Наблюдения и опыт Алексей Фалалеев | 6 декабря 2019 г.

Многолетний опыт применения жерлиц на льду позволил мне собрать и обобщить знания, позволяющие раз за разом возвращаться практически с любого водоема если не с богатой, то, по крайней мере, с достойной добычей. Не буду утверждать, что ловлю зимой исключительно на жерлицы, но уж точно считаю этот способ живцовой рыбалки одним из самых занимательных.

И в этом материале хочу обсудить такие важные моменты, как точки установки жерлиц на водоеме в зависимости от времени ловли и влияние погодных факторов на активность хищниц. Ну и сделаю акцент на несколько хитростей, которые я всегда учитываю, когда выхожу на свой живцовый промысел.

Загадки неизвестного водоема

Даже опытный жерличник, бывает, теряется на новом водоеме и не сразу определяется с местом установки своих снастей. Что уж говорить про тех, которые только осваивают данный способ ловли, да еще и едут на водоем впервые. Оказавшись в первый раз на водоеме, нужно осмотреться и понять, где лучше всего стоит попробовать установить ваши живцовые снасти.

Если нет эхолота или глубиномера и вам трудно понять подводную картину, то оглядитесь по сторонам. Любое изменение прибрежного рельефа, будь то залив или, наоборот, часть суши, вклинивающаяся в водоем – это априори интересные места для поиска рыбы. Упавшее в воду дерево – почему не попробовать проверить его на наличие хищниц? Практически любой стоячий водоем имеет водную подпитку, как в виде впадающей речушки, так и небольших ручьев или родников, которые можно обнаружить даже в самую снежную зиму. Это даже не потенциальные - это реальные места, где крутится рыба, в том числе и хищная. Поэтому смотрите, будьте наблюдательны, пробуйте.

Да, это так, но что если водоем, куда вы прибыли на рыбалку, большой - и прибрежная кромка не сможет вам ничего сказать, поскольку вы ушли от неё на значительное расстояние? Перед вами ровная гладь льда, покрытого толстым слоем снега. Что тогда? Опять же осмотритесь. Возможно, тут рыбачили накануне - и оставили некоторые подсказки. Ряды лунок, замороженный живец на льду, отпечатки от снастей, вытащенные пучки подводной растительности, капли крови от пойманной рыбы (они могут появиться, если попавшаяся хищница травмировалась крючком) – всё это сможет наглядно подсказать, где и как лучше установить ваши снасти.

Но опять же, это тот случай, когда вы получили подсказку. А вот если нет следов пребывания жерличников, то тогда только поиск. Искать, искать и еще раз искать. Как рыболов рыбачит в известном ему месте, как он расставляет свои жерлицы? В линию, в две линии, углом, «коробочкой», «звездой», хаотично, но при всем при этом он обычно располагает свои снасти достаточно компактно - так, чтобы они были, скажем так, в одном месте, их можно было бы эффективно контролировать и своевременно реагировать на поклевки.

Как рыбачу я в абсолютно новом месте? Я стараюсь найти рыбу, расставляя свои жерлицы по одной-две штуки в разных местах водоема, слежу за ними и определяю, в какой из точек есть какая-то активность хищницы. А уже после определения с картиной клёва, я переношу несработавшие жерлицы, усиливая ими перспективное место. Ну а если жерлицы молчат повсеместно, то я раз за разом переношу их, открывая для себя всё новые и новые перспективы.

Обычно достаточно получаса времени, чтобы понять место. Со стороны это может показаться слишком трудозатратным, но, поверьте, такой способ оправдывает себя, выражаясь в итоге в штуках и килограммах пойманной рыбы. Когда интересное место найдено, я, повторюсь, усиливаю его остальными жерлицами, но при этом пару-тройку снастей выношу от него - в перспективе, что и они смогут «выстрелить».

Время ловли. Перволедок

Теперь несколько строк о времени ловли на жерлицы со льда, и тут я не имею в виду время в течение дня, а говорю о том, где нужно искать рыбу в тот период, когда водоемы покрыты ледовым панцирем. Условно зимнюю рыбалку можно разделить на перволедок, глухозимье и последний лед. Первый лед – это не только праздник для истосковавшейся души, но и время оживления пищевой деятельности рыбы, в том числе и хищной. Щука активно перемещается по водоему в поисках пищи, поэтому по перволедку она ловится повсеместно.

Оговорюсь, что про поиск перспективных мест мы не забываем и тут, но наткнуться на активного хищника можно везде, в том числе и на мелководных участках водоема, где рыба бойко ловилась и по открытой воде. Да, хорошо на рыбу влияет и погода, и об этом я скажу чуть позже, но в целом поймать щуку на жерлицы проще по первому льду, чем в период глухозимья.

Как-то закрепить перволедок во временные рамки вряд ли получится, особенно учитывая то, что в разных регионах лед встает по-разному, но для себя я прикидываю так, что до Нового года – это еще перволедок. Бывают, конечно, у нас суровые зимы, когда в декабре жизнь на водоемах замирает, но в целом период глухозимья мы считаем тогда, когда январские холода всецело приходят к нам в область.

Глухозимье

Как только встает лед, в воду резко ограничивается поступление кислорода из воздуха. И если в первое время его недостаток ощущается рыбой не так сильно, то с наступлением периода отмирания и гниения подводной растительности последствия нехватки кислорода выглядят всё более удручающе.

Рыба становится менее активной и старается оказаться ближе к естественным родникам или впадающим речкам и ручьям, которые несут в себе насыщенную кислородом воду. Поэтому в тот период, когда, как говорится, лед по ручку бура, а вода из лунок начинает пахнуть, опытные жерличники стараются расставлять свои снасти в непосредственной близости к впадающим в водоем ручьям или держаться вдоль русла этих ручьев и речек.

Разумеется, это не означает, что вся рыба сходится в эти точки кислородной подпитки. Нет, естественно, она всё еще держится своих привычных укрытий и ареалов, но в целом вектор направления её движения, как я сказал, направлен на более свежую воду.

Мне, например, в это время очень нравится нащупывать русло впадающих речушек. Как правило, верховья озер и прудов бывают мелководными и заросшими водной растительностью - и рыболов, несколько раз наткнувшись на травяные очаги, бросает это дело и смещается ближе к середине на более глубоководный участок водоема. Да, иногда бывает полезным поискать в глухозимье рыбу на глубине с чистым от травы дном, но мне в большинстве случаев нравится найти в этом травяном царстве мелководного верховья ниточку русла, на котором я и устанавливаю жерлицы. Это бывает непросто, но зато оправдано с точки зрения результата.

Скажем, вы видите (или знаете), что да, вон там впадает речка или ручей. Подходить туда вплотную бывает небезопасно даже в самый лютый мороз, т.к. движущаяся подо льдом вода может подтачивать его снизу. Поэтому отступаем некоторое расстояние, метров десять-пятнадцать, и начинаем искать русло. Вытащенная на лед растительность не должна расстраивать вас. Отходим вправо, пробуем переместиться влево.

Вот лунка уже чистая, без травы. Отлично! Делаем пару контрольных лунок слева и справа от неё и, определившись с примерной шириной русла, идем лунками вдоль по нему, стараясь его не потерять. По большому счету можно пробовать ставить жерлицы и в траве, надеясь на активную хищницу. Но нужно отдавать себе отчет, что, во-первых, в траве живец меньше проживет или сделается менее бодрым в силу естественных процессов гниения этой травы. А во-вторых, этот же живец может спрятаться за траву и стать незаметным для щуки.

То ли дело русло в этом травяном ковре. Живец чувствует себя хорошо, т.к. вода здесь относительно свежая и насыщенная кислородом. Ну и хищница жертву, находящуюся на отрытой воде, лучше видит и может атаковать как раз из травяного укрытия. Участки русла без травы очень ценные в плане жерличной ловли, поэтому я зачастую максимально концентрирую на них количество своих снастей.

Последний лед

В марте, обычно во второй половине месяца, когда становится всё теплее, начинается активное таяние снега и льда. Лед, как бы это сказать, поднимается - и под него устремляется свежая вода от тающего снежного покрова. Вот в этот период происходит активизация всего подводного царства. Этим, естественно, пользуются и рыболовы. Жерличники в этот период, даже разбредаясь по водоему со своими снастями, имеют примерно одинаковые шансы на хороший улов.

Вспоминая недавнее глухозимье, можно, конечно, ориентироваться на места впадения ручьев, но, по большому счету, рыбу нужно ловить уже по всей акватории водоема. Да, гниющая подводная растительность еще поддушивает воду, но свежая приток от весенней потайки успешно борется с этим неблагоприятным фактором, активизируя своим движением жизнь подо льдом. Поэтому по последнему льду, как и в период перволедка, можно успешно экспериментировать с местами расстановки своих жерлиц.

Немаловажный момент в этот период ловли – использование не очень крупного живца, т.к. отяжеленная икрой и молоками щука предпочитает хватать мелкую, а значит - более доступную рыбешку.

Погода и клёв

В рыболовной периодике вопросу влияния погодных условий на клёв рыбы уделяется много внимания. Считается, что лучшим для ловли хищной рыбы на жерлицы будет пасмурный денек с умеренным морозом и, желательно, небольшим снегом. Кто-то ратует за юго-восточный и восточный ветер - и все, в большинстве своем, против ловли при северном ветре.

Довольно распространено суждение, что при низком давлении рыбу нужно искать в верхних слоях воды, а при высоком – у дна или вполводы. Как говорится, давление вверх – рыба вниз, и наоборот. Ну и вообще, при резких скачках давления на водоеме просто нечего делать… Да, я соглашусь с этим всем, но от себя бы хотел добавить вот что. Рыба может неплохо клевать и в мороз, и при неблагоприятном давлении, и при «не рыбном» ветре, но только в том случае, когда этот природный фактор устоялся, т.е. держится хотя бы 2 - 3 дня - и к нему, к этому фактору, рыба привыкает, адаптируется что ли.

У меня случались шикарные жерличные рыбалки в хороший мороз, но при этом этот такой мороз стоял несколько дней. Были неплохие результаты при низком и высоком атмосферном давлении, но это было не в момент скачка этого давления, а через пару-тройку дней после него. И я вернее половлю при «плохом» ветре, чем поеду на водоем, так сказать, на резкий перелом в погоде, когда, скажем, с утра вас сдувает сильным южным ветром и засыпает хлопьями снега, а к обеду погода успокаивается и прямо чувствуется, как мороз крепчает и показывает свой характер.

Маленькие хитрости

Каких-то хитростей, интересных наблюдений и, если хотите, жерличных лайфхаков можно привести великое множество. Они выявляются в ходе многочисленных рыбалок, и их количество увеличивается раз от раза. Можно посвятить лайфхакам несколько отдельных статей, но в этом своём материале я стараюсь давать их дозировано, разбавляя основной текст.

Сегодня я хотел бы обсудить вот что. Чем занят рыболов-жерличник в период, когда его снасти молчат? В привычном для нас варианте - это томительное созерцание расставленных жерлиц с периодическими проверками состояния живцов. Я в такие минуты времени зря не теряю – беру в руки удочку с блесной или балансиром и начинаю активно искать рыбу, но делаю это не абы как и абы где, а в непосредственной близости к группам своих жерлиц.

Еще лучше – рыбачить посреди этих жерлиц в заранее подготовленных лунках, которые я заблаговременно бурю еще тогда, когда расставляю снасти. Расчет тут довольно простой и правильный – активной игрой приманки мы привлекаем внимание хищника и, если даже щука не решится броситься на балансир, она вполне может обратить внимание на живца.

С этой же точки зрения можно рыбачить вблизи своих жерлиц и на мормышку. Во-первых, таким образом можно пополнить количество живца, а, во-вторых, крутящаяся в одном месте мелочевка рано или поздно привлечёт щуку или другую хищную рыбу.

Или вот такой интересный опыт. Сколько раз бывало, что на жерлицу случается несколько поклевок подряд, но рыба не засекается. По мелким порезам на теле живца мы понимаем, что им интересуется небольшая щучка. Ну что ж, очень полезным бывает прямо в этой лунке, где у нас стояла эта жерлица, попробовать половить блесной или балансиром. Пусть жерличный живец посидит в ведре, пока вы машете в лунке искусственной приманкой. Бывали случаи, когда зубастая хищница практически сразу реагировала на блесну и попадалась. Одним словом, на жерличной рыбалке время попусту терять не стоит.

И еще чтобы не терять время на рыбалке, я приспособился в последнее время чистить рыбу непосредственно на льду. Я не потрошу её, чтобы не оставлять за собой слишком непривлекательные останки, но очищаю от чешуи уже уснувшую рыбу, чтобы дома при чистке разлетающаяся чешуя не пачкала кухню. И в какой-то момент в голову пришла мысль: а почему бы не споласкивать скребок в воде лунки, в которой установлена жерлица? Щука – конечно, не акула, чтобы за пять километров каплю крови чувствовать, но ведь тоже хищник. Я слышал про рыболовов, которые нарочно делают порезы на теле живца при установке жерлицы, тем самым, якобы, стараясь привлечь внимание зубастой.

Сам я так никогда не поступлю, т.к. всегда по итогу рыбалки, несмотря на её результат, выпускаю всех живцов, но к вопросу добавления почищенной чешуи в месте установки снасти я подошел с интересом. На данный момент не могу точно сказать, влияет ли это напрямую на клёв рыбы, т.к. точной хронологии выявить не удалось, но некоторые успехи всё же были. Возможно, они оказались случайными, но они были.

И в завершение этого материала отмечу, что жерличная ловля – это целая дисциплина, в какой-то степени рыболовная наука, равно как и любой другой способ ловли рыбы, которой нужно и можно учиться. И очень здорово, что есть такой журнал, как «Спортивное рыболовство», которые дает возможность поделиться собственным рыболовным опытом и наблюдениями, нюансами и хитростями, которые, надеюсь, покажутся интересными и будут полезными коллегам-рыболовам.