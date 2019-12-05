Зимнее блеснение судака: перспективные места ловли Сергей Акулич | 5 декабря 2019 г.

Когда я серьезно увлекся подледным блеснением судака на пригородных водохранилищах, то по совету более старших и опытных компаньонов в первую очередь занялся поиском мест, где встреча с этим хищником в определенные периоды «твердой» воды (перволедье, глухозимье и последний лед) наиболее вероятна. И все умозаключения по этому вопросу в предлагаемой вниманию читателей статье основаны не только на личной практике, но и на колоссальном багаже знаний моих коллег.

Перволедье

Ледостав клыкастый встречает, находясь в самой глубоководной части водохранилища. Это непосредственно русло и так называемые поливы (фото 1). Еще по открытой воде судак преследует огромные стаи всевозможной «бели», уходящей сюда на зимовку. Благодаря приемлемой температуре воды, хорошему кислородному режиму и довольно богатой кормовой базе, по перволедью именно в глубоких местах складываются наиболее благоприятные и комфортные условия и для кормового объекта, и для хищника.

И если по открытой воде судак в основном атакует приманку лишь на небольших участочках в русле и рядом с ним, где имеется твердая структура (галечник, ракушечник или каменисто-песчаное дно), то в начале зимы клыкастый уже может быть рассредоточен практически по всему руслу. А его поклевки происходят как на «твердяке», так и на заиленном донном грунте. Поэтому иногда достаточно накрыть серией лунок участок в несколько сот метров, чтобы получить заветную поклевку крупного судака.

Но мало владеть информацией о местонахождении зимнего судака на конкретном водохранилище, рыболов должен еще обладать незаурядным усердием и терпением, да и неплохо, если удача и везение ему сопутствуют. Вообще, я считаю блеснение клыкастого одним из наиболее сложных способов подледной ловли.

Довольно часто крупный хищник избегает суеты, которую в самом русле водохранилища производит многочисленная рыба, а отстаивается на глубоководных поливах рядом с желобом. Здесь располагаются его «квартиры», где он отдыхает после успешной охоты. Но в определенное время при благоприятно сложившихся факторах на прирусловые участки выходят обособленные стаи «бели». И тогда хищник кушает, практически не покидая дома. Также наряду с приемлемыми и комфортными условиями эти места привлекают клыкастого своим более разнородным по сравнению с руслом составом дна.

Отдельно хочу сказать о русловых бровках и склонах. Наибольший интерес для нас представляют плавные выходы из русла. Излюбленными местами крупного клыкастого также являются подъемы из глубоководного желоба в виде небольших уступов. Благодаря такому неровному рельефу хищник часто устраивает здесь засады на многочисленную «бель».

На более резких и крутых бровках держится, как правило, клыкастый помельче. Крупный же судак является в таких местах как бы проходным. Довольно часто активного хищника не удается обнаружить ни в русле водохранилища, ни на его поливах. И лишь на каком-нибудь локальном участке пологой русловой бровки можно увидеть ту самую поклевку крупняка.

В подтверждение этого приведу пример. Недели через две после ледостава я совершил вылазку на Минское море с целью поблеснить судака. На льду был с десяти утра. В течение трех часов проверял перспективные точки в самом русле - лишь одна поклевка судачка-сеголетка. Дальнейшее блеснение на русловых поливах тоже мало что принесло. Я знал еще несколько привлекательных мест на пологих бровках, но они в тот момент были заняты жерлицами.

До вечера проверял глубоководную акваторию - безрезультатно. К 16.00 водоем опустел - жерличники ретировались домой, так и не увидев ни поклевки за весь световой день. Я сразу же переместился на освободившийся выход из русла. Накрыв перспективный участок серией из тридцати лунок, приступил к ловле. Уже на второй лунке на первом же взмахе произошел мощный удар хищника по блесне. С подсечкой не прозевал, силовое вываживание - и через десяток секунд судак за два кило оказался на льду. В вечерних сумерках реализовал две поклевки упитанных окуней. А уже в темноте блесну атаковал еще один крупный клыкастый. Вот такой зачетный выезд получился.

В начале зимы важное значение имеет и глубоководный коряжник (фото 2). И чем он обильнее и выше поднимается над дном, тем больше шансов увидеть поклевку именно крупного, а порой и трофейного судака. Привлекательности таким местам добавляет разнородный состав дна и обильные колонии ракушки. Дрейссена, которая плотно покрывает ветви и стволы затопленных деревьев и кустарников, является превосходным природным фильтром.

Именно благодаря ей в коряжнике складывается приемлемый кислородный режим и для вездесущих плотвы и окуня, и для охотника на них – судака. Но объективно отмечу, что на водоемах, где я практикую зимнее блеснение клыкастого, эти места представляют интерес лишь в первые две - четыре недели после ледостава (в зависимости от погодных условий). А позже в связи со слабой проточностью известных мне водохранилищ и дальнейшему разложению древесных останков здесь наступает кислородное голодание.

Ну а судак, как один из самых требовательных к содержанию кислорода в воде пресноводных обитателей, покидает закоряженную акваторию. Остается здесь лишь мелкий клыкастик, предпочитающий держаться повыше от дна. Блеснильщику также следует иметь в виду, что ловля в коряжнике сопряжена с частыми зацепами и обрывом приманок, так что в его арсенале всегда должны быть отцеп и отбойник.

Середина зимы

Наряду с руслом и глубоководными поливами в январе становятся привлекательными для ловли много других мест.

Например, пристального внимания заслуживают локальные, небольшие по площади подводные банки и горки в глубоководной акватории водохранилища (фото 3). Эти донные аномалии являются спасительными островками на пути следования многочисленной мелочевки, где та может спрятаться от хищников. Однако донные возвышенности благодаря довольно изрезанному рельефу, приемлемому кислородному и температурному режимам, а также обилию здесь плотвы, окуня и ерша, в определенные периоды времени как магнитом притягивают сюда и судака. Но отмечу, что хищник в основной своей массе тут проходной.

Отдельно стоит отметить приличные по площади и значительно возвышающиеся над дном аномалии. Здесь уже продолжительное время может обитать отдельная и немалая по численности популяция судака. Этому способствует богатая кормовая база (окунь, ерш, мелкий подлещик и плотва), ломаный рельеф, позволяющий клыкастому маскироваться во время охоты, разнородный состав дна и приемлемый кислородный режим.

Интересным выглядит распределение хищника в таких местах. На крутых склонах горок (реже - на их вершинах) держится в основном мелкий клыкастик и упитанный окунь. На более пологих бровках среди нагромождения камней и барханов песка крутится хищник покрупнее. А вот трофейный судак предпочитает основания таких возвышенностей, несмотря на заиленную здесь структуру дна. И лишь вечером, ночью или ранним утром он может наведываться с целью охоты на более мелководные участки аномалий.

Как я уже отметил выше, глухой коряжник, если он не находится в русле водохранилища, в период глухозимья крупный судак игнорирует. Но вот локальные, умеренно закоряженные участки (фото 4) сейчас довольно интересны клыкастому. Привлекательности таким местам добавляет разнородный состав дна, где заиленная структура чередуется с хорошим «твердяком» (каменистое или песчано-галечное дно). Конечно же, обильный ракушечник существенно повышает рейтинг этого коряжника.

В моем арсенале имеется несколько перспективных мест в виде отдельно стоящих на донном грунте и высоко возвышающихся над ним объемных коряг. Они расположены в относительно глубоководной части водоемов. Как правило, вокруг этих точек каких-либо других аномалий или изменений в рельефе дна не наблюдается. Благодаря этому именно здесь в определенное время могут находить укрытие стайки плотвы и окуня. Они же привлекает хищников, и в первую очередь - клыкастого. Но отмечу, что рассчитывать на массовые поклевки не очень-то стоит - обычно возле отдельной коряги кормовой объект пасут один-два крупных судака.

Последний лед

В конце зимы на некоторых слабопроточных водохранилищах наблюдается кислородное голодание. Вследствие чего большинство подводных обитателей, в том числе и судак, смещаются на те участки, где складывается приемлемый кислородный и температурный режимы, способствующие развитию здесь богатой кормовой базы и для многочисленной «бели», и для хищников. К таким можно отнести места, находящиеся недалеко от русла (фото 5), участки с приличной глубиной вблизи от впадения рек, ручьев и каналов, некоторые другие.

На водоемах с относительно небольшой глубиной в это время русло и множество его ответвлений также будут одними из наиболее привлекательных мест для клыкастого. Поливы, различной протяженности ямы (входы и выходы из них), малейшие изменения рельефа дна, закоряженные участки представляют определенный интерес для рыболова.

Но заканчивать сезон «твердой» воды я предпочитаю охотой за судаком именно на крупных пригородных водохранилищах. Благодаря большой акватории и глубоководности, в этих водоемах обитают огромные популяции хищника. А шанс поимки трофейного клыкастого здесь на порядок выше, чем в относительно небольших водохранилищах. К тому же перспективных мест на Большой воде гораздо больше, что вносит существенное разнообразие в процесс ловли. Да и конкурентов и посторонних глаз здесь заметно меньше, что немаловажно при зимнем блеснении.

Огромная акватория также накладывает отпечаток на привлекательность тех или иных мест для судака в определенное время. По праву лучшими местами в конце зимы на пригородных водохранилищах считаются приличные по площади подводные столы и плато со средними значениями глубин в целом по водоему. Как правило, в относительной близости от таких участков проходит русло или присутствует движение водных масс под воздействием течения. Если блеснильщик оказался на водоеме впервые, эти места помогут распознать находящиеся рядом лещатники или плотвичники.

Существенно улучшает здесь кислородный режим еще и очень обильный ракушечник. Благодаря чему тут развивается богатая кормовая база для подводных обитателей - прежде всего, ерша, некрупного окуня и мелкой плотвы. Они же в свою очередь служат пищей судака. Заметную роль в привлекательности подводных столов играет разнородный состав дна, где илистые участки чередуются с хорошим «твердяком».

Ну и, конечно же, наличие здесь умеренного по плотности невысокого коряжника окажется как нельзя кстати (фото 6). И если все вышеперечисленные факторы будут сопутствовать какому-либо обширному участку водохранилища, то в конце сезона тут может собраться довольно приличная по численности популяция судака. Хищник, как правило, держится в таких местах до распаления льда.

К слову сказать, на Минском море по последнему льду у меня могут работать до пяти обширных подводных плато. Главное - вычислить, на каком именно хищник в определенное время конкретного выезда будет наиболее активен. Но часто бывает так.

Утром поклевки клыкастого происходят в одном секторе стола, днём - в другом, вечером - в третьем, либо клыкастый возвращается на утреннюю стоянку. Вариантов может быть очень много. Поэтому, чтобы обнаружить хищника, который хочет кушать, нужно довольно прилично перемещаться и сверлить, сверлить и еще раз сверлить. Для информации, количество лунок за выезд у меня варьируется в интервале 60 – 100! И неважно, что толщина льда порой достигает 50 - 70 см. Раз взялся за дело, надо доводить его до логического завершения – увидеть поклевку.

В заключение хотел бы отметить, что, несмотря на всю сложность, есть что-то свое особенное и неповторимое, которое меня в зимнем блеснении судака и сразило. Начиная от процесса подготовки, непосредственно ловли и заканчивая, конечно же, общением с «собратьями по диагнозу». И я безмерно рад, что с некоторых пор старожилы-блеснильщики приняли меня в свою закрытую касту судачатников!