Аллюры «речного коня» Николай Лебедев | 4 июня 2019 г.

Первое знакомство с жерехом у меня вышло случайным - на одном из многочисленных перекатов реки Хопёр я вообще-то ловил голавля. Лобастый клевал исправно на воблеры и вращающиеся блесны. Но после нескольких поимок его клёв внезапно прекратился. «Странно, - подумал я, - вроде еще утро, а голавль уже перестал брать, что-то здесь неладно». И тут вижу, что по воде метрах в десяти от меня пошли большие и частые всплески.

Тогда я был рыбак еще «зеленый» и особого значения этому не придал - ну плещется кто-то и плещется, что тут такого? Забросил вращающуюся блесну третьего номера в самый эпицентр этих всплесков - и на первой же проводке получил мощнейшую поклевку. Мой телескопический спиннинг резко дернулся вперед, а китайская катушка жалобно взвизгнула.

Трясущимися руками вывел приманку – ёлки-палки, крючок тройника разогнут! «Неужели такой крупный голавль?» - пронеслось в голове. Выправив крючок пассатижами, вновь забросил в то же место. После второго оборота - опять мощная поклевка. Фрикцион истерически плюется метрами лески, а рыба всё давит. Сердце бешено стучит в груди, адреналин – через край, и только одна мысль - лишь бы не сошла… И вскоре большая серебристая рыба легла на бок, изредка мотая головой. В руках двенадцатилетнего пацана этот жерех казался настоящим гигантом. Именно тогда я и влюбился в эту рыбу.

Прошло десять лет. Телескоп из стеклопластика сменил современный штекер из высокомодульного графита, вместо китайской катушки – дорогая «японка», в арсенале - не маленькая коробочка с десятью приманками, а увесистый рюкзак с сотней проверенных бойцов. Как же всё это происходило?

Жереховые снасти

Жерех — это та рыба, которая никогда не прощает ошибок. Малейший прокол с вашей стороны чреват сходом или даже потерей дорогостоящей приманки. Каким же должен быть спиннинг для «речного коня»? Самое главное - надежным. Жерех славится своей упёртостью, он отменный боец и не сдаётся до конца. И правильное удилище должно амортизировать все его рывки. А с откровенно колообразного спиннинга рыба сходит часто. Лично я считаю, что самыми подходящими являются спиннинги лососевых серий.

Даже для твичинга тонущих воблеров-миноу такие удилища вполне подходят. Они достаточно «жесткие» - и в тоже время под большой нагрузкой становятся регулярного строя. Что касается теста, то всё зависит от того, с какими приманками вы будете работать – я например, ловлю жереха 10 – 12-граммовыми.

Теперь – о длине спиннинга. Я не особо люблю ловить жереха с лодки, мне больше по душе побродить по берегу, да и Хопёр не такая уж большая река. Известно, что жерех - рыба очень осторожная и вряд ли подпустит вас на близкое расстояние.

Такая особенность поведения требует использования такого удилища, которое позволит сделать дальний и, что немаловажно, точный заброс. И спиннинга длиной до 240 см мне вполне достаточно (фото 1). А если дистанцию заброса надо еще увеличить, просто применяю более тонкий шнур. Вообще, в моем арсенале два удилища - одно для береговой ловли и другое - для забродной. Для береговой рыбалки я беру спиннинг 220 см с тестом до 12 г.

Какую катушку подобрать? Вот основные критерия, которые я учитываю при выборе катушки: плавный ход, хорошая укладка лески, тонко настраиваемый фрикцион и малая масса.

Перспективные места

Когда я только начинал знакомиться с ловлей жереха, толком ничего не знал - ни его манеру поведения, ни типовые стоянки, ни периоды активности, ни сезонные особенности ловли. Можно сказать, действовал наобум. И чтобы заполнить пробел в знаниях, прочитал главу из книги Л.П. Сабанеева, посвященную жереху - и скажу вам, это принесло свои плоды. Я стал пропускать заведомо «пустые» места, а уделял внимание именно тем точкам, на которых жерех, скорее всего, будет присутствовать ввиду своих особенностей.

На Хопре жереха довольно много, поскольку эта река не только чистая, но и изобилует местами, отлично подходящими для его обитания. Я для себя выделил три основных их типа: перекаты, подмытые берега с корягами на дне и участки около мостов.

Подмытый берег. Именно с подобных мест я начинаю ловлю. Как правило, под подмытыми берегами глубоко и течение здесь не такое сильное, как, скажем, на перекате. Тут жерех отстаивается и караулит зазевавшуюся уклейку или другую рыбешку. Как правило, он держится на дне и реагирует на объекты, которые проплывают в непосредственной близости. Выступающие под водой корни береговых деревьев и коряги на дне – это отличные места для засады (фото 2).

Поэтому я применяю лишь микроджиговые приманки - твистеры или виброхвосты на офсетных крючках (фото 3), использование же воблера чревато зацепом и последующим обрывом. А вот медленно падающая силиконовая приманка, которой можно и по коряжкам постучать, и прямо под носом у жереха провести, подходит просто идеально. Чаще всего под подмытым берегом удается поймать одиночных хищников, реже - ловится несколько.

Обычно я стою либо на берегу, либо захожу в воду, если такое возможно, и классической «ступенькой» монотонно веду приманку вдоль берега. Поклевки следуют как на падении, так и в момент отрыва приманки от дна. Так как ловить здесь я начинаю утром, то требуются более яркие приманки. Интересно, что жерех может клевать как у самого дна, так и сантиметрах в десяти от него. Можно даже не дожидаться, пока приманка ударится о дно, а выполнять проводку в придонном слое.

В этот момент спиннинг поднят и вершинкой я выполняю короткие частые рывки без пауз. Получается такая же «ступенька», только выполняется она не на дне. Так же я ловлю голавля ранней весной, когда он хорошо реагирует на силиконовые приманки. Какой размер грузика выбрать? Я ставлю грузы не более 4 - 5 г. Связано это с тем, что ловлю я на приманки длиной 2,5 - 3 дюйма - и больший груз будет скрадывать их «игру».

Перекат. За последние несколько лет я подметил такую тенденцию, что утром, часов в 7 – 8, жерех держится на глубоких местах, а вот на перекате появляется в тот момент, когда начинает припекать. Именно поэтому я иду на перекат ближе к полудню. Облачаюсь в вейдерсы - и вперед (фото 4). Первое, на что стоит сразу обратить внимание — это наличие или отсутствие другой рыбы. Поэтому я ставлю универсальную приманку, которая хороша как при лове жереха, так и при ловле голавля и окуня.

Например, вращающуюся блесну второго номера с тяжелым сердечником (фото 5). Это своего рода лакмусовая бумажка: если клюет окунь и голавль, то жереха здесь пока нет. Ибо при его появление другие хищники затихают. Отсутствие с первых минут клёва в заведомо перспективном месте – вот первый звоночек. Тогда я снимаю «вращалку» и ставлю быстротонущий воблер. И каждую проводку выполняю в быстром рваном темпе.

Жерех может стоять на перекате практически в любом месте, поэтому я начинаю ловить буквально от ног и постепенно увеличиваю дистанцию заброса. Самый лучший метод при ловле на перекате - веерный, когда облавливаешь весь участок слева направо (или наоборот), с каждым последующим забросом отклоняясь на 10 - 15 градусов.

При этом исследуется всё перспективное место. На перекате хищник может стоять как вполводы, так и на самой поверхности. В моей практике случалось, что чаще всего жерех клевал на второй секунде падения приманки. Или же сразу - я даже проводку делать не успевал. Воблер просто падал, легко покачивая боками. Такая особенность говорит нам о высокой активности рыбы. Если в месте ловли присутствует и другие собратья пойманной рыбы, то, вероятнее всего, следующую поклевку долго ждать не придется.

Чтобы провести воблер на глубине, я опускаю вершинку спиннинга к воде и частыми кроткими рывками начинаю анимировать приманку. А чтобы провести воблер в более высоком горизонте, нужно всего лишь поднять вершинку спиннинга.

Акватория вблизи мостов. В окрестностях Балашова, где я обычно рыбачу (фото 6), на Хопре мостов не так уж и много, но зато все они расположены близко друг от друга. Железнодорожный мост, один пешеходный и один автомобильный (фото 7) - и всё это на полуторакилометровом участке. И я не упускаю возможности половить у каждого из них. Но так получается, что до этих мест я добираюсь ближе к вечеру, часам к пяти – шести, зато самое главное - жерех здесь активен, и под мостами я практически всегда застаю жереховый «бой». «Речной конь» рвёт и мечет, и в такой ситуации надо лишь одно – добросить приманку.

И здесь мне на помощь приходят дальнобойные «поверхностники», а именно уокеры и попперы, и даже раттлины (фото 8). Тут даже не столько важна их «игра», сколько тот плюх, который они делают. Какое-то мгновение я даю жереху, чтобы атаковать приманку. Если атаки не последовало сразу после заброса, вот тогда я уже начинаю проводку. Например, мой уокер начинает выписывать на поверхности привычную «елочку». Очень важно провести приманку максимально быстро, ведь жерех - рыба скоростная, поэтому «игра» уокера получается на грани сбоя.

Поскольку жерех хорошо реагирует на всплеск, более тяжелый уокер может переиграть поппер. Потому я всегда с собой беру приманки того и другого типа различных размеров и окрасок.

Жереховое меню

Вы заметили, что я ничего не написал про жереховую классику, а именно про Кастмастеры и тому подобные приманки? Дело в том, что для меня ловить на «колебалки» скучновато, мне нравится выполнять активные манипуляции с приманкой, именно поэтому я ставлю тонущие воблеры-минноу (фото 9), уокеры, попперы и «силикон». Что касается вращающихся блесен, то считаю этот тип приманок самым универсальным, но чаще всего использую «вращалку» как поисковик. В моей практике мало было случаев, когда на вращающуюся блесну ловился хороший жерех. В основном это недомерки по 200 - 300 г.

Тонущие минноу я тоже считаю универсальными, но здесь есть один нюанс: есть тонущие быстро, а есть - медленно. Так вот, быстротонущие я применяю в местах с максимально сильным течением. Быстрый поток так и норовит выбросить приманку на поверхность - и только быстротонущий воблер удается качественно провести в подобном месте – скажем, на перекате.

Что касается цвета, то здесь больше всего играют роль личные предпочтения. Я ловлю как на приманки натуральных цветов, так и на провоцирующие. Если требует провести воблер на закате, когда освещенность низкая, я применяю яркую провоцирующую приманку, а днем при ослепительном солнце использую натуральные цвета.

Размер воблера напрямую зависит от размера предполагаемой рыбы. Обычно я начинаю с приманок длиной 50 мм. Если клюет откровенная мелочь, то беру подобный воблер, но уже в большем размере. То же делаю, когда использую уокеры и попперы.

При ловле жереха я применяю исключительно плетеную леску диаметром не более #0.6 по японской классификации (0,128 мм) и обязательно 8-жильную. Она достаточно скользкая и чувствительная.

Жерех — это соперник, требующий к себе серьезного подхода и большой отдачи, и если вы всё сделаете правильно, то «речной конь» обязательно подарит вам незабываемую поклевку. Ну а вы любите природу и отпускайте рыбу!