В защиту платной рыбалки. Личный опыт и наблюдения Максим Перов | 11 июня 2019 г.

Часто можно услышать от наших питерских рыболовов: вон в соседней Финляндии сколько рыбы - в разы больше, чем у нас. Хотя их Сайма и наша Вуокса - это одна водная система, лишь разделенная границей. Почему так? А потому что финны заботятся о родной природе, не бросают в озёрах сети, губящие затем много месяцев рыбу, не выбивают её электротоком, динамитом и прочими варварскими методами.

Всё так. Но в этом рассуждении упущена одна важная деталь: практически любая рыбалка в Финляндии - платная. Бесплатно можно ловить лишь с берега «махом», т.е. удочкой без катушки. Еще сделаны исключения для юношей до восемнадцати лет и пенсионеров от шестидесяти пяти. А все остальные - покупают лицензию. Стоит она, кстати, совсем недорого - 15 евро (примерно 1.100 рублей) в год. Правда, это лишь общегосударственная лицензия, а есть немало водоемов в частной собственности, и за рыбалку там требуется доплатить довольно чувствительную порой сумму.

К озерам в Ленобласти, где рыбалка стоит денег (в просторечии – «платникам»), у большой части наших рыболовов резко негативное отношение. На рыболовных форумах в интернете можно прочитать презрительные сравнения типа «это как в дом под красным фонарем ходить, если тебе порядочные женщины недоступны». И в продолжение обычно – этакие понты: «Я нормальный ладожский пацан» и т.п. А давайте-ка разберемся, что представляет собой Ладога при нынешних правилах рыболовства и отличается ли она от «платника».

Сразу от распаления льда и аж до 20 июня в южной части Ладожского озера, самой популярной у рыбаков, вводится запрет на рыбалку с моторной лодки. На практике это означает запрет на любительскую рыбалку вообще, потому что выходить на веслах в Ладогу, известную своим суровым нравом, когда штиль может смениться штормом за полчаса, слишком, мягко говоря, неразумно. Но люди, купившие за немалые деньги лодку и мотор, всё равно идут рыбачить. И платят мзду инспекторам от 2 до 5 тысяч рублей.

Но мало заплатить за выход в озеро под мотором. Любители ловли щуки взаброс вдоль кромки тростника, а то и в прогалах среди прошлогодней «тросты», не могут насладиться любимой рыбалкой. Потому как до конца мая действует запрет на ловлю щуки. Нерестится она обычно в конце апреля - начале мая, потом еще несколько недель отдыхает неподалеку от мест нереста и затем отходит на гряды и банки, удаленные от берега. У тростника остаются лишь «шнурки» до килограмма.

Лично я считаю ловлю взаброс намного более азартной, динамичной, спортивной, требующей от рыболова большего мастерства, чем ловля на «дорожку». А во второй половине мая - вот она, щука возле тростника, уже давно отнерестившаяся, отдохнувшая после нереста и активно питающаяся. Что делать? Ответ, увы, тот же: платить и ловить.

Самое нелепое, что запрет бессмысленный. Спиннингист никак не может помешать нересту щуки. В период размножения та совершенно перестает питаться. А иначе продолжение рода было бы невозможным, ведь самки щуки обычно крупнее самцов - и с удовольствием закусили бы своими кавалерами. Так что спиннингист во время нереста может перебрать весь свой арсенал приманок, но не увидит ни поклевки. Ну не питается щука во время нереста, и всё тут. Закон природы. Однако законы, регулирующие любительскую рыбалку, у нас стоят выше.

Но вот кончился запрет, наступило 21 июня - и можно с полным правом выходить в озеро на рыбалку. Щука от берегов отошла, держится на глубинах 4 - 5 м у подводных гряд, там же ловится недавно отнерестившийся судак. Предположим, вы подошли к делу серьезно - и обзавелись солидной лодкой из ПВХ длиной не меньше 3,8 м и двигателем 20 - 25 л.с.

Такая лодка подлежит обязательной регистрации в ГИМС. И вот здесь наступает очередной этап платной рыбалки. Потому что даже если у вас права категории МП, и баллоны лодки более 50 см в диаметре, всё равно вам впишут в судовой билет удаление от берега максимум на 3 км.

Жалкие три километра! Да на этом удалении «Пеллы», взятые напрокат, с моторчиками 4 л.с. ходят! А для вас, если вы собираетесь быть строго законопослушным, такое популярнейшее клёвое место, как Варецкие банки, становится недоступным. Потому что даже если считать берегом самую северную оконечность острова Птинов - оттуда до начала банок четыре с лишним километра.

Ближе ловить бессмысленно, там дно - ровный стол. И вы, конечно, пойдете на Варецкие, и в случае встречи с инспекторами ГИМС вас «обилетят» опять-таки от двух до пяти. Но и это еще не всё. Есть такое весьма смутно описанное законотворцами понятие, как удаленность от ближайшей базы или укрытия. Что под этим подразумевается - черт его знает. Но если докопаться не до чего, могут вспомнить и про этот пункт. Посчитать базой место, откуда вы вышли, примерно устьем Волхова - и оштрафовать за это нарушение.

Допустим, вы решили рыбачить недалеко от берега, дабы ничего не нарушать. Ловить при этом в Креницах, т.е. на участке от Волхова до Птинова, не лучший вариант. Ибо там ежедневно всё плотно облавливается обладателями маленьких лодочек, которым выходить в открытую Ладогу действительно не стоит. Поэтому вы решаете уйти в район, скажем, Лигово, где недалеко от берега есть очень интересные баночки.

Моим знакомым там даже жерех попадался. Идти туда по озеру нерационально - там обычно волна, штиль на Ладоге редок, поэтому вы решаете идти по Новоладожскому каналу. Действительно, разумное решение - на канале тихо, можно выйти на глиссер и долететь до Лиговской протоки максимум за час. Правда, при этом вы рискуете быть опять «обилеченными» ГИМСом, потому что разрешенная скорость на канале всего 10 км/ч.

Логика не понятна: Новоладожский канал создавался для относительно тихоходных, но крупных грузовых и рыбацких баркасов. От них волна такая, аж прибрежные кусты шатаются. А от ПВХ-лодки, летящей на глиссере, минимально соприкасающейся с водой, волна небольшая, края канала не страдают. Но это всё не важно, написано 10 км/ч - вот и не иди быстрее. До Лигово больше трех часов получается. «Да что ж это такое! - возмущается рыболов, - для чего же я десятки тысяч на лодку и больше ста тысяч на мотор потратил?!" И он плюет на эти нелепые 10 км/ч, дает полный газ, по пути платит штраф - и рыбачит в Лигово.

Но и это удовольствие со штрафами за то, за сё продолжается недолго. Ибо уже 15 сентября выход в Ладогу снова запрещен, теперь уже под предлогом охраны осенне-нерестующих рыб. Разумеется, люди всё равно рыбачат, ведь осенью можно снова насладиться ловлей щуки у тростника, а также крупного окуня. Рыбачат и платят, платят, платят...

Из всего вышесказанного я хочу сделать, возможно, для кого-то неожиданный, но очевидный вывод. Южное побережье Ладожского озера - это гигантский «платник»! Место, где рыбалка при любом раскладе платная. При этом в отличие от небольших озер с платной рыбалкой, никто не гарантирует, что вы не намотаете на винт мотора старую брошенную сеть, склизкую и полную разлагающейся рыбы. Никто не убирает мусор со стоянок, а ведь на Птинове, на пляже в Сумском и везде, где можно выйти на берег, чудовищно грязно...

К чему я веду? Да к тому, что те, кто, растопырив пальцы, называет себя «правильными ладожскими пацанами», на самом деле рыбачат на «платнике». И если продолжать любимую метафору этих рыбаков, что ловить на «платнике» - это всё равно что ходить в известный дом, то они тоже ходят в это заведение, только платят не жрицам любви, а жрецам Фемиды. Так-то вот!

Давайте вернёмся к тому, с чего начали - с рыбалки на небольших платных озерах. Во-первых, надо развенчать иллюзию многих никогда не бывавших на таких водоемах рыболовов, что рыбу там поймать очень просто. Ничего подобного! Очень просто её поймать в небольшом садке, который огорожен и рыба там просто кишит.

Это для тех, кто не смог ничего поймать в озере и хочет хотя бы подержать рыбу на крючке. Или для отдыхающих, которые вообще не рыбаки, а приехали на пикничок, форель на мангале пожарить, но им всё-таки интересно вытащить рыбу самим. А на основной акватории таких озер рыба после выпуска быстро дичает, становится разборчивой в выборе корма - и поймать её сумеет не каждый. К тому же ежедневно проплывающие перед глазами приманки добавляют ей скепсиса к усилиям рыболовов, и порой подобрать ключик к клёву весьма непросто.

При всём при этом берега озера - чистые, никаких пластиковых бутылок, ржавых консервных банок и прочей дряни, отравляющей нам удовольствие от рыбалки на «диком» водоеме. Из машины, припаркованной у озера и раскрывшей все двери, не орёт музыка.

Если вы сумели обмануть рыбу и у вас клюет, а у других - нет, те другие рыбаки не побегут толпой на ваши мостки, отталкивая друг друга и мешая вам, путая лески и т.д. И наконец, одичавшая радужная форель, долго прожившая в озере после выпуска, набравшая стати и силы - это такой боец! Куда там щуке. Даже жерех не сравнится. Удовольствие от победы над таким соперником запоминается надолго.

Вместо заключения. У кого-то могло сложиться впечатление, будто Ладога меня обидела - и я её ругаю почём зря. Нет. Трижды нет. Ладогу я люблю, ловлю там 20 лет и, наверное, всё-таки буду ловить.

Но надо признаться честно перед самим собой - Ладога это «платник». Дорогой, но без соответствующих цене услуг. Поэтому я призываю рыбаков пересмотреть свое отношение к тем водоемам, которые традиционно называются «платниками». Съездите, попробуйте половить хоть раз. Ведь многие презрительно кривятся, ни разу не побывав ни на одном из таких озёр. А побывать стоит.

Рыбалка дешевле, чем на Ладоге, а рыба - сложная, хитрая и благородных кровей. Достойный трофей.