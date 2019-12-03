Чтобы победить - не торопитесь! Николай Линник | 3 декабря 2019 г.

Сезон подледной рыбалки уже не за горами. Одной из неизменных примет его приближения является усилившаяся покупательская активность рыболовов-зимников. Известно, что ныне семь из десяти покупок приходится на приманки. И на эту моду рыболовный рынок реагирует очень оперативно.

В каждый год прилавки рыболовных магазинов пестрят всевозможными новинками мормышек, многие из которых очень точно копируют подводных обитателей, и многие из них хочется приобрести не глядя. Но советую не торопиться. Сам я, переболев подобным накопительством, с некоторых пор к покупке новых приманок отношусь весьма осторожно. И дело здесь совсем не в моей жадности, хотя теперь мормышка - приманка весьма недешевая. Просто с годами я начал понимать, что цвет и визуальная схожесть приманки с её природным прототипом - это далеко не главные критерии, по которым её можно отнести к разряду уловистых.

Намного важнее оказывается возможность мормышки работать в таких частотах, при которых рыба будет воспринимать её как кормовой объект. А какая частота колебаний мормышки - высокая или низкая - оказывается наиболее привлекательной, чаще всего приходится решать уже на рыбалке. И чтобы быть с уловом в любой ситуации, рыболову просто необходимо знать и уметь использовать возможности своих приманок.

Не так давно я рассказывал о своем опыте использования мормышек без всякой навески на крючке. Сейчас я хочу рассказать вам об использовании мормышек, у которых обвес составляет едва ли не половину всего объема приманки. Из-за этих конструктивных особенностей такие мормышки не способны работать на высоких частотах. Хорошо это или плохо? Попробуем сейчас разобраться.

Немного биологии

Зимой подо льдом темно. И как бы там ни говорили о каких-то уникальных способностях некоторых рыб различать объекты в этих условиях, большую часть информации они всё-таки воспринимают обычным путём - через слух, обоняние и боковую линию. А поскольку безмотыльная мормышка ничем интересным для рыбы не пахнет, набор приемов, с помощью которых рыболов может возбудить у рыбы интерес к своей приманке, не такой уж и большой. По опыту знаю, что самыми действенными из них оказываются правильно подобранные размер приманки и частота её колебаний.

Движения каждого живого организма уникальны. Даже мы, люди, с нашими притупленными цивилизацией органами чувств можем без труда по одному только звуку различать движение окружающих нас предметов. У рыб органы чувств развиты намного сильнее. По сигналам, которые фиксируют слух и боковая линия, все рыбы умеют хорошо определять и размер, и видовую принадлежность, и направление движения потенциальной жертвы или врага.

Теперь представьте, что на пути охотящейся за мальком стаи окуней возникает мормышка, колебания которой сильно напоминают копошащегося в траве рачка. Шансы, что в азарте погони какой-нибудь окунь обратит внимание на эту мелочь, очень малы. Скорее всего, полосатых может заинтересовать приманка с агрессивной размашистой «игрой», похожей на движения спасающейся от погони маленькой рыбки. Другое дело, когда тот же окунь занят поеданием насекомых в траве. Тут мормышка с медленной и размашистой «игрой» может оказаться очень даже востребованной.

Как устроены «медленные» мормышки?

Распространенный термин «безнасадочная мормышка» мне кажется не совсем корректным. Исключение составляет небольшая группа приманок, которые остаются привлекательными для рыбы и без дополнительной навески. Это всем известные «Лесотки» (фото 1) и «Чёртики». Так или иначе, но у большинства приманок, которые попадают в категорию безнасадочных мормышек, на крючке имеются какие-либо украшения в виде кембриков, бусинок и дисков в различном их сочетании (фото 2).

По мнению большинства рыболовов, назначение всех этих подсадок заключается в том, чтобы увеличить уловистость приманки. Одни из них (яркие кембрики), выделяясь ярким пятном на фоне темного тела мормышки, исполняют роль этакого маяка, на который ориентируется рыба при атаке (фото 3). Другие - бусинки, мягкие силиконовые шарики, диски - при движении мормышки кроме цветового эффекта создают в воде дополнительные собственные колебания. Всё это так.

Но почему-то практически никто не говорит о том, что при неправильном подборе навесного оснащения может получаться совершенно противоположный эффект - рыба просто будет сторониться такой приманки. И не всё зависит от мастерства рыболова, его умения понять настроение рыбы и презентовать ей приманку наиболее естественно. Бывают заведомо бесполезные мормышки. Так, например, происходит, когда излишне щедро или неправильно подобранный обвес просто убивает колебания приманки.

Опытные рыболовы-безмотыльщики хорошо знают, что основной характеристикой любой мормышки является её «игра». Характер движения каждой модели в воде очень индивидуален и зависит от её конструкции (в конструкцию мормышки входят и имеющиеся на её крючке украшения). Например, та же «Уралка» по сравнению с «Овсинкой» или «Дробинкой» - приманка более высокочастотная. А причем здесь частота? Да всё очень просто.

При движении в воде с большой частотой мормышка как бы увеличивается в размерах - и тем самым делается более привлекательной для активно питающейся рыбы. Но есть у «быстрых» мормышек и существенный недостаток: шум, который создает в воде такая приманка, имеет маленький радиус распространения. И, значит, «быстрая» приманка может привлекать рыбу только с маленького расстояния.

По первому льду, когда рыба находится в хорошей физической форме и активно движется, этот факт не имеет большого значения, и ярко окрашенные «Лесотки», различные модификации «Уралок» и «Капелек» собирают рыбу намного лучше неповоротливых, щедро оснащенных навеской «Нимф». А вот низкие частоты распространяются в воде на большие расстояния - и, значит, в условиях практически полной темноты мормышки с низкой частотой колебаний имеют более широкий «круг поражения».

Но это если в механику движения приманки вмешались с понятием. А если нет? В погоне за внешней привлекательностью мормышки конструктор или сам рыболов так увлекаются тюнингом приманки, что просто делают её совершенно неинтересной для рыбы. Почему? Да всё потому, что заложенная в форме тела мормышки способность выдавать собственные колебания будет гаситься излишним обвесом.

Если вы попали в подобную ситуацию, то выход из неё может быть один: безжалостное удаление мешающих работе приманки дополнений. Проку от них никакого. Самому мне несколько раз приходилось проделывать эту операцию прямо на рыбалке. И знаете, в девяти из десяти случаев такое оперативное вмешательство помогало вернуть мормышке уловистость.

Золотая пора «медленных» мормышек наступает чуть позже. В глухозимье, когда рыба находится не в лучшей физической форме и питается, в основном, мелким кормом, колеблющаяся с большой частотой мормышка, скорее всего, станет отпугивать рыбу от себя. А вот к небольшой по размеру и темно окрашенной мормышке пассивная рыба будет относиться менее подозрительно (фото 4).

Но вот беда - маленькая мормышка создает в воде очень слабые колебания. Они будут распространяться в воде еще слабее, чем высокочастотная «морозная трясучка». И чтобы рыба заинтересовалась такой приманкой, её буквально нужно положить рыбе на нос. Рыболовам такая ситуация известна очень хорошо. Иногда достаточно просверлить свежую лунку всего в тридцати сантиметрах в стороне от «замолчавшей» - и поклевки возобновляются. И тут рыболовы нашли поистине гениальное решение: они стали дополнительно оснащать такие мормышки несколькими подвижными прозрачными дисками.

По сравнению с неподвижными кембриками и массивными бусинками, которые часто имеют только визуальную привлекательность, свободно движущиеся по цевью крючка пластиковые диски не искажают ни цвета, ни формы приманки и не увеличивают её размеры. Зато при движении мормышки диски создают дополнительные собственные колебания, которые намного увеличивают радиус слышимости приманки.

Понять игру

С особенностями работы оснащенной подвижными дисками мормышки впервые мне довелось познакомиться лет 10 назад на одном старичном озере, славящемся крупными окунями. Этот самый крупный окунь - рыба капризная, и за день в лучшем случае удавалось увидеть всего несколько поклевок. Но зато каких! На безмене отдельные горбачи переваливали килограммовую отметку! Традиционно полосатого здесь ловят на мормышку с подсадкой натурального рачка-бокоплава. Но я, верный «безмотылке», решил соблазнить местных окуней без всякого «мяса» на крючке.

На исходе второго часа рыбалки товарищи мои успели обрыбиться. Я же, так и не увидевши ни одной поклевки, пришел к выводу, что, скорее всего, интересующий меня окунь сегодня сосредоточился на глубине более четырех метров, т.е. за пределами возможностей моих мормышек. И поэтому все приманки, на которые я возлагал надежды, он просто игнорировал. Нужно было что-то делать - и я стал банально предлагать ему по очереди все имевшиеся в моей коробке мормышки. Пока не добрался до маленькой черной «Нимфы» с дисками на крючке.

Значительная глубина под лункой не позволяла делать быструю проводку, и мне оставалось только медленно поднимать приманку над дном, совершая при этом размашистые, но плавные колебания. Первую поклевку я увидел после того, как при облове очередной лунки попытался стряхнуть с лески прицепившегося к ней жука-палочника. Резкие подергивания снасти не остудили пыл насекомого, так что мне пришлось снимать его руками. Пока я отбивался от жука, мормышка неподвижно лежала на дне. Но стоило моей «Нимфе» оторваться от грунта, как кто-то очень осторожно дотронулся до неё.

Подсечка оказалась пустой, но теперь я знал, что нужно делать! Каждая последующая проводка начиналась с того, что я несколько раз ударял приманкой по дну, делал паузу в две - три секунды - и только после этого начинал подъем мормышки. В верхней фазе подъема я делал контрольную подсечку и резко опускал приманку вниз - так, чтобы она ударилась о грунт. В тот день мне удалось поймать пять замечательных горбачей от 300 до 700 г.

Большинство поклевок выглядело как плавный прижим кивка в моменты, когда приманка неподвижно зависала у самого дна. Причем у трех из пяти пойманных хищников рот был набит землей. Это могло говорить о том, что окунь атаковал копошащуюся у дна «Нимфу», прижимая её ко дну.

О паузах

Для любых «медленных» мормышек, будь то «Нимфа», «Гвоздешарик», «Гвоздекубик» и т.п., самой удачной чаще всего оказывается проводка а-ля балансир. При ловле на балансиры выверенное чередование активной и пассивной фаз проводки является залогом успеха рыбалки. Многие рыболовы не учитывают время паузы, а рыбачат, не отсчитывая по секундам её длительность. А зря.

Почти все поклевки на «медленные» мормышки происходят на паузах. У полосатого попросту не выдерживают нервы - и он атакует мормышку, если и «игра» приманки, и паузы однотипные. Если же рыболов делает совершенно беспорядочные паузы во время проводки, окунь на атаку не решается и через некоторое время просто отходит в сторону.

Рассчитать время паузы для каждого конкретного случая можно только опытным путем. В зависимости от настроения рыбы, на одном и том же водоеме пауза в игре может длиться от одной до семи секунд. Сначала, на первом цикле (5 - 7 проводок приманки) пауза составляет одну - две секунды, на следующем - уже 3 - 4 секунды и т.д., пока не последует первая поклевка или хотя бы касание рыбой мормышки. В дальнейшем некоторое время ловля производится в этом же ритме.

Если поклевки продолжаются, рыбачу в таком же темпе. Если нет – подбираю другое время паузы. На большинстве рыбалок время паузы приходится подбирать по 2 - 3 раза за день. Есть у меня для «медленных» мормышек и любимые варианты проводки. И пусть некоторые из них покажутся вам немного странными, но все они рабочие, прошедшие испытание на многочисленных рыбалках.

- После нескольких ударов приманки по грунту выдерживаю паузу и начинаю медленный подъем мормышки с одновременной медленной плавной игрой. Поклевка, как правило, происходит на третьей - пятой проводке.

- Начав проводку приманки с тех же нескольких ударов о грунт, после каждых 15 - 20 см подъема делаю непродолжительную паузу в проводке мормышки. Поклевка окуня в большинстве случаев происходит в момент возобновления игры. При таком способе проводки очень часто окунь багрится за нижнюю губу.

- Приподняв приманку на несколько миллиметров над дном, произвожу ритмичное постукивание пальцем второй руки по хлыстику удочки. Мормышка часто касается грунта и, подобно «Балде», поднимает облачко мути. Поклевка рыбы происходит на паузе. А вот «дробление», которое часто выручает при работе с «Козой», или «Чёртиком», с этой приманкой не проходит. При высокой частоте колебаний приманки навесные элементы как бы залипают - и перестают создавать собственные колебания.

- При плохом клеве часто выручает проводка, которую я слизал у мастеров блеснения. После традиционных нескольких ударов приманки по грунту, подъем начинаю короткими ритмичными взмахами хлыстика удилища. Мормышку поднимаю на высоту 40 - 50 см - и без пауз опускаю мелкими сбросами вниз. Обычно поклевка происходит после повторного касания приманкой дна.

- Когда окунь поднимается к самой кромке льда, выручает проводка приманки сверху вниз. Измерив под лункой глубину, выматываем леску где-то наполовину. Затем, запустив мормышку в лунку, сразу начинаем совершать спуск с остановками после каждых 20 - 30 см хода. Поклевка рыбы происходит в момент начала движения приманки и выглядит как подбрасывание кивка.

И еще: если окунь обнаруживает себя, но до уверенной хватки приманки дело так и не доходит, после очередного тычка нужно резко сбросить приманку вниз - и только после этого делать подсечку. Уловистость «Нимфы», как, впрочем, и любой другой искусственной приманки, сильно зависит от того, как она будет привязана к леске. Традиционный способ крепления мормышки, когда леска сначала продевается через ушко, а узел формируется на цевье крючка, совершенно непригоден.

При таком креплении приманка может полностью потерять «игру». Все имеющие ушко мормышки я привязываю самозатягивающимся узлом (фото 5). Чтобы при формировании узла леска сохранила почти стопроцентную прочность, очень полезно смочить еще не затянутый узел слюной.

Надеюсь, мой опыт использования «медленных» мормышек поможет вам разнообразить свои рыбалки.

Рыбачьте в удовольствие!