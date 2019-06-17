От заката до рассвета. Лещ на озере Владимир Клень | 17 июня 2019 г.

В последние годы у немалой части любителей рыбалки прослеживается тенденция отодвигать поплавочные снасти на второй план. Дескать, удочка – это для мелких рыб, а для крупных - фидер или спиннинг. Но в летнюю пору я успешно ловлю с поплавком солидных лещей, а используемая для этого удочка по результативности ничем не уступает современным донным оснасткам.

Я отношу себя к универсалам - мне нравятся различные виды и способы ловли. Однако есть и излюбленный вид – поплавочная ловля лещей на озерах. В моей жизни даже был отрезок длиной почти в десять лет, когда две трети всех летне-осенних рыбалок я провел на лещовых водоемах лишь с поплавочной удочкой. Причем ловил исключительно в формате «поздний вечер – ночь - раннее утро» (фото 1), вызывая искреннее недоумение у окружающих. В те годы так ловили единицы, а из литературы на эту тему были лишь книги советского периода с явно устаревшей методой. Например, в ночных условиях предлагалось делать забросы на лунную дорожку. В общем, практику приходилось нарабатывать методом собственных проб и ошибок.

С той поры утекло много воды. Для ловли лещей появилась масса непоплавочных эффективных оснасток. Но они лишь добавили разнообразия рыбалке, но не заменили собой поплавок. Попробую передать важные нюансы своего видения поплавочной ловли на озерах.

Лещовая орбита

Лещ - сверхосторожная рыба, и потому только с приближением темноты он безбоязненно выходит на мелководные акватории. Я много раз ловил его вечером даже в купальнях детских лагерей. Дожидался, когда с пляжа все уходили, становилось тихо - и начинал ловить. В таких местах лещей привлекает обилие корма, причем не столько принесенного извне человеком, сколько природного. Наличие доступного бентоса обеспечивается за счет околоводной и водной растительности, а также взбаламученного за день грунта.

Если делаешь ставку на ночную ловлю лещей, надо придерживаться схемы их рассредоточения по водоему с учетом миграции в течение суток. Исходя из собственной практики, я понял, что к вечеру и ночи лещи распределяются по площади водоема неравномерно. Часть их остается в глубоководных местах, расположенных, как правило, на удалении от берега. Но есть и другая часть, которая двигается к берегу и дислоцируется в трех-пяти метрах от уреза воды (фото 2). Причем не обязательно на идущем от самого берега свале, но и на ровном дне. И чем больше имеется прибрежной растительности – кубышек, кувшинок, рогоза и т.д., тем выше вероятность поимки леща даже на метровой глубине.

Ошибаются те, кто считает, что на глубине до двух метров приличные лещи – редкость. После одной из рыбалок мы с приятелем не поленились пересчитать рыб, пойманных вдвоем с десяти вечера до восьми следующего утра. Вышло 5 лещей и 92 подлещика плюс десятка два плотвы с густерой. А глубина в месте ловли не превышала полутора метров.

В моем представлении, к берегу устремляются самые активные особи, вероятность поимки которых, соответственно, велика. А вот в «транзитном коридоре» (так я именую участок от дальней, у ямы, до ближней, у берега, точки сосредоточения) лещи не задерживаются. И даже прикормкой их там не задержать.

Основное достоинство оснастки с поплавком перед фидером - в более бесшумной подаче приманки. При ловле фактически под ногами пугливых лещей это крайне важно. Неоспоримый плюс еще и регулировка рабочего спуска оснастки, которую можно «выложить на стол» идеально.

Ну и ощущения при поклевке просто фантастические. Антенна поплавка медленно поднимается, затем падает - и через пару мгновений скользит по водной глади. Либо после нескольких притапливаний наклоняется и устремляется в плавание. Ну а кульминацией действа становится подсечка под стук учащенно бьющегося сердца, выгибание удилища дугой и вываживание. Когда же во тьме весь этот процесс происходит еще и с использованием светящейся капсулы на антенне поплавка – это просто фантастика!

Поплавочная готовность. Летом на лещовых рыбалках я обычно появляюсь на озерном берегу часа за 2 - 3 до наступления сумерек. Если позволяет величина берегового участка, в ход пускаю два удилища, если нет – одно. Расчехляю и матчевые, и болонского типа удилища с длиной 4 - 5 м и глухой оснасткой. Катушку при забросах использую по ситуации. Иногда достаточно сделать заброс нижним или боковым махом с руки, вытягивая дополнительный отрезок лески через два кольца. К тому же таким способом оснастка ложится на воду мягче, тише.

Толщина основной лески у меня 0,18 - 0,2 мм, поводковой – 0,16 - 0,18 мм. Если леска качественная, этого вполне достаточно, чтобы даже из травы вывести трофейного леща.

Поплавки - чаще всего каплевидной формы и грузоподъемностью 2 - 3 г с глухим креплением в двух точках (фото 3). Киль – стеклопластиковый или карбоновый. Предпочитаю, чтобы антенны поплавков были двуцветными (бело-красными) высотой 20 - 40 мм. Есть у меня такие и заводского изготовления, и собственной ручной работы. Если же я целиком делаю поплавки, то тела для них точу из пенополиуретана, они практичны - не ломаются, даже если неосторожно наступить сапогом.

Лучшим вариантом подсветки поплавков считаются заводские светящиеся насадки-капсулы, рыбаки их окрестили «светлячками» (фото 4). Надломил капсулу перед сумерками в нескольких местах, внутри произошла химическая реакция - и она засветилась. А для закрепления такого «светлячка» на поплавке в комплекте с насадкой предусмотрена силиконовая трубочка, с её помощью он и насаживается на антенну (фото 5).

Есть и второй вариант. Ряд поплавков производители заранее изготавливают с прицелом на ночную рыбалку. Для этого оснащают их съемными антеннами, идентичными по размерам и форме выпускаемым «светлячкам». Вытянул антенну из специальной полости в теле - и меняй её на светящуюся капсулу. Всё вроде бы здорово, поплавки отличные, но нежные, недолговечные. Сломав во время рыбалок пяток таких сигнализаторов поклёвки, я перешел на собственную конструкцию.

Основное её отличие в том, что все мои поплавочные антеннки сделаны из прочных пластиковых палочек от конфет типа «чупа-чупс», обладающих нейтральной плавучестью (фото 6). С проходящим сквозь тело поплавка килем я состыковываю их через переходники, сделанные из отрезков стержней для гигиенических ватных палочек. Никакого клея. Антеннка просто с силой насаживается на переходник. Держится надежно и при этом без усилий снимается.

При ночной ловле я просто меняю антеннку на «светлячок», вставленный в силиконовую заводскую трубочку. Соединительным звеном в этой конструкции выступает отрезок от палочки «чупа-чупс» с другой стороны силиконовой трубочки (фото 7). Такой вариант хорош тем, что грузоподъемность поплавка практически не увеличивается, чего нельзя сказать о варианте насаживания «светлячка» поверх антенны.

Для огрузки поплавка я использую «оливку» в качестве основного груза, «подпасок» и соединительный вертлюжок между основной и поводковой лесками (фото 8). А если оснащаю поплавок «светлячком», то дополнительно устанавливаю на основную леску еще одну дробинку. Ведь масса поплавка немного увеличивается – и, соответственно, капсула над водой возвышается не полностью, а сняв с монтажа дополнительную дробинку, удается привести огрузку в оптимальное состояние.

Внимания заслуживают выбор диаметра и цвета светящихся капсул. Мои поплавки адаптированы под капсулы с характеристиками 4,5x39 мм. При необходимости я с помощью дополнительной силиконовой втулочки могу легко поставить капсулу с параметрами 4x39 мм. Более тонкие не использую, ибо они крайне плохо различимы в темноте.

Лучший цвет «светлячков» – зеленый. Он дает четкое видение вершинки поплавка даже при осторожных поклевках, к тому же приятен для глаз и не утомляет их. Несколько хуже «светлячки» желтого цвета - он расплывается на фоне водных бликов. Интересен красный цвет, но тот довольно редкий, да и утомляет глаза. Один раз мне попадались еще синие «светлячки» и очень разочаровали - сливаются с водой и еле видны.

Не все знают, что хранить запас капсул-насадок в домашних условиях следует в холодильнике. В противном случае они со временем теряют свою световую яркость, причем значительно.

Ну, и отмечу, что на восходе солнца не стоит торопиться снимать «светлячок». На фоне ярких солнечных лучей обычная антеннка видна хуже, нежели светящаяся. Еще час точно лучше ловить с нею.

Простые решения

В последние годы время активизации клева лещей здорово изменилось. Классический отрезок - с двадцати трех до двух часов ночи и затем на рассвете - трансформировался и не имеет теперь четких границ. Поэтому ловить я начинаю в районе двадцати часов, основательно прикормив место. Некрупные подлещики и разнорыбица попадаются всегда. Шанс же поймать половозрелого леща возрастает с приближением сумерек, когда мелочь (плотва, густера и пр.) перестают активничать.

Глаз не смыкаю всю ночь - и оно того стоит. Многократно убеждался, что крупный лещ способен клюнуть и в 3 ночи, и в 6 или в 9 часов утра. Как вот этот, изображенный на фото 9, весящий за 3 кг. Поймал я его в половине девятого утра, когда планировал завершать рыбалку. Бронзовый красавец соблазнился «бутербродом» из трех опарышей и двух красных червей. Летом я считаю её наилучшей и делаю ставку именно на такую комбинацию наживок, не подводила она меня ни разу (фото 10).

Из насадок чаще всего использую перловку, обычную и вулканизированную кукурузу (Corn puff). Удачным оказалось использование предназначенной для питания человека пшеницы со вкусом карамели (фото 11). Вижу необходимость и в ароматизаторах.

Прикармливать место ловли можно не только профильной заводской прикормкой для леща. При избытке и активности мелких рыб кормлю обычным вареным горохом с добавлением жмыха или семечек (фото 12). Его не выедает прожорливая мелочевка, а лещей горох привлекает хорошо.

Ночью в таком случае даже не докармливаю. Впрочем из нежелательных рыб ночью способна изредка клевать разве что «лаврушка», т.е. густера или плотва. Остальные рыбы пропадают до утра. При этом помимо лещей на кормежку к берегу подходят лини, караси и карпы, способные составить приятный прилов. Обычно в лещовых водоемах они находятся на вторых ролях.

Если я использую классическую прикормочную смесь, до утра с интервалом в час произвожу систематическое подбрасывание в воду мелких порций. Шарики леплю неплотные, чтобы опустившись на дно, они сразу разваливались.

Для подсветки рабочей зоны и наживления на крючок приманок хорошо подходит налобный фонарь со светодиодами (фото 13). Долгое время я старался включать его только на короткое время, стараясь не светить на воду. Даже выводил лещей во тьме, боясь лишний раз испугать стаю. Со временем убедился, что это предрассудок. Падающий на воду косой свет фонаря не оказывает на рыб негативного воздействия. Но злоупотреблять этим не стремлюсь. Ночь есть ночь.

Залог успешной лещовой ловли – соблюдение тишины. И это не пустые слова. Любые звуки ночью слышатся сильнее. Разговоры и топот ног при хождении способны оказать медвежью услугу. Смысла ловить позже десяти часов не вижу. Солнце начинает припекать - и озерные лещи уходят на глубину, чтобы вечером снова выйти к берегу, предоставив возможность взглянуть им в глаза.