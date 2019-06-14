Женский взгляд на рыбалку и рыболовный спорт Дарина Жежелева | 14 июня 2019 г.

Спортивная рыбалка на фидер – это вообще не про то, как обидеть, поймать и слопать рыбу. Все спортсмены, кого я видела, относятся к делу так трепетно! Они говорят «рыбка». Они восхищенно рассматривают каждого пойманного леща. Что уж говорить о таких чудесах, как карп или линь! А во время рыбалки на платном карповнике было такое чудо – цвет рыбы. Караси и карпы оказались жемчужного нежнейшего цвета, с розоватыми плавниками. В карьере дно из белой глины, вода – зеленовато-голубая, рыбка и подстраивается.

Одно из любимых воспоминаний детства – зимняя рыбалка с папой. Я помню, как в один день снег на большом озере полностью размело, лед весь открылся, такой ровный и яркий, сине-зеленого цвета. Я села верхом на деревянный ящик для рыбы, и папа потащил меня, как на санках, а лед вокруг сверкал. В воспоминаниях детства почему-то всегда необыкновенно много солнечных дней, правда?

И вот мы ездим с места на место, а папа бурит там и тут, отыскивая чистенького полосатого окуня, которого так много в себежских озерах. Ерша непременно отдает мне – рассмотреть все иголочки и злющие синие глаза, а потом отпустить обратно в лунку. Кстати, вы думали когда-нибудь, почему «лунка»? Удивительно ведь волшебное слово! Я вот даже не буду проверять в интернете, моя версия – от слова «Луна». Получается, что буром во льду мы пробиваем круглые окошки, эдакие маленькие Луны - лунки.

Те походы по лесам и озерам я обожала и ждала, как праздника. Никогда не мерзла и не ныла, а папины друзья одобрительно трепали меня по толстой шапке, приговаривая: «Дочь рыбака!» С летней рыбалкой мне везло меньше – я быстро проштрафилась, «повесив» удочку на дерево. Папа в итоге отправлял меня по озеру со странной комбинацией из зимних удочек, на которые я ловила через борт. Впрочем, однажды я вернулась на берег с десятком жирных окуней, гордая собой, и обнаружила сердитого отца с пустым садком – битва «зимняя удочка против поплавка» был выигран всухую.

А потом я уехала учиться, работать, взрослеть… Так больше и не брала в руки удочку, пока однажды не встретила своего мужчину. На первом свидании признался, что – он рыбак, и это серьезно. Признался слегка смущенно, а я обрадовалась до смешного – тут же представила бесконечные заезды на природу, ловлю и ночевки в палатках. Такие вот у меня были мечты, и Дима попал точно в цель.

А вот в чьи именно сети попала я, стало ясно значительно позже. Я с уважением слушала его рассказы о соревнованиях, подготовке, тактиках. Я рассматривала огромный «трон» (платформу для фидерной ловли) с кучей ящиков, который почему-то стоял у нас в квартире – Дима периодически забирался на него и тихо там сидел. Уже потом я поняла, что такое зимний сезон для спортсмена-фидериста и какая дикая «ломка» мучила моего мужчину в тоске по рыбалке, открытой воде…

«В деле» я впервые увидела своего мужчину не дома, в Петербурге, а на соревнованиях в Калининграде, куда мы приехали вместе. Пять часов ловли изначально казались мне очень долгим испытанием, но на деле – пролетели незаметно. Я расхаживала вдоль набережной и наблюдала – кто-то скромно располагался со старенькими снастями на раскладном стульчике, кто-то – на дорогой удобной платформе. Тут сразу было ясно – этот парень уже отвоевал своё место под солнцем, у него наверняка есть спонсоры.

Рыболовный спорт – удовольствие недешевое. За один подход обеспечить себя всем необходимым новичок, к примеру, попросту не сможет, если он не миллионер. И только спортсмены, которые уже много раз побеждали на соревнованиях – могут получить шанс на спонсорство. У Димы всё рыболовное снаряжение стоит не одну сотню тысяч рублей. Зато на выезде спортсмен выглядит просто шикарно! Но главное, конечно, не это - дорогое снаряжение позволяет рыболову обустроить место максимально удобно и компактно.

Важно всё иметь под рукой, каждое полотенце, крючок, кормушку – ведь во время соревнований порой всего одна сорвавшаяся рыба означает три - пять мест вниз!

Спортсмены-рыболовы – по-хорошему помешанные на своем деле ребята. Там же, в Калининграде, у Димы был мастер-класс. Он сел на набережной ловить в 9 утра (по его меркам – невероятно поздно) и встал с платформы лишь в 10 вечера. Думаю, если бы я не принесла ему еды в обед, сидел бы и без неё. Сегодня я понимаю, что это совершенно нормально для спортсмена – ловить 12 часов… Но тогда фанатичный интерес к делу меня просто поразил.

Человеку, который не разбирается в рыбалке, может показаться, что всем руководит удача. Конечно, не без неё. Но всё же спортсмены получают свои награды не просто так – и летом я это поняла, как никогда. Дима и его команда (Team Dunaev) упорно готовились к Чемпионату мира - 2018 с ранней весны. Чем ближе – тем больше. В любую погоду и в любом состоянии здоровья ребята ехали и ловили – на время, на целевую рыбу, просто оттачивали нюансы… А когда общей тренировки не было – Дима собирался и ехал сам.

Во время этих одиноких рыбалок я видела, как упорно он «мучает» дальний заброс на 100 м, или как хитро выслеживает именно леща, отметая густеру и плотву. Упорная подготовка сработала – ребята выиграли. Я не находила себе места дома в дни чемпионата. И вот - телефонный звонок, Дима: «Ну, привет. Ты говоришь с чемпионом мира!» Я не могла перестать смеяться от счастья и гордости за него.

Команда вернулась на пике формы, раззадоренная, и тут же ворвалась на Чемпионат Петербурга. Тоже победили, а Дима стал абсолютным чемпионом, вытащив в первый день сумасшедших 12 кг рыбы за 5 часов ловли. Я рассказываю это, так как именно в те моменты четко поняла – никакая удача не поможет тебе на водоеме, если ты не умеешь ловить, не чувствуешь рыбу, не обладаешь упорством и маниакальной любовью к рыбалке.

Эта страсть понемногу стала приходить и ко мне. Сначала я робко взяла в руки поплавочную удочку. Тогда нам повезло с водоемом – река Сестра весной ломилась от мелкой рыбы, которая так и бросалась на поплавок. Начало было положено, и во второй раз я уже ловила на секретном карьере карася и линя. А потом в один прекрасный день я взяла в руки фидер - и тут же продала душу всем рыболовным богам: ловила с шести утра до шести вечера, быстро хватая подсунутую Димой еду, не обращая внимания ни на дождь, ни на холод.

Я не знаю, как у нас с фидером сложится дальше, но начало было неплохим – я в первый же день начала бросать на 50 м, не сломав ни одной вершинки и отстрелив всего одну кормушку. Улов тоже вызывал гордость – несколько десятков карасей. Справедливости ради уточню – это был платный водоем, там, конечно, ловить было попроще.

Фидер и его хитрости просто загипнотизировали меня. Эти тактики, расчеты, уловки. Сначала долго закармливается «точка» - точное место, куда нужно обязательно попадать при каждом забросе (а оно в пятидесяти метрах или даже в ста!). К леске или шнуру крепится кормушка, небольшой сетчатый стаканчик, в который забивается рыбья вкусняшка – специальный корм, кукуруза или горох, опарыши.

Кормушку нужно забрасывать в «точку» и там аккуратно под водой вытряхивать. Спустя забросов десять, если рыбе приглянулось угощение, она может прийти и встать на «точку». Тут-то и начинается: к кормушке добавляется крючок с насадкой (обычно те же опарыши и кукуруза, иногда червячки), дальше нужно раскусить, в какой момент рыба хватает наживку, чтоб её подсечь. И даже сложнее – спортсмену нужно иногда, например, с помощью уловок отогнать мелкую или нецелевую рыбу, чтобы пришла крупная.

Вот, например, засчитывается только карп. И вот поди придумай, как отогнать карася – ведь большие рыбы на дне не тусуются с мелочью! Они приходят только на чистый нетронутый стол. А иногда бывает и так – «точку» кормишь, кормишь, а никого нет. Вот вообще никого. В таких случаях рыболовы начинают утешать друг друга – мол, будет «вечерний выход леща». Ну, или утренний.

Сколько я смеялась над этой формулировкой и своими фантазиями о том, как принаряженный лещ в особое время идет перекусить, как русский турист в турецком отеле! Ну а выход – вечерний или утренний – тоже частенько не происходит. Рыба – та еще штучка. Нужно уговорить.

Друзья не из рыболовной темы часто спрашивают – куда мы деваем столько рыбы? Отпускаем, конечно. Спортивная рыбалка и предполагает такой подход. Более того – вся снасть продумана и связывается таким образом, чтобы ни в коем случае не навредить рыбе.

Эти моменты обязательно проверяют на соревнованиях судьи. Рыбка чаще всего засекается за губу, это ей не вредит. А если вдруг случайно успела проглотить наживку с крючком, есть специальная тонкая пластиковая палочка, экстрактор, в неё особым образом продевают леску, засовывают рыбе в пасть – и крючок безопасно извлекается. А чтобы рыба была постоянно в воде, пока идут соревнования, берут специальные огромные садки (туда можно меня свободно засунуть).

Их растягивают на дне, закрепляют на берегу. Там и прыгает облапошенная рыба, временами бодро пытаясь сбежать. Когда ловля заканчивается, садок вынимают, подсчитывают улов и торжественно отпускают пленников.

Спортивная рыбалка на фидер – это вообще не про то, как обидеть, поймать и съесть рыбу. Все спортсмены, кого я видела, относятся к делу так трепетно! Они говорят - «рыбка». Они восхищенно рассматривают каждого пойманного леща. Что уж говорить о таких чудесах, как карп или линь! Я моментально продала душу рыбе, взяв в руки свою первую пойманную плотвичку с красными глазами.

А когда мы ловили линя, ребята специально звали меня, чтобы я сама складывала каждого в садок, настолько его приятно трогать – жирненький, с кожей, а не чешуей, ярко-зеленого цвета, щекастый, удивленный. А во время рыбалки на платном карповнике было новое удивление – цвет рыбы. Караси и карпы оказались нежнейшего жемчужного цвета, с розоватыми плавниками. В карьере дно из белой глины, вода – зеленовато-голубая, и рыбка подстраивается.

Все эти чудеса – продумывание хитростей, которые срабатывают (или нет), долгое сидение и ожидание на берегу водоема, эта плещущаяся вода, спокойствие, рыбка, которая дает себя вытащить и рассмотреть… Когда я прочувствовала это всё на себе, стало ясно, отчего так фанатично предан своему спорту Дима. Ну а я – будто вернулась в детство, где папа везёт меня на лодке к дальнему берегу озера, а в глубине уже прислушивается и нюхает издалека прикормку здоровенный полосатый окунь.