Латентное глухозимье Алексей Коломиец | 17 января 2024 г.

Каждый раз, когда я собираюсь на рыбалку, изучаю не только прогноз погоды, но и заглядываю в свои дневниковые записи. Где, что и когда ловилось в такое же время ранее, хорошо или плохо. Только вот на каждой новой рыбалке происходят какие-то новые же фокусы, которые рушат устоявшиеся умозаключения по поводу поведения рыбы. Так, например, в прошлом году глухозимье и перволедок как будто поменялись местами.

Рыба реагирует не на уровень величины, а на динамику её изменения

Многие рыболовы считают определенную температуру воды одной из самых значимых причин, влияющих на активности рыбы в плане нагулять жирок. Ну, например, очень часто слышу весной такое утверждение: мол, рыба неактивна, потому что вода еще не прогрелась до семи градусов. При этом разные рыболовы указывают разные цифры. Осенью частенько причитают, что, дескать, судак пассивен, потому как вода еще «тёплая».

А вот по поводу влияния атмосферного давления на оживленность рыбы (опять же, в плане покушать, а не нерестовой активности, например) – мы не только сваливаем причины бесклевья на высокое или низкое давление, а еще, и даже чаще всего, сетуем на скачки давления.

Первое же, что показалось мне правдоподобным, это предположение, что рыбе проще набрать в пузырь воздуха через жабры, чем избавиться от излишков оного. Поэтому, если рыба привыкла к определенному атмосферному давлению, а оно резко подскочило (кстати - к хорошей погоде) – то рыбу излишки воздуха в пузыре заставляют всплывать, ей некомфортно, поэтому ей не до еды.

Она занята проблемами выравнивания внутреннего давления в организме с внешним. И чем сильнее скачок атмосферного давления, тем больше времени требуется для адаптации. Однако ж я знаю и такую точку зрения одного ихтиолога, что это не так важно для жизни рыб. Чтобы уравновесить внутреннее давление до более комфортного, рыбе нужно просто чуть всплыть. При этом выталкивающая сила излишков воздуха в водяном пузыре станет меньше или вовсе исчезнет. И величина всплытия этого меряется всего-то десятками сантиметров.

Ну а сейчас, когда все продвинутые рыболовы оснащены такими шайтан-приборами, как эхолот «Паноптикс», мы знаем, что хищник может охотиться как в толще воды, так и около дна. Но причину его желания атаковать приманку никто, даже вооруженный эхолотом, толком объяснить не может. Иногда хищник атакует приманку, только завидев или почуяв её, а иногда равнодушен ко всему, что шевелится и может быть вроде как соблазнительным для него.

Но я отвлекся. Хочу задать читателям естественный вопрос. Если мы обращаем внимание на скачки давления, то почему мы не принимаем во внимание динамику изменения температуры воды?

Может, рыбе важен не определенный градус, а именно скачок в изменении температуры? Как и многие чокнутые рыболовы, я читал труды Сабанеева. И лично убеждался в правоте его утверждения, что летом щука становится активнее с любым, даже небольшим похолоданием. И чем дольше стояла до того жара, тем ярче её последующая жадность. Даже просто облачность на небе после недели палящего солнца щуку заметно активизирует.

Та же петрушка должна по идее происходить с активностью хищника осенью и зимой. В ночные морозы мелководье схватывается льдом быстрее, нежели ямы. Однако бывает и наоборот – ямы сковало льдом, а более мелкие места не замерзли. То есть, по идее, даже в озерах вода охлаждается неодинаково, и рыба должна это чувствовать.

Только вот осенью на юге России со становлением льда всегда происходят какие-то непонятки. Частенько вплоть до Нового года водоемы покрываются льдом без каких-либо резких похолоданий. У нас в Волгограде по ночам температура воздуха может быть один – три градуса мороза, а днем снова поднимается до трех - пяти тепла. И только после Нового года приходят нормальные холода. Так вот, по этой причине и непонятно нам, местным рыболовам: если первый лед встал в январе – это перволедок? Или уже глухозимье под первым льдом?

На стыке перволедья и глухозимья

В чем отличие первого льда до Нового года от первого льда после? Только в одном – закусываем коньячок не только шоколадкой, но и мандаринкой. А насчет динамики изменения погоды мы печёмся не из-за рыбы, а из-за себя, любимых.

Даже если лед встал, сможем ли мы проехать к водоему? Ведь после ночных заморозков на трассе там, скорее всего, гололед. А если проедем, то сможем ли вернуться хотя бы на асфальт? Днём может отпустить землицу-то! Так или иначе, мы приезжаем на водоем, но зачастую не на тот, который планировали.

Я вечно думал, что по первому льду хищник более активен, нежели в середине зимы. Особенно это заметно на водоемах Волго-Ахтубинской поймы. Первый лед – это всегда окунь и щука на балансиры. Начиная с середины зимы всё время бурить толстый лед уже проблематично, так что я чаще ловлю на жерлицы.

Но, как я уже говорил, однажды лед встал очень поздно, аж в январе. Отсюда вопрос – что предложить щуке, живца на жерлице или искусственную приманку на удилке? Я решил взять с собой и то, и другое.

Если лед прозрачный, попробую поймать живца, потом заряжу жерлицы и уйду подальше, чтобы рыбу не пугать. А если лед мутный или припорошен инеем – то почему бы не погулять с вибом и любимой удочкой? Лед еще не толстый – заодно проверю, что для щуки предпочтительнее в середине зимы, живец или виб. Мы с приятелем Юрой решили функционально разделиться. Если я быстро поймаю живца «безмотылкой», то займусь жерлицами. Он же сразу начнет ловить на балансир.

С живцом у меня как-то не задалось. Ершик и плотвица. Но обе жерлицы «стрельнули». Одну зубастую поймал, вторая измяла ерша, но не засеклась. К этому времени у приятеля уже в активе имелась вторая щучка на балансир. А живцы у меня закончились. Тогда беру в руки свой Arctic Char и пробую ловить там, где обязательно бы воткнул жерлицы.

Бурю лунки, а сам вспоминаю: вот где-то здесь когда-то хорошую щуку на жерлицу поймал; а где-то тут осенью злая поклевка была… И в третьей лунке, когда начал стравливать леску – виб не захотел тонуть, я на всякий случай подсек – оба-на, сидит, красавица! Приманку заглотала по самое не могу! Я аж присвистнул. Не оставил ли я корнцанг и зевник в осенней одежде? Не-е, здесь они!

Дальше я так и бурил лунки вокруг ямы. Статистика потом показала, что все щучки были пойманы на глубине 4 м. Стараюсь теперь держаться этого уровня. Ну, еще увидел хорошую поклевку – но мимо. А доловить не получилось. Ушел в другой угол ямки - и вот там ловлю еще одну щуку с конкретным ударом.

К тому времени Юра выловил уже пять щучек. Говорит, на балансир клюет мельче, но чаще. Я не стал менять приманку. Времени еще было – вагон. Только вот столько рыбы нам не нужно! Юра - тот совсем отказался от пойманной рыбы. Говорит, у него с осени этой щуки полно в морозильнике. Ну а мне и всего выловленного хватало за глаза. Мы решили более не терроризировать водоем, не ждать вечернего клёва, а просто уехать домой пораньше.

Один из моих подписчиков в сети спросил, не сменились ли у щуки зубы? О как! А я-то на погоду смотрю, на давление, да на циклоны всякие. А ведь и правда, поведение может зависеть просто от самой щуки. Зубы у неё ноют… Или мягкие еще. Но оказалось, что щуки не уплывают скопом к стоматологу. Зубы у них меняются с периодичностью раз в месяц. И не сразу все, как панцирь у рака, а по мере надобности. Там парочка растет, а здесь всё крепко и мощно. Эх, жаль! На такой порядок смены зубов трудно списать вялое поведение рыбы.

Сазаний сюрприз в феврале

В феврале (а мы считаем это время лютым глухозимьем) у меня произошло откровение, перевернувшее моё представление о поведении сазанов зимой. Если вкратце, то мы с друзьями оказались на том же озере, только лед намерз уже сантиметров до 50 - 60. Мы затеяли танцы с жерлицами. Заранее купили карасиков. Но жерличная рыбалка не задалась. «Выстрелов» мало, сверлить толстый лед, чтобы показать инфантильным щукам свои приманку – совсем не хотелось. Карасики быстро закончились. А поймано-то лишь три небольших щучки. Пожалуй, на этом всё.

В такие моменты я аннулирую все поставленные перед собой задачи - и просто брожу по водоему с «безмотылкой», изредка опуская в лунку видеокамеру. Было интересно подсмотреть под лед в месте, где у меня караси ловились на балансир год назад.

Сверлю несколько лунок, опускаю… Мать честная! Периодически мимо объектива проплывают сазаны! Не в каждой лунке, но через одну – точно! А карася увидел только одного. Кстати, и судачка небольшого обнаружил в их компании. У меня в уме всё перевернулось вверх дном! Февраль на дворе! Сазан должен спать! Сбиться в кучи где-то в крепком месте, понизить метаболизм до минимума и ждать весну. Я ведь прекрасно видел, как они в конце ноября роют норы под глиняными карнизами. А тут – плавают вальяжно, что твои золотые рыбки в аквариуме. То хвостом в камеру тычут, то рылом.

Увидев судака, я опустил балансир, поиграл им, хотя надежды на поклевку не испытывал совершенно. Видел я подобное поведение судаков, что вместе со стаей сазанов плавали зимой. Попробовал я и «Чёртиком» сазанов ловить. Постукивал по дну, медленно поднимал – ну всё, как мы делаем по первому льду. Нет, не хочет. Видимо, активность его снизилась до абсолютного нуля. Но только почему тогда они плавают?

Подошли друзья – им наскучило бегать между жерлицами и ловить живцов. Да и поклевок давно не было. Антон свои жерлицы даже и не выставил. Он просто помогал сверлить лунки, нашел ребятам живцов в большом количестве прямо подо льдом - и, довольный, просто гулял по озеру. А тут – сазаны тычут носом в камеру…

Он, недолго думая, решил остаток дня посвятить их ловле. По нашим понятиям, шансов на поклевку не имелось. Но Антон решил «поставить на зеро». А если и попадется сазаняка – как его заводить в полуметровую трубу диаметром 130 мм? Хотя, правда, есть у нас собой пешня, есть и длинный багорик. И не успел я вернуться к жерлицам, он кричит - мол, багорик нужен. Я – бегом, ибо понимаю серьезность происходящего.

Знаю, какую счастливчик рыбу тянет, но не понятно, за какую часть тела. Прибегаю – Антон уже утомил «рыжего». «Чёртик» воткнулся около рта снаружи. Аккуратно, с помощью тонкого длинного багорика, разворачиваем сазанье рыло в лунку - и я подхватываю рыбу где-то ниже головы. Сазан в дырку не лезет!

Багорик – тоненький, легко может разогнуться. Но вот сазан заелозил, зашевелился - и стал по чуть-чуть проползать вверх. Вот уже Антон дотянулся пальцами до его жабр, и вот так, вдвоем, со скрипом, выволакиваем красавца на свет Божий. Да ладно! Не может быть!

Вечер я потратил на ловлю щуки на яме. Честно сверлил лунки в толстом льду, но поклевок так и не увидел. Оно и понятно – глухозимье ведь. А Антон умудрился выловить еще двух сазанов! Получается, что первый сазан – это не случайность. Получается, не только по первому льду можно ловить сазана? А как же глухозимье? Позже выяснилось, что Антон еще два раза в феврале пытался поймать сазанов со льда. Один раз успешно, второй раз попались лишь караси. Сазаны были в его поле зрения, но на «Чертей» никак не реагировали.

Какие выводы я сделал из вышесказанного? «Думать меньше надо, а соображать – больше» - знаменитая фраза таксиста из кинофильма «Брат-2». Именно сюрпризами рыбалка мне и нравится. Я стараюсь не думать о влиянии погоды, а пытаюсь сообразить, как и чем поймать в конкретный момент рыбу.