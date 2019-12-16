«Безмотылка» на Ладоге. Итоги сезона 2018/19. Часть 2 Владимир Соколов | 16 декабря 2019 г.

(Окончание, начало в предыдущем номере)

В общем, что касается формы вольфрамовых «безмотылок», идеально, если её тело компактно и обтекаемо. А что до способа крепления мормышки к леске, то необходим такой, который обеспечит оптимальный угол положения крючка в воде. Я предпочитаю привязывать «безмотылку» к леске за ушко, потому как делать это через отверстие в теле, во-первых, менее надежно, а во-вторых, задается несколько больший угол положения крючка относительно вертикали, что приводит к значительному повышению числа холостых поклевок при атаке рыбы с тыльной стороны тела приманки.

И еще один, по-моему, важный нюанс оснащения мормышек, базирующийся на особенностях поведения ладожского окуня, о которых мне рассказали еще в начале 70-х годов прошлого тысячелетия, когда я только осваивал изготовление самодельных приманок. А потом уже и я сам неоднократно сталкивался с этим на льду.

Представьте, при ловле в толпе по каким-то непонятным причинам окунь перестает клевать. И толпа начинает разбредаться по акватории. Хотя несколько человек, оставшись на старых местах, по-прежнему регулярно извлекают из-подо льда вполне себе приличных полосатых. И было замечено, что в большинстве случаев на их приманках присутствует какой-то элемент ярко-красного или бордового цвета.

Чем эти цвета так привлекают окуня, гадать не буду, но это факт. Поэтому и свои безмотыльные приманки я делаю в двух вариантах с разной «точкой прицеливания». Под этой точкой я понимаю цветной ободок по нижней части тела приманки. В первом случае я крашу мормышку ядовито-желтой флуоресцентной краской, а во втором - надеваю колечко из красного силиконового кембрика (фото 1).

На некоторых мормышках место пайки закрашиваю темно-красным нитролаком. Основная мормышка – с ядовито-желтой точкой, а после затухания активности в лунке я быстро достаю уже приготовленную под эту глубину удочку с красным элементом - и делаю десяток контрольных проводок, причем каждый раз чередуя частоту игры, амплитуду подброса приманки и скорость её подъема. А на каждой третьей-четвертой проводке, встав со стульчика, в конечной фазе выполняю мах до уровня высоко поднятой руки над головой. Иногда оказывается, что окунь переместился или остался буквально подо льдом. Или под лункой начинает активничать другая рыба, иногда – обычная «бель», а иногда - из семейства сиговых, типа рипуса (фото 2).

Продолжил я эксперименты и с «Винтокрылами». Подобрал тройники с минимально возможной длиной цевья, они намного лучше привлекают окуня, да и не только, попадались даже некрупные щуки (фото 3). Оптимизировал я размер и высоту впайки петельки крепления тройника на грузике. Оказалось, что петелька должна чуть возвышаться над грузом (фото 4). И при такой конструкции тройник намного удобнее извлекать из рыбы после поклевки.

С целью определения эффективности той или иной модификации приманки, раздал несколько разных «Винтокрылов» своим друзьям, с кем обычно езжу на лед. И после нескольких рыбалок проявилась такая закономерность: чем больше колечек силикона нанизано на цевье тройника, т.е. чем большее число украшений, тем больше это нравится рыбе. А когда кроме капельки на тройнике ничего больше нет, то такая приманка либо плохо работает, либо значительно слабее «украшенных» - рыба подходит, интересуется, но, посмотрев какое-то время на приманку, всё же удаляется.

В отличие от «шумящих» мормышек, «Винтокрылы» не особо эффективно собирают рыбу, если она находится на значительном удалении от лунки. Но если спускающаяся приманка попадает рыбе в поле зрения, то удерживает её значительно лучше, чем многие известные приманки. И при этом дает минимальное число холостых поклевок и сходов, ведь атака приманки с любого направления для рыбы оказывает роковой. А несколько раз доводилось наблюдать, как рыбу привлекал именно грузик на приманке. И как раз оказывалось важным его положение относительно тройника.

Как выяснилось после двух прошедших сезонов, «Винтокрыл» результативен на протяжении всей зимы. Понятно, что для ловли в тростнике он не применяется и ждет своего часа, а именно открытого льда. И с момента выхода на чистый лед он становится наиболее актуальным. Но в первые зимние месяцы я всегда нахожусь на распутье - ловить ли рыбу на блесны/балансиры или опустить в лунку безмотыльную приманку. И решение этой дилеммы всегда происходит по ситуации. Если окунь активно ловится на блесну с впаянным крючком, то, естественно, будет в ходу эта самая темповая ловля.

Если «впай» в игноре, но поклевывает на любые приманки с подвесным тройником, то возможны варианты. В подобных ситуациях преимущества «железа» уже не так очевидны, и всё решает проверка лунок после завершения фазы активного клёва на блесны. А если там еще что-то реагирует на «безмотылки», то уже перехожу на них, в том числе и на «Винтокрылов». Вот в конце светового дня, когда окунь несколько сбавляет или полностью теряет свою активность и «останавливается на отдых», то «Винтокрыл» уже вне конкуренции. Правда, этаких стоянок за сезон удается найти не так уж много и далеко не каждую рыбалку.

Подводя некий промежуточный итог, можно сказать, что каждая приманка оптимальна для каких-то конкретных условий. И итоговый результат во многом определяется тем, сумел ты или нет адаптироваться к этим условиям и подобрать нужную приманку.

Года три назад я решил попробовать вешать приманки на леску, не привязывая их, а при помощи миниатюрной застежки. Пару лет назад начал ставить застежку с дополнением - одним звеном цепочки (фото 5). И могу сказать, что такой вариант меня очень устроил. Во-первых, быстро можно поменять приманку прямо на льду и, во-вторых, что поважнее, обеспечивается заметно большая подвижность приманки.

О снастях и лесках

На протяжении прошедшей зимы я в основном пользовался пятью удочками, если не считать кивковой снасти для ловли в тростнике.

Леску тоньше 0,12 мм и флуорокарбон уже не применяю. На большинстве рыбалок ставлю лески диаметром 0,13 или 0,14 мм. И уже практически забыл, что такое обрыв приманок на рыбе. Была, правда, пара неудач, но при зацепах мормышки за дно. Уже давно взял себе за правило после каждой рыбалки, если на удочку случилось несколько поклевок приличной по размеру рыбы, перевязывать узел на приманке. На таких относительно тонких лесках узел всё-таки заметно устает.

Все мои рабочие удочки - самодельные и без катушек. Мотовильца выполнены из пенопласта и обточены так, чтобы обеспечить удобный и единообразный хват, чтобы не уставала рука, чтобы нигде ничего не пережималось и не давило (фото 6), ведь я ловлю без перчаток на любом морозе. И в то же самое время удочки сбалансированы так, чтобы обеспечить наивысшую чувствительность. Это нужно и при проводке – очень важно чувство приманки и ощущение даже нежнейшей поклевки, что позволяет максимально быстро на неё реагировать.

Хотя хлысты на всех моих удочках - из «угля», но они несколько отличаются и по форме, и по своим свойствам. Для пары хлыстов я использовал монолитный фидерный квивертип, переточив его в плоский. Об этом я уже подробно писал в одной из своих прошлых статей в «СР», но в связи с тем, что приманки заметно утяжелились, удочки стали работать иначе. Я бы их теперь назвал «с резонансным хлыстиком». При анимациях с утяжеленными приманками становятся заметны колебания оконечности хлыстиков на расстоянии примерно в 60 - 80 мм от пропускного колечка (фото 7).

Наклеенный на хлыстик «сопливый» полиэтиленовый кивок сам в игре и создании колебаний не участвует, его функция – фиксировать момент, когда амплитуда колебаний приманки станет чрезмерной. Хотя этот момент на глубинах до 5 - 6 м хорошо ощущается и рукой. И, конечно, обозначать поклевку. Но, опять же, большая часть поклевок четко ощущается, как удар в руку. А вот если окунь пробует приманку, лишь едва к ней прикасаясь и поднимаясь вместе с ней, то уже сбой в игре «механического резонансного контура» однозначно фиксирует кивок.

Еще на двух удочках (кстати - телескопах) квивертип переточен на конус. О них тоже был разговор в предыдущих статьях. На этих моделях при проводках также работает примерно 100 - 110 мм оконечности хлыста. Ловля в течение сезона показала их эффективность и удобство до глубин примерно 5 - 6 м.

Глубже, учитывая, что вязкость воды соответственно повышает силу трения и что используются приманки до 1,5 г, преимущества этой конструкции нивелируются. Поэтому я перехожу на телескоп, но уже целиком из полого углепластика, который выполнен как безкивковая снасть. На эту удочку я не постеснялся намотать флуорокарбон Power Phantom диаметром 0,16 мм (фото 8).

Привязал также нахлыстовую застежку и использую приманки (а это тяжелые «Винтокрылы» с двумя и тремя грузами), весящие более 1,5 г. С этой снастью уже можно результативно рыбачить в районе 10-метровой изобаты и довольно быстро поднимать со дна глубинного мордатого окуня (фото 9).

О проводках

Кому-то важны «пилы», «круги» и т.д. - разные по конфигурации пассы над лункой. Это, конечно, красиво и романтично, да и со стороны смотрится привлекательно. Правда, данный фитнес имеет смысл, если глубина небольшая. Но с увеличением глубины, что бы ни рисовал кивок удочки над лункой, из-за вязкости воды всё это нивелируется, превращая возвратно-поступательное движение мормышки в практически равномерный подъем.

Конечно, рыбе и такое движение может быть по вкусу - и она ловится. Но в наших пенатах такое происходит не всегда, а если точнее, то довольно редко. Поэтому когда я занялся всякими «хлыстокивками» и «механическими резонансными приспособлениями», не мог не взглянуть более предметно и на варианты проводок. Уж слишком сильно отличается поведение приманки на удочке с длинным кивком от точно такой же приманки, но соединенной с удочкой, кивка не имеющей. Всё дело в элементарной физике, школьный курс которой обязательно за плечами коллег, поэтому без формул поясню свою позицию лишь на наглядных примерах.

Если взять две одинаковые гантели и подвесить одну на обычную бельевую веревку, а вторую – на резиновый эспандер, то мы получим вполне коррелирующие модели соответственно «безкивковки» и кивковой снасти. И чем длиннее кивок, тем он соответствует более мягкой и эластичной резине. А если сравнить возможности анимации двух гантелей в этом опыте, то станет понятно, что многое из того, что можно сделать с бельевой веревкой, не получится с резиновым жгутом.

Демпфирующий элемент, коим по своей природе является кивок, в зависимости от его жесткости можно, конечно, располагать под разными углами, вплоть до строгой вертикали, что полностью выключит его из игры. Но, на мой взгляд, с точки зрения эргономики это делать не очень разумно. По крайней мере, собрав и попробовав подобную удочку на одной из рыбалок, я отказался от дальнейших опытов с ней буквально через несколько минут.

А вот «хлыстокивки» и «резонансные системы», не требующие подобной акробатики на льду, уже прочно вошли в мой арсенал. И на сегодняшний день я им не вижу альтернативы ни по одному из параметров - ни по чувствительности, ни по вариантам и удобству анимации приманок, ни по быстроте реакции на поклевку, ни по ветроустойчивости.

А теперь - непосредственно о видах проводки. Я обычно выполняю шесть её вариантов и чередую их в разной последовательности.

1) Плавный равномерный подъем до уровня выше головы и такой же равномерный спуск.

2) Подъем и спуск с приданием приманке возвратно-поступательного движения. При этой проводке я выбираю разные частоты колебаний приманки, начиная от максимальной, которую обеспечивает резонансная конструкция удочки, порядка 10 - 12 Гц - и уменьшаю примерно до 1 - 0,5 Гц. Также варьирую амплитуду колебаний и скорость подъема приманки. Делаю одну проводку, стараясь сохранить начальные параметры движения без изменения. А потом при подъеме несколько снижаю частоту колебаний, но чуть увеличиваю амплитуду при неизменной скорости подъема.

Старюсь заметить, при каком сочетании частот и скоростей, а также на какой высоте над дном произошла поклевка, чтобы после снятия улова с крючка и доставки приманки в воду проделать с ней идентичный маневр. Если окунь уже собрался под лункой, то при копировании движения удавалось получить поклевки на каждой проводке. А в отдельных случаях даже какой-то анимации не требовалось – поклевки случались либо на падении, либо буквально через мгновение после того, как приманка достигала горизонта предыдущей поклевки.

3) Постукивание по дну – сброс с уровня 5 - 10 см над дном, серия из трех - пяти ударов и подъем на тот же уровень, пауза - 3 - 5 секунд.

4) Волочение по дну, т.е. отрыв тела приманки от дна, в то время как крючком приманка продолжает его касаться.

5) Укладка приманки на дно и пауза 5 - 7 секунд, затем отрыв приманки от дна и повторная укладка.

6) И еще одна проводка, я её называю crazy (сумасшедшая). Она предназначена не для поимки рыбы (хотя было несколько случаев, когда окунь умудрялся схватить приманку даже при такой игре), а для её сбора под лункой на сильно шумящие приманки. И только удочки без кивка могут легко заставить приманку двигаться не амплитудно, но хаотично, совершая разнообразные кульбиты и издавая при этом шум, который отлично разносится на большие расстояния под водой.

Такую проводку я обычно выполняю после трех - пяти обычных проводок, когда становится понятно, что «на голову рыбе» не попал, но есть основания полагать, что в водоеме она присутствует и вполне активна. В таком режиме достаточно прогнать мормышку хотя бы полметра, а потом опять перейти на проводки, на которых ловится рыба.

Хочу также отметить, что при выполнении какой-то одной проводки никогда не стремлюсь сохранить однотипную игру на всем протяжении – скорее, наоборот: делаю перебивки, замедления вплоть до полной остановки, а потом резкие ускорения. А вот когда рыба найдена и поклевки пошли, стараюсь вести приманку именно так, как понравилось рыбе перед прошлой поклевкой.

Как долго имеет смысл сидеть на одном месте?

По этой теме мы частенько дискутируем в своём коллективе, потому, как у нас всех строго свои взгляды на рыбалку. Но сравнивая по окончании дня наши уловы, становится понятно, кто в данных условиях выбрал самую грамотную тактику. Итак, дело, прежде всего, в условиях лова. Я условно выделяю для себя два основных момента, которые, конечно же, могут сопровождаться разнообразными нюансами.

Когда поиск идет в «чистом поле», а может там, где есть вчерашние – позавчерашние лунки: в подобных условиях если с первой - второй проводок не попал окуню «на голову», то всё решает структура донного покрытия. На песке, иле - словом там, где в поле зрения нет камней - делаю 15 - 17 проводок и бегу дальше за 50 - 70 м, определяя место следующей возможной лунки по состоянию ледяной поверхности, границам белого и черного льда, трещинам, а также снежным шапкам на льду. Чаще получается, что окунь выбирает относительно затененную зону.

На каменных россыпях, о которых речь шла выше, предпочитаю задерживаться дольше. В этом году несколько раз удавалось «раскачать» лунку примерно с сорока проводок. И лишь затем следовали неплохие серии.

И следующая ситуация – это ловля, когда окунь уже кем-то найден и есть потенциальная возможность присоединиться к коллективу и погонять окуня вместе со всеми. Сразу же хочу сказать, чего я не делаю ни при каких обстоятельствах – не залезаю в центр толпы в активной фазе лова. Имея в руках электробур, предпочитаю искать своего окуня на периферии на дистанции 50 - 100 м от основной массы.

Обычно - заходя с наветренной стороны, чтобы встать за спины участникам лова. Это условие я выполняю, если рыбалка проходит на песчаных грунтах. Если же под нами те же самые каменные россыпи, то ближе двухсот метров к толпе вообще не подхожу. Когда есть возможность «пошуметь» в одиночку, то вероятность хорошего улова значительно выше.

Но когда фаза активного лова уже миновала, а большинство рыбаков начинает пить чаи, то очень часто, пробегая по освободившимся лункам и делая контрольные проводки числом от трех до пяти, собираю неплохой урожай, причем в основном из крупного окуня в средних слоях или даже подо льдом.

Главное в клёве: похожесть приманки или любопытство?

И в завершение выскажу своё мнение относительно того, обязательно или нет, чтобы приманки были похожи на что-то из кормовой базы рыбы.

Есть все основания сомневаться, что в этом имеется даже малейший смысл. Вид большей части приманок ну никак не тянет ни на какую живность, обитающую в водоеме и составляющую рацион рыбы. Более того, в наших краях даже незаменимый для рыбаков многих регионов натуральный мормыш, будучи брошенным в лунку, просто распугивает рыбу. Однако его имитация, причем иногда очень далекая от оригинала, окуня заметно интересует.

Думаю, что многие коллеги, самозабвенно теоретизируя на эту тему, подчас так формулируют своё мнение, что им в самый раз становится в очередь за Нобелевской премией в области биологии. Они почему-то совсем не принимают в расчет, что рыбам, как и подавляющему большинству живых существ, свойственно ЛЮБОПЫТСТВО. И именно этим самым любопытством можно объяснить, что рыбу под лункой можно собрать различными способами. Именно любопытство объясняет поклевки, когда живот у хищника забит до отказа рыбой, а изо рта торчит один, а то и пара хвостов. А поклевка произошла на кусок «железа» непонятных очертаний.

Поэтому, экспериментируя с формой, видом и манерой подачи новых приманок, можно неплохо ловить и на традиционные и всем широко известные. Но чаще ловля на новые приманки оказывается просто более интересной. И, в первую очередь, тем, что сам приложил руки и голову, и тем, что сумел обмануть рыбу. Лично я за подобные эксперименты голосую обеими руками!