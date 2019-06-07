Мокрое дело о мягких приманках Алексей Коломиец | 7 июня 2019 г.

На рыболовных форумах регулярно и с азартом занимаются сравнением преимуществ и недостатков плавающих и тонущих мягких приманок. Сам я практически не придавал значения этому параметру, способности плавать-то, но проработав какое-то время в рыболовном магазине, просто вынужден был начать анализ особенностей приманок, силиконовых и поролоновых, что всплывают, и тех, что не всплывают. А если примерять умение плавать только к поролоновым «рыбкам» – тут всё становится не только интересным, но и запутанным.

Начну с того, что возле витрины с силиконовыми приманками у меня стоял сосуд с водой. Когда я видел, что покупатель в чем-то сомневается, доставал плавающую, скажем, приманку и кидал в воду – и выбранный твистер всплывал словно поплавок. И вот тут рождалась та самая дискуссия – влияет плавучесть на клёв или не влияет. Но, скажу по секрету, в какую бы сторону ни вильнул разговор, покупатель чаще всего покупал пачки приманок и таких, и эдаких. Но это так, к слову.

В моей практике были случаи, когда мы с товарищами замечали, что плавающие приманки однозначно работали лучше тонущих. Однажды, например, на Цимлянском водохранилище при очень низкой воде мы ловили с берега, и чаще всего приходилось волочить приманку по дну. Так вот, «Отводной поводок» с обычным «силиконом» работал ни шатко ни валко, а плавучая «мандула» (или «тапок») - действовала великолепно. Другой случай мною был зафиксирован уже на Волгоградском водохранилище в одном из больших затонов.

Народу на лодках в выходной день, чуть не в последний перед запретом, было очень много, и уже потом, на берегу, я специально опросил всех своих знакомых, на что они ловили и каковы результаты. Получалось, что большинство спиннингистов выступили, мягко говоря, прозаично. У нас же был отличный улов. Мой товарищ ловил на «тапок», а я - на «поролон», и еще одна лодка неплохо отловилась на плавающую «резину».

Вот тут-то я предметно обратил внимание на такой параметр у мягкой приманки, как плавучесть. Сам я ловил на поролоновых «рыбок» собственного изготовления по двум причинам: видя, на что ловят другие – специально ставил что-то другое, и просто от того, что своему «поролону» верю больше, чем каким-то другим мягким приманкам.

Поролоновая сермяжность

Уж и не помню, когда я вбил себе это в голову, но с каких-то пор стал считать, что уловистостью поролоновые «рыбки» обязаны именно что их нулевой плавучести. Ну, или близкой к нулевой. Это когда при ступенчатой проводке на паузах «рыбка» не всплывает и не тонет, а просто замирает около дна - и всё. Или же меняет занятую позицию очень медленно. Но в последнее время начал пристальнее посматривать на поведение своих «поролонок» - и заметил, что некоторые «рыбки» под водой ведут себя как имеющие нулевую плавучесть, но некоторые - тонут как обычный «силикон», а некоторые всплывают как «тапки».

Почему это происходит – догадаться несложно. Со временем заменяются двойники, меняется и сам материал тела – я и из поролона «рыбок» вырезал, и из мочалок, и из шумоизоляционных материалов и т.п. Даже клей пробовал разный. А ловят все примерно одинаково. Так что теперь на вопрос: чем отличается проводка с силиконовой приманкой от проводки с поролоновой? – отвечаю: ничем. И при этом всегда уверенно заявляю, что «поролонка» просто в среднем летит дальше, и работает на «дальнем кордоне» по причине наличия там рыбы, а не из-за симпатий последней к эластичному пенополиуретану.

Новая переменная в динамике заброса: «мокруха» поролона

Дальность заброса в джиговой ловле долгое время мне абсолютно не была нужна. Причина банальна – я любил ловить в коряжнике. «Плетеночку» - потолще, приманку – «незацепляйку», и постоянно ждешь того самого бешенного удара после длительного падения приманки.

Но Ахтуба и Волжские протоки просто вынуждали меня стараться закидывать туда, куда большинство рыболовов добросить не могут. Так вот, углубляясь в дальнобойность приманок, появляется вопрос – не сломается ли спиннинг, если использовать груз из верхнего предела теста бланка? Да плюс еще сама приманка - ведь сколько-то граммов она добавляет ко всей конструкции. И насколько это критично? Я решил тупо взвесить те приманки, на которые ловлю чаще всего, и у меня получилась интересная таблица.

Приманка Масса в граммах сухая мокрая «стряхнутая» Плавающий виброхвост Mottomo Hitman, длина 9 см 6,2 6,3 - Классическая «поролонка», длина 8,5 см 1,6 6,7 4 - 5

Приманки эти конфигурацией довольно близки. Двойники у них, разумеется, одинаковые (размер 1/0 и весят ровно 1 г). Из таблицы видно, что приблизительно схожего размера приманки весят тоже примерно одинаково (сотыми долями грамма в джиггинге безболезненно можно пренебречь, что я и делаю постоянно). И первый вывод из таблицы: не советую ловить с грузом на верхнем пределе теста спиннинга. Согласитесь, что при тесте спиннинга 7 - 28 г мы прибавим к 28-граммовому грузу еще 6 г - и получим 34 г, что однозначно перегружает бланк!

Я стараюсь работать с грузами из середины теста, и чаще всего получается, что к 20 – 25 г прибавляю 6 – и получаю 26 – 31 г, а это уже другой коленкор. И за эту границу стараюсь не выходить, а если надо метнуть подальше – беру просто спиннинг помощнее. Но самое главное – это взвешивание вбило мне в голову конкретную цифру «+6». И вам советую эту поправку помнить.

А теперь поговорим про меняющуюся тяжесть поролоновой приманки. Сразу поправлюсь, в указанной таблице нет одной циферки – это массы влажного «поролона», т.е. мокрого, но преднамеренно отжатого. Такая «поролонка» весит, как оказалось, около 3 г. Но мы ведь не отжимаем поролоновую «рыбку» каждый раз перед забросом, поэтому я придумал вариант «стряхнутая». Это когда с неё при забросе слетает лишняя вода. И чем мощнее мы выполняем заброс, тем больше воды остается на берегу. Получается, что приманка с «лишней» водой согнет бланк сильнее, нежели сухая при первом забросе и примерно так же, как «резина» аналогичного размера. И в конечную точку заброса прибудет приманка на 2 - 3 г легче, чем если бы она была полностью мокрой.

Но я думаю, все эти подсчеты - ерунда. Чаще всего мы ловим стряхнутым «поролоном», т.е. 5-граммовым при силовом забросе против «резиновых» 6,3 г. Лично я, скорее всего, не замечу лишний грамм, один грамм - это может быть погрешность в реальной массе свинцовых грузов запросто. Так что продолжаю не париться по этому поводу.

Но совсем недавно разницу в массе приманки я ощутил на Волгоградском водохранилище во время ловли с берега. Там специфика такая: длинные спиннинги с тестом до 50 - 60 г, используемые грузы – 35 - 40 г (зависит от силы течения). И еще, что характерно – это большие глубины. В среднем 35-граммовый груз с приманкой тонет секунд 30 - 40. После каждого заброса я всегда отсчитываю эти секунды, поскольку поклевка может последовать при первом же контакте с дном или непосредственно перед ним. И вот я на водоеме и делаю первый заброс.

На 30-й секунде приманка встречает дно. Делаю 20 шагов - и вновь забрасываю. Груз тонет уже 40 секунд! Значит передо мной какой-то свал, ну или рельеф. Нужно обязательно его обловить! Я начинаю обстреливать предполагаемый свал и возвращаюсь к месту, с которого начал и… теперь приманка падает всё те же 40 секунд! Как так? Течение усилилось? Нет, в тот момент оно почти совсем отсутствовало.

Остается одно – первый заброс я делал сухой «поролонкой» и та полетела на несколько метров ближе. А на водохранилище каждый метр – это примерно плюс метр глубины. Вот так моя же приманка меня обманула. Теперь я, чтобы свести на нет это недоразумение, сначала купаю «поролонку» в воде, а затем делаю первый заброс.

Что важнее, цвет или плавучесть?

В приведенной таблице нет еще одного параметра – плотности поролона. На массу приманки он влияет мизерно. Одинаковые поролонки (специально вырезал) из поролона плотностью 18 кг/м³ весят 1,61 г, а из поролона плотностью 20 кг/м³ – 1,66 г. Даже если плотность 30 кг/м³ прибавит одну или две десятые грамма – такой величиной можно пренебречь.

Но именно этот невидимый параметр влияет на плавучесть приманки. Например, мебельный поролон, который массово продается в хозяйственных магазинах, обычно имеет плотность 20 кг/м³. Разного рода цветные мочалки имеют плотность 18 кг/м³. А для рыбалки, как я думаю, самая оптимальная плотность – 30 кг/м³. Он и крепче, т.е. лучше противостоит зубам хищника, и дольше сохраняет плавучесть.

Со всем этим, в принципе, понятно. А вот так ли нужна положительная плавучесть? А если нужна? В последнее время я начал задумываться, почему в моей практике лучше работает черный и серый поролон? И почему вручную покрашенный в эти же цвета поролон может и не дать аналогичных результатов? А вы знаете, что производители поролона именно цветом отмечают его плотность? Да-да, именно так. Купленный когда-то серый поролон имел плотность 30 кг/м³.

А вот черного было два сорта. Один плотностью 20, другой - 22 кг/м³. Я подозреваю, что именно из более плотного материала получались либо плавучие модели, либо близкие к суспендерам.

Недолго думая, я взял ножницы, обложился поролоном разного вида и сделал похожих «рыбок». Получилось, что и ожидал – одинаковые с виду поролоновые «рыбки» под водой вели себя по-разному. Так что не пора ли на поролоновых «рыбках» писать как на воблерах - floating, suspending и sinking? Кстати, с «силиконом» тоже не всё понятно. Если мы знаем, что он плавающий, мы не можем гарантировать, что он всплывет с конкретным двойником. С «поролонками» проще – они продаются уже с крючками.

Чем пахнет микроджиг?

Коль я коснулся границ тестов спиннингов, то просто обязан сказать о «нежных» бланках. Разумеется, в филигранной ловле внимание к массе приманки более пристальное. И, так уж повелось, ловля на «микропоролон» не так широко практикуется, как на «микросиликон» или, например, на сплит-шот. Кто-то ловит на искусственного «мотыля» или «опарыша», кто-то - на «микрокракозябр». Однажды на соревнованиях в Санкт-Петербурге я видел микроджиговую приманку, лежащую на ногте рыболова.

Лично я не сторонник микроджига. Однако за тенденциями слежу, и, опять же, благодаря работе в рыболовном магазине, познакомился с фанатами этой ловли. Так вот, в таком виде ловли отнюдь не на последнем месте стоит запах, «съедобность» или вкус. Вполне могу предположить разборчивую рыбу, которая игнорирует всё крупное и более-менее внимательно наблюдает за очень мелкими объектами. Не предполагать этого я не могу, потому как сам зимой ловлю на мормышки и «Чёртиков», и иногда вполне очевидно, что хищник игнорирует крупные приманки.

Самый мелкий «поролон», который я могу сделать с двойником – это «рыбка» длиной 4 см. Я пробовал ловить на неё с помощью «Отводного поводка» – в принципе, получилось. Но не прижилось, потому как небольшой окуневый офсетный крючок с «силиконом» мне как-то больше был по душе, тем более тогда еще появились первые «съедобные» образцы от Гарри Ямамото.

Но сейчас я бы легко смог разнообразить микроджиг именно «микропоролоном» в тандеме с рыбьим жиром. Ведь рыбий жир придаст приманке плавучесть, а также запах, который будет ощущаться долгое время. И откушенных хвостов не жалко будет из-за бюджетной цены. Ну и с цветом можно поиграть, если есть интерес. Мягкий цветной поролон с запахом – разве не интересно? Ведь аттрактантов сейчас выпускается ой как много.

Разные вопросы

Всё ли я озвучил про мокрый поролон? Думаю, что нет. Каждая рыбалка добавляет какие-то нюансы. Ну, например, мода ловить на крупный «поролон». Лично я его сразу отложил в сторону. С лодки ловлю редко, а с берега метать мокрую мочалку – специальный спиннинг для этого брать.

А есть еще один вопросик. В мокрых «поролонках» ржавеют крючки, а непросушенная после дела «рыбка» добавляет влажности в коробку с приманками. А влажность и кислород могут разрушить всё что угодно.

Я постоянно удивлялся, чего это люди жалуются на ржавые крючки, а я почему-то от этого не страдаю. А дело оказалось в том, что долгое время я на рыбалке использовал пояс спиннингиста с вентиляционными отверстиями, где и лежали эти самые влажные «поролонки» - и со временем они высыхали. Теперь появились в продаже коробки для приманок с вентиляцией. Именно такие я и взял для своей поролоновой армии.

Или вот: при ловле на течении свойства приманок плавать/тонуть во многом теряют свою актуальность. Видимо поэтому я впервые заметил эту разницу именно на водохранилищах.

Лучше один раз увидеть

Возвращаясь к магазинной своей практике, я решил проиллюстрировать статью снимками поведения «поролонок» в сосуде с водой, благо под боком оказался аквариум. И попутно получил еще наблюдения, заставившие задуматься.

Но сперва скажу: при фотографировании ни одна из аквариумных рыбок не пострадала. Я решил не подсекать, хотя поклевки были…

При фотографировании мокрых приманок приходилось долго ждать, когда поролон напьется воды. Приходилось прямо в воде помогать приманкам пальцами. Отсюда можно сделать интересный вывод. Если «поролонка» по каким-то причинам стала тонущей – можно перед каждый забросом её отжимать - и на одну проводку или её половину она превратится в плавающую.

Ну и последнее. Вуалехвосты чаще всего интересовались именно красными хвостиками спортивных «поролонок». К чему бы это?