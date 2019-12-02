Первый лед: ожидание и реальность Виталий и Анастасия Волковы | 2 декабря 2019 г.

Есть в нашем семейном календаре один особый праздник, которого мы ждем с большим нетерпением. Этот праздник отличается от других значимых семейных дат и по форме, и по содержанию. Речь идет о первой рыбалке со льда. В чём же особенность этого праздника? Ну, в первую очередь, в том, что праздник этот рыбацкий и, значит, отмечать его нужно правильно – не за столом, а на покрытых первым льдом водоемах, доставая из-под прозрачной и непрочной еще ледовой корки первых рыбок.

Но есть еще одна особенность, которая особенно изводит любителей рыбалки со льда в последние годы – это непостоянство праздника, который, к сожалению (или к счастью) не имеет какой-то зафиксированной даты. Ведь недаром народная мудрость гласит, что ожидание праздника - лучше самого праздника. Но с этим трудно бывает согласиться, когда ожидание неприлично растягивается, и целыми неделями смотришь по утрам на столбик термометра за окном, который всё никак не хочет опускаться ниже нулевой отметки.

В последние годы в нашей Волгоградской области это непостоянство выражено особенно ярко: лед может встать уже в третьей декаде ноября, а может и после новогодних праздников. Впрочем, нам грех жаловаться, ведь южнее Волгограда - в Ростовской, скажем, области или Калмыкии - сезон ловли со льда намного короче.

Вот, сейчас подумалось, как странно: первая рыбалка по открытой воде весной не вызывает такую бурю положительных эмоций, как первый выход на лед. Наверное, оттого, что весной всё более-менее предсказуемо, и первые признаки прихода тепла дают о себе знать задолго до распаления льда.

Успеваешь морально настроиться и перестроиться с зимней на летнюю рыбалку. А вот праздник первого льда иногда приходит неожиданно: вроде бы еще вчера господствовала тихая слякотная осень, а сегодня уже дуют холодные ветра с северо-востока, быстро сковывая льдом еще парящие поверхности водоемов.

По моему рыболовному дневнику промежуток между крайней осенней рыбалкой по открытой воде и первым выходом на лед обычно составляет от 7 до 14 дней. А еще был в нашей с супругой практике случай, когда мы пришли рыбачить с живцовыми поплавочными удочками на пойменные озера - и оказалось, что все они покрыты льдом, причем такой толщины, что передвигаться удавалось вполне безопасно.

В поселке в это время температура была около нуля, и никаких признаков зимы еще не было. А вот в пойме, которая расположена ниже по уровню, оказалось немного холоднее, и небольшие озера быстро оделись льдом. Мы к такому повороту событий оказались не готовы, но хорошо, что захватили с собой топорик. Им мы рубили лунки и опускали в них поплавочные оснастки с живцом (фото 1). Рыбы в тот раз не поймали, но была пара холостых поклевок, и та необычная рыбалка нам запомнилась.

Наступал я в перволедок на белый молочный лед, хотя он был сантиметров 15 толщиной – это не помешало ему лопнуть под моей ногой, причем практически бесшумно, с этаким тихим предательским шорохом. Поэтому всё индивидуально. Вот я, к примеру (хотя пример я не самый лучший) выхожу на лед при его толщине в 5 см (фото 2), и мои 90 кг он выдерживает (фото 3). А вот супругу мою, хоть она и весит меньше на два десятка килограммов, на лед не загонишь, пока тот не нарастет до 10 см. В общем, безопасность определяется не столько толщиной льда, сколько благоразумием самого рыболова.

Даже достаточно толстый лед при ходьбе по нему издает громкий треск, иногда похожий на выстрелы. Можно только представить, как воспринимает эти звуки рыба, привыкшая к тишине. При передвижении по мелководью можно наблюдать, как при каждом шаге рыболова в стороны в ужасе разбегается мелкая рыбешка, стараясь найти себе укрытие. И так на треск льда реагирует мелочь, которая всегда смелее и безрассуднее, чем крупняк. Нетрудно предположить, что умудренные опытом особи будут в этот период еще осторожнее, и покинут опасное место еще до того, как рыболов к нему подойдет, громко хрустя на каждом шагу и распугивая всё на своем пути.

Еще один негативный фактор – это прозрачность первого льда, каковая после становления сохраняется до тех пор, пока ледовую корку не припорошит снегом. В солнечную погоду прозрачный ледовый панцирь становится своеобразной лупой, усиливая лучи света, поступающие под лед. По открытой воде этому препятствуют волны, которые сами рассеивают свет и к тому же поднимают со дна мутную взвесь, делающую воду менее прозрачной.

В предзимье же водоросли в водоемах отмирают, муть оседает на дно - и прозрачность воды близка к идеальной. А тут еще огромная «стеклянная лупа», накрывшая весь водоем. Какой уж тут клёв, если рыбы чувствуют себя при таком освещении, будто на операционном столе…

Чтобы праздник состоялся

Как видим, ожидание праздника первого льда зачастую оказывается лучше самого праздника. И с учетом перечисленных выше негативных факторов, воздействующих на рыбу, на активный клёв и тем более на жор по первому льду рассчитывать наивно. Тем не менее, коль уж посчастливилось выйти на лед в числе первых, хочется быть хоть с каким-то уловом. Потому что без поклевок праздник первого льда – совсем не праздник.

Спасаясь от громкого треска и яркого света, рыба пытается найти укрытие. Поэтому в первую очередь следует обратить внимание на участки водоемов со значительной глубиной и остатками растительности на дне. Грубо говоря, если в лунке дно просматривается, как на ладони, и нет никаких подводных укрытий, то и рыбу здесь не дождаться. Хорошо, если водоем имеет вытянутую форму, и один из его берегов защищен от яркого солнца тенью деревьев (фото 4). Именно под этим берегом в условиях приглушенного освещения и будет держаться рыба.

К примеру, в прошлом году мы открывали сезон на пойменных озерах с расчетом на окуня. Первое озеро, которое мы посетили, полностью освещалось солнцем, тени на нём не было, и рыба отказывалась клевать. Поймав за первый час ловли лишь пару окуньков-недомерков, мы переехали на соседний водоем, где изгиб береговой линии и частокол деревьев и кустарников обеспечивал тень на протяжении всего дня. Именно на этом локальном участке, где еще были торчащие изо льда коряжки, нам и удалось немного обрыбиться некрупным окунем. Причем немногочисленные рыболовы тоже разгадали место нахождения рыбы, а потому сидели достаточно плотно (фото 5).

О том, что затемненные участки льда привлекают рыбу, писали еще в академических справочниках о рыбалке. Их авторы предлагали различные способы затемнения участка ловли: кто-то советовал нарубить прибрежный тростник и разбросать его на льду, а один автор, помнится, даже предлагал расстилать на льду овчинный тулуп. Дескать, рыба, увидев сверху темное пятно, соберется под ним, а рыбаку на тулупе в свою очередь будет тепло и приятно сидеть.

Лично мне такие советы кажутся сомнительными. Рубить на берегу тростник и носить его на лед – это очень долго и хлопотно. Такие манипуляции связаны с постоянным передвижением, и, соответственно, с громким хрустом, который отпугнет рыбу далеко и надолго. К тому же не эстетично захламлять чистый первый лед охапками тростника.

Вариант с овчинным тулупом, который в современных условиях можно заменить любой плотной тканью, тоже сомнителен. Вряд ли рыба, увидев вдруг возникшее сверху темное пятно, сразу побежит под него прятаться. И до подхода сюда рыбьей стайки может пройти достаточно долгое время.

А вот на что действительно следует обращать внимание по первому льду – это на участки более темного, матового льда. Естественно, нужно помнить о потенциальной непрочности этих участков, и прежде, чем выйти на такой лед, его следует тщательно проверить – например, пешнёй. Такие участки возникают еще при замерзании льда, а не вдруг, как в случае с овчинным тулупом. Рыбы привыкают к ним и вполне могут здесь держаться. С этой же точки зрения вызывают интерес и пятна снега на льду, если тот успел выпасть сразу после замерзания водоема, а также участки, где лед замерз волнами (фото 6).

Передвижение на первом льду следует свести к минимуму. Во-первых, в целях безопасности, во-вторых, чтобы лед меньше трещал и пугал рыбу. Лучше двигаться не торопясь осторожными скользящими шагами.

Хороший клёв (а у некоторых рыб - и настоящий жор) действительно наблюдается в самом начале зимы, но связывать его напрямую со становлением ледового покрова нельзя. Следовательно, нет смысла выходить на разбегающийся трещинами и прогибающийся под ногами первый лед, рискую жизнью. Больших уловов всё равно не случится, а вот перспектива принять холодную ванну вполне реальна. После становления льда должно пройти полторы-две недели, чтобы рыбы адаптировались к новым условиям обитания и перестроились на зимний лад. К этому времени и толщина льда успевает подрасти, а в идеале его еще и снегом припорошит. Но называть этот период перволедьем в строгом смысле уже нельзя.

Если уж браться за терминологию, то правильнее поделить начало ледового сезона на два периода. Сначала – период первого льда, когда ледовый покров только намерз и условия рыбалки во многом экстремальны. А последующий период раннего, или молодого льда, когда лед уже достаточно прочен и безопасен для рыболова, а рыбы уже не так пугливы и готовы радовать активным клёвом.

А большие уловы никуда не денутся – вся зима еще впереди! Главное – не забывать об элементарных правилах безопасности. Пешня позволит адекватно оценить прочность и толщину коварного льда.

«Спасалки» на шее или хотя бы нож в кармане – мелочь, но хуже будет, если этой мелочи не окажется под рукой в нужный момент. Да и обычная прочная палка, прихваченная с берега при выходе на лед, позволит удержаться на плаву и не уйти в полынью с головой. Также при выходе на первый лед мы с супругой взяли за правило надевать под куртки спасательные жилеты (фото 7): пусть они немного стесняют движения, но зато придают уверенности, да и теплее с ними.

Удачи на покрытых льдом водоемах и будьте осторожны!