иметь время свечения, равное 8 - 10 часам (на торговой этикетке информации об этом обычно нет, но продавцы в магазине в курсе, как правило). В последнее время я остановился на цветовой линейке светящихся порошков TAT 33 компании Noxton, однако имел дело и с продукцией множества других производителей, имеющих в своем ассортименте вполне хорошие порошки, полностью меня удовлетворявшие. Но тут, как говорится, на вкус и цвет…

Высококачественные крючки – это залог успешной подсечки, а, следовательно, и пойманной рыбы. Тут экономить не стоит. Лично у меня фаворитами являются японские производители, в частности Owner и крючки этой фирмы линеек Single (фото 5), поскольку эти модели обладают удачным изгибом, выполнены из проволоки оптимальной толщины, а самое главное - имеют большое ушко, в которое без труда входит швейная иголка (это важно при изготовлении мормышки).

Если же по каким-либо причинам вы хотите использовать другие крючки – пожалуйста, но просто не забывайте, что в ушко крючка обязательно должна проходить иголка.

В качестве обезжиривателя я, как правило, использую уайтспирит или жидкость для снятия лака. Обезжиривается крючок и груз непосредственно перед изготовлением приманки. Парафиновой свечой лучше аккуратно наносить защитный слой на необходимую поверхность, а иголки просто воткнуть в свечу и достать при помощи плоскогубцев. Слой этот требуется для того, чтобы смесь люминофора с эпоксидной смолой без труда отлепить от поверхности после застывания.

Набор компонентов, который я применяю для приманок, описанных в данной статье, представлен на фото 6.

Процесс создания светящейся приманки состоит из двух этапов: изготовление светящегося состава и формирование тела приманки. Каждый из них имеет множество нюансов.

Изготовление светящегося состава

Для создания светящейся смеси используется двухкомпонентная смола и люминофор (светящийся порошок). Можно дополнительно добавить в состав, к примеру, блёстки, однако, как показала моя практика, в итоге снизится сила свечения приманки, что негативным образом скажется на клёве рыбы.

Эпоксидную смолу я смешиваю на глаз, в пропорции примерно 1 к 1. Стоит отметить, что существует возможность увеличить время затвердевания состава, а значит - получить большую вариативность при изготовлении.

Это достигается за счет уменьшения количества отвердителя в смеси. Что касается пропорции количества эпоксидной смолы к люминофору, то тут всё индивидуально и подбирается опытным путем. Отправной точкой я рекомендую взять такое соотношение: три части эпоксидной смолы и одна часть люминофора. Как правило, всё делается на глаз.

Если не доложить люминофора, будем иметь меньшую яркость и время свечения, если переложить - состав окажется более густым и хрупким. Для приготовления смеси удобно использовать отдельную емкость или небольшую плоскую дощечку (фанерку), причем надо рассчитать так, чтобы был использован весь объем приготовленного состава, потому как смесь через некоторое время (где-то 2 - 3 минуты) застынет и станет непригодной для дальнейшего использования.

На первоначальных этапах я рекомендую готовить смесь совсем небольшими порциями, тогда удастся гарантированно нанести весь состав на покрываемую поверхность до того, как он застынет.

Важная хитрость: при извлечении эпоксидной смолы из тюбика удобнее отдельно выдавить два составных компонента эпоксидки, добавить люминофор - и только после этого начать перемешивать. В таком случае при соединении двух компонентов смолы происходит реакция с большим выделением тепла, в этот момент смесь наиболее пластична, а поскольку люминофор уже добавлен, то можно сразу наносить состав на покрываемую поверхность.

Изготовление мормышек

Перед тем как приступить непосредственно к изготовлению приманок, необходимо точно понимать, что вы хотите получить на выходе. Изготовить необычную форму, сделать блёсны, скопировать тело уловистой мормышки и т.д. От этого будет зависеть сложность подготовительных этапов.

Возможен сценарий, когда в арсенале рыболова имеется очень уловистая мормышка или блесна особой формы с результативностью, проверенной временем. Однако если поиск в рыболовных магазинах подобной приманки не дал желаемый результат, не стоит отчаиваться – главное, что у вас на руках есть оригинал, а изготовить копии в домашних условиях можно в неограниченных количествах. Вот для этого понадобится пластилин.

Необходимо взять мормышку (допустим – двухцветную), которую мы хотим скопировать, и ту часть, копию которой будем изготавливать, натереть парафином и наполовину вдавить в пластилин (фото 7).

Далее аккуратно извлечь мормышку из пластилина, стараясь не деформировать полученную форму, и расположить в ней крючок с помощью продетой в ушко иглы, тоже предварительно смазанной парафином (фото 8).

Затем смешать светящийся состав и залить его в подготовленную форму без горки, на один уровень с поверхностью пластилина (фото 9), а потом дождаться полного затвердевания. Не надо бояться небольших наплывов смеси и неровностей, их можно без труда убрать напильником после застывания эпоксидной смолы.

Далее следует подготовить смесь другого цвета и по контурам мормышки сверху как бы сделать небольшую горку (фото 10) - и также дать застыть новой смеси. Потом аккуратно извлечь мормышку из формы, вытащить иглу, обработать абразивами края и отверстие мормышки – и вот она полностью готова к ловле корюшки.

Ну а теперь рассмотрим вариант изготовления мормышки «с нуля», а для первоначального придания формы будем использовать приспособление, изображенное на фото 2. Головки саморезов необходимо предварительно смазать парафином, чтобы застывший состав без труда от них отлип. Нужно аналогичным способом подготовить и иголки, обработав их парафином.

В шлице шурупа вертикально расположить иголку, тем самым формируя будущее отверстие под леску. Нанести на шляпки шурупов подготовленный состав и дождаться его полного затвердевания (фото 11). После того как смола застынет, необходимо аккуратно снять получившуюся заготовку с приспособы, вытащить иглу, по возможности убрать излишние наплывы и неровности. Далее перевернуть заготовку и вдавить её в пластилин.

Иголку необходимо повторно натереть парафином, продеть в крючок и воткнуть в отверстие заготовки (фото 12). Потом приготовить состав с люминофором другого цвета и нанести его в виде «шапочки» на заготовку (фото 13). После затвердевания смолы необходимо извлечь иголку, при необходимости обработать поверхность мормышки абразивом - и наша мормышка готова (фото 14)!

Изготовление блёсен на корюшку

Применение блёсен значительно активизирует клёв корюшки, т.к. блесна, находящаяся в толще воды, под действием подводных течений заставляет двигаться всю оснастку. Однако на текущий момент на рынке очень мало флуоресцентных блёсен вообще, а подходящих именно для ловли корюшки - так практически и нет.

В итоге в большинстве случаев корюшатники изготавливают такие блёсны самостоятельно, покрывая стандартные зимние блёсны для ловли хищника рыбы флуоресцентным лаком. А некоторые (в том числе и я некогда этим пробавлялся) еще дополнительно подвешивают на цепочках светящиеся мормышки, тоже предназначенные для ловли корюшки (фото 15).

Такая комбинированная блесна обладает малой массой, поэтому темп ловли неизбежно низок. В продаже встречаются светящиеся модели, сработанные мастерами-умельцами, но те, которые мне попадались, обладали невеликой массой, как правило, в районе 8 - 12 г (фото 16).

Учитывая, что блесна обладает большой парусностью и малой массой, время достижения ею дна на больших глубинах (20 м и более) может достигать минуты, а то и больше. Кроме того, мормышки, покрытые флуоресцентным лаком, отличаются довольно слабым свечением, что снижает их привлекательность для рыбы. Поэтому я предложу свой вариант изготовления блесны, лишенный вышеуказанных недостатков, а самое главное - не требующий пайки.

В качестве основы для такой блесны послужит груз, который я использую при ловле на «Отводной поводок», чаще всего - типа «банан» или «палочка». Масса груза подбирается исходя из того, сколько в конечном варианте должна весить блесна, предназначенная для ловли на конкретной глубине.

Грузик с одной стороны имеет ушко или впаянный вертлюжок, к нему через заводное кольцо будет крепиться крючок. По моему мнению, при корюшином блеснении выгоднее использовать крючок на заводном кольце, чем жестко впаянный. Во-первых, свободно подвешенный крючок легче засекает рыбу, так что количество холостых поклевок будет невелико. Во-вторых, при необходимости крючок всегда можно заменить моделью, более острой или другого размера, чего не получится сделать с впаянным крючком.

С противоположной стороны грузика необходимо просверлить поперечное отверстие диаметров 1 – 2 мм (фото 17), в которое будет продеваться основная леска. Края отверстия необходимо обработать ножом, срезав все заусеницы, чтобы леска о них не перетиралась. Далее нанести подготовленный светящийся состав на блесну так, как нравится.

Я, как правило, придерживаюсь стиля, так сказать, «фристайл» (фото 18): блёсны получаются индивидуальными, не похожими друг на друга. И по моим наблюдениям, рыба лучше реагирует на приманку, когда где-то люминофора больше, а где-то меньше.

На блёснах я обычно использую несколько слоёв люминофора разных расцветок и наношу их поэтапно, давая время затвердеть предыдущим слоям (для слоя обычно хватает 5 – 10 минут). После того, как все слои на приманку нанесены, ей необходимо дать полностью застыть, а уж потом оснастить крючком. При необходимости приманку можно обработать напильником или наждачной бумагой, сгладив острые углы или придавая ей необычную форму.

Что еще можно покрасить таким способом

Применяя описанные выше приёмы, можно сделать светящейся любую поверхность. Я, к примеру, покрываю люминофором с эпоксидной смолой кончики фидерных квивертипов (фото 19), что очень помогает при ночной ловле.

Мои знакомые с успехом наносят светящийся слой на блёсны и пилькеры для ловли морской рыбы (скажем, трески) на Баренцевом море. И утверждают, что значительно повысили количество и размер пойманной рыбы. Еще одним удачным применением флуоресцентного состава является покраска антенн для поплавков, в итоге в темноте вершинки будут отлично светиться.

Особенно удобно использовать такой вариант в поплавках со сменными вершинками (фото 20): одну можно оставить в стандартном исполнении, а другую сделать светящейся - и менять их в зависимости от условий ловли. Можно делать и светящиеся «капельки» на подвесных тройниках балансиров или блёсен.

Стоит отметить, что и люминофор, и готовые приманки надо хранить в тёмном месте, чтобы не допустить попадания прямых солнечных лучей. И приманки максимальное время будут сохранять свои свойства.

Изготовленные вышеописанными способами мормышки и блёсны имеют отличное свечение в темноте (фото 21). И пусть они слегка невзрачны на вид, но ловят рыбу отменно, проверено.

Но нет предела совершенству, так что набивайте руку, проявляйте фантазию и получайте результаты, как у опытных мастеров-самодельщиков (фото 22). Ведь изготовленные своими руками приманки дарят рыболову особое чувство.

Пробуйте и больше экспериментируйте – и всё у вас получится!