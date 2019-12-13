Ловля в «дровах» вприглядку: терпение и адреналин Андрей Швец | 13 декабря 2019 г.

Думаю, каждый из нас бывал в такой ситуации, когда вроде и погода благоприятна для рыбалки, и атмосферное давление стабильно уже долгое время, и синоптики никаких природных катаклизмов в ближайшем не обещают – а щука не берёт ни в какую.

Ну, просто не реагирует ни на какие приманки, ни на любые ухищрения с отработанными проводками. В лучшем случае проявит интерес к той или иной блесне, «силиконине» или воблеру, но это внимание выразится лишь в том, что она просто слегка боднёт приманку закрытой пастью. В течение дня могут, конечно, ненадолго случаться короткие выходы, т.е. внезапные вспышки щучьей активности, но и полноценной активностью-то это назвать сложно – поклевки будут нечастыми, бессистемными, с низкой степенью реализации. Потом даже эта вспышка закончится – и придется опять полоскать приманки вхолостую, надеясь или найти чудесным образом «ту самую, заветную», или внезапно попасть на настоящий выход щуки со злыми поклевками и стопроцентной их реализацией.

Однако полагаться на авось совершенно неправильно, т.к. моя практика показывает, что настроение пятнистой красавицы в течение дня кардинально меняется очень редко. И поэтому, если хотим поймать рыбу, нужно что-то предпринимать, экспериментировать. Но экспериментировать не только с приманками и их проводками – сделать результат дня может какая-то нестандартная тактическая схема облова, т.е. если начнем ловить там, где прежде по каким-то причинам избегали забрасывать. А какие участки водоема наш брат-спиннингист чаще всего обходит стороной?

Правильно – закоряженные, и чем гуще коряги и прочая лежащая в водоеме древесина, тем больше оснований здесь не ловить – себе дороже. Но зато тут живёт щука, и часто самая крупная в водоеме, причем средней и мелкой тоже хватает. Верим мы в это или нет, но рыба прекрасно понимает, где ей находиться безопасно и где она будет в относительном покое от человека с рыболовными снастями, законными и не очень. Для нас ловля рыбы – просто хобби и отдых, тогда как для рыбы не попасть на крючок рыболова – вопрос выживания, она учится и приспосабливается, эволюционируя. Поэтому при пассивности хищницы попробуем её обхитрить, соблазнив на поклевку там, где она чувствует себя в полной безопасности.

Расскажу, как лично меня угораздило заняться таким необычным делом, да еще и с применением нетипичных для ловли в древесных завалах приманок. Как всегда, к поискам нестандартных решений меня сподвигло полное бесклевье. Я рыбачил на одном из хорошо знакомых мне озер с большим количеством щуки, пробовал всё, что было в коробках, менял проводки и так, и сяк, но рыба упрямо игнорировала все мои ухищрения.

Берега того озера сильно закоряжены – в воде находятся как стволы упавших деревьев, так и затопленные кусты, пни и прочее – прямо-таки родной дом для щуки. И тут меня осенило: именно в двери этого дома мне и нужно постучаться. Но чем, какой приманкой? Это не должен быть тривиальный «силикон» на офсетнике, тут нужно что-то такое, что никогда не мелькало перед зубастой пастью в коряжнике этого озера. И я сделал свой выбор - у меня в коробках предостаточно крупных лопастных составников, но особенно я люблю приманки Nories серии Hira Crank – это поистине уникальные воблеры с очень неординарной «игрой».

Решаю попробовать небольшого компактного толстячка Hira Crank Gill 110 F массой 30 г: как и любой крэнк, этот плавающий составник имеет суперактивную «игру» и паспортное заглубление до полуметра. Однако по пассивной рыбе плавающие приманки работают плохо – тут нужна медленная подача с паузами, поэтому я быстренько подгрузил составничок свинцом (вышло чуть менее грамма) - и воблер превратился в медленно тонущий. И теперь получил возможность менять горизонт проводки воблера по своему усмотрению.

Правда, бросать воблеры, тем более такие недешевые, в ломовой коряжник - чистой воды глупость, ибо жизнь приманки-смертника при ловле с берега в таких условиях окажется очень короткой. Однако достаточно соблюдать некоторые правила и ловить по определенной схеме - и риск потери приманки сведется к минимуму, но об этом расскажу позднее.

Решив, что ничего не потеряю от такого эксперимента, я отправился к ближайшим завалам из стволов причудливо лежащих в воде деревьев. Маятниковый заброс накоротке, максимум на десять метров, вдоль полузатопленного древесного ствола - и медленная, поистине ювелирная проводка с паузами. Только от одного этого можно получить удовольствие!

Щука долбанула по составнику уже у самых ног, когда я сделал последнюю паузу и уже собирался вынуть воблер из воды, и принялась бешено крутиться, наматывая на себя шнур. Но мультипликаторная снасть - мощная, и я довольно быстро усмирил строптивицу – и после фотосессии щучка под два килограмма отправилась восвояси. Продолжил ловлю - и результаты просто ошеломили: при кажущемся полном бесклевье, щука в коряжнике исправно реагировала на составной крэнк, причем мелких экземпляров вообще не попалось.

Конечно, сказывалась низкая активность щуки: та могла по 3 - 5 раз подряд выходить на приманку, бодать её снизу закрытой пастью, оставляя на поверхности огромный бурун, имели место и частые сходы. Однако по сравнению с отвратительным клёвом на обычных местах это было просто небо и земля. Борьба с тяжелыми рыбинами накоротке впрыскивала в кровь такую дозу адреналина, что руки потом еще долго тряслись, да и ноги тоже, чего греха таить. И я стал глубже копать эту тему, нарабатывая технику ловли в подобных условиях, неизменным оставались лишь применяемые приманки – всё те же крупные составные воблеры.

От рыбалки к рыбалке я чувствовал себя с ними в коряжнике всё уверенней, и бросать дорогущую пластмасску в самый бурелом было уже не так страшно, но всё равно некоторая доля риска, понятно, присутствовала. Именно поэтому на такой рыбалке очень важны малейшие нюансы как в технике владения снастью, так и в работе с приманкой – об этом мы и поговорим.

Снасти

Начнем с требований к снасти для ловли в коряжнике и технике владения ею - это один из ключевых моментов, от которого зависит многое. По моему глубокому убеждению, в таких сложных условиях, когда очень часто приходится усмирять накоротке неутомленную крупную щуку, а также выполнять снайперские забросы в неудобном положении, альтернативы хорошему кастинговому комплекту просто нет.

Во-первых, мультипликаторная катушка позволяет применять толстый, а значит - прочный шнур, что немаловажно при освобождении от зацепов, от которых никуда не денешься даже при большом желании, да и при силовом вываживании это немаловажно. Во-вторых, кастинговая снасть позволяет выполнять забросы в стесненных условиях – например, когда над головой или по бокам нависают ветви кустов или деревьев. К тому же самый часто применяемый заброс при ловле накоротке – маятниковый, и выполнять его именно с «мультом» удается идеально. Очень важен уровень владения снастью: нужно уметь класть приманку прицельными забросами с точностью буквально до сантиметра, т.к. малейшая ошибка всегда заканчивается зацепом за корягу.

Поскольку наши приманки будут весить от 25 до 50 г, оптимальным выбором станет мощное удилище бассового типажа с верхним тестом до 42 г. Такой спиннинг и с тяжелыми составниками справится, и при бурном вываживании крупной рыбы накоротке не подведет. А вот удилище с верхним тестом до 30 г категорически не советую – однажды вы просто не сможете с его помощью развернуть силой крупную щуку, рвущуюся после поклевки в спасительные завалы.

Также важна и длина удилища – при ловле накоротке удобнее спиннинги ростом до 213 см, т.к. при использовании более длинного удилища просто неудобно брать рыбу, к тому же оно не позволит эффективно управляться с полной сил рыбой при борьбе накоротке.

К катушке требование одно – она должна быть надежной, ведь ей придется испытывать экстремальные нагрузки, поэтому бюджетные модели тут вряд ли подойдут. Очень важный нюанс – фрикцион мультипликатора всегда должен быть затянут до отказа, т.к. долгие вываживания с целью утомления хищницы не для нас: тут всё должно происходить очень быстро – главное, не дать щуке опомниться и ломануться в коряжник.

Я испытал это на собственном опыте – щуке, даже не очень крупной, после поклевки достаточно каких-то долей секунды, чтобы стремительно нырнуть головой вниз и завести шнур за корч, чаще всего зацепив при этом за него же и воблер. И кроме досадной потери рыбы, вам предстоит долгая возня по спасению недешевой приманки, которая не всегда может окончиться успехом. В начале освоения ловли в коряжнике я потерял по своей оплошности пару приманок стоимостью чуть не в полкрыла самолета – и это мгновенно научило меня строго следить даже за мелочами.

Собственно, мелочей в такой ловле и нет – абсолютно все элементы снасти, в том числе и аксессуары, должны быть очень надежными и прочными, способными выдерживать критическое напряжение. С застежкой всё более-менее понятно – она должна быть из упругой проволоки, выдерживающей немаленькие нагрузки. Слабая застежка может подвести в самый неподходящий момент – я так когда-то потерял хороший воблер: поклевка крупной щуки у самого берега, бешеное сопротивление со «свечами» и кульбитами вокруг своей оси.

В итоге она умудрилась расстегнуть застежку и уйти с воблером в пасти – очень жалко было и рыбу, которая, скорее всего, погибнет, и японский воблер, который в продаже еще поискать нужно. Поводок – только «железо», никакого флуорокарбона, даже толстого: щука такого баловства не прощает. Что же касается «железа», то с титановыми поводками тоже нужно быть осмотрительным и брать только проверенные: некоторые производители так сильно сдавливают обжимные трубки, что поводок лопается в месте выхода из обжимки в самый неподходящий момент.

Обычно это случается при больших нагрузках – например, когда крупная щука схватила воблер у самых ног. Поэтому берем самый надежный поводок, который гарантированно не преподнесет сюрпризов и не даст потерять трофейную щуку.

Приманки

Теперь поговорим о главных героях, с помощью которых мы будем пытаться соблазнить щуку – о крупных составных воблерах. Многие считают, что пассивная хищница скорее отреагирует на мелкую приманку, однако это не так, и сейчас я объясню почему.

В процессе ловли мы будем вести приманку в приповерхностном слое – не ниже полуметра, т.е. щуке придется стартовать за ней вверх со дна или сбоку, из засады. Но подняться на метр-полтора вверх щуку быстрее заставит крупный движущийся объект, чем мелкий: у него и колебания, создаваемые телом при движении, мощнее, да и визуально он гораздо заметнее. Плавающие модели, повторюсь, нам не подойдут, т.к. рыба очень пассивна - и проводка приманки должна быть очень медленной.

Идеальный воблер – медленно тонущий или суспендер, зависающий на паузе: первый вариант позволяет менять горизонт проводки по своему усмотрению. Хороши для этой цели такие плавающие составники, как тот же Nories: мы можем играться с плавучестью воблера, подгружая его как нам нужно. Я всегда регулирую подгрузку так, чтобы воблер становился медленно тонущим – это позволяет мне опускать его чуть ниже, чем суспендера с его фиксированным максимальным горизонтом проводки.

Самое важное – чтобы приманка как можно медленнее продвигалась вперед, всё время оставаясь в зоне внимания щуки и провоцируя её на атаку. И именно подгруженный составник идеален: его можно крутить легкими тычками кончика удилища буквально на одном месте, да еще и с паузами. А вот «силикон» на офсетном крючке, даже крупный, в этой ситуации бесполезен, я это неоднократно проверял: неактивная щука только выходит на него или безнаказанно толкает закрытой пастью, поэтому я и выбрал для себя воблеры.

Тактика ловли

Она очень важна в нашем случае – как говорится, не зная броду, не суйся в воду (в нашем случае - в коряги), иначе многочисленные потери приманок напрочь отобьют охоту заниматься такой ловлей. Перво-наперво, что мы должны понять: ловля щуки на крупные составники в коряжнике – это почти на сто процентов ловля накоротке, причем мы должны контролировать весь процесс проводки от начала до конца визуально.

К слову, здесь не обойтись без поляризационных очков, которые нейтрализуют блики на поверхности воды – с ними намного легче осуществлять контроль проводки воблера. Мы тихо движемся вдоль берега и ищем подходящие места - затопленные стволы деревьев, всевозможные коряги, пни и подобный бурелом, в котором стопроцентно стоит щука, а чаще всего - несколько.

Наша задача - выманить хищницу из укрытия и заставить отреагировать на приманку. А крупный воблер-составник, медленно передвигаясь вперед, своим высоким телом создает такие мощные колебания, что щука, даже не очень активная, торпедой стартует из коряг на полметра-метр вертикально вверх и атакует приманку. Иногда просто бодает её закрытой пастью, иногда засекается, а после пары секунд бурных кульбитов сходит. Но чаще всё-таки попадается более решительная особь – обычно это рыбы покрупнее – и садится сразу на два тройника, надежно и без вариантов.

Бывает, щука выходит на первой же проводке, бывает - долго себя ничем не проявляет, но если набраться терпения и провести воблер по одной и той же траектории 5 - 10 раз, то это может решить дело. Очень часто щука атакует воблер сбоку, от береговой линии или откуда-то из-под коряг – весь фокус в том, что процесс проводки приманки и атака пятнистой прекрасно видны, словно на экране домашнего телевизора. И ты поневоле вздрагиваешь, когда рыба промахивается или просто нехотя бодает приманку – такие эмоции мало с чем сравнимы.

Как свести к минимуму риск зацепа воблера с двумя тройниками за ветки и прочую древесину

Весь фокус состоит в том, что мы должны не давать составнику опускаться ниже полуметра от поверхности, чтобы иметь возможность визуально контролировать от начала до конца весь процесс проводки. Теряя приманку из вида, мы многократно увеличиваем шанс повесить её на затаившейся, скажем, на метровой глубине коряге, не заметной нам под водой, а вот до полуметра всё видно просто прекрасно. Конечно, риск зацепиться всё равно остается, но это только добавляет адреналина и остроты ощущений.

Нужно быть постоянно начеку, т.к. поклевка щуки может последовать в самый неожиданный момент, и сразу после неё пытаться нахрапом тащить рыбу на берег. Доли секунды промедления после поклевки – и щука применит свой излюбленный прием: молниеносно нырнет вертикально вниз под корягу и зацепит за неё воблер или заведёт шнур. В лучшем случае мы потеряем щуку, в худшем – вместе с приманкой.

Такой конфуз оканчивается продолжительной операцией по спасению воблера, поэтому мы обязательно носим с собой отцеп надежной конструкции. Поскольку ловля ведется накоротке, то и расстояние до места зацепа обычно небольшое, а это позволяет спасать большинство попавших в подводную ловушку воблеров.

Железная хватка

Напоследок приведу один пример, который особенно ярко показывает, почему снасть при такой ловле должна быть очень надежной и с хорошим запасом мощности. На одной из рыбалок щука была какая-то вялая, и я пошёл вдоль берега поискать рыбку поактивнее, повыманивать её из-под коряжника. И вот я дошел до одного тупичка, буквально заваленного стволами упавших в воду деревьев. Забравшись на один толстенный ствол, уходящий в воду, я аккуратно забросил составник метров на десять вправо вдоль берега, где возле камыша лежало еще одно дерево.

Дав воблеру погрузиться сантиметров на тридцать, успел лишь пару раз пошевелить его, как на приманку яростно вылетела щука килограмма под три. Схватив воблер, она стала бешено крутиться с кучей брызг, наматывая на себя шнур, и с сумасшедшей силой рваться под ствол дерева. Я, зажав шпулю, силком пару раз развернул щуку и принялся водить её, утомляя, на коротком поводке – теперь нужно было придумать, как вытащить её.

Справа и слева берег оказался крутым и заросшим высоким камышом, да еще и перевитым какими-то лианами – тут дело явно швах, но слева стоял камыш чуть пониже и пореже. Значит, попробую принять щуку из воды там – вот тут и пригодилась мощность снасти: решаю перевалить рыбу через дерево и подвести к берегу слева от ствола. Со второй попытки у меня это получилось: удилищем поднимать щуку я не рискнул, поэтому взялся рукой за шнур, благо он у меня крепкий, и сделал попытку рывком выкинуть рыбу на берег.

Я уже почти что сделал это, но тут лопается шнур - и щука с дорогим моему сердцу воблером в пасти плюхается в воду, на секунду застывая в шоке на месте. Я мгновенно падаю на живот на ствол дерева и хватаю щуку мертвой хваткой за загривок – всё, воблер спасен! Теперь надо попытаться перевернуться на спину: это трудно исполнить, лежа на узком стволе со спиннингом в правой руке и щукой в левой. Я всё же делаю это, но тут же запутываюсь правой ногой в сплетении лиан – попытки освободиться длятся не меньше минуты. Заканчивается всё благополучно, а вот если бы удилище было не таким мощным, ничего б у меня не получилось и я не смог бы взять трофей.

Рыбалка среди стволов деревьев и в коряжнике на крупные воблеры очень зрелищна и азартна, к тому же и при плохом клеве можно поймать здесь крупную рыбу. Попробовать или нет – выбор каждого, но такой подход к ловле зубастой тоже имеет право на существование. А со временем появляются свои наработки, делающие такую экстремальную рыбалку максимально комфортной.