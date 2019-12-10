Там всегда есть рыба, если что Владимир Клень | 10 декабря 2019 г.

Зимой заросшая тростником прибрежная акватория обычно служит относительно безопасным пристанищем для различных рыб – мирных и хищных. Поэтому сделав упор на ловлю не только возле, но и среди сухих стеблей этого растения, можно рассчитывать на хорошие результаты.

Тростник является если не самым, то одним из самых известных и распространенных водных растений. Он относится к семейству злаковых и в высоту достигает пяти метров. У этого многолетнего растения мощные корневища, а стебли полые, трубчатые, толщиной до 2 см, с многочисленными междоузлиями. Весной побеги тростника зеленые и мягкие, но уже к лету грубеют. К осени «троста» желтеет, а зимой отмирает, превращаясь в сухостой.

Тростник – неприхотлив и стремительно разрастается, порой занимая внушительные площади водоема. Он любит влагу, избегает плотного грунта и песка. Для озера, старицы, дельты реки или протоки - это самый настоящий живой фильтр: проходя через его заросли, вода очищается. Кроме того, частокол трубок служит надежным укрытием и одновременно своеобразной столовой для рыб, птиц и водных животных.

После появления льда, даже будучи сухим, он продолжает играть важную роль в жизни водного объекта. За счет движения стеблей на ветру вода вокруг него замерзает позже. К тому же через скованные льдом ломаные стебли тростниковая акватория лучше насыщается кислородом. Соответственно, жизненная активность рыб, держащихся в тростнике, выше. Ну и еще один момент – это присутствие в грунте среди тростника бентоса, составляющего привычный корм рыб. Зимой, понятно, всевозможных личинок становится в разы меньше, чем в теплое время года, но они всё равно есть. Именно этими обстоятельствами и обусловлена беспроигрышность ловли рыбы возле и среди тростниковой полосы.

Сказанное не означает, что акватория с тростником неизменно превосходит иные участки в плане перспективности рыбалки. Однако за ней неспроста закрепилась репутация своего рода спасательного круга. Если наблюдается полное бесклевье, в тростнике всегда можно за короткое время не только уйти от нуля, но и наловить на уху, а то и сполна обрыбиться.

Может возникнуть резонный вопрос: если тростник зимой - своего рода магнит для рыб, зачем вообще искать нечто иное? Забурился в районе сухостоя - и лови. Однако, во-первых, это растение произрастает не на каждом водоеме. Во-вторых, на большинстве известных мне водных объектов тростниковые заросли – место сосредоточения, прежде всего, мелких или не особенно крупных рыб.

Речь идёт об окунях, плотве, красноперке, ершах и т.д. Они привлекают не каждого любителя подледного лова. Ну и, в-третьих, зимой рыбалка прекрасна тем, что можно обловить практически любой уголок озера или реки. Зайти по льду туда, где сосредоточено большинство рыб, особенно крупных. Не факт, что они будут клевать, однако рыбаком чаще всего движут мечты и надежды. Хочется поймать того самого журавля, который в небе. А вот если одолеет бесклевье, в тростнике всегда «синица» найдется.

Невзирая на сказанное, меня тростниковая окантовка водоемов притягивает. В рыбалках с привязкой к «тросте» вижу ряд неоспоримых плюсов, поэтому каждый зимний сезон уделяю внимание такой ловле.

Плюсы «тросты»

Помимо характеристик тростника, описанных в самом начале материала, есть у него с позиции рыболова еще и иные преимущества. Прежде всего, высока вероятность обнаружения рыбы без использования эхолота или подводной видеокамеры - иной раз её удается добыть буквально из каждого пробитого пешней отверстия во льду или просверленной лунки. Даже при слабом клёве найти активного окуня или плотву в десятке лунок удастся точно.

Полосатые хищники вообще держатся именно тростниковых оазисов. Они являются стайными рыбами - и потому, обнаружив участки их сосредоточения, удается получать хорошие результаты. Причем это касается не только тростниковых завсегдатаев – мелких «матросиков».

Крупные окуни, включая так называемых горбачей, в ледовый период тоже частенько появляются у трубчатого сухостоя. Обычно их надо искать на участках, примыкающих к «тросте», где в теплое время года красуются кубышки. Я называю такие точки «над лилиями». И если в конкретном водоеме крупные окуни обитают, в месте «над лилиями» они точно себя обнаружат.

Существует интересная метода визуального поиска рыб. Вода в районе тростника обычно прозрачная и потому дно хорошо просматривается, если заглянуть в лунку. К тому же в случае с окунями есть возможность даже ловить вприглядку. Весьма увлекательное занятие. Когда окунь холодно относится к предложенной приманке, подносишь её прямо под нос ему и провоцируешь на поклевку подергиваниями и даже постукиваниями о губы.

Рыболовов в районе тростника подкупает малая глубина, которая обычно не превышает метра. Естественно, что ловить в таких условиях проще. Приманки погружаются быстрее, а у засеченной рыбы меньше шансов сорваться на короткой дистанции. Даже если рабочий спуск оснастки составляет всего 20 - 40 см, игнорировать точку не следует.

В моей практике был случай, когда приличные окуни оккупировали тростниковое мелководье и стояли стаей на глубине где-то в 10 см. При этом особи, не помещавшиеся из-за крупных размеров своего тела в полость между дном и льдом, двигались лежа на боку. Это хорошо просматривалось через прозрачный лед. Стоило опустить в пробитое пешней отверстие мормышку с мотылем, как они тут же атаковали её.

В отличие от средних и больших глубин, при которых со льда для поимки мирных рыб используется прикорм, в тростниковом секторе он чаще всего не нужен. Ловля окуней осуществляется активным способом - путем методичной проверки значительного числа лунок. Обловил одну точку, перешел ко второй и т.д.

Если тростниковая полоса длинная, и рыба ловится лишь по одной-две из лунки, я за время дневной рыбалки прохожу её минимум дважды. Сначала в одну сторону, затем - в обратную, проверяя по-новой свои лунки. Однако знаю и людей, которые следуют тактике спиннингистов: на хорошо изученном водоеме идут только в одну сторону, стремясь проверить максимум своих клёвых координат, неизменно приносящих хорошие результаты.

Да, тростниковые заросли тоже не однородны. Среди них присутствуют своего рода мертвые зоны, в которых не обитают даже микроокуньки. Но есть и секторы, в которых рыба по обыкновению обитает практически всегда. В таких случаях можно сократить дистанцию передвижения и облавливать перспективный тростниковый участок не дважды, а гораздо чаще.

Если же вести речь о плотве или красноперке, то те предпочитают лишь какие-то отдельные локальные участки акватории. Казалось бы, внешне тростник почти однороден, но эти «белые» рыбы строго придерживаются известных лишь им самим правил. При обнаружении указанных рыб имеется смысл слегка подкармливать точки, подсыпая рассыпчатую массу (сухую манку, панировочные сухари, молотое печенье).

Кстати, именно возле «тросты» я не раз обнаруживал так называемые «золотые лунки». В силу отличительных особенностей рельефа дна (мини-ямка, горка, корч и т.п.), рыба концентрируется в квадратах размером порядка 1х1м и хорошо клюет из года в год. Если вышел на лед водоема, где известны координаты «золотой лунки», можно весь день ловить в одной точке, время от времени давая такой лунке отдохнуть. Как правило, на смену пойманным рыбам сюда приходят другие - и клёв по ходу рыбалки не единожды возобновляется.

Еще одно достоинство тростниковой окантовки водоема - в том, что именно возле неё происходит усиленное таяние льда в конце зимы. Точнее, оно начинается от прогреваемого берега, но у стеблей сухостоя образуется множество мини-промоин, через которые обогащенная кислородом талая вода сочится под лед. А это благотворно отражается на клёве. Рыбы двигаются к указанной растительности, ведут себя активнее, питаются.

Ну и последний плюс – выполнение тростником защитной функции для самого рыболова. Несмотря на кажущуюся неплотность произрастания, он отлично защищает рыбака в морозные дни с сильным колючим ветром. Для этого достаточно просто войти внутрь зарослей и найти чистый квадрат льда. Если его нет, ногой расчистить себе площадь в пару метров, проведя по сухим стеблям сапогом. Затем сесть на ящик и ловить. Станет намного комфортнее, а сильный ветер будет чувствоваться слабее в разы.

Специфика «тросты» и её минусы

Выше я указал ряд рыб, которые являются основными объектами ловли в тростниковой зоне. Увы, в этом перечне нет подлещиков и густеры. В водоемах моей местности они у «тросты» не встречались, ибо концентрируются в глубоководных зимовальных ямах. Возможно, где-то ситуация более радужная, тогда это станет дополнительным стимулом для выбора такой рыбалки. Зато мне каждую зиму удается ловить среди тростника на блесны, «Балды» и даже заурядные мормышки не только мелких щупачков, но и вполне зачетных щук. Кроме того, на озерах я встречал в «тросте» пескарей и карасей, а на заболоченных и заросших тростником речных заливах и старицах – уклею, линей, голавликов.

Отметив преимущества ловли среди жесткого тростникового «ворса», для объективности необходимо привести и минусы. Помимо меньшего количества трофейной рыбы, прежде всего «белой», здесь увеличивается вероятность зацепов. Особенно при использовании приманок с двойными и тройными крючками («Козы», «Черти», «Медузы» и т.п.). Однако это не так и критично - на малой глубине отцепить приманку гораздо проще. Причем не только с помощью классического отцепа, но и импровизированного, так сказать - натурального. Срезаем тот же тростниковый стебель, делаем на его конце расщеп - и направляем по леске до упора о закусившую преграду приманку. Несколько подергиваний - и проблема обычно решается.

Относительным минусом для кого-то может стать повышенная нагрузка при активной рыбалке. Постоянное движение вкупе с необходимостью пробивать или бурить большое количество лунок прельщает не каждого. Хотя и тут можно найти золотую середину, сосредоточившись на облове ограниченного участка с десятком-другим отверстий во льду.

Что касается используемого инструмента для такой рыбалки, то если лед не толще 15 см, я предпочитаю использовать пешню. Широкие лунки не требуются, на малой глубине они вообще способны отпугнуть рыбу. К тому же стук пешни еще и привлекает внимание завсегдатая тростника – окуня. Сделать более широкую лунку пешней тоже не проблема, главное - не очищать её от ледяной крошки: падающий в лунку свет отрицательно отражается на клёве. К тому же с пешней удобнее передвигаться по скользкому льду, или использовать её для ловли в полный рост (опираясь на рукоять), да и проверять ледяное поле на прочность в начале и конце зимы.

Проделанное во льду пешней отверстие после нескольких вытащенных рыб естественно забивается, поэтому я расширяю его снова пешней, либо тростниковым стеблем. Вставил тростину, покрутил или подергал по сторонам - и компактная, достаточная для прохождения приманки дырочка готова.

Вне зависимости от того, какую конфигурацию произрастания имеют тростниковые участки, я различаю три варианта ловли с привязкой к ним. Первый – самый распространенный – вдоль границы стеблей и чистого льда. Лунки делаю вплотную к сухой «тросте» с интервалом от 0,5 до 1,5 м между ними. Второй вариант – в самой чаще тростниковой поросли после очистки от растений рабочей зоны, либо на чистом от стеблей прогале. И третий (редкий) – на удалении в 2 - 3 м от тростника. В этом бывает необходимость при ловле плотвы, которая на ряде водоемов располагается на такой дистанции.

Приманки для «тросты»

Акватория с зарослями тростника - самая универсальная в плане выбора способов ловли и, соответственно, приманок. Особенно если вести речь об облове участков на границе с чистым зеркалом водоема. В зависимости от нацеленности на конкретную рыбу можно использовать всё, от мормышки до балансира. Однако самой универсальной всё же является мормышка, даже небольшие приманочки щуки за день атакуют не единожды.

Вести речь об уловистости каких-то конкретных видов мормышек, их формах, размерах и цветах не приходится. Мне не известны нерабочие варианты. Другое дело, что в конкретный день одни окажутся в большем приоритете, другие – в меньшем. И всё-таки у каждого рыбака есть свои излюбленные приманки, которые он считает приоритетными и с которых начинает ловлю. При охоте за окунями я делаю упор на мормышки, имитирующие традиционных для тростника обитателей – «Уралки», «Нимфы», «Лесотки» и т.п. Цвета – черный, зеленый, коричневый, красный, оранжевый и их комбинации.

Благодаря малым глубинам есть возможность применения миниатюрных, максимально легких имитаций на тонких лесках (0,06 - 0,08 мм). В дни слабого клёва это повышает шансы на результативную ловлю. Кроме того, хорошо проявляет себя оснастка с «Чёртом» в качестве основной приманки и подвесного крючка в качестве дополнительной. Последний может быть оснащен небольшим кембриком или бисериной.

Если мой ориентир – плотва или красноперка, мормышки использую золотистые или серебристые. А еще лучший эффект дает оснастка из маленького крючка (№№ 14 - 18), грузила и поплавка. В этом случае применяю такую насадку, как жидкое тесто.

Активную проводку начинаю прямо от лунки, медленно, с подергиваниями и покачиваниями, опуская приманку вниз. Количество поклевок не со дна, а у самой ледяной корки здесь возрастает.

При слабом клёве именно в районе тростника хороший эффект дает чередование типов приманок. Начинаешь с блесной или «Балдой» с расчетом на активного окуня. Затем переходишь на мелкие безнасадочные приманки – мормышки с одинарниками - вроде «Лесоток», «Козы» и т.д. Потом можно попробовать ловлю с мотылем. А мои знакомые, поймав плотвичек, самых мелких серебристых рыбок тут же используют в качестве живца, выставляя вдоль тростника жерлицы. В начале и конце зимы это является оправданным, ибо щука курсирует у тростникового мелководья. Кроме того, традиционный покупной карасик часто уступает в своей привлекательности аборигенной плотвичке или иной мелкой рыбке.

Подытоживая изложенное, подчеркну, что ловля рыб с привязкой к тростниковой растительности создана для экспериментов и является спортивной по своему характеру. Она вариативна, азартна и непредсказуема, а потому заслуживает внимания.