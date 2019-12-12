Реалии пензенского зимнего спиннинга, или ловля в теплых сливах Николай Лебедев | 12 декабря 2019 г.

Зиму спиннингисты встречают по-разному. Одни уныло зачехляют снасти и ждут наступления весны, а другие с головой бросаются в зимний спиннинг. А поскольку многие стоячие водоемы и крупные реки замерзают, последним приходится искать открытую воду с быстрым течением, где льда нет и в помине, либо ловить на теплых сливах каких-нибудь промышленных предприятий. В моём случае – это Пензенская ТЭЦ. Именно ловле на теплых сливах и пойдет дальнейшее повествование.

Почему именно теплые сливы?

На Суре, что вместе с Сузой образуют Пензенское водохранилище, у гидроузла которого я и ловлю, искать в зимнее время рыбу, если не знаешь конкретного места, непросто. В такой ситуации помогают визуальные ориентиры – выступающие коряги и ярко выраженный береговой рельеф. Здесь нужно большое количество забросов и постоянные перемещения. Однако на крупных реках уловистые точки часто находятся далеко от берега, и даже нет возможности добросить до заветной ямки или свала. Именно по этой причине я рыбачу исключительно в тех местах, где река сужается (фото 1).

По логике узкие места замерзают быстрее, но опять же, на наличие или отсутствие льда влияет много факторов, главными из которых являются глубина, течение и температура. Сура в местах сужения имеет неплохую глубину и слабое течение. Но даже в самые лютые морозы эти участки реки остаются доступными для спиннинга, а причина тому - теплая вода, которая попадает в реку из рядом стоящего предприятия (на фото 2 - то самое место, где в Суру попадает теплая вода, местные жители называют это участок реки «Горячка»).

Комфортная температура благоприятным образом сказывается и на активности хищника. Тем не менее, как ни странно, зимний спиннинг в Пензенской области не особо популярен: летних спиннингистов останавливает стереотип, что зима – не время для любимой ловли, а тот, кто в теме, наоборот – уделяет массу времени Большой воде. Именно поэтому на сливах в местах сужения реки нет жесткого прессинга – это еще одна причина, по которой я обретаюсь именно здесь, а не на основной реке.

Но есть еще один важный фактор, который стоит в основе моего решения ловить тут. На самом деле всё очень просто - такие места легко читаемы. Я много времени уделяю малым рекам, и если провести параллель между малыми реками и узкими участками большой реки, то получится, что условия максимально похожи, разве что видовой состав рыб отличается. А условия - следующие: ширина реки 10 - 15 м, и все перспективные точки видны невооруженным глазом. Обловить узкий участок получается куда быстрее, а самое главное – намного тщательнее, поскольку можно «облизать» любую коряжку, а на основной реке попробуй еще её найди.

Единственная проблема, которая может возникнуть при ловле зимой в подобном месте – это передвижение по снегу. Если на основную реку хоть кто-то ходит, и рыболовы протаптывают небольшие дорожки в снегу, по которым можно без проблем добраться до нужной точки, то здесь кроме тебя и твоего товарища по оружию никого нет, а если еще и снег выпадет… Но на помощь приходят широкие охотничьи лыжи, и в голове сразу звучит народная мудрость: «Любишь кататься – люби и саночки возить». Вот я и везу свои саночки.

Зимнее меню для хищника – что предпочтительнее?

В местах сужения реки я ловлю исключительно на «резину». Хотя в оттепель и в начале апреля есть смысл походить по этим местам или по отмелям с воблером. Однако сейчас воблерная тема уходит на задний план, а бал правят приманки из мягкого пластика. Воблер сам по себе более активен, а эта активность сейчас просто не нужна, т.к. упор ставится на более пассивные приманки, и в частности – «силикон». И здесь, пожалуй, стоит начать с размера. Очень важно понять, влияет ли вообще размер на количество поклевок в зимнее время.

У меня, например, ходовыми приманками являются виброхвосты длиной от 70 до 90 мм. Иногда я беру с собой ультралайтовое удилище и приманки легкого класса, но это только в тех случаях, когда необходимо облавливать новые участки, на которых ранее не бывал. И когда главные мои хищники – щука и судак - не ловятся, я просто переключаюсь на окуня, чтобы хоть как-то компенсировать многокилометровые переходы.

Вообще, с размером виброхвоста или твистера лучше не мельчить. Многие рыболовы, начитавшись различных форумов и других «авторитетных» источников, используют небольшие приманки, полагая, что зимой и ранней весной хищник малоактивен и реагирует только на маленькие приманки.

Зимой - из-за того, что за крупной добычей якобы приходится долго гоняться, чтобы поймать, а это чревато большой потерей энергии, поэтому проще подкараулить какую-нибудь мелочь. А весной зубастая не клюет на крупные приманки по причине того, что в животе много икры, поэтому реагирует она только на мелкие воблеры, блесны и «силикон» - чтоб поместилось. В достоверности данной гипотезы я сомневаюсь. Зимний спиннинг отличается от летнего только тем, что рыболову приходится бороться с пассивным хищником, поскольку вода холодная, а следовательно - требуется больше усилий и мастерства, чтобы спровоцировать его на поклевку.

Но активность хищника никак не влияет на то, какого размера будет жертва. В общем. мелкие приманки – ни разу не панацея, но вот парадокс: без них на рыбалку идти всё-таки не стоит. Почему так? Постараюсь объяснить.

Например, у нас есть виброхвост длиной 90 мм, и есть этот же виброхвост в 80-миллиметровом размере. Основная приманка у нас - большая, т.к. акцент ставится на поиске крупной рыбы и ловле по площадям, а вторая приманка – дублирующая. Иными словами, она необходима для работы в более компактных местах или же когда речь идет о долавливании. Но скажу откровенно, что доловить рыбу в это время года чрезвычайно сложно, а если быть совсем откровенным, то зимняя рыбалка – это рыбалка одного эпизода, и если у нас был контакт с хищником, а мы не реализовали поклевку, то считайте, что поезд ушел. Конечно, бывают случаи, когда рыба многократно посягает на приманку, но это случается только в дни большой активности - например, в оттепель.

Что касается физических свойств «резины», то для меня в приоритете плавающие версии виброхвостов (если речь идет о судаке). По моим наблюдениям, клыкастый клюет гораздо чаще на «силикон» плавающий, нежели на обычный.

Но тут есть небольшой нюанс в оснащении. Чтобы получить требуемые свойства подобной приманки (например, чтобы она имитировала кормящуюся у дна рыбку), следует применять только шарнирный монтаж. И крепить приманку желательно не просто за ушко к «чебурашке», а через два заводных кольца. Таким образом, виброхвост получает больше свободы в движениях, и как итог – происходит больше поклевок. Щука, правда, может одинаково хорошо ловиться и на обычную резину, а вот судак - избирателен, и вариант с «чебурашкой» и двумя заводными кольцами практически беспроигрышен.

Говоря о «силиконе», нельзя не упомянуть про цвет. У меня зимой всегда работают самые яркие расцветки, что по щуке, что по судаку, что по окуню. Fire Tiger, белый (фото 3), красный, желтый, зеленый – вот на что я делаю упор. А вот серый, черный, «машинное масло», синий, коричневый почему-то не так актуальны. И если щука и может проявить к этим расцветкам хоть какой-то интерес, то вот с клыкастым всё сложнее – ему только яркие цвета подавай. В данном случае вариант один – подстраиваться под условия ловли, которые диктует рыба.

Почему работают только провоцирующие цвета? Здесь я могу сделать предположение, что зимой очень много хмурых дней с низкой освещенностью, и яркую приманку лучше видно - она как маяк выделяется на общем унылом фоне. Я не хочу сказать, что в это время года солнце вообще не играет никакой роли, просто по статистике освещенность чаще всего низкая.

Говоря о «силиконе», я не могу не упомянуть модели виброхвостов, без которых никогда не иду на рыбалку.

Lucky John 3D Series Basara Soft Swim 8,9 см. Это как раз таки тот вариант виброхвоста, который идеально подходит для щуки. В чём главная особенность этой приманки? Во-первых, очень интересный дизайн и форма. Как заявляет сам производитель, Basara имеет окраску, создающую голографический эффект. Решение очень интересное, учитывая, что с «силиконом» подобного раньше никто не делал. Каждая приманка имеет уникальный цвет, похожий больше на воблерную раскраску.

Еще одной особенностью модели длиной 8.9 сантиметров является активная игра на минимальных скоростях проводки. Это достигается благодаря объемной и очень подвижной «пятке». Поскольку Basara является провокатором, то я использую её только в том случае, когда ищу активного хищника и применяю чаще всего цвета PG01 (фото 4) или PG13. Проводка самая обыкновенная: в быстром темпе три оборота и пауза. За счет своего размера виброхвост относится к ряду приманок, эффективных при ловле по площадям.

Основной монтаж – шарнирное соединение. Поскольку ловлю я в сильно закоряженных местах, ни о каких двойниках и речи быть не может. Самое главное – правильно подобрать размер офсетника. В данном случае это 3/0 по шкале Owner. У этой приманки есть всего один минус – пахнет ужасно, и аттрактант не внутри приманки, как это сейчас делают многие фирмы, а нанесен сверху. Через какое-то время он просто смывается, но я не заметил, что данная особенность негативно сказалась на количестве поклевок.

Lucky John Joco Shaker 8,9 см. Приманка от той же фирмы, без которой я просто-напросто не иду на рыбалку, если в планах у меня половить судака. Joco Shaker имеет объемное тело, а положительная плавучесть помогает добиться эффекта кормящейся рыбки. Опять же, здесь речь идет лишь о шарнирном соединении. Самые ходовые цвета в моих условиях – желтый, красный (фото 5) и белый. Расскажу теперь об особенностях проводки, поскольку именно она является определяющим звеном, толкающим судака на атаку.

С плавающим «силиконом» я не использую классическую «ступеньку», только волочение и подбросы. На шарнире Joco Shaker демонстрирует привлекающую «игру» - двигается не только вверх и вниз, а еще на паузе и в момент опускания поворачивается вправо и влево. В зависимости от активности судака я использую либо плавные, либо резкие подбросы. Чем активность хищника ниже, тем проводка медленнее. Также очень важно делать паузу. При наличии течения на паузе приманка играет на одном месте - и не стоит удивляться, что поклевка может произойти на третьей или четвертой секунде.

За последние два года я пришел к выводу, что размер груза при ловле судака очень важен. Если раньше я, откровенно говоря, мельчил с его размером, то теперь считаю, что лучше поставить что-то посолидней.

При наличии твердого дна либо большого количества коряг приманка на легкой головке или «чебурашке» не будет вызывать никакого звукового эффекта. А ведь именно стук по корягам и камням очень хорошо привлекает судака. Если даже в месте ловли есть возможность поставить 15-граммовую «чебурашку», я всё равно ставлю 20-граммовую, и если волочить её по дну, она поднимет больше мути, а это еще один способ спровоцировать клыкастого на поклевку.

Kosadaka Spikey Shad 90. Две предыдущие приманки имеют специализацию по рыбе, а вот Spikey Shad, несмотря на свой размер, относится к типичным «точечникам», т.е. хорошо подходит для применения в компактном месте (прибрежная бровка, небольшая ямка, береговой коряжник). Проще говоря, он создан для мест, находящихся у берега в непосредственной близости и имеющих небольшие размеры. На ближних точках он неплохо добывает щуку (фото 6). Помимо ловли в прибрежной зоне, я часто использую его для долавливания.

«Отводной поводок» как лекарство от бесклевья

Когда обычный джиг не работает, и становится понятно, что рыба находится в коматозном состоянии, так что её нужно уговаривать, я прибегаю к самому, на мой взгляд, действенному монтажу, который работает практически всегда – это «Отводной поводок».

Использую нестандартный вариант «Отводника», в котором применяются два вертлюжка, а на самой отводной леске крепится не крючок с приманкой, а грузик. Объясню, как сделать данный монтаж.

Итак, на основную леску надеваем вертлюжок, но не фиксируем. Получается, что он у нас свободно перемещается по ней. Потом к концу основной лески привязываем еще один вертлюжок, но чуть большего размера - скажем, если скользящий вертлюжок имеет размер 0, то стопорящий ставим 1.

К стопорящему вертлюжку привязываем отрезок флуорокарбоновой лески диаметром 0,35 мм и длиной 25 - 30 см – он для приманки. К скользящему же вертлюжку привязываем леску большего диаметра - например, 0,4 мм, и к ней уже крепим груз, в моём случае – грушевидный типа Arlesey Bomb со своим собственным вертлюжком. С подобным способом оснащения количество перехлестов сводится практически к нулю, а самое главное – увеличивается чувствительность и результативность (фото 7)!

Основная проводка с таким «Отводным поводком» – легкие подбросы кончиком спиннинга. Акцент нужно поставить именно на темпе проводки. Если хищник пассивен, то разумнее всего предложить ему приманку с вялой, умирающей «игрой», только это принесет свои плоды.

Рациональный подход

Выбирая время рыбалки, первую очередь вы должны для себя определить, какой хищник в приоритете: суда или щука. Есть такие реки, где с судаком не очень, зато зубастая присутствует в большом количестве, а есть, где судак в приоритете, а вот щука клюет изредка. В моём же случае всё гораздо проще - на Суре всё в порядке и с клыкастым, и с зубастой. Поэтому чтобы успеть половить судака, на рыбалку приходится отправляться рано утром - часа в четыре подъем, а в пять я уже на месте. До восьми утра ловлю исключительно судака. Потом пик его активности падает, иногда это случается даже раньше, часов в семь, тогда переключаюсь на щуку.

Поскольку клыкастый стоит на значительном удалении от берега, то ловля ведется по площадям. Для этого использую спиннинг длиной 2,4 м с тестом до 30 г. После того, как судачья оскомина сбита, переключаюсь на щуку. Здесь уже не делаю сверхдальних забросов, т.к. многие уловистые точки находятся практически под ногами. При охоте за щукой уменьшаю размер грузика с 20 до 10 г, а иногда и до пяти, если позволяет течение, и облавливаю прибрежные коряги.

Зимой при ловле щуки скорость падения приманки очень важна: чем медленнее будет планировать виброхвост или твистер, тем вероятность поклевки выше. Летом-то не имеет смысла подолгу задерживаться на одном месте, а вот сейчас ситуация кардинально меняется - перспективную точку нужно облавливать очень тщательно. Не стоит забывать, что вода ледяная - и активность хищника не такая высокая, как летом.

Если я уверен в месте, оно очень фактурное, с ярко выделяющимся рельефом, но поклевки не происходят, то меняю приманку и угол подачи. Использую только яркие провоцирующие цвета - в конечном счете это дает свои результаты (фото 8).

Как противостоять морозу

Зимой помимо того, что приходится бороться с малоактивным хищником, еще нужно что-то делать с обмерзанием колец. И тут уж кто во что горазд! Одни используют детское масло типа Johnson’s Baby, другие - антифриз, а третьи покупают силиконовые спреи. Я вот применяю недорогой силиконовый спрей от фирмы Kosadaka. Одного флакона хватает на весь сезон зимнего спиннинга. Сбрызгиваю им как кольца, так и «плетенку». Жалеть спрей не нужно - через каждый час-полтора повторяю процедуру, т.к. силиконовый слой имеет свойство вымываться.

Зимний спиннинг – занятие непростое и со своей спецификой. Но успех во многом зависит только от вас, а именно от правильной тактики, грамотного подбора приманок и от того, каким образом вы презентуете эту приманку рыбе. Самое важное помнить, что эта рыбалка спешки не любит. Одна долгая проводка может быть намного эффективнее пяти быстрых.

Всем удачи!