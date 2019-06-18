Новинки 2019. Колеблющиеся блесны от LureMax Владимир Колгин | 18 июня 2019 г.

Думаю, что совсем не покривлю душой, если скажу, что колеблющиеся блесны есть в арсенале любого уважающего себя спиннингиста. У кого-то именно с них - незабвенных «Атомов», «Черноспинок», «Ивинок» - начиналась их рыболовная практика, у кого-то «железо» нашло место в рыболовном ящике чуть позже, но любовь оказалась крепкой и блесны прописались в арсенале насовсем.

Для меня отечественные «железные» приманки – это классика, с которой не расстаюсь уже с конца прошлого тысячелетия, но… Но периодически просматриваю по различным источникам, что же нового нам приготовили производители на грядущий год, какие технические и технологические шаги они предприняли, чтобы заинтересовать, может быть, не столько рыбака, сколько любопытного хищника. А тот в последнее время не просто избалован новинками, а чрезмерно избалован. И пробудить в нём интерес - на самом деле дорогого стоит…

Именно поэтому я с особым вниманием еще в конце прошлого года рассматривал довольно представительную линейку нового «железа» от LUREMAX, сожалея при этом, что так мало осталось времени «жидкой воды», чтобы их погонять. Я имею в виду, в первую очередь: RUSH 90 мм, 28 г в цвете №42, FEVER 65 мм, 20 г в цвете №21, PLANKTON 75 мм, 26 г в цвете № 24 и PARAGON 75 мм, 26 г в цвете № 78.

Этот выбор я сделал исходя из того, что неплохо бы их погонять сразу же после отмены запрета на ловлю щуки на реках и, что для меня, пожалуй, более интересно, на Ладоге. Но, как показывает практика, последних примерно 10 - 12 лет, очень часто уловистые блесны, хорошо ловящие взаброс, результативно работают и при ловле на «дорожку». И это вторая причина, по которой в моей коллекции оказались самые большие образцы из представленных линеек.

Учитывая, что рыбы реагируют и на самые разные колебания в воде, в числе которых и акустические, и электрические, я обратил внимание на поверхности приманок.

У блесен PLANKTON и PARAGON внешняя поверхность выполнена с применением различных техник «алмазной грани» или «алмазной огранки». Что, в свою очередь, создает не только непередаваемую игру отраженного света на небольших расстояниях от приманки, но и дает мощную акустическую составляющую благодаря сильной турбулентности при обтекании набегающим потоком внешней поверхности этих приманок.

Именно это позволяет привлечь хищника, собирая его со значительно большей площади акватории. Форма приманок – схожая, и поэтому игра по своему характеру очень близка - довольно быстрые переваливания с боку на бок, благодаря чему «алмазная огранка» тела приманки сверкает достаточно ярко.

У блесны FEVER есть своя «фишка». Она имеет традиционную форму внешней поверхности (правда, с необычным голографическим покрытием в виде имитации «березки») и четко выраженное ребро на внешней стороне. Форма блесны имеет поперечный уступ на внутренней стороне, благодаря которому игра приманки становится менее амплитудной, но при этом более акцентировано показывается внешняя поверхность с голограммой.

Эти три приманки имеют очень стабильную игру. И даже на скоростях проводки более 5,5 км/ч их не удается сорвать «в штопор».

И еще одна блесна, которую я выбрал для себя – это модель RUSH. Тело приманки имеет сверхкритичный изгиб и отверстие в задней трети поверхности, которое при проводке помимо акустических колебаний задает приманке очень интересную размашистую игру. При максимальных отклонениях в сторону, находясь в крайнем положении, блесна время от времени совершает небольшие колебания, вызванные изменением потока воды, проходящего через отверстие.

Изменения характера движения блесны чуть более выражены при изменении скорости проводки, но до 6 км/ч блесна устойчиво работает без срыва в «штопор».

При проверке работы приманок вблизи тростника на фоновых глубинах около 1,2 - 1,5 м было выловлено по несколько экземпляров вполне пищевой щуки. Несколько раз на небольшие блесны покушался и окунь. При такой глубине получалась и неравномерная проводка, что иногда было более результативным.

Пока приманки опробованы только осенью и весной по холодной воде. Но они показали в целом неплохой результат. Есть все основания надеяться, что и по мере прогрева они также будут интересовать хищника. Ведь эти приманки обладают и еще одним интересным свойством - они имеют неяркое свечение в ультрафиолете. То есть, с точки зрения заметности, разработчики постарались сделать приманки по максимуму видимыми и при солнце, и в сумерках.

Даже по самым первым ощущениям блесны LUREMAX заслуживают того, чтобы занять свое место в рыболовном ящике спиннингиста.