Адреналин подледного лова на озерах Мурмана Геннадий Шеляг | 4 декабря 2019 г.

Я не раз слышал, и даже от опытных рыбаков, что ловля подледная не такая интересная, как по открытой воде. Нет, дескать, того адреналина от вываживания трофеев, нету отчаянных «свечей», бурлящей воды от сражающейся за свою свободу рыбы.

Но лично я с этим не согласен, а в качестве аргумента расскажу о подледном лове кумжи в озерах Мурманской области. Уж тут-то экстрима хватает, как говорится, за глаза и за уши, а иногда даже зашкаливает! Когда перед глазами у меня встают картинки таких рыбалок, я вспоминаю не только радости побед, но и горечи поражений - трясущиеся руки после обидных сходов, беспомощность в борьбе с крупной рыбой на очень деликатную снасть…

Снегоход в заснеженной тундре: плюсы и минусы

Начинается экстрим еще тогда, когда добираешься до мест ловли на снегоходе - многие думают, что на нём проще доехать до отдаленных участков, где рыболовный прессинг не такой большой. Только вот не следует забывать, что любая техника способна выходить из строя. А оказаться с заглохшим снегоходом в заснеженной тундре за пару сотен километров от ближайшего населенного пункта – то еще удовольствие. Поэтому для путешествий на снегоходах на большие расстояния существует особая система безопасности, которая включает в себя много пунктов.

Например, в такие поездки никогда нельзя отправляться одному и на одной единице техники. Кроме того, с вами обязательно должны быть лыжи, палатка, примус и запасной комплект теплой одежды. Никогда нельзя отправляться в незнакомые места, полагаясь только на карту и GPS-навигатор. Тут важно, чтобы кто-то из вашей компании знал дорогу и места ловли, на которые вы собираетесь. Заснеженная тундра Кольского полуострова таит в себе множество опасностей, хотя на вид, особенно при солнечной погоде, она выглядит как безмятежная пустыня. О чём это я? А вот узнайте.

Русла рек – это плохая дорога

Толщина снежных наносов в некоторых местах - 3 – 4 м. Скальные места изобилуют скрытыми обрывами, в которые легко угодить на скорости. Особенную опасность представляют порожистые участки рек и ручьев. Эти места не покрываются толстым слоем льда, как гладкая поверхность озер. Тут образуются довольно тонкие ледяные коробки, внутри которых течет вода. Сверху они припорашиваются слоем снега.

Провалиться вместе со снегоходом под лед в этаком месте с сильным течением – это очень большой риск для жизни. Поэтому использовать русла рек как дорогу к вашим заветным озерам нельзя ни в коем случае.

Походы на лыжах – это здоровье

Широкие лыжи – вот самый надежный и безопасный способ добраться от автомобильных дорог до кумжевых озер. Вообще, таких озер вдоль дорог Мурманск – Никель, Мурманск – Дальние Зеленцы, Мурманск – Верхнетуломский, Мурманск – Кандалакша - довольно много. Некоторые из них расположены прямо рядом с дорогами. До иных же нужно будет пройти 5 – 10 км. Лично мне приходилось ходить с довольно увесистым рюкзаком по 15 – 20 км в один конец.

Конечно, я тогда был значительно моложе, но чувствовал себя после таких походов замечательно - и состояние здоровья всегда радовало. В любом случае, ловля кумжи стоила того, чтобы приложить определенные усилия.

Бесклевье во время полярной ночи

Подледный лов кумжи можно условно разделить на несколько временных промежутков. Начну с лова по первому льду, который начинается в начале ноября и идёт до середины декабря. Это время, когда характер рыбалки не очень-то непредсказуем. Трудновато правильно определить правильные места ловли. В такое время случается отловиться хорошо, а можно остаться и вовсе без поклевок. С середины декабря до середины января во время полярной ночи ловить удается, но продолжительность светлого времени суток чересчур невелика, а клёв чаще всего неактивный.

Основной период ловли

Вот с конца января кумжа начинает активно питаться подо льдом - и тогда в полной мере начинается зимний период её ловли, который продолжается до начала апреля. Основной лов происходит на глубине 1,5 – 6 м. Чаще всего такие места находятся недалеко от берега - там, где глубина постепенно увеличивается по направлению к середине озера. А иногда клёвые участки расположены на так называемых банках на значительном расстоянии от берега.

Кумжу можно искать на больших глубинах, но это очень рискованное и зачастую неблагодарное занятие - можно и совсем остаться без поклевок. Рациональнее всего сверлить лунки от берега по направлению к середине озера на расстоянии 4 – 6 м друг от друга и обходить их с рабочей проверенной снастью.

Не ждите ночного клёва

Можно выставить несколько удочек - и потом переходить от одной к другой, задерживаясь там, где случилось наибольшее количество поклевок. При этом удочки обязательно надо снабжать так называемыми противоугонными спицами. Кумжа - большой любитель похищать наши снасти. Для того чтобы видеть поклевки на дальних от вас лунках, удильники рекомендуется окрашивать в яркий или черный цвет.

Я специально проводил много экспериментов и опытным путем установил, что наиболее заметный на снегу цвет – это черный. Никогда не следует на местах, где много поклевок, сверлить много лунок, особенно если глубина меньше трех метров. В солнечную погоду все лунки лучше затемнять. Клёв чаще бывает с периодической активностью. В течение получаса могут быть поклевки одновременно на нескольких лунках, потом наступает затишье, а через час всё может повториться.

По моему многолетнему опыту ловли могу сказать, что в первой половине дня с девяти утра до часу дня поклевок происходит намного больше, чем с полудня до наступления темноты. Стабильного ночного клёва кумжи не отмечал еще никто. Правда, кое-что попадается на удочки, оставленные на ночь на самолов.

Ловля у промоин

В весенний период ловли кумжи (с начала апреля до начала мая), когда лед начинает сходить с озер, тактика ловли резко меняется. Особенно тогда, когда появляются «ледорезки» - личинки веснянки, самого раннего насекомого, пробуждающегося после долгой полярной зимы. Этими личинками питаются не только рыбы, но и птицы, которые специально слетаются на лед на пиршество. В это время кумжу следует искать не только у дна, а и вполводы, и непосредственно подо льдом.

Места ловли следует перемещать ближе к впадающим и вытекающим из озер рекам и ручьям. С начала мая очень эффективно ловить у промоин (не забывая при этом про личную безопасность). Основной наживкой для ловли кумжи в любое время подледного лова являются средние по размеру неокрашенные опарыши. Кроме этого кумжу ловят на навозного червя, мясо креветки, живого гольяна.

Будьте неординарными

Поскольку героиня моей статьи непредсказуема, коварна и порой застает врасплох, для успешной её ловли нужно применять тоже неординарные методы ловли. Это касается и компоновки снасти, и тактики игры приманками, и выбора мест, и вашего поведения на льду. Снасть для ловли кумжи должна совмещать универсальность, деликатность и в то же время прочность. Толщина лески на оснастках в зависимости от ситуации может быть 0,17 – 0,22 мм. Иногда – по ситуации - ставят более тонкую или более толстую леску.

В идеале удильник должен быть снабжен хорошей катушкой и качественным гибким шестиком, хорошо амортизирующим рывки рыбы во время вываживания. Все узловые соединения оснастки необходимо предварительно хорошо проверить. Узлы привязки подблестков, мормышек, карабинов, вертлюжков должны быть гладкими, не резать леску и не уменьшать её разрывную нагрузку. Используются крючки №№ 6 – 10 с коротким цевьем из средней по толщине проволоки, желательно - черного или серого цветов. Крючки на мормышках - такого же качества и размера, сами же мормышки размером 1 – 2,5 см массой 0,3 – 2 г, они могут быть самыми разнообразными по форме и цвету.

Цепочка вместо поводка

Существует много разнообразных оснасток для кумжи. Они могут включать как одну мормышку, так и мормышку с дополнительным крючком на основной леске выше неё. Очень популярной является ловля с небольшим (3 – 5 см) подблестком, к которому привязан поводок длиной 10 – 15 см с крючком. Вместо лесочного поводка крючок к подблестку нередко крепится с помощью мелкой серебристой цепочки, которая является дополнительно соблазняющим элементом оснастки во время игры.

Некоторые рыбаки используют по несколько крючков и мормышек на своих оснастках, но это очень мешает при вываживании крупной кумжи - всё это хозяйство цепляется за края лунки и способствует обрыву леску.

Запас прочности не поможет

«А где же адреналин, о котором говорит название статьи?» - спросит читатель. Отломанные крючки, оборванная леска, сумасшедшие рывки после подсечки, заставляющие тебя буквально впечататься в лунку. Всё это я много раз испытал за годы своей рыболовной практики. Никогда не знаешь, где и когда клюнет крупная рыба. И случается это чаще тогда, когда меньше всего этого ожидаешь. Устав от обидных неудач, я нередко использовал снасти более мощные с крепкими и крючками и толстой леской, а результатом становились нулевые рыбалки. Кумжа не терпит грубых снастей!

Лучшие качества рыбака

Я не раз слышал от своих товарищей об обрывах, при которых якобы не было шансов. «Кумжа как рванула, как пошла своим ходом - остановить просто невозможно!» - говорили они порой. Я не всегда верю таким заявлениям. Да, действительно бывает, что рыбак бессилен. Но перед тем как сдаться и согласиться на обрыв, нужно сделать всё возможное, чтобы остановить рыбу. Для этого нужно использовать не только амортизацию шестика и фрикцион катушки, но и мгновенную реакцию, выдержку и хладнокровие. Никогда не следует торопиться и форсировать события. Рыба чаще всего утомляет себя сама, вам нужно лишь контролировать этот процесс, сохраняя монотонную нагрузку на леску, сколько бы времени на это не потребовалось.

Намного проще завести крупную кумжу в лунку, если толщина льда более полуметра. А при толщине льда в 10 см и чуть больше нужно её изрядно измотать длительным вываживанием. И еще одно: если лунку засыпать снегом или накрыть сверху чем-нибудь, что не даст свету проникать внутрь, уговорить пятнистую красавицу зайти в неё будет проще. После этого рыба сама движется по лунке вверх. Поднявшуюся к поверхности воды крупную кумжу обязательно нужно перехватить рукой за голову. А еще лучше, если рядом с вами верные друзья и товарищи по увлечению. Они обязательно откликнутся на призыв о помощи, помогут и разделят с вами сладостные и волнительные минуты борьбы с крупной рыбой.