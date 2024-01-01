В поисках крупного окуня Владимир Клень | 22 января 2024 г.

Способность выцепить из лунки именно крупную рыбу среди множества её мелких сородичей – задача извечная, пусть и непростая, но выполнимая. Она решается с учетом особенностей конкретных видов рыб и специфики времени года. Причем каждый ищет собственный путь для достижения цели. Изложу свое видение поиска увесистых окуней при подледной рыбалке и его отличие от охоты за мелкой «матроснёй».

Окуни – ребята яркие, бойкие и даже лихие, за что к ним и питают симпатии рыбаки. Полосатые шустрят круглый год повсеместно, причем в любых реках, прудах, озерах, водохранилищах. С ними никогда не соскучишься, поэтому даже неотвязно клюющие мелкие «матросики» вызывают улыбку, а не раздражение, как подчас бывает при ловле иных рыб.

В любую пору года окуневая рыбалка обычно носит активный характер и связана с постоянным перемещением по реке, озеру и т.п. Именно поэтому для ледового периода она подходит просто идеально. Иди, куда душе угодно, и лови в удовольствие. Так оно, собственно, и происходит, потому рыбаков-зимников можно даже условно разделить – раз! - на окунятников и – два! - на всех остальных. И далеко не факт, что первая категория по своей численности уступит второй.

Но однако ж на практике, подавляющее число любителей «полосатой рыбалки» ловит окуней всех подряд, без разбора. Чересчур мелких «товарищей» рыбаки затем отпускают обратно в лунку, а то и просто оставляют на льду в качестве подарка диким животным (лисам, воронам, нутриям и др.), уже, как я заметил, в наших краях привыкшим к подобному угощению. Окуни же товарных габаритов складываются в ящик для себя, любимого. Высокие вкусовые качества окуней общеизвестны и в доказательстве оных не нуждаются.

При описанном подходе поимка даже одного крупного окуня на несколько десятков мелюзги воспринимается как приятный презент от водоема, а если горбачей еще и больше – это просто песня! Другое дело, что подобная ставка «на удачу» никогда не приведет к системному результату. Так что если мечты полны добытыми увесистыми окунями, нужен их целенаправленный поиск.

Там, где живут горбачи

Понятие «крупный окунь» – весьма относительное. Тут всё зависит от водных объектов конкретного региона. В одном месте и килограммовый окунь – явление обычное, а в другом даже «двухсотка» за счастье будет. Я в своих палестинах отталкиваюсь от цифры «400», поэтому окуней, весящих свыше неё, считаю крупными.

Поймал себя на мысли, что в плане солидных окуней сколь бы ни было высоким рыболовное мастерство и хорошее знание водных объектов, на первое место всё же выходит психологическая установка. Важно четко понимать, что крупных окуней в реке или озере во много раз меньше, нежели мелких.

Это значит, что, отмахав удильником день, вполне можно остаться ни с чем или довольствоваться парой-тройкой рыбешек, немногим крупнее «пивного размера», как в моей местности называют окушков длиной 10 - 15 см. И чем меньше водоем или река и чаще посещаемы они рыбаками, тем ниже вероятность успешной ловли крупных окуней. Слишком высок шанс, что кому-то другому повезет их раньше вас найти и надергать.

В отличие от мелких «полосатиков», гораздо более крупные их собратья не кучкуются большими стаями. Они в лучшем случае держатся немногочисленными группами, а так-то в основном поодиночке.

Соответственно, на их поиск уходит гораздо больше времени и сил, связанных не столько с перебежками по льду, сколько с количеством пробуренных лунок. Поэтому даже если из лунки на лед вылетает мелкий окушок, вероятность вытянуть следом мордастого собрата не очень-то велика. Но всё равно надо перемещаться, сверлить, сверлить и еще раз сверлить новые лунки, пока не обнаружится та самая, в которой улыбнется удача.

Для поиска локаций крупных окуней мне оптимальными представляются большие водохранилища, крупные озера, реки с затонами и протоками, где меньшая, если так можно выразиться, удельная запрессингованность. С этими водоемами всё предельно ясно, такие рыбы там есть в большом количестве, так что дело лишь за тем, чтобы их отыскать и поймать.

Существует и еще один интересный вариант – это небольшие, чаще лесные озерки, куда редко ступает нога рыбака. Весьма перспективный выбор, но есть определенные риски. Первый из них связан с тем, что во второй половине зимы подобные озерки могут «задохнуться» от недостатка кислорода.

Так что я всегда держу в уме такие их характеристики, как заиленность дна и проточность. Увы, доводилось попадать в ситуации, когда из пробуренной лунки просто шибало жутким запахом тухлых яиц, а после таяния льда берега были усеяны мертвой рыбой. К слову, от недостатка кислорода первыми наряду с уклеей гибнут именно окуни.

Ну и второй риск на мелких озерках – это трудно прогнозируемый клёв. Тут либо густо, либо пусто, и понять, почему в конкретный день даже дерзкие небольшие окуни не выдают своего присутствия, невозможно. Поэтому я езжу только на те мелкие водоемы, которые расположены на доступном расстоянии от более крупных. Если же после нескольких часов ловли перспективы остаются туманными, предпочитаю не рисковать и меняю водоем.

Пристанища для полосатых

Как численность, так и особенности поведения крупных окуней могут, конечно, разниться в зависимости от конкретного места их обитания, но есть здесь и немало общего. Как показывает моя практика ловли, горбачей не следует искать на мелководьях. Средний интервал их излюбленных глубин – 3 - 4 м. Любят они резкие перепады дна, неровности и закоряженные участки. Питаются эти полосатые крепыши мальками и иными водными живыми организмами, поэтому присутствие подобной кормовой базы – верный ориентир в поиске окуней.

К прибрежной растительности крупные окуни если и выходят, то чаще в начале и конце ледового периода. Опять же их манят малёк и кислород. Но надолго окуни там не задерживаются и в какой-то момент обязательно отходят от прибрежной черты.

Что касается типичных зимовальных ям, количество которых на водоемах малочисленно, то они хоть и не сильно прельщают окуней, но в период больших морозов горбачей удается там встретить. В моей практике не было случаев многочисленных поимок таких рыб за одну рыбалку в лещовых ямах, зато на карповых водоемах я нарывался на хороший клёв.

Я вообще пришел к выводу, что крупные окуни любят пастись рядом с карпами. Почему так происходит, мне ответить сложно. Карпы зимой хоть и не впадают в анабиоз, но в отличие от лещей питаются крайне мало и предпочитают не максимальные глубины, а именно окуневый горизонт. Соответственно, пищевую конкуренцию горбачам не составляют.

Несколько раз я ловил с друзьями на одном небольшом озере, где карпы массой от 1 до 5 кг обычно соблазняются не только мормышками с мотылем, так еще и «Балдами» с блёснами. В результате удавалось поймать и тех и тех рыб, причем сложно было сказать, что доставляло большую радость – пара довольно редких для зимы карпов или десяток пойманных окуней массой от 200 до 600 г. Но, что еще интереснее, всё на том же озере в акваториях, облюбованных не карпами, а некрупными карасями, окуни практически не попадались, а если и клевали, то очень мелкие.

Еще я отметил, что крупные окуни не стоят на одном месте и постоянно перемещаются по водным просторам.

Если долго посещать одну и ту же реку, озеро или водохранилище, несложно заметить, что существуют участки акватории и даже конкретные локальные точки с наибольшей вероятностью их нахождения. Причем можно даже сделать выводы об их появлении там и активности в зависимости от климатических, временных и иных характеристик. Поэтому чем чаще ловишь на одном и том же водном объекте – тем выше шансы на успех. Рыбалка выходит более зрячей, а непредсказуемый поиск сменяется на прогнозируемый.

Как-то на одном крупном водохранилище мы с друзьями нашли по эхолоту интересную акваторию. На дне там обреталось много затопленных кустов и коряг. Глубина в коряжнике была метра четыре, затем начинается свал в сторону русла, где глубины доходили до 8 м. Ловили мы втроем и весьма недурно. Обнаружили там и щук, и приличных окуней. Естественно, взяли этот сектор на карандаш. И вот уже лет семь тут с большей или меньшей долей вероятности нам удавалось тут ловить увесистых окушков.

А на одном из лещово-плотвичных озер я знаю несколько подводных горок, располагающихся возле крутых свалов в ямы, где глубина 5 - 8 м. Они словно магнит притягивают к себе средних (от 200 до 300 г) и крупных окуней, причем и зимой и летом. Если в течение дня одну за другой облавливать эти подводные возвышенности, вероятность успеха довольно высока. Просто в один день удастся поймать пару десятков окуней, а в другой их можно будет перечесть по пальцам одной руки.

Несмотря на сказанное, подобная ловля по известным координатам всё-таки не является ключевой. Условных границ нескольких известных привлекательных секторов может быть и недостаточно. Всё ж таки обнаружение крупных окуней – это итог неустанного поиска по ходу вашего перемещения.

Другое дело, что его всегда надо вести по уму, стараясь «прочитать» конкретный водоем для определения наиболее перспективного маршрута. И поэтому на водохранилищах я чаще стараюсь ловить по прирусловому рельефу, а не дожидаться так называемого выхода крупных окуней в локальной точке.

С чувством, с толком, с расстановкой

Правило «Крупной рыбе – крупную приманку» работает применительно к горбачам, но есть тут и свои исключения.

Основной упор я чаще всего делаю на «Балду», блесну и балансир. Эти относительно крупные имитации мелких рыбешек, рачков и жучков неизменно интересны окуням в силу своего сходства с привычной им пищей. Какой из указанных приманок отдать предпочтение, решаю с учетом характеристик конкретного места ловли, поочередно проверяя, что в фаворе у полосатых в день рыбалки. Однако редко бывает, чтобы пришлось ограничиться всего одной разновидностью. Даже если с помощью тех же «Балд» удается сделать хороший задел улова, всё равно наступит момент, когда клёв на них сойдет на нет. Вот тогда самое время взбодрить окуней отвесной блесенкой или балансиром.

Отличный вариант организации ловли – групповая рыбалка, когда каждый окунятник использует отличную от иных участников приманку. Так можно быстрее определить наиболее привлекательную мормышку или блесну в конкретный день, а учитывая, что сектор ловли довольно обширный, места хватит всем. Ну а если водный объект очень уж большой и есть резон обловить конкретные акватории, расположенные друг от друга на большом расстоянии, можно использовать для перемещений автотранспорт. Мы с друзьями такое постоянно практикуем.

Учитывая ориентированность рыбалки, обычно беру с собой несколько удильников, оснащенных разными приманками. Так проще и экономнее по времени. В последние годы участились мои эксперименты с конструированием «идеального» удильника для ловли именно окуней.

Я пробовал разные модели, включая те, что присылали знакомые специально на тесты. Одни понравились больше, другие меньше, но ни один не «зашел» настолько, чтобы отказаться от старого доброго варианта с установленной на цилиндрическую ручку инерционной катушкой, пластиковым хлыстиком (в том числе и от фидерных вершинок) и силиконовой трубочкой на конце. У меня они есть разной длины (от 50 до 100 см), поэтому я могу их использовать и при ловле стоя, и сидя на ящике, если одолевает усталость и требуется передохнуть. Главным считаю, чтобы удильник был удобным в руке и легким, т.к. приманки применяются хоть и некрупные, но активно ловить-то приходится долго.

Оснащаю удильники качественной леской поперечным сечением 0,18 - 0,2 мм. Приоритет отдаю жесткой, которая меньше путается на морозе и шероховатом льду и точнее передает поклевки на глубине. Более толстая ухудшает поведение приманки в воде и настораживает окуней. К тому же указанной прочности вполне достаточно, чтобы справиться и с окунями, и с периодически попадающимися наряду с ними щуками.

Великолепная четверка

«Балды» использую в развесовке от 2 до 10 г, обычно изготавливая их собственноручно. Экспериментировал с разной цветовой гаммой тела, кембриков или бисерин на крючках, но разницы не ощутил. Сейчас использую с телами стального или черного окраса, а все подвески делаю из того, что есть в наличии под руками.

Главное у этой в прямом смысле обалденной приманки – особая привлекательность, обусловленная способностью имитировать копошащегося в грунте жучка. Ну и немаловажно, что именно «Балда» лучше всего подходит для ловли в закоряженной акватории, где любят стоять полосатые хищники. Пусть у «Балды» и два крючка, но они подвижны и при проводке словно уворачиваются от препятствий. На тот же случай, если приманка всё же зацепится, под рукой обязательно надо иметь отцеп. При охоте за окунями на любую приманку – это неизменный атрибут рыбалки.

Довольно распространена практика установки на основной леске выше крепления «Балды» дополнительного подвесного крючка с яркой опушкой или цветной пластиковой каплей на цевье. Он служит как добавочная точка атаки для окуней, но надо быть готовым к тому, что это чаще всего окажется «маячком» для некрупных окушков. Причем в дни активного клёва «матросики» способны атаковать одновременно обе приманки – и «Балду», и крючок-подвеску.

Что касается вертикальных блёсен, то это окуневая классика, и потому они никогда не уйдут в забвение. К тому же сегодня можно утверждать, что эта приманка обрела вторую жизнь. Появилось много классных фабричных моделей, не только вобравших в себя лучшие наработки прошлого, но и современные штрихи (материал, огранка, подвески и пр.).

Размеры окуневых блёсен колеблются от 30 до 60 мм, но их относительный недостаток в том, что они способны собирать мелких и средних по размерам особей (от 200 до 300 г). И когда рыбак нацелился на крупняка, но что-то у него не выходит, то активно клюющие рыбки приятны во всех смыслах, а значит - может возникнуть соблазн изменить первоначальные планы, махнув рукой на горбачей. Синица в руках всегда лучше журавля в небе.

Третья упомянутая мной приманка – балансир, который предназначен для горизонтального облова акваторий. Балансиры обладают высоким сходством с мальками, а значит - лучше имитируют основные пищевые объекты окуней. Я использую их в размере 30 и 50 мм, с акцентом на поиск активного крупного окуня. Достоинства балансиров в большей относительно блёсен и «Балд» массе, а значит быстром погружении. Плюс привлекающий любопытных окуней шумовой эффект, наличие двух одинарных и одного тройного крючка, а также способность привлекать внимание иных снующих по соседству хищников – щук и судаков.

В случаях ловли в коряжнике от балансира тоже можно не отказываться, перейдя на короткие взмахи удильника и большие паузы, сокращающие горизонтальную амплитуду «игры» этой приманки.

Конечно, в плане ловли крупных окуней нельзя обойти стороной другие безнасадочные мормышки, а также их разновидности («Черти», «Козы» и др.). В моей практике на рыбалках в речных затонах, протоках и в устьях рек, где царит особый подводный уклад, они превосходят по результативности три описанные выше приманки.

На озёрах «безнасадки» тоже могут «выстрелить», особенно в те дни, когда окуни не жалуют крупные приманки. При этом есть четкое понимание, что любая мормышка или её модификация неизбежно нацелена не только на окуней, но и на иных рыб, включая, скажем, плотву. Поэтому что окажется уловом, а что приловом, станет ясно только к окончанию рыбалки.

Есть, конечно, еще и вариант ловли крупных окуней на мормышки с мотылем, но это того не стоит, ибо попадаются они скорее случайно. Ну а ловля горбачей на жерлицы – вообще особая история.