За хищником с блеснами ECOPRO Александр Ляшенко | 17 декабря 2019 г.

Тепло постепенно уходит из одного региона России за другим, не за горами первый лед. И надо потихоньку готовиться к сезону. Данное время у многих ассоциируется с активным жором различного хищника, и я, как любитель иногда половить в отвес, стал потихоньку думать, чего не хватает в моих зимних коробках. Постепенно прошлогодние оторванные блесны возвращаются в обойму, и к тому моменту, как лед встанет, я точно буду готов дать бой прожорливым окуням, щукам и судакам.

Проверенные друзья

В прошлый год я много времени посвятил ловле на небольшие отвесные блесенки и балансиры в пойменных водоемах, и не только. Было интересно посмотреть на реакцию рыбы на эти два типа приманок и решить для себя, стоит ли упираться во что-то одно. По итогу сезона я сделал для себя вывод, что лучше иметь в коробке всего по чуть-чуть, но в большинстве случаев отвесными блеснами можно ловить не хуже чем балансиром, а зачастую и лучше.

Кто бы что ни говорил, а я считаю, что это происходит из-за некоторой ограниченности игры «маятниковых» приманок в плане всевозможных осыпаний, отклонений и других видов игры, характерных для отвесных блесен, с которыми всегда есть возможность подобрать анимацию приманки под настроение рыбы и заставить её хоть как-то проявить инстинкт охотника. Часто поклевки после таких приёмов похожи на бодания и легкие прикосновения, но иногда, чтобы хоть что-нибудь поймать, это остается единственным возможным вариантом. Так часто происходит в глухозимье и во время слома погоды.

В подобные моменты для ловли нужны самые лучшие приманки из арсенала - те, в которых совершенно не сомневаешься, чтобы не уйти в бесполезный перебор всего, что хранится у тебя в коробках.

Для меня в прошлом сезоне это были блесны LEGENDA, ALASKAN, DANCER и KILLER от ECOPRO. Указанной четверки обычно хватало на любом водоеме, чтобы заставить проявить себя хищника и поймать рыбу даже в самые неклёвые дни. KILLER и DANCER не сильно осыпаются на проводке, отлично отклоняются от горизонтали и не гвоздят, хорошо проявляют себя на резких сбросах с дальнейшими паузами. А LEGENDA и ALASKAN, напротив, исполняют роль более «медленных» блесен.

Они хороши даже на самых мелких местах, хорошо сыпясь на опускании, эти две блесенки позволяют увеличить фазу проводки и соблазнить несговорчивых и настороженных рыб. Этот набор в разных размерах и весах я могу смело рекомендовать всем, кто не знает, что выбрать, чтобы всегда быть уверенным в результате. Причем блесны неплохо соблазняют не только окуней. Частенько на них покушаются и другие хищники, такие как судак и щука, но пока эти рыбы оставались для меня лишь приятным приловом.

В этом сезоне попробую по возможности уделить пятнистым и клыкастым больше времени на большой воде, чтобы наработать статистику по предпочтениям и вкусам этих рыб на своих домашних водоемах.

Новинки сезона: SHPROT-S и KILLKA

Также хочу отметить новинки на этот сезон, на который я возлагаю большие надежды. Это две блесны, которые мне немного удалось попробовать в конце моих прошлогодних выездов на лед. Первая, и наиболее понравившаяся окуню - SHPROT-S от ECOPRO. Сразу можно отметить схожесть некоторых форм и пропорций с прародителем – блесной SHPROT, но по игре и размерам отличия довольно заметные и их нельзя игнорировать.

Блесны по факту совершенно разные. SHPROT-S неплохо отклоняется и неплохо осыпается при сбросах за счет чуть более выраженных ребер, но при этом не так долго падает на паузах, нежели более широкие собратья по классу, и поэтому может служить больше поисковой блесной. Здесь сразу стоить оговориться, что это всё применительно для мелководий, т.к. новая версия выпускается в одном размере 40 мм при массе 2,5 г.

В то же время хотя SHPROT изначально был более точечной приманкой и не сильно отклонялся от горизонтали лунки при ловле, но имел большее разнообразие по формам и массам, начиная от окуневых и заканчивая судаковыми пропорциями. Обе из этих моделей имеют место быть в моей коробке, просто их область применения прилично отличается.

Скажем так, они прекрасно дополняют друг друга. Если бы я выбирал из них одну приманку для неглубоких водоемов с максимальными глубинами до 2,5 м, то это была бы обновленная версия. С ней получается более разнообразная проводка за счет формы и продуманного отверстия для крепления лески напрямую, без дополнительных застежек, и, соответственно, рыба ловится как активная, так и не совсем. Для больших глубин, скажем, от двух метров и глубже, родоначальник серии так и остается более применим и уместен.

Следующая приманка - это KILLKA. Широкая блесна, которая должна заинтересовать многих рыболовов благодаря простоте анимации. Имеет широкий модельный ряд, состоящий из трех наиболее удачных типоразмеров 40, 50 и 60 мм при массах 4,5, 7,5 и 12 г соответственно.

Благодаря своим пропорциям легко ложится «в плоскость» и активно сыпется на различных проводках. Часто блесны такого типажа выручают по неактивному хищнику, который подходит к лунке, но долго не решается взять блесну. При этом в моей практике в водоемах, которые я посещаю – а это Волго-Донской судоходный канал, Дон, Волга и Волго-Ахтубинская пойма - именно на широкие блесны лучше ловится крупный хищник. Видимо, работают пропорции, и мелкая рыба предпочитает мелкие блесны, а широкие привлекают более упитанных особей.

Блесну KILLKA должны оценить не только любители окуней. Типоразмеры 50 и 60 мм неплохо срабатывают по щуке, судаку и бершу в затонах Волги и Дона, а также на легком течении. Здесь данная приманка может «выстрелить» в местах, где блесну не сильно относит в сторону от лунки, делая возможной медленную привлекательную проводку у дна, имитирующую раненого и подбитого малька.

Также не могу не упомянуть добавление у ECOPRO новых расцветок. У моделей YETI, SHPROT и СУДАЧЬЯ в серии теперь есть новые цвета. Добавились как вызывающие, зеленые раскраски с названием BIL, так и более естественные – SBL. Помимо этого у блесны СУДАЧЬЯ теперь есть серии с пупырчатым покрытием, призванным делать эту приманку еще соблазнительнее для хищника за счет переблескивания во время её движения под водой.

Прогресс не стоит на месте, и в ассортименте приманок ECOPRO каждый сезон появляются новые, более привлекательные цвета, размеры, формы. Рыбе с каждым годом всё сложнее устоять перед предложенными лакомствами, т.к. не успеет она привыкнуть к одной приманке – ей тут же предлагают что-то новое.

Холода потихоньку подкрадываются, готовьтесь к ним заранее. Приобретайте теплую качественную одежду, пополняйте запасы любимых приманок и точите ножи ледобуров. Всем ни хвоста, ни чешуи и крепкого первого льда под ногами!