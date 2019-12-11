Джиг-спиннеры. 20 лет спустя Константин Кузьмин | 11 декабря 2019 г.

В 1999 году вышла моя статья о нескольких необычных на тот момент времени разновидностях спиннинговых приманок. Объединяло их присутствие в конструкции двух элементов – вращающегося лепестка и более или менее значительного отягощения. Компоновка того и другого, а также расположение крючка и принципы работы могут существенно различаться, но все эти приманки повелось называть «джиг-спиннерами».

Давным-давно

Начнем, как обычно, с исторического экскурса. За несколько десятилетий до окончания прошлого века мы (а больше наши отцы с дедами) вполне так успешно ловили как на джиг, так и на спиннеры – ну, разве что не ведая, что оно именно так называется. В роли первого чаще выступали тяжелые «колебалки», ведомые «ступенькой», в роли вторых – разнообразные вращающиеся блесны. Собственно, слова «вертушка» и «спиннер» в нашем контексте можно считать почти полными синонимами.

«Вертушки» же в советской спиннинговой терминологии было принято подразделять на три типа. Это неогруженные (помните, наверное, «Байкал», «Трофимовскую» и т.п.?), с грузом на оси (как большинство «вертушек», что мы знаем теперь), и с грузом-головкой. На первые два типа мы сегодня отвлекаться не будем, а вот третий – определенно попадает в канву нашего обсуждения.

Но есть вот один момент, который нельзя не отметить.

В 70-е - 80-е вращающиеся блесны с головкой не пользовались сколько-нибудь значимой популярностью. Основные заводы таких не выпускали, а вариант соединить заводным кольцом тот же «Байкал» с грузом типа «фильда», который тогда был в продаже, выходил грубым - и показывал себя только в тех условиях, где рыба «клюет на всё».

Еще помню, в одной из книжек меня зацепила фраза примерно такого содержания: «Неподвижный элемент, находящийся непосредственно перед вращающимся лепестком, настораживает хищника и делает поклевки более редкими и менее верными…». Как я уже не раз отмечал, в советские годы мы были приучены к тому, что любые сомнения касательно прописанного в печатных изданиях - неуместны. В силу этого я не очень доверял «вертушкам» с головкой. А вера в приманку – сами понимаете – порою имеет решающее значение. Поэтому если я и ловил на приманки этого типа, то лишь от случая к случаю. И без особого успеха.

Случай на подмосковном пруду

Дело было уже в 90-е. Мы нашли в получасе езды от города пруд, в котором обреталось немало приличного окуня. Ну и весьма неплохо его там ловили. На обычные «вертушки» - типа МЕППСовской «Кометы». Мы с приятелями не устраивали соревнований по принципу «кто кого обловит». Но вот однажды рыбалка сложилась так, что на разницу в результатах нельзя было не обратить внимание. Мы двое поймали за день всего по три-четыре окуня, тогда как Алексей – десятка полтора. Разумеется, столь большой разрыв едва ли можно было списать на случайность. И мы решили разобраться, в чем же тут дело.

Выяснилось следующее. Алексей ловил на самодельную «вертушку» с головкой. Размер и геометрия лепестка – примерно как у «Аглии» второго номера, масса головки – граммов семь. В таком сочетании элементов блесна работала не только на подмотке, но и на остановках: в паузах грузик-головка увлекал всю конструкцию вниз, и в фазе погружения лепесток тоже вращался.

Такая блесна и на равномерной проводке шла ниже обычных «вертушек», а остановки давали возможность проловить и еще более глубокие слои воды. И окунь в тот день по каким-то причинам держался на удалении от поверхности, и сработало то, что мы вскоре стали называть «вертикальной составляющей». Это когда хищник чаще атакует приманку на её погружении, нежели на прямой проводке. По словам Алексея, примерно две трети поклевок пришлось как раз на паузу.

Переднеогруженные «вертушки». Нюансы

Итак, блесны с головкой. Возможно, вы помните, как в конце 90-х много шума наделали блесны «Мастер» от Вадима Калиниченко. Увесистая голова, небольшой лепесток, довольно крупный тройник, рекомендованная агрессивная проводка, в рисунке которой многие усматривали багрение… Это был очевидно коммерческий проект, который продержался ровно столько, сколько сам Калиниченко его информационно подпитывал. Потом Вадим как-то ушел в тень, и про блесны «Мастер» стали забывать. Те из нас, кому еще нет тридцати пяти, наверное, вообще при них никогда не слышали. Но – не суть. Важно, что эти блесны относятся к тому самому типу, про который сейчас идет речь.

Переднеогруженные «вертушки» имеются в программах многих фирм, специализирующихся на приманках из «железа». Это и MEPPS, и Abu Garcia и ряд других. Но вот что характерно – как правило, в штатной компоновке таких блесен относительно крупный лепесток сочетается с относительно легкой головкой. Если говорить о блеснах среднего размера, то это головки с массой примерно 5 - 8 г.

Такого отягощения не вполне достаточно, чтобы заставить лепесток уверенно вращаться на погружении. Что говорило о том, что производители данных «вертушек» не особо закладывались на их использование на ступенчатой проводке – в предположении, что в основном пользователи станут их вести или просто равномерно, или как-то волнообразно – периодически то ускоряя, то замедляя темп вращения катушки…

Я же, когда ко мне стали попадать такие блесны, уже основательно так успел подсесть на проводку ступенчатую, считая её самой эффективной для подходящих приманок во многих ситуациях. Поэтому там, где конструкция это позволяла, менял штатную головку на ту, что потяжелее. Например, вот знакомая многим «вертушка» MEPPS Lusox – я брал блесну первого номера и переставлял на неё головку от блесны номера третьего. Получалось то, что я и хотел: лепесток стабильно крутился как на подмотке, так и на погружении на остановках. Щукам с окунями это определенно нравилось…

Что еще полезно, по моему опыту, внести в конструкцию «вертушек» с головкой, так это опушку на крючке или силиконовую приманку позади лепестка. То и другое способствует, надо думать, привлечению дополнительно интереса хищника, но главное всё же – делает более стабильной работу лепестка на джиговой проводке.

Лепесток – это самое важное

Очень может быть, что в вашем сознании уже возник вопрос: а зачем, собственно, весь этот огород городить? То есть для чего в принципе конструкция приманки должна включать в себя лепесток? Можно ведь ограничиться просто виброхвостом на джиг-головке или «поролонкой» - и ловить джиговой техникой, как мы все привыкли, так?

Так-то оно так, но частенько всё складывается таким образом, что джиг с лепестком дает по сравнению с джигом без оного поклевок больше раза так в три-четыре. Сказанное касается как переднеогруженных «вертушек», так и приманок других типов, о которых мы поговорим далее. А по рыбе – оно в первую очередь относится к окуню, во вторую – к белому хищнику (жереху и язю), в третью – к щуке.

Порою создается впечатление, что лепесток обладает каким-то магическим воздействием на рыбу. На самом же деле тут нет никакой магии. Просто этот вращающийся элемент создает некую особую турбулентность, на которую и ведется хищник. Ведется не всегда, но часто.

Тут встает следующий вопрос: если лепесток - это самая важная деталь джиг-спиннера, то насколько существенны его персональные характеристики – размер, тип (геометрия и глубина штамповки), цвет? Скажу сразу: всё это имеет значение. Что-то – большее, что-то – меньшее.

Размер лепестка подбирается по такому вот принципу: он должен быть на одну-две градации меньше, чем лепесток так называемой обычной «вертушки», на которую мы бы ловили рыбу того же предполагаемого вида и размера. Например, ловим мы окуня под 300 - 350 г. Если на обычную «вертушку», то, как вариант, оптимально подходит MEPPS Aglia номера 3. Лепесток же для джиг-спиннера подойдет того же типа, но скорее номера 2.

С формой – примерно так. Для переднеогруженных блесен оптимальны лепестки типа той же «Аглии» или похожие по обводам и углу отклонения. Всякие «лонги», т.е. лепестки удлиненной формы, тоже в принципе уместны, но всё-таки уже в меньшей мере. Лепесток джиг-спиннера должен в идеале создавать максимальное сопротивление и «бурунение», а у «лонгов» с этим похуже, чем у округлых лепестков.

Если говорить о спиннербейтах и тейлспиннерах, то в их случаях не будет промашкой, если мы ограничимся в выборе «ключевого элемента» лепестком типа Colorado, который дает, даже при небольших габаритах, очень сильное сопротивление и широкий разлет. Плюс еще стоит иметь в виду лепесток в форме сердечка, которым оснащены некоторые металлические приманки от Lucky Craft.

Что касается цвета, то я много раз обозначал свою позицию: цвет приманки, как правило, не оказывает ощутимого влияния на число поклевок. Но в нашем случае я бы, особенно для спиннербейтов, отдал предпочтение лепесткам светлых или просто ярких тонов. Это облегчает визуальный контроль хода приманки, когда мы ловим в неглубокой прозрачной воде.

Спиннербейты

Этот тип приманок, как известно, делится на две разновидности: разборные и неразборные. Последние – более нам знакомы по бассовым моделям, оснащенным объемной силиконовой «юбкой». Они пользуются успехом у тех из нас, кто ловит щуку в заросших акваториях. Но сегодня мы говорим не о них. А о тех спиннербейтах, большей частью разборных, у которых снизу – не «юбка», а просто среднего размера твистер или что-то подобное.

Каковы плюсы и минусы такого разборного спиннербейта? Минус я нахожу только один. Это чуть более худшая, если сравнивать с неразборным, проходимость по траве, веткам и камням. Основной же плюс – легкость изготовления своими руками. Нужны лишь джиг-головка, лепесток с вертлюжком, кусок проволоки и пассатижи. И весьма важно, что массу головки можно менять, подстраиваясь под условия ловли, – благо ведь, что спиннербейт разборный.

Я часто ловлю на такой спиннербейт, где хищник, во-первых, охотно откликается на вращающийся лепесток, а во-вторых, условия акватории предполагают варьирование горизонта проводки. Такое характерно, например, для городской набережной с парапетами разной высоты.

Поскольку у спиннербейта – максимально прямой контакт вращающегося лепестка со шнуром, на вершинку спиннинга очень ощутимо на проводке передается «жужжание». Это позволяет представить, насколько громко приманка звучит под водой, привлекая внимание хищника.

Агрессивный ход спиннер-бейта стимулирует рыбу и на агрессивные поклевки. Даже небольшой окунь, который на «вертушке» или воблере часто просто виснет, спиннер-бейт атакует с ударом.

Тейлспиннеры

Первым, завоевавшим много лет назад широкую популярность, был в этом классе Little George от Luhr Jensen. Собственно, именно «Маленький Джордж» задал стандарт простой, лаконичной конструкции тейлспиннера: компактное каплевидное металлическое тело, тройник – снизу, а сзади - среднего размера лепесток на впаянном вертлюге.

Тот, кому тейлспиннер попадется на глаз впервые, вправе испытать сомнения, а не будет ли хищник раз за разом бить в лепесток, избегая контакта с тройником? Скажу откровенно: некоторые основания для таких опасений имеются. По крайней мере, иногда случается ощущать контакт рыбы с приманкой в виде сбоя лепестка, но рыба – не садится. Но всё ж существенно чаще хищник бьет «куда надо» и попадается на крючок. Характерно, что это касается и такой рыбы, как язь, с его маленьким ротиком.

Кстати, о язе. Я каждый год минимум один раз приезжаю на Волгу под Волгоград с целью половить этого легендарного хищника. Так вот, минувшим летом тейлспиннеры по числу поимок язя оказались впереди традиционных крэнков с «вертушками». Очень заметно впереди…

Вот что определенно удивляет, так это очевидный нынешний рост популярности тейлспиннеров среди спиннингистов из разных регионов страны, будь то Поволжье или Москва с Питером. Вроде как мы знакомы с этим классом приманок не один десяток лет, но прежде «тейлы» были очень далеки от вершины рейтинга, а в этом году – как будто тумблером щелкнули: тейлспиннеры стали гораздо чаще мелькать на фото и видео в «Вестях с водоемов» на разных ресурсах. Народ их, что называется, раскусил.

В самом ведь деле, тейлспиннер – приманка простая по конструкции, недорогая (легко сделать своими руками), несложная по анимации и весьма эффективная. Но есть один минус. Тейлспиннер - в силу, опять же, своего устройства - склонен часто цепляться за всякий донный мусор, особенно – на проводке с «шарканьем» по грунту. Если сравнивать с тем же спиннербейтом, то потери «тейлов» в схожих условиях раза так в два-три выше. Впрочем, их можно заметно снизить, поменяв штатный тройник на двойник «жалами вверх». Понятно, что это повлечет за собою некоторое ухудшение реализации поклевок. Поэтому такая замена актуальна только для ловли в опасных местах.

Анимация – есть поле для эксперимента

Хоть мы и называем их «джиг-спиннерами», рисунок проводки описанных выше приманок вовсе не сводится к одной классической донной джиговой «ступеньке». Более оправдана проводка, на которой приманка при схеме «три оборота – пауза» касается дна не на каждой остановке подмотки, а где-то через четыре паузы на пятой. То есть мы ведем джиг-спиннер в нижних слоях воды и периодически осуществляем контроль дна, но в основном – без непосредственного с ним контакта. Поклевки чаще случаются в первую секунду после остановки, когда лепесток сначала сбивается с вращения на горизонтальном движении, но тут же заводится вновь – уже на погружении.

На неглубоких участках акватории очень эффективна «длинная ступенька». Это когда вместо трех оборотов между паузами мы делаем их – в среднем темпе – десять-пятнадцать. Поклевки происходят как на паузах, так и на равномерной подмотке.

Собственно, никоим образом не стоит игнорировать и строго равномерную подмотку от начала и до конца. Особенно это справедливо в случае ловли окуня на спиннербейт.

Еще я хотел бы отметить волнообразную проводку – когда мы периодически плавно то ускоряем, то замедляем вращение катушки. И проводку «с вздрагиваньем»: мотаем большей частью монотонно, но иногда – раза четыре за проводку – слегка поддергиваем вершинкой спиннинга. В эти моменты лепесток сбоит, ну а сбой вращения лепестка - это, как мы знаем, сильный провокатор поклевки.