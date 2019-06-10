Охота за щукой в травяных джунглях: поиски решений Андрей Швец | 10 июня 2019 г.

В жаркую пору в непролазной чаще подводной травы можно встретить большую концентрацию активного хищника. И если на свободной от водорослей акватории поклевок нет, нужно отважно «лезть в дебри» - и там пытаться поймать хищника. Но для этого придется немало попотеть и вооружиться великим терпением.

…Типичный жаркий летний денёк. Короткая утренняя активность щуки с окунем длилась не более тридцати-сорока минут, а после водоем словно вымер, и чем выше поднималось солнце, тем быстрее снижались наши шансы заработать щучью поклевку, а вместе с этим падало и настроение. Все попытки предложить капризной рыбе самые аппетитные приманки оканчивались полным провалом - капризную щуку не прельщали ни безупречные заморские воблеры, ни самый вкусный «силикон», ни проверенное «железо».

Активными, как всегда, оставались лишь «шнурки», по своей неопытности радостно бросавшиеся на любую движущуюся приманку. А между тем в сплошном ковре из листьев кувшинки, покрывающем то тут, то там большие участки водоема, с завидной регулярностью лупила какая-то крупная рыба, заставляя с надеждой оборачиваться в сторону мощных всплесков. И в какой-то момент мы успели заметить, как в месте выхода рыбы бросились врассыпную мальки – вот оно что, в этой чащобе охотится щука!

Да, в теплое (и не только) время года и щука, и окунь, причем очень неплохие экземпляры, активны в таких зарослях в течение всего дня и безбоязненно громят там мелочь, чувствуя свою полную защищенность от человека.

Чувство безнаказанности вполне обоснованное - редкие спиннингисты умеют ловить в сплошных полях из водорослей, т.к. кроме специфических «травяных» приманок и опыта их применения понадобятся еще колоссальное терпение и крепкие нервы. Большинство же предпочитает обходить такие места (фото 1) стороной и облавливать более чистые участки водоема - с технической стороны это, конечно, значительно легче, но вот всегда ли продуктивнее?

Практика показывает, что далеко не во всех случаях, особенно в летний период и ранней осенью, облов чистых участков даёт желаемый результат. Очень часто именно в непролазной чаще травы можно встретить большую концентрацию хищника, причем активного. Следовательно, если на свободной от водорослей акватории поклевок нет, то нужно «лезть в дебри» - и там пытаться поймать хищника. Но для этого придется немало, в буквальном смысле, попотеть и вооружиться великим терпением.

Итак, вспомним причины, почему хищник так любит стоять и охотиться именно в самой гуще водорослей, как жестких, так и мягких - ведь на чистой воде это делать вроде бы комфортнее. Но это лишь с нашей, человеческой точки зрения, щука же с окунем поступают совершенно по-другому - и наша задача подстроиться под их поведение.

С прогревом воды на неглубоких участках водоемов начинают бурно развиваться всевозможные водоросли, и чем выше её температура, тем быстрее происходит их рост - в середине лета некоторые водоемы, особенно небольшие и замкнутые, водная растительность покрывает практически полностью.

В таких местах держится масса мелкой рыбы, находящей в зарослях и укрытие от хищника, и множество пищи. Хищная же рыба всегда старается держаться неподалеку от своей «столовой», т.е. от скоплений мелкой кормовой рыбы, поэтому тоже охотно придерживается заросших мелководий - и мест для засад предостаточно, и обед всегда под боком плавает - условия для жизни просто райские. К тому же в жаркие солнечные летние дни водная растительность дает рыбе защиту от палящих лучей солнца - это дополнительно усиливает привлекательность таких мест.

И не только для рыбы, но и, скажем, для меня: я с некоторых пор при отсутствии в течении часа-полтора поклевок на чистых участках сразу лезу прямо в заросли кувшинки - полазив по таким местам, за день вполне реально поймать три-пять очень даже хороших щук. Итак, давайте рассмотрим самый сложный из подвидов травяной ловли - ловлю хищника в сплошном ковре из водорослей.

Начнем с того, что травяной ковёр может быть разным и состоять из листьев кувшинки, рдеста, элодеи и так далее - это с привязкой ко дну, но может быть и лишен такой привязки, т.е. быть плавающим на поверхности воды - например, сплошное покрывало из ряски (фото 2) или опавших листьев. Наиболее часты ситуации, когда приходится облавливать травяные поля первого типа, т.е. состоящие из жестких листьев кувшинки либо рдеста, или смешанного типа, где присутствуют и рдест, и водяная елочка, и кувшинка - на каждом водоеме таких мест более чем предостаточно. Причем даже в летний полдень сплошь и рядом в сплошной траве жирует и охотится активная рыба.

Травяной ковёр, причем совершенно неважно, из какого вида растительности он состоит, практически никогда не бывает сплошным - в нем всегда имеются, пусть даже очень небольшие, размером с чайное блюдце или того меньше, «окошки» чистой воды. Какими же должны быть приманки для ловли в таких непростых условиях и как тут вообще ловить?

Понятно, что с обычными спиннинговыми приманками здесь просто нечего делать - каждый заброс будет заканчиваться повисшим на тройниках огромным комом водорослей, а то и обрывом приманки, если ловля ведется в полях кувшинки, стебли которой летом прочней каната. Значит, наша приманка должна обладать качествами «незацепляйки». Но чем выше незацепляемость приманки за различные препятствия, тем ниже её засекаемость за рыбу - не зря «незацепляйки» очень метко прозвали «незасекайками», т.е. приходится выбирать между повышенной проходимостью нашей приманки, без которой в таких условиях не обойтись, и её засекаемостью, т.е. реальным процентом реализованных поклевок - попробуем найти «золотую середину».

Легко проходить по сплошному ковру травы, не цепляясь за него, лучше всего получается у приманки обтекаемой формы, желательно без выступающих деталей, которые сразу же наберут на себя пряди водорослей. Плавучесть же приманок может быть как положительной, так и отрицательной, и в зависимости от этого мы будем по-разному их применять в одинаковых условиях.

Скажу сразу: всевозможную «резину» на офсетных крючках -виброхвосты, твистеры, слаги - мы рассматривать не будем по причине крайне низкого, в сравнении с другими «травяными» приманками, процента реализации поклевок.

Мы же будем анализировать плавающие глиссеры, которые я считаю наиболее универсальными - при облове любой поверхностной травы, сплошным ковром покрывающей водное зеркало, им просто нет равных. Равных, в первую очередь, по проходимости по любой траве, в том числе и по клубам зловредной нитчатки, этого бича всех спиннингистов - никакая другая из известных мне приманок по нитчатым водорослям не работает.

Кроме качеств «вездехода», плавающий глиссер хорош еще и тем, что позволяет делать паузы какой угодно продолжительности, а без них при ловле щуки, особенно не очень активной, никак не обойтись.

Самый известный и наиболее часто применяемый при ловле по травяному ковру глиссер - это силиконовая «лягушка» (в дальнейшем «фрог», от английского frog - жаба, лягушка), исполненная в незацепляющемся варианте: полое тело при поклевке продавливается щучьей пастью, обнажая одинарный или двойной крючок (фото 3). Огружают разные модели «фрогов» практически всегда так, чтобы при забросе они приводнялись четко на брюшко, тем самым снижая риск зацепа крючка за траву.

«Фрог», как и любая глиссирующая приманка, на «равномерке» не имеет собственной «игры», приманку должен оживлять движениями кончика удилища сам рыболов. Анимируют «фрогов» рывковой проводкой, но чаще всего - очень деликатной и мягкой: одни из них пишут на поверхности воды настоящую уокерную «елочку», другие булькают как заправский поппер, а есть идущие прямолинейно, но на потяжке подныривающие под поверхность. Наиболее распространены первые два вида «фрогов».

Сразу хочу предостеречь от покупки дешевых «фрогов» - это не тот случай, когда можно сэкономить на приманке, мало что при этом теряя: с воблерами такое кое-как проходит, но не с этим видом глиссеров.

Дело в том, что недорогие «фроги» (например, американских фирм, хотя все они изготовлены в Поднебесной) снабжаются двойниками или одинарниками отвратительного качества - толстыми, грубыми и тупыми, причем заточке они практически не поддаются. И, сэкономив деньги, вы попросту вымотаете себе все нервы на рыбалке, т.к. не сможете засечь при поклевке такими крючками рыбу. Мало того, что специфика ловли на глиссеры такова, что процент реализации поклевок невысок - это плата за высокую проходимость - так мы еще и снизим до предела этом процент использованием некачественных приманок.

Качественных же «фрогов» делают, как всегда, японские фирмы - они снабжены острейшими крючками Owner или Gamakatsu, которые сами липнут к рыбьей пасти и оставляют ей после подсечки минимум шансов освободиться.

Стоит качественный «фрог» недешево, на уровне воблера среднего класса, но такие приманки полностью оправдывают свою цену безукоризненной работой, уловистостью и высоким качеством исполнения.

Живучесть силиконовых глиссеров - вопрос отдельный: создавались-то они для ловли не имеющего зубов заморского басса, у нас же главный клиент таких приманок - щука, пасть которой нашпигована острыми как бритва зубками. И зубки эти с легкостью оставляют глубокие шрамы даже на пластиковых воблерах или на свинце джиг-головок - что уж тут говорить про мягкий силикон… Тем не менее, «фроги», на наше счастье, отнюдь не являются одноразовыми приманками, срок их жизни очень коротким назвать нельзя (хотя это зависит еще и от везения).

Например, мои силиконовые «лягухи» добывали мне десяток-полтора неплохих щук каждая. Но может случиться и так, что какой-нибудь зловредный шнурок нанесет «фрогу» смертельные раны в виде порезов (фото 4), через которые приманка будет набирать воду и превратится в тонущую. Собственно говоря, режут «фрогов» чаще всего именно мелкие щупаки - нормального размера рыбина проглатывает его чаще всего целиком, что называется – «в шахту».

Однако и при сильных порезах продлить срок жизни «фрогу» вполне реально - боевые раны или аккуратно заплавляются (например, пламенем зажигалки), или же заливаются каплей-другой расплавленного силикона: у каждого дома наверняка валяются без дела пришедшие в негодность после атак хищника виброхвосты или твистеры - их и пустим в дело. А я применяю для этих целей маленький паяльник на батарейках, с помощью которого заплавляю порезы – очень удобная штука (фото 5).

Ловля с применением «фрогов», на первый взгляд, незамысловата - просто бросай и выполняй проводку, только и всего. Однако на самом-то деле приманки эти требуют к себе особого отношения и в их применении достаточно различных нюансов. Ладно, пусть с забросом мы не заморачиваемся - просто закидываем в понравившееся место, «фрог» приводняется на пузо и замирает на поверхности травы (фото 6).

Но начинаем проводку - и тут понимаем, о чем я говорил выше про анимацию этих приманок: терпение, терпение и еще раз терпение, т.к. проводка при забросе даже на среднее расстояние может занять по времени несколько минут. Ведем «фрога» с очень малой скоростью - по сплошному ковру травы или по листьям кувшинки можно чуть побыстрее, зато в «окошках» чистой воды, даже самых маленьких, задерживаем приманку как можно дольше.

Для этого даем паузу, во время которой шевелим «фрога» на месте: то крутнём пару раз, если он имеет уокерную «игру», то булькнем негромко, если это поппер - короче говоря, делаем всё, чтобы привлечь внимание щуки.

Для чего нужен медленный темп ведения приманки? Чтобы дать щуке достаточно времени, чтобы, во-первых, обнаружить «фрога» среди сплошного ковра густой травы и выдвинуться к месту его нахождения, а во-вторых - чтобы решиться на атаку, прицелиться и совершить точный бросок. А невыдержанная пауза (как и при твичинге воблеров, вспомните) ведет к множеству промахов по приманке и холостых выходов - это замечено не раз.

При ловле в таких условиях из десяти поклевок всего одна или две может завершиться поимкой рыбы, но и такой результат будет хорошим, т.к. кроме «фрога» по сплошным водорослям никакую другую приманку не проведешь. Лучше всего ловить на силиконовых «лягушек» в штиль, поскольку возвышающаяся над поверхностью воды объемная плавающая приманка при малейшем ветерке сильно парусит и её быстро гонит к краю «окна», сбивая с запланированной игры.

Приведу несколько моделей силиконовых глиссеров, от сезона к сезону показывающих у меня высокую результативность при ловле щуки. Первая – это силиконовый поппер от Nories под названием Ebigaeru (фото 7), который уже не один год ходит у меня в фаворитах: приманка выгодно отличается от классических «фрогов» более узким прогонистым телом, и даже не очень активной щуке при атаке легче продавить его, обнажая острейший двойник.

Ebigaeru можно оживлять двумя способами: или одиночными короткими «твичами», при которых приманка булькает и движется прямолинейно, или проводкой наподобие уокерной. При втором варианте «фрог» движется классической «змейкой», довольно громко подбулькивая при этом – для щуки такая игра оказалась очень соблазнительной.

Второй силиконовый глиссер тоже выпускается Nories – это уокер Hoshokuon, небольшая узкотелая приманка (фото 8): на правильной проводке ритмичными потяжками показывает заправский Walk-the-Dog. Причем он не только по классике «глайдит» влево-вправо в довольно широком коридоре, а еще и издает негромкое бульканье, что дополнительно привлекает щуку.

Hoshokuon соблазняет также крупного окуня, которому вполне под силу продавить невысокое тело уокера и засечься, что редко бывает с другими, более массивными и высокотелыми «фрогами».

Классного силиконового «фрога» выпускает Jackall – это модель Gavacho Frog с головой, выполненной в виде попперной чаши (фото 9): эта приманка переловила мне огромное количество щук. Можно проводить как прямолинейно, так и «змейкой», и при обоих вариантах Gavacho Frog громко и сочно булькает, привлекая хищницу.

Щука из-под ковра водорослей атакует «фрога» очень зрелищно, заставляя сердце учащенно биться - кто хоть раз видел такую атаку, никогда её не забудет. Вот по водорослям, сплошняком устилающим поверхность какого-нибудь заливчика, не спеша ползет силиконовая «лягушечка»: в «окошечках» чистой воды останавливается, некоторое время барахтается на месте, потом снова пускается в путь.

Глубина небольшая, порядка полутора метров, поэтому отчетливо видно, как внезапно ковёр как бы вспучивается и к приманке движется нечто пока невидимое, раздвигая траву на своем пути - это щука уловила движение «фрога» и выдвигается к месту атаки.

Но атакует она нашу приманку или нет, во многом зависит от наших действий: заметив, что хищница подошла к «фрогу» на небольшое расстояние, дразним её, пошевеливая приманку на одном месте. И в какой-то момент нервы хищницы не выдерживают, травяной ковёр внезапно взрывается - и из-под воды дельфином вылетает, изогнувшись в прыжке, здоровенная щука, в падении хватая «лягушку».

Адреналин плещет через край и… Но дальше уже неинтересно - ведь для подавляющего большинства из нас самое главное на рыбалке - это сам момент истины, т.е. поклевка.

Хороши для ловли по травяному ковру и колеблющиеся блесны в незацепляющемся исполнении, только не обычные, а глиссирующие. Они имеют акцентированную форму лыжи и одинарный, жестко закрепленный крючок, а иногда еще и силиконовую «юбку», препятствующую вращению приманки при проводке и облегчающую её выход на поверхность.

Таких «колебалок» в ассортиментах разных фирм немало, но одной из лучших я считаю металлическую модель Red Ripper американской фирмы Nemire (фото 10), которая показала у меня очень высокий процент реализации поклевок по щуке и окуню. Сама конструкция этой глиссирующей приманки очень интересна: кроме силиконовой «юбки», перед одинарным крючком стоит защита в виде пучка из отрезков жесткой лески, а также шумовая капсула с шариком, издающим негромкий стук при проводке.

«Колебалочка» обладает довольно активной «игрой» (а если снять «юбку», то амплитуда колебаний значительно увеличится), но применительно к равномерной проводке нас это мало интересует, т.к. по сплошному ковру из водорослей глиссирующими «колебалками» ловят совсем по-другому. Забрасываем блесну в нужную нам точку (причем приводняется она всегда крючком вверх), парой быстрых оборотов катушки выводим её на поверхность и затаскиваем на траву или листья кувшинки - загнутый наподобие лыжи нос блесны легко и свободно наезжает на водоросли.

Затем с большей или меньшей скоростью протягиваем её по ковру, а когда на пути приманки встретится пусть даже самое миниатюрное «окошко» чистой воды, проваливаем в него блесну, немного подавая кончик удилища вперед, тем самым ослабляя шнур и освобождая блесну – вот здесь и будет кстати её соблазнительная «игра» на падении.

А Red Ripper играет очень красиво, планируя и переваливаясь с боку на бок, плюс силиконовая «юбка» при этом хаотично трепещет, добавляя привлекательности. И в большинстве случаев, если поблизости стоит более или менее активная щука, она без промедления хватает приманку, тем более что мы доставляем ей приманку прямо под нос.

Если же поклевки не последовало, снова выводим приманку наверх, на траву, и протаскиваем по ней - и так до следующего «окошка» чистой воды. Что все поклевки происходят на падении, это понятно, т.к. в микроскопических «окошках» просто нет места для горизонтальной проводки. Как видим, схема очень простая, но от этого ничуть не менее эффективная.

Реализация поклевок у Red Ripper в сравнении с «колебалками», но с защитой крючка металлическим усиком (например, Minnow Spoon), значительно выше, т.к. этот усик выполнен из чересчур жесткой проволоки. Причем отрегулировать его обычно не получается: в первоначальном его, заводском, положении количество холостых поклевок просто зашкаливает, особенно когда рыба не очень активна, если же самому немного прижать усик (фото 11), стремясь увеличить реализацию, то блесна начинает собирать траву - короче, ситуация патовая.

Защита же из пучка лесочных щетинок и проходимость приманке обеспечивает хорошую, и высокий процент реализованных поклевок дает, т.к. рыба при поклевке прогибает леску с легкостью. Единственное, проходимость у неё лучше всего по жесткой траве - типа тех же лопухов или рдеста, а мягкую траву она преодолевает не очень хорошо, но это относится практически ко всем глиссирующим «колебалкам». Есть у таких приманок и еще один минус - это их отрицательная плавучесть, которая не позволяет нам сделать паузу в проводке, которая порой так необходима по условиям ловли.

Любыми приманками по сплошному ковру травы удобнее, конечно, ловить с лодки - можно облавливать с любых направлений всякое понравившееся нам место, при ловле же с берега мы такого богатого выбора лишены. Надувная лодка на порядок лучше металлической, она практически бесшумна - хоть под сплошным ковром рыба и может подпустить нас к себе очень близко, на расстояние до десяти метров, стук весла о борт дюральки или якоря о днище стопроцентно спугнет её и лишит шанса на поклевку.

Кроме крепких нервов, при такой ловле понадобится и крепкая надежная снасть, без которой охота за щукой в сплошной траве попросту невозможна. После удачной подсечки нам придется в буквальном смысле этого слова выдирать рыбу из травы, причем делать это нужно максимально быстро, не давая ей ни малейшего шанса опомниться и вступить в борьбу.

Мало того, что вместе с рыбой нам придется буксировать к лодке здоровенный пук травы, который она на себя неминуемо накрутит, так и стоит чуть замешкаться, как она обязательно постарается нырнуть в самую гущу травяных джунглей - и тогда пиши пропало. Придется подплывать к этому месту на лодке и стараться, взявшись рукой за шнур и рискуя порезаться, вытащить её из травы, или хотя бы спасти приманку. Так что удилище берем мощное, с хорошим запасом по прочности, шнур крепкий, а катушку - силовую, которая гарантированно не подведет нас в критический момент.

Вот, собственно, и всё, о чём хотелось рассказать - возможно, какие-то нюансы и остались за кадром, но основной принцип ловли по сплошному травяному ковру, надеюсь, стал понятен для тех, кто обходил такие места на водоеме стороной и из-за этого лишался массы поклевок и интереснейших впечатлений.