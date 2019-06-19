Знакомьтесь, фидерные вершинки Николай Линник | 19 июня 2019 г.

Сегодня в моём фидерном арсенале насчитывается почти два десятка дополнительных вершинок-сигнализаторов – квивертипов (QuiverTip) и свингтипов (SwingTip). И это не считая тех, что входят в стандартный набор моих удилищ. «Зачем так много?» - спросите вы. Охотно отвечу.

Современная фидерная вершинка - это больше, чем сигнализатор поклевки. Покупая фидерное удилище, многие из нас и не задумываются о том, что правильно подобранная вершинка заметно улучшает качество рыбалки: помогает добиться высокой дальности и точности заброса, сильно облегчает процесс вываживания рыбы, позволяет комфортно рыбачить даже при сильной прибойной волне или ветре.

Это раньше, когда купить запасную фидерную вершинку было практически невозможно, в целях экономии рыболовы ставили на удилище самую жесткую из имеющихся в наборе вершинок. А чтобы сделать снасть более чувствительной к поклевкам рыбы, на бланк удилища вешался еще и дополнительный бубенчик. Если вершинка ломалась, её меняли на другую. Или просто выбрасывали обломавшийся кончик - и продолжали рыбачить всё с тем же бубенчиком в качестве главного сигнализатора поклевки.

Но прогресс не стоит на месте, и лет десять назад многие серьезные фирмы-производители фидерного снаряжения начали предлагать рыболовам на нашем рынке широкий ассортимент запасных фидерных вершинок (фото 1). Я тут же принялся экспериментировать с различными их моделями, и за это время сделал для себя несколько принципиальных выводов, о которых сейчас и расскажу.

Обращайте внимание на правильную длину вершинки

Привычка - вещь серьезная, и первое, на что мы обращаем внимание при покупке вершинки – это её мощность, которая чаще всего выражается в английских унциях (oz). Некоторые рыболовы еще смотрят на материал, из которого эта вершинка изготовлена. А вот о том, что правильная длина вершинки является решающим фактором для равномерного и чистого строя удилища, задумываются немногие.

Путем проб и ошибок я установил, что из какого бы материала ни была бы изготовлена вершинка, если она, например, оказывается слишком короткой, общий строй удилища заметно портится. С короткой вершинкой при нагрузке появляется отчетливый излом на бланке удилища в месте штекерного соединения вершинки и удилища - и рыбачить становится некомфортно.

А если вершинка, наоборот, слишком длинная, она делается нестабильной, что значительно ухудшает бросковые качества удилища из-за дрожания. Да и в ветреную погоду длинная вершинка ведет себя непредсказуемо, отвечая нервной дрожью на любой порыв ветра.

Так же, опытным путем, я установил, что оптимальная длина фидерной вершинки колеблется в пределах 55 - 75 см. Это золотая середина, при которой общий строй удилища делается наиболее чистым, а бланк удилища работает стабильно даже при мощных силовых забросах. Длина мягких (0,5 и 0,75 oz) вершинок обычно на несколько сантиметров больше длины жестких (1,5 - 5 oz) вершинок.

Такие разные вершинки

Чаще всего в арсеналах рыболовов можно увидеть стеклопластиковые и углепластиковые монолитные (неполые) вершинки. Практически все мягкие вершинки изготовлены из стекловолокна (в большинстве своём их можно отличить по белому неокрашенному комлю). А среди более жестких квивертипов встречаются как стеклопластиковые, так и углепластиковые модели (чисто угольные вершинки имеют черный комель). В последнее время некоторые рыболовы начали пользоваться инновационными полыми и комбинированными вершинками.

Стеклопластик – это самый мягкий материал для фидерных вершинок. Под нагрузкой стеклопластиковая вершинка (на фото 2 – нижняя) изгибается по всей своей длине. При поклевке такая гибкая вершинка оказывает очень малое сопротивление, и даже самые осторожные рыбы берут приманку, не чувствуя подвоха. Кроме того, при вываживании стеклопластиковые вершинки очень хорошо гасят рывки крупной рыбы, что предотвращает выскакивание крючка изо рта рыбы или обрыв поводка. Поэтому на карповых и методных удилищах даже мощные(3 - 4 oz) вершинки выполнены из стекловолокна.

К недостаткам, ограничивающим использование стеклопластиковых вершинок, следует отнести их небольшую дальнобойность - максимальная дистанция, на которую мне удавалось прицельно забрасывать кормушку фидером со стеклопластиковой вершинкой, составляла приблизительно 50 м. Кроме того, стеклопластиковые вершинки грешат созданием ложных поклевок в ветреную погоду, которые возникают под воздействием волн и порывов ветра.

Карбоновые вершинки - более жесткие (на фото 2 – верхняя), гнутся они не так охотно, как стеклопластиковые. Оттого и дальнобойность удилища с такими вершинками более высокая. За счет того, что при забросе оснастки изгиб карбоновой вершинки очень незначительный, удилище получает около 30 см дополнительной длины.

В результате чего кормушка может улетать на 15 – 20 м дальше. И после заброса углепластиковая вершинка сразу же возвращается в исходное положение. Это свойство (особенно при ловле на дальней дистанции) обеспечивает более высокую кучность заброса кормушек. Однако при вываживании рыбы излишняя жесткость карбоновых вершинок часто оказывается причиной обрыва поводков, разгибания крючков и прочих неприятностей, из-за которых происходит потеря трофея.

Чтобы подобные казусы случались как можно реже, при использовании углепластиковых вершинок между основной леской и поводком я советую ставить эластичную вставку Feeder Gum.

Одним из новых видов фидерных вершинок являются так называемые Hollow Tip (фото 3). Это полые углепластиковые вершинки, которые объединяют в себе положительные свойства стеклопластика и углепластика. При забросе такая вершинка ведет себя так же стабильно, как и монолитная углепластиковая. А при распознавании поклевки она по чуткости не уступает стеклопластиковым моделям. При этом меньший диаметр вершинки Hollow Tip позволяет без особых проблем рыбачить в ветреную погоду.

Нежелательные паразитные колебания у таких вершинок практически отсутствуют. А еще применение вершинок Hollow Tips позволяет значительно уменьшить массу используемой кормушки.

Очень серьезным недостатком карбоновых вершинок, о котором я еще не упоминал, является то, что особенно в ветреную погоду с ними очень тяжело определить момент, когда сила упругости в нагруженной вершинке начинает преобладать над тяжестью кормушки. Чуть перестарался с натяжением лески - и кормушка соскакивает с закормленной точки. Чтобы подстраховаться, приходится жертвовать общей чувствительностью снасти и увеличивать массу кормушки Полые же вершинки Hollow Tips можно нагружать сильнее. Под нагрузкой они гнутся приблизительно до середины, что соответствует параметрам стеклопластиковых вершинок, и вес кормушки можно не увеличивать.

Другой результат революции фидерных вершинок – появление комбинированной вершинки Spliced Tip. Верхняя часть этой вершинки (около 60% длины) выполнена из цельного углепластика, а остальная часть - полая. Эта фидерная вершинка предназначена для еще более деликатной ловли и хорошо распознает даже самые робкие поклевки. К сожалению, в продаже такие вершинки практически отсутствуют, но многие мастера изготавливают их кустарным способом.

Диаметр колец

Вы обращали внимание на то, что одни вершинки комплектуются кольцами большого диаметра, а у других они узкие (фото 4)? И если с кольцами большого диаметра всё более-менее понятно - большой диаметр колец необходим, чтобы пропускать толстые лески и узлы шок-лидеров, то назначение тонких колец могут объяснить не все. В свое время я сильно намучился с такими вершинками. Во-первых, из-за низкой пропускной способности узких колец на таких вершинках постоянно собирался мусор. Во-вторых, вершинки с узкими кольцами обмерзали на ветру, что затрудняло их использование в предзимний и ранневесенний периоды.

Другими словами – одни недостатки. Однако подспудно я понимал, что первый опыт всегда поверхностный, и не станут серьезные фирмы просто так оснащать свои удилища вершинками с тонкими кольцами.

Я продолжал пользоваться ими и обращать внимание на некоторые тонкости, которые с первого раза были и незаметны. Оказалось, что у вершинок с тонкими кольцами поразительная чуткость - и они просто незаменимы при ловле линя, карася и плотвы. А обмерзание колец можно легко побороть с помощью любого жидкого средства для мытья посуды, или мыла. Достаточно обмакнуть вершинку в средство для мытья посуды или натереть мылом - и на ближайшие несколько забросов проблема решается.

Тесты фидерных вершинок

И, наконец, мощность. На фидерных вершинках этот параметр указывается в английских унциях (1 oz – унция - приблизительно равна 28 г). Вопреки распространенному в рыболовных кругах мнению, это вовсе не предельная нагрузка, которую может выдержать данная вершинка, а масса груза, необходимого для того, чтобы она согнулась под прямым углом (фото 5).

Мягкая вершинка на одну унцию на самом деле выдерживает гораздо больший груз, чем 28 г. Вы будете приятно удивлены, но с вершинкой мощностью в одну унцию полная 40-граммовая кормушка хорошо летит на малые и средние дистанции. А благодаря высокой гибкости, такая вершинка хорошо регистрирует даже очень осторожные поклевки. Проблемы начнутся, когда вы захотите сделать прицельный заброс на расстояние за 20 м.

Из-за излишней гибкости вершинки кучность приводнения кормушки окажется неудовлетворительной. Чтобы сохранить надлежащую точность попадания в закормленную точку, с увеличением дальности заброса следует ставить более жесткую вершинку.

Однако при этом будет страдать общая чувствительность снасти. В теплой воде, когда активность рыбы максимальна, более жесткая вершинка не сильно мешает рыбалке - на большом удалении от берега рыбы ведут себя не так осторожно и атакуют приманку азартно. Совершенно другим должен быть подход при выборе вершинки при ловле в холодной воде.

Природная сверхосторожность рыбы заставляет рыболова идти на решительные меры по увеличению общей чувствительности снасти. Вот тут-то и появляется необходимость в использовании полых или комбинированных вершинок. Однако при этом никак не должен пострадать основной принцип фидерной снасти и кучность заброса кормушек должна оставаться максимальной.

Достичь максимальной точности заброса со слишком мягкой вершинкой всегда тяжело, и большой разброс прикормки, скорее всего, окажется более фатальным, чем излишняя жесткость вершинки при регистрации поклевок. Об этом следует помнить. Но выход есть. Если в вашем арсенале нет полых или комбинированных вершинок, советую освоить технику закорма из рогатки.

Такой способ доставки прикормки в точку ловли не раз выручал меня в ситуациях, когда установка самой мягкой вершинки являлось единственно правильным решением для того, чтобы увидеть поклевку (фото 6). А вообще, при выборе вершинки каждый рыболов должен руководствоваться принципом: настолько мягкая, насколько возможно, и настолько жесткая, насколько это необходимо.

Рыбачьте в удовольствие!