Взгорки на дне – магнит для окуня Сергей Акулич | 6 июня 2019 г.

Так сложилось, что на большинстве своих джиговых рыбалок я охочусь преимущественно за окунем, причем - крупным. И первое, что делаю - ищу участки на дне водохранилища, где встреча с ним наиболее вероятна. А подводные банки и горки – среди наиболее перспективных мест для его ловли (здесь обязательно нужно оговориться - речь идет о массовом крупном хищнике). Почему же эти донные возвышенности столь привлекательны для горбачей?

Как известно, базовый корм для полосатого разбойника - молодь рыб различных видов. А донные возвышенности на обширных акваториях водохранилища являются островками спасения для малька. На склонах подводных бугров и горок, а также на их вершинах или у подножий - в зависимости от погодных условий и времени года - кормовая рыбёшка прячется от различных хищников.

Весной и летом на возвышения дна в большей степени, нежели на глубоководные участки, проникает солнечный свет. Что, в свою очередь, способствует лучшему развитию здесь всевозможных водорослей и зоопланктона, которые служат пищей и для подрастающего поколения мирной рыбы, и для взрослых её особей.

Из этого можно сделать следующий вывод: благодаря богатой кормовой базе вкупе с наличием изрезанного донного рельефа донные возвышенности неимоверно притягивают различных хищников, самым многочисленным из которых, безусловно, является именно окунь. Далее, исходя из личного опыта, хочу описать разновидности донных возвышенностей, которые привлекают полосатого разбойника в определенное время.

Локальные горки

(фото 1). Небольшие по площади (до 5 - 10 м в диаметре) одиночные горки на глубоководных участках водохранилища. Таких перспективных точек на каждом посещаемом мною водоеме наберется до десятка. Хотя стоит отметить, что наиболее часто возле этих аномалий дна мне попадается щука и судак, а массового окуня встретить здесь можно лишь изредка. Мне кажется, это связано с тем, что такие относительно небольшие по размеру возвышенности служат укрытием лишь для малочисленных скоплений кормовых объектов.

К тому же находящаяся здесь «бель» - как правило, приличного размера, и в большей степени является предметом охоты для крупных одиночных хищников. Количество вылавливаемого мной полосатого разбойника на локальных банках этого типа в период открытой воды обычно не превышает четырех - шести особей с каждой. Однако во второй половине осени здесь можно рассчитывать на единичные поклевки трофейных горбачей. В подтверждение своих слов приведу яркий пример.

В начале ноября 2016 года я ловил с лодки на одном из пригородных водохранилищ с интереснейшим ломаным рельефом дна. С погодой однозначно повезло – переменная облачность и температура воздуха 8 °С, что для последнего месяца осени очень даже хорошо. Спокойная ветровая обстановка на водоеме также способствовала комфортной ловле. Сперва я проверил глубоководную локальную горку, находящуюся на небольшом удалении от берега.

Выставив лодку на глубине 7,2 м у её основания, стал забрасывать к вершине горки. И через несколько циклов классической «ступеньки» произошел четкий удар по приманке Tioga 2.9 (цвет Osaka Pumpkin) от Lucky John (фото 2). А через несколько минут я подвел к лодке трофейного горбача на 1020 г. Вот это начало! За полчаса тщательно обловил эту горку и поймал возле неё еще двух зачетных щук. Затем двинулся далее по намеченному маршруту, проверяя другие перспективные точки.

А когда до темноты оставалось немного времени, решил вернуться и еще раз обловить ту утреннюю горку. Но теперь забрасывал под углом к крутому склону донной возвышенности - и на очередной проводке ощутил четкую и злую поклевку. А вскоре перед объективом фотоаппарата предстал еще один позднеосенний трофей на 1180 г (фото 3).

Хищник соблазнился виброхвостом Vibro Worm 3.4 (цвет 12) от Crazy Fish на разборной 10-граммовой «чебурашке» черного цвета. О такой результативности позднеосенней рыбалки на пригородном водохранилище, подверженном колоссальному прессингу со стороны многочисленной рыболовной братии, можно только мечтать!

Обширная донная возвышенность

(фото 4). Следующими в моём списке целей стоят довольно обширные по площади, от нескольких десятков до нескольких сот метров, донные возвышенности с существенным перепадом глубин между их основанием и самой высокой точкой. Как правило, этот тип аномалий дна характеризуется наличием как крутых склонов, так и более протяженных и относительно пологих бровок. А их вершинам может быть присущ довольно изрезанный рельеф.

На некоторых водохранилищах высоко поднимающиеся над дном подводные банки и горки в небольшой мере зарастают различными водными растениями. Этому отчасти способствует заиливание некоторых участков аномалий и проникновение сюда достаточного для роста водорослей количества солнечного света.

Такие донные возвышенности служат укрытием и домом для многочисленных стай различной «бели», часть из которых здесь держится круглогодично. Соответственно, и хищника, в том числе и окуня, возле этих аномалий дна хватает, особенно в весенне-летний период, и гораздо больше, нежели у небольших локальных горок. И что важно, спиннингист в течение довольно длительного времени может успешно облавливать различные участки этой возвышенности, не перемещаясь при этом на большие расстояния, тем самым экономя силы и время.

Важную и интересную, по-моему, закономерность мне удалось выявить в ходе многочисленных рыбалок на обширных донных возвышенностях в весенне-летний период. В жаркую стабильную погоду с ветрами различных направлений и силы лучших результатов по окуню я добиваюсь при облове пологих склонов подводных горок либо их вершин. Когда же на смену приходит похолодание, как краткосрочное (один-два дня), так и долгосрочное (3 - 5 дней и более), наибольшее число поклевок я получаю на более крутых бровках. В большей степени это относится и к осенней ловле, когда лучше работают склоны с резко падающей глубиной, нежели плавные понижения. В подтверждение своих слов приведу один из многочисленных примеров.

Как-то в середине июля я поехал на Минское море, водохранилище встретило приличной волной, которую монотонно разгонял южный ветер. Уже неделю стояла жаркая и без осадков погода. На воду вышел в шесть утра, но, несмотря на столь ранний час, температура воздуха достигла уже 25 °С. Решил поискать полосатого на обширных возвышениях дна, но за три четверти часа поймал на перспективном участке лишь парочку некрупных окушков. Хищник был пассивен - и лишь подбивал силиконовые приманки.

О пассивности свидетельствовали и многочисленные мелкие пиявки на теле полосатого разбойника. Встал у торца подводной горки, где глубина резко падала с 3,2 до 6,8 м. Здесь поклевки следовали на каждой проводке, но «силиконом» интересовался исключительно мелкий судак. Такое «избиение младенцев» порядком поднадоело – и я ушел на протяженный склон, где глубина плавно понижалась с 3,8 до 5 м.

Между тем волнение на водохранилище еще усилилось, а температура воздуха превысила 30-градусную отметку. Я поставил довольно тяжелый для таких глубин 12-граммовый груз и 3-дюймовый виброхвост - чтобы понять настроение окуня на точке. Уже на первой проводке последовал сильный удар - и первый трофей за 300 г оказался в садке. Поймал еще несколько приличных окуней, но затем поклевки прекратились.

Уменьшив размер «силикона» до 2,4 дюйма и облегчив массу разборной «чебурашки» до 9 г, я снова добился активизации полосатого. Тот агрессивно атаковал некрупную «съедобку». И несколько часов я наслаждался злыми поклевками крупного окуня. После полудня волнение достигло критического уровня, дальнейшая ловля была уже небезопасна - и я закончил рыбалку. А дома посмотрел прогноз погоды на завтра, тот обещал более комфортные условия для ловли – и я решил снова ехать туда.

На сей раз водохранилище встретило спокойной ветровой обстановкой, а в остальном - всё то же: очень жарко и безоблачное небо до горизонта. Итак, в путь - к уже знакомой донной возвышенности. Сразу приступил к облову протяженного склона с плавным понижением глубины. Но за полчаса ловли - лишь поклевка на 2,5-дюймовую «съедобку».

Меняю угол облова, приманки и грузы – безрезультатно. Пробую джиговать на вершине подводной горки и по нескольким пологим свалам. Только на одном таком понижении удалось попасть на краткосрочный, не более 15 минут, выход - сумел поймать четырех некрупных окуней. Затем вообще всё стихло. Между тем к полудню на небосклоне появилась небольшая облачность, а южный ветер сменился западным, вследствие чего температура воздуха понизилась на несколько градусов. Стала очевидна причина пассивности полосатого разбойника - смена погоды.

Но на такой случай у меня было несколько вариантов, которые, возможно, позволили бы подобрать ключик к капризному хищнику. Сначала я различными приманками поработал по торцевой части донной возвышенности, где глубина резко падала с 4,8 до 7 м. За полчаса - один окунь и парочка незачетных судачков. Сместился на протяженный и извилистый склон, где глубина тоже резко понижалась - с 3,8 до 6,2 м. Лодку поставил на шести метрах - и стал осуществлять проводку с мели на глубину. Уже через несколько забросов практически под самой лодкой ощутил четкий удар по «силикону» - и вот он, родимый, в кокпите. Потянул на 400 г. Далее в течение получаса поклевки приличного окуня происходили с завидной частотой в трех - пяти метрах от лодки. Затем они прекратились.

Я быстро сместился вдоль бровки всего на 15 - 20 м - и ситуация повторилась: минут двадцать упитанный полосатый разбойник радовал уверенными поклевками. Потом – опять тишина. Все атаки хищника происходили на крутой бровке подводной горки, ближе к её подножию. Такая вот интересная ловля: якорюсь – собираю активного окуня – перемещаюсь – и всё повторяется. Так продолжалось почти три часа (фото 5).

Но к четырем часам дня на горизонте нарисовалась огромная грозовая туча, и я в срочном порядке собрался домой. Вот такие две абсолютно разные, но в конечном итоге с превосходным результатом рыбалки удалось осуществить.

Группа локальных горок

(фото 6). Несколько отдельно расположенных и небольших горок, возвышающихся над дном до одного, максимум - полутора метров. В моем арсенале донных возвышенностей мест с таким интересным рельефом немного, но они определенно заслуживают, чтобы о них сказать несколько слов.

Как правило, эти локальные горочки располагаются на небольшом (до нескольких метров) расстоянии друг от друга. Находятся же такие донные аномалии на участках водохранилищ со средними значениями глубин или чуть мельче. Наибольший интерес для ловли они представляют именно в летний период и первой половине осени, в гораздо меньшей степени - в предзимье.

Очень интересен состав дна чередующихся локальных горок. Вершины и их пологие склоны характеризуются, в моем случае, твердой каменисто-галечной структурой. Часть же более крутых бровок и основания аномалий имеют илистую составляющую, благодаря чему в теплое время здесь произрастает масса водных растений, служащих наряду с изрезанным донным рельефом укрытием для многочисленной мелочевки, на которую здесь и охотятся окуневые стаи. Довольно часто полосатый разбойник посещает и болеет глубокие участки между горками, имеющими смешанную структуру дна, а улучшению кислородного режима здесь способствуют огромные колонии дрейссены.

Могу вспомнить не одну рыбалку, когда окунь был довольно пассивен практически на всех перспективных точках, а хорошего результата удавалось добиться исключительно при облове череды локальных горок (фото 7). Но порой чтобы расшевелить капризного окуня нужно тщательнейшим образом выставлять лодку возле этих донных возвышенностей. И на это уходит продолжительное время. Зато, в конце концов, всегда удается подобрать такой угол подачи приманки на точке, при котором анимация «силикона» выглядит наиболее привлекательной и провоцирует окуня на атаку.

До новых встреч, берегите природу!