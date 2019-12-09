Время ловить на балансир Алексей Коломиец | 9 декабря 2019 г.

Готовясь к зимнему сезону, я перебирал приманки, а когда открыл коробку с балансирами - вдруг задумался. По каким таким причинам мне приходится их брать вместо «безмотылки» на водоем? И существуют ли какие-нибудь секреты ловли балансирами, которыми я владею? Воспоминания взъерошили память со страшной силой, особенно когда я погрузился в архив фотографий, дабы придать мыслям зимнюю свежесть.

Балансир и окунь

К этим двум словам я бы мог добавить третье - перволедок. Но не делаю этого специально. Моя практика показывает, что попытки ловить окуня на только что схватившемся водоеме не приводят к хорошим результатам. Причин, я думаю, две. Первая – прозрачный лед. На пойменных водоемах, где лед встает быстрее всего из-за геофизических особенностей Прикаспийской низменности*, первый лед можно сравнить со стеклом. Иногда, если нет трещин, даже страшно по нему ходить – не знаешь, какой он толщины.

Потом, через пару недель, или намерзнет новый лед из воды, выплеснувшейся из набуренных лунок, или снежком присыплет – уже рыба не так пугается рыболова. Да и сам лед становится крепче и под ним становится заметно тише. Вторая причина – чисто теоретическая. Когда-то давно, еще юношей, я вычитал в одном рыболовном альманахе, что при нарождении льда какие-то водяные насекомые некоторое время кучкуются непосредственно под ним.

Если есть доля правды в этом предположении, то, скорее всего, окуню легче лакомиться как раз там, чем гонять малька на глубине. И не раз я ловил окуней прямо подо льдом, что придало некоторую солидность этой теории.

Самые памятные окуневые рыбалки с балансирами происходили, конечно же, на водохранилище. В пойме отхватить полосатого красавца под кило, наверное, можно, но лично мне такие не попадались. А весь крупняк живет либо на реках, либо в волжских или ахтубинских затонах, либо на просторах водохранилищ. Благо их в нашей области аж пять штук. Но на Большой воде по тонкому льду гулять я не рискую. Игра не стоит свеч. Уж лучше с «Отводным поводком» побродить по протокам и речкам – окуней больше наловишь. Но когда лед дорастает до 10 - 15 см – вот тут во мне просыпается балансирщик.

Мои секреты (которые, правда, все знают)

Первый мой секрет – я считаю, что балансир призван собирать активную рыбу. Когда окунь охотится, достаточно просто найти место его промысла и горизонт. Дальше всё просто. Опустил, подергал приманкой так, подергал эдак – пошел дальше.

Если окунь есть, он выдаст себя характерным постукиванием или сразу приятной тяжестью повиснет. Именно за это я люблю ловлю на балансир, которая сродни джигу. Поклевка на паузе, причем достаточно злая – дает именно то радостное ощущение, позволяющее вырабатывать адреналин. Было время, когда я балансирам своих товарищей противопоставлял «безмотылку» («Козы», «Черти»).

Скажу честно, активного окуня друзья налавливали поболее моего. Но вот когда окунь по каким-то причинам вредничал – а вредничал он у всех балансирщиков - мне не раз удавалось брать реванш в негласном соревновании «кто больше поймает». Конечно же, фанаты ловли на балансиры владеют различными приёмами игры, которые заставляют пассивного окуня таки клевать. Но лично я не представляю, как можно добиться медленного проплыва балансира. Зато я соображаю, как фазу успокоения можно изменить с помощью той или иной зимней блесны.

Мне и «мертвого» окуня удавалось расшевелить мормышкой. Однажды я это делал, заглядывая в лунку и наблюдая за поведением крупных окуней, которые медленно подплывали к мормышке, разглядывали её на расстоянии каких-то сантиметров, но потом снова удалялись, причем пятясь назад. Но это совсем другая история. Сейчас у меня перед глазами балансиры, и речь идет о них.

Еще один «лютый секрет», который все знают – это ловля вполводы. Конечно же, вполводы – это условность. Подразумевается, что необходимо найти рабочий горизонт, где окунь плавает и ловится. Однажды мы всю рыбалку искали полосатого на заведомо окуневом плёсе. И только под самый занавес обнаружили окуня буквально в те самые вполводы: средняя глубина была 4 м, я с «безмотылкой» ловил как раз примерно на двух метрах (рука с удильником была над головой) - и именно в этом горизонте случились все поклевки крупного окуня.

Мой товарищ также разгадал эту загадку, когда неожиданно окунь съедал тонущий балансир. Мы специально остались ровно на час, подмотали два метра лески и прошлись по старым лункам. Он с балансиром, я - с крупным «Чёртом». Результат нас удивил. Старые лунки, которые молчали весь день, вдруг стали одаривать нас отличными окунями. Ну а по поводу сарказма, что этот секрет все знают – хорошо, поправлюсь, этот секрет должен знать каждый окунятник.

Я видел видеоролик, как ловят со льда окуня на Рыбинском водохранилище. Это методичное пролавливание нескольких горизонтов, причем имеет значение направление смены уровня ловли - сверху вниз или наоборот. Но водоемы-то все разные - и окунь себя ведет по-разному. Особенно если сравнивать водоемы средней полосы России и южных широт.

Есть еще одно направление, куда мои балансиры едут без всяких оговорок – дельта Волги ниже Астрахани. Это место, где несколько лет подряд я экспериментировал с крупными «Чертями», разного вида «Отводниками» и, разумеется, разловил кучу балансиров. Но это не всё. Ниже Астрахани – место, где проверяется на вшивость ваша снасть в целом. Удильник, кивок, леска.

Кстати о кивках. Я для себя еще не решил, нужен мне кивок на окуневой удочке или нет. Точнее – так: кивок из короткой пружинки хоть у меня и стоит, но нужен он или нет – я не знаю. Иногда происходят такие осторожные касания, которые рукой я не ощущаю совсем, но глазами вздрагивание кивка вижу.

Еще, как мне кажется, кивок нужен при использовании скользящего двойника с кембриком, который свободно бегает по леске выше балансира. Когда окунь атакует и аккуратно берёт губами скачущую легкую обманку, трудно это определить с помощью хлыстика, а кивок хоть как-то, но покажет торможение или осторожный стук по основной леске.

Балансир и щука

Для меня ловля щуки на балансиры всегда происходит факультативно. Чаще всего это случается либо на глубоких ериках Волго-Ахтубинской поймы, либо на специальных астраханских рыбалках. Именно Астрахань меня научила ставить поводки, потому как в низовьях по первому льду без них страшно что-либо опускать под лед. Главное, чтобы он был мягким. Сперва это было что-то кевлавровое или флуорокарбоновое.

Я использовал и обыкновенную струну, даже «Чертей» своих оснастил стальными поводками. Но со временем обзавелся мягкими, тонкими, но крепкими титановыми поводками - и уже ничего не боюсь. В прошлом сезоне один мой товарищ буквально взвыл после четвертого откушенного балансира. Ругался на некачественный или слишком тонкий флуорокарбон. А с моим титановым поводком для ультралайта он мстил щукам остаток дня - и вернул мне его в целости и сохранности.

Все остальные факультативные случаи ловли – это обыкновенный настрой. Вот, скажем, решили поехать половить на балансиры – я и ловлю. Хотя нет, такие рыбалки я отношу скорее к разведывательным.

Если щука ловится, я бы лучше ставил жерлицы, чем балансир. У меня сразу мысли в плане отсечения мелочи с помощью более крупного живца. И вовсе не надо заморачиваться на предмет игры приманкой. Пассивно, активно… Лучше поменять живца на другой вид или насадить его иначе. Но к ловле жерлицами нужно заранее иметь живца. Хотя на Канозере на Кольском, например, мне щуку удалось поймать исключительно на мертвого живца. Живые живцы, извините за тавтологию, соблазняли только окуней. Впрочем, как и балансиры. Однако есть еще два условия, толкающие меня на ловлю щуку балансирами.

С первым – всё просто. Это мороз, который сводит на нет все прелести жерличной ловли. Со снегом у нас, как я уже не раз жаловался, всегда проблемы. Лунки обмерзают очень быстро. Постоянно ходить по лункам и освежать их пешней – это уже не рыбалка. Куда проще точно так же ходить по водоему и ловить на балансир.

Второе условие я бы назвал скорее нюансом. С появлением коротких зимних звонких удочек и современных зимних катушек – мы начали получать значительно больше эстетического удовольствия, вываживая щуку из лунки с помощью упругого хлыста. Вот так я элегантно подошел к разделу под девизом «матчасть».

Зимние удильники, зимние катушки

Вот уже два года, как я ловлю удилищем Team Dubna Vib special 67HH. Оно появилось в результате развития темы ловли зимой на вибы, но ведь балансирную рыбалку никто не отменял! Чуткий бланк отлично фиксирует осторожные подбросы приманки при контакте с рыбой, а уж тем более чёткие поклевки.

В этом сезоне я планирую обзавестись еще удильником Stinger ForceAge Ice 70MH - для полноты ощущений, так сказать. Дело в том, что на сегодняшний момент мы с товарищами расходимся во взглядах на жесткость зимних бланков. Одни утверждают, что жесткими ловить плохо из-за отсутствия возможности плавно играть приманкой. А по мне – чем жестче, тем лучше. Я прекрасно понимаю, что твичинговать джиговым спиннингом неудобно, но в зимней ловле пока не вижу разницы, особенно на большой глубине. А вот просечь судака жестким бланком гораздо легче, как мне кажется. Думаю, обязательно вернусь к этой теме, и в следующем сезоне дам уже более полную оценку указанным удочкам.

С зимними катушками тоже не всё однозначно. Очень многие у нас ловят с катушками Stinger Arctic Char. Они выполнены из морозостойкого немецкого поликарбоната, имеют хороший дисковый фрикцион и вполне компактны для зимней ловли. Но длинные удильники и возможность вываживать рыбу, как говорится, в полный рост предполагает использование катушек типа ForceAge NS 65. Это новинка у торговой марки Stinger, и мне хочется проверить её в деле, сравнив с американской катушкой 13 Fishing Betty Free Fall Ghost, на которую ловлю сейчас.

Вообще, когда я работал в рыболовном магазине, через мои руки прошло много различных катушек. Крутил в руках модели Lucky John и Team Dubna Ice Game, тоже заслуживают внимания. Однако ForceAge NS 65 мне как-то больше понравилась и по качеству исполнения, и по цене.

Есть у меня еще маленькая зимняя «безынерционка» Penn Battle II 1000, просто неубиваемая катушка, но ею я пользуюсь редко. Чаще всего в оттепель или при нулевой температуре. Сейчас и вовсе забыл, поскольку все её функции (фрикцион и сброс) есть у вышеупомянутых катушек.

Балансир и судак

Долгое время я даже не пытался ловить судака на балансир. Обходился другими приманками. Мормышка с мальком, блесна или большой «Чёрт». Но до меня то и дело доходили сведения, что на Волгоградском водохранилище вполне успешно ловят судака и балансирами. Первая информация – что на нижний тройник рыболовы подсаживают малька. Вот тут мне совсем не понятно – зачем? Собственная «игра» балансира при этом страдает. Парусность на течении увеличивается. Лучше уж взять нормальную мормышку. Но факт остается фактом – ловят!

До момента, когда я увлекся ловлей судака на раттлины, у меня толком и не было нормальных судачьих балансиров. Я имею в виду тяжелых, которые утянут 25 м «плетенки» или лески до дна на небольшом течении. Но глядя на товарищей, решил, что нужно обязательно пополнить этот пробел в приманках. В голове так и рисуется картина быстрых переплываний бычков с места на место, эдакими короткими галсами – ну чем не «игра» балансира?

В этом сезоне я пополнил линейку балансиров Usami Dansa щучьей темой - Pike Special, и еще судаковой - Zander Special. Люблю, знаете ли, различные размеры или заглубления приманок.

Если уж балансир Usami Dansa пришелся ко двору – надо всему семейству место выделить в коробке. Конечно же, на Usami свет клином не сошелся. Есть в моем арсенале Mebaru от Lucky John, есть Nils Master. Какой из них первым поймает судака – самому интересно. Пока же у меня в фаворитах по судаку узкий тяжелый балансир Ice Jigger от Spider. Когда-то давно на выставке на ВДНХ дали попробовать – он до сих пор живой, но использую его исключительно на сильном течении (Дон или Ахтуба).

Есть еще одна особенность в ловле судака на балансиры. Примерно в середине зимы происходит нечто странное. Судак начинает хорошо ловиться на балансиры маленького размера. Казалось бы, крупный балансир должен отсекать мелкого судака, но практика показывает, что крупные судаки скорее клюнут на мелкую приманку. Я полностью согласен с этой практической точкой зрения, поскольку в середине зимы частенько ловил на больших «Чертей» - и отнюдь не жаловался на отсутствие клева. Я уже упоминал балансир Mebaru от Lucky John, как раз компактный и тяжелый для наших глубин.

Ловить – не ловить

Описывая причины, по которым я начинаю ловить на балансиры, просто обязан рассказать и о ситуациях, когда перестаю ловить на них и ставлю что-то другое.

Про пассивного окуня я уже достаточно написал в самом начале. Чаще всего начинаю ловить на безмотыльного «Чёрта», «Козу» или мормышку. Иногда мы видим тени рыб под лункой, иногда тупо подглядываем за ними, закрываясь от солнца. Вроде окунь под нами – но не берёт. Однако есть еще одна причина, отталкивающая меня от балансира – это наличие судака. Если мне нужен судак и не нужен окунь – я ловлю на раттлин.

По моим наблюдениям, окунь неохотно атакует раттлин, а судак, наоборот, его предпочтет. Я, конечно, могу ошибаться, но это именно моя практика. Еще одна причина – соседство с корягами или водорослями. Согласитесь, балансир с размашистой «игрой» нацепляет больше травы, чем, скажем, мормышка или вертикальная блесна типа «Ваучера». Хотя, если брать во внимание мое мнение, что балансир – приманка для активного окуня, ничто не мешает найти его вдали от таких неудобных мест. На самом деле у всех окуневых мест есть своя специфика, и рыболовы ей следуют.

Коль все ловят на балансиры или зимние блесны – значит, там окуня гоняем.

Примечание*. Прикаспийская низменность находится ниже уровня мирового океана, поэтому температура воздуха между Волгой и Ахтубой всегда ниже на 2 - 3 градуса, чем в среднем в регионе.