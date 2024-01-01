Перволедье на «лужах» Николай Линник | 12 января 2024 г.

Зима у нас (а живу я в Полесье) всегда устанавливается долго. А в последние годы она и вообще не торопится в наши края. По календарю уже может быть середина календарной зимы, а на больших водоемах всё еще гуляют свинцовые волны.

Нескольких морозных деньков, которые случаются в перерывах между обширными затяжными циклонами, хватает на то, чтобы сковать более-менее надежным льдом разве что пойменные «лужи» - мелкие озёра, коих превеликое множество в поймах полесских рек. Поэтому вот уже много лет подряд я начинаю сезон подледной ловли рыбы именно с таких вот небольших водоемов.

Классические «лужи» – это фрагменты старого русла реки. И потому все эти водоемы очень похожи друг на друга: длинные, но узкие, до ста метров шириной. Один из берегов у них, как правило, пологий, поросший камышом, а второй - высокий. Так что, поняв одно озеро, знакомиться с другими начинаешь уже с каким-то багажом знаний. Да и подзабытую за лето технику зимней проводки мормышки на мелководье вспоминать гораздо проще.

Относительно потенциала таких вот мелководных, заросших травой водоемов рыболовы очень часто заблуждаются, считая их своеобразным «детским садом», где можно лишь живцов на жерлицу наловить. Но это совсем не так. Среди воспитанников этого рассадника мелочи всегда найдется и достаточное количество «воспитателей», процесс ловли которых на мели очень азартен. А о том, как это происходит, я вам сейчас и расскажу.

Тук-тук, кто в теремочке живет?

Любое пойменное озеро – это своеобразная рыбья коммунальная квартира, где в стесненных условиях живут давно примелькавшиеся друг другу соседи: в основном сеголетки окуней и красноперок.

Среди этой массы подростков обитают и более крупные экземпляры: «полосатики» массой в 300 - 500 г, такого же размера красноперки, лини и караси. Вот только из-за обилия вечно голодной мелочи считается, что подцепить их на крючок чаще всего проблематично. Но это не так. Если изменить свой подход к маскировке и презентации рыбе приманки, крупных окуней, красноперок и даже карасей можно ловить в «лужах» регулярно.

Еще одной характерной особенностью полесской «лужи» является практически полное отсутствие свободного пространства. Общая площадь чистых от травы полянок чаще всего не превышает 20% площади всего водоема. Местная рыба привыкла к жизни в таких ограниченных условиях, так что далеко от ПМЖ не уходит. Даже если сильно пошуметь, тот же окунь не уплывет на другой конец водоема, а, скорее всего, просто спрячется в ближайшем кустике травы. И нужно просто некоторое время и тишина, чтобы он снова вышел из укрытия.

Многие рыболовы совершают грубейшую ошибку, когда после того, как лунка «замолчит», начинают активно сверлить новые лунки неподалеку в надежде на то, что в одной из них рыба обязательно отзовется. А чаще всего нужно просто уйти на другую прогалину и дать рыбе успокоиться. Вот почему я не люблю рыбачить на мели при большом скоплении рыболовов. Своей бестолковой возней они портят удовольствие и себе, и другим.

Больше всего я люблю находиться там, где конкуренты появляются редко. Лучше потратить несколько дней на то, чтобы подробно изучить расположение полянок в новом водоеме, а потом просто методично их облавливать, чем ждать, пока набегаются по льду неугомонные соседи.

Ну и, наконец, общей для всех «луж» особенностью поведения рыбы является кратковременный, всего около недели, жор, после чего жизнь в водоеме надолго замирает. Если зима выдастся морозная, следующий всплеск активности подводных обитателей «лужи» произойдет уже перед самым таянием льда, в конце февраля - начале марта. Связано это, сдается мне, с тем, что при наличии огромной массы гниющих растений кислород подо льдом быстро заканчивается, так что рыбе приходится просто экономить его для того, чтобы выжить.

Если же зима настолько мягкая, что периоды замерзания чередуются с фазами полного таяния льда (как было у нас в прошлом году), клёв в лужах может возобновиться. Вот только по интенсивности он будет заметно слабее предыдущего.

С чем идти в гости?

Вопрос не такой уж на самом деле и простой. Если просто следовать привычкам и пробовать соблазнить местную рыбу приманками, с которыми комфортно рыбачишь, скажем, на глубокой речной старице, можно и пролететь.

Сам я неоднократно попадал в подобные ситуации, так что пришлось потратить немало времени на то, чтобы подобрать оптимальную приманку. И знаете, на какой из разновидностей мормышек я остановил свой выбор? На крупной «Козе»!

На первый взгляд может показаться, что «Коза» отличается от других безнасадочных мормышек только лишь количеством крючков. Но стоит один раз поработать с этой приманкой, и становится понятно, что основная прелесть «Козы» - это довольно активная собственная «игра», каковой нет у многих разновидностей мормышек. И еще: из всех вариантов окраски этой приманки, с которыми мне доводилось рыбачить, тёмные «Козы» показались мне более уловистыми.

Вопрос: подсаживать ли на крючок «козы» бисер, или нет, тоже не самый простой. Многие рыболовы подобные подвески чуть ли не боготворят. Я же считаю, что крупный окунь охотнее кушает приманки без всяких украшений, а вот «белая» рыба, равно как и окунь поменьше, предпочитают «Козы» с навеской в виде белого или желтого бисера.

В моём арсенале присутствуют как мелкие, так и крупные «Козы». И смею вас уверить, что это совершенно разные приманки. И поэтому есть смысл рассмотреть каждую из них в отдельности.

Крупная «Коза» обладает ярко выраженной агрессивной «игрой». Это, пожалуй, самая специфичная из всех безнасадочных мормышек. Привлекая рыбу с большого расстояния, большая «Коза» чем-то сродни блёснам и балансирам.

Мне очень нравится охотиться с крупной «Козой» за окунем, когда он находится вне стаи, т.е. нет конкуренции за еду. А еще «Коза» обладает селективностью. Мелочь, как правило, её не жалует. В этом я убеждался не раз, и не два. Поэтому открывать сезон подледной ловли рыбы на мелководных, сильно заросших травой водоемах я предпочитаю именно с крупной «Козой».

При всей кажущейся простоте игры «Козой» (быстрая размашистая проводка с одновременным подъемом приманки по вертикали), привыкнуть к ней непросто. С первого раза подобрать нужную анимацию приманки получается не у всех. Но именно при активной и размашистой проводке «Коза» проявляет свои лучшие качества.

Конечно, рыба может клюнуть и при более спокойной анимации, но в этом случае «Коза» заметно проигрывает в результативности простой мормышке, так что её применение становится неоправданным. При ловле «белой» рыбы очень полезно в конце проводки выдержать паузу в 2 - 5 секунд. Часто «бель» реагирует только на этот приём. Более мелкие модели, а также «Лесотки» (ну куда без них?) сделаются актуальными чуть позже, недели через три после ледостава.

Мелкая «Коза» ничем значительным в принципе от обычной мормышки не отличается. Оснащение удочки и приемы анимации для этой приманки такие же, как и для обычной мормышки. Но такие «Козы» более универсальны, и поэтому часто применяются мною в качестве разведчиков для поиска рыбы, особенно, если в силу определенных условий рыба предпочитает клевать на мелкие приманки. Хорошо работают «Микрокозы» и в случаях, когда рыба реагирует только на опускающуюся приманку.

Особо неравнодушна к опускающейся «Козе» красноперка. Проводка приманки в этом случае – медленное опускание с небольшим покачиванием и длительными паузами. Именно на паузах и происходит большинство поклевок рыбы.

Кроме мормышек пожаловать к обитателям «луж» можно с балансиром и «Балдой». Ввиду того, что пространство для манипуляций приманкой в таких водоемах ограничено, как по вертикали, так и по горизонтали, рекомендую остановиться на моделях балансиров без ярко выраженной боковой «игры» и без носового крючка, который часто цепляется за ледяной край лунки и мешает при вываживании рыбы. Размеры моих балансиров для «луж» тоже небольшие - 3-4 см. Окраска, как правило, яркая. Мне очень нравятся балансиры, раскрашенные под окуня или же кислотно-зеленые.

«Балда» – приманка, при определенных условиях уловистая и не требующая каких-то особых навыков при проводке. По этой причине я её слегка недолюбливаю, считаю этаким джокером, делать ставку на которого по перволедью не следует. Из моего опыта я понял, что «Балда» лучше работает по последнему льду, так что в этой статье я даже не буду её подробно рассматривать.

Тактика поиска рыбы и облова рабочих точек

При облове «луж» всё очень похоже на рыбалку на малых реках. Каждый участок водоема заселен конкретными жильцами. Их, как и на малых реках, можно называть поименно. Одно время я даже проводил эксперимент: отпускал пойманных окуней в родную стихию, предварительно пометив. Через несколько рыбалок эти же окуни клевали повторно. Так что если относиться к Природе по-хозяйски и не изымать всю пойманную рыбу, «лужа» будет радовать вас поклевками на протяжении всего сезона.

А так, учитывая все особенности поведения рыбы в подобных водоемах, я предлагаю следующую тактику облова обнаруженных «полянок»: в самом начале рыбалки в разных точках водоема сверлится около полутора десятков лунок, потом в них проводится тщательный облов. В процессе рыбалки дополнительные лунки лучше не сверлить - вы только навредите себе дополнительным шумом. Начинаю я всегда с самых первых просверленных лунок и задерживаюсь на каждой не менее пяти минут.

Как уже отмечалось выше, местная рыба очень боится шума, и чтобы ей прийти в себя, требуется время. Так что торопиться здесь никак не нужно. Когда все сделанные лунки обловлены, я просто начинаю круг заново. Свежие же лунки сверлятся только лишь при острой необходимости: вдруг, скажем, немного промахнулся - и трава мешает проводке приманки. В этом случае лучше пошуметь, чем выдирать из грунта мешающую траву и полностью портить себе рыбалку на данном участке водоема.

Второй и последующие проходы по лункам полезно бывает производить по методе «сверху вниз». Тактику поиска рыбы по вертикали я в своё время подсмотрел у одного пожилого рыболова. И теперь в моей интерпретации это выглядит примерно так. Поскольку глубина в прибрежной части большинства «луж» приблизительно одинаковая, леску длиной в собственный рост я сматываю с катушки заранее. Потом, осторожно опустив приманку в лунку, медленно провожу её до самого дна, при этом внимательно слежу за каждым движением кивка.

Дело в том, что рыба часто стоит под самым льдом и «проверяет на вкус» любой попавший в поле её зрения предмет. В этом случае поклевка выглядит как зависание приманки. Конечно, на ветру такой фокус проделать сложно, но при наличии у вас длинного плаща это вполне осуществимо.

Если поклевки не произошло, вновь поднимаю приманку к самой поверхности льда и повторяю цикл, но с приданием приманке плавной «игры». За одну проводку опускаю мормышку на 30 - 40 см, потом пауза в несколько секунд – и снова проводка. И так до самого дна. Когда мормышка начнет чиркать по грунту, делаю несколько энергичных, но с малой амплитудой взмахов удильником - это чтобы поднять приманкой облачко мути.

Выдерживаю паузу в несколько секунд и начинаю игру «на подъем». Теперь мормышке придается максимальная частота колебаний. Как правило, хватает двух-трех полных циклов, чтобы понять, есть ли под выбранной лункой активный окунь. При отсутствии поклевок смело перехожу на следующую лунку. Многие рыболовы пренебрегают анимацией на медленном опускании мормышки, а играют только на подъеме. Я думаю, это совершенно неправильно.

В мелководных водоемах рыба привыкла питаться различными подводными жуками, которые периодически совершают вертикальные миграции. Мне очень часто приходилось наблюдать целые их скопления на нижней кромке льда. Особенно добычливой тактика подачи мормышки «сверху вниз» бывает в дни оттепелей. Интересно, что при ловле на опускании рыба постепенно поднимается вверх, навстречу мормышке, и поклевки начинают происходить, как только приманка очутится подо льдом.

Иногда, когда рыба уж очень капризничает, или когда найдена стоянка красноперки, выручает подсадка на крючок мормышки водяного ослика – подводного ракообразного, в больших количествах обитающего в зарослях водной растительности. Эту приманку рыба поедает с большим удовольствием, но из-за того, что водяной ослик очень слабо держится на крючке, на него бывает много пустых поклевок.

Популярен у рыболовов и рачок-бокоплав, мормыш, но его нужно где-то как-то заготавливать заранее, если не удается купить в рыболовном магазине. А с добычей водяного ослика на наших водоемах проблем нет - из каждой забуренной в траве лунки я лично всегда доставал по десятку рачков.

При ловле на «лужах» рассчитывать на поимку более пяти - шести рыбин за один подход к лунке не следует. Очень часто при прекращении клёва, заглянув в лунку, можно увидеть, что окуни стоят вокруг играющей приманки и с удовольствием разглядывают её ужимки и прыжки. Ну, развлекать их дальше, как мне кажется, нет смысла. Гораздо разумнее дать лунке отдохнуть, перейдя к следующей. В обловленную же лунку можно вернуться не ранее, чем через полчаса.

Вот, в принципе, и всё, что нужно знать рыболову для того, чтобы открыть для себя ловлю на мелководных, заросших травой водоемах. А дальше - только эксперименты и наработка собственного уникального опыта. Рыбачьте в удовольствие!