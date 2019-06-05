«Мохнатые» против «гладких» Константин Кузьмин | 5 июня 2019 г.

Много лет назад, когда мы только начинали открывать для себя тему силиконовых приманок, для нас они подразделялись всего на два типа. Для которых прижились названия «твистеры» и «виброхвосты». Различия между теми и другими определялись не геометрией или деталями поверхности тела приманок, а формой и принципом работы хвостового («активного») элемента.

Но потом в наших рыболовных магазинах стали появляться силиконовые приманки, которые нельзя было отнести ни к одному из этих двух классов. Ну, или те же виброхвосты, но исполненные менее тривиально. Что стало давать пищу для размышлений и экспериментов.

Немного истории

Помню, в 90-е даже бытовало мнение, что твистеры – те более нацелены на ловлю окуня, тогда как виброхвосты – это в первую очередь щучье-судачья тема. Интернет тогда имел минимальное влияние на умы, поэтому если по данному вопросу и разворачивалась дискуссия, то она ограничивалась небольшими рыболовными тусовками, где все друг друга знали, или толкучкой в рядах Птичьего рынка.

Это я к тому, чтобы свежеприбывшие в ряды рыболовной братии понимали, что в те годы было минимум подсказок, посредством которых можно было бы узнать о новинках и докопаться до истины. Отсюда, собственно, и весь консерватизм в понимании темы «резины» у рыболовов конца прошлого века.

Ну а если в тот период на прилавок каким-то боком попадало нечто отличающееся от двух названных типов силиконовых приманок, то оно – «зависало». То есть продавалось из рук вон плохо. Нет, кто-то всё-таки брал «нестандартную резину» на пробу, и были даже успешные истории применения отдельных такого рода приманок. Достаточно вспомнить рыбку Fin-S в самом конце 90-х. Производилась-то она в расчете на дроп-шот, но тогда даже слова-то такого мы не знали. А вышло так, что кто-то из спортсменов насадил попросту Fin-S на джиг-головку – и очень хорошо отловился на соревнованиях. Это сразу стало известно друзьям. Ну а дальше – пошло в массы.

Однако такого рода примеров – раз-два и обчелся. Как минимум, в девяти случаях из десяти народ продолжал ловить на виброхвосты с твистерами, ставя в игнор всё остальное. А это «остальное» продолжало пылиться в магазинах в ожидании своего покупателя. Коммерсантов такое положение дел, разумеется, не вдохновляло. Но некоторые из них вспомнили пословицу про лежачий камень…

В частности, имела место такая вот история. В самом начале 00-х одна наша рыболовно-коммерческая фирма завезла полный ассортимент – немаленькую такую партию – «резины» известной в рыболовном мире американской марки. Никого не смутило, что специализация той «резины» - была ловля басса. Но уже вскоре после старта продаж случилось то, что стоило бы предвосхитить заранее: твистеры быстренько так разлетелись, тогда как «червяки» и прочие чисто бассовые вещи – встали.

Прошло лет пять. Вычурный «силикон» по-прежнему пользовался практически нулевым спросом. Тогда представители фирмы-дистрибьютора дали задание двум своим экспертам написать статьи про применение бассовых разновидностей «резины» в ловле именно нашего хищника. Что те и сделали. Наверное, это слегка подтолкнуло продажи.

Наступившее «просвещенное изобилие»

Теперь – очень многое поменялось. К настоящему моменту неисчётно рыболовов, даже из самой отдаленной глубинки, обинтернетилось, и если вдруг возникают вопросы по назначению тех или иных приманок, то ответы на них в несколько кликов находятся в сети. Не факт, конечно, что эти ответы оказываются абсолютно верными. Но ведь даже вызывающая некоторые сомнения информация - это лучше, чем совсем никакой.

Как итог мы качнулись из одной крайности в другую: то у нас был инфовакуум, то на нас обрушилось инфоцунами. Теперь вот, набрав в Яндексе, к примеру, «силиконовый рак», мы получим добрую сотню ссылок – с детальным описанием всевозможных резиновых «ракообразных», способами монтажа и инструкциями по применению. Во всём этом «лесу» можно запросто заблудиться. Особенно, если нет четкого представления о том, кто из авторов этих рекомендаций реально, что называется, погружен в тему, а кто – играет роль «придворного писателя» той или иной торговой структуры.

Впрочем, чаще приходится иметь дело с чем-то промежуточным. Это когда составители рекомендаций по применению приманок сами являются практикующими рыболовами, но объем их опыта по затрагиваемой теме недостаточен. Он, скорее, позволяет делать предположения, но не выводы. А нам предлагаются именно выводы.

Почему я на это обращаю внимание? Да просто не раз сам сталкивался с такими историями. Публикует автор в журнале или интернете обзорную статью о каком-либо типе приманок. Потом пересекаешься с ним на рыбалке и понимаешь, что с чем-то из своего обзора он и в самом деле хорошо знаком, что-то – знает поверхностно, а что-то – даже и в воду-то ни разу не окунал…

Я не просто так обозначил этот вопрос. Просто сегодня я вот и сам хочу обратиться к теме предпочтений приманок и методам и условиям их применения.

Заранее сделав оговорку, что по некоторым затрагиваемым аспектам у меня нет полной уверенности в том, что мои суждения не могут быть подвергнуты сомнениям или оспорены. Но, по крайней мере, пищу для размышлении то, что я далее хочу предложить вашему вниманию, дать должно.

Может ли форма играть решающую роль?

На чём чаще всего заостряет внимание средний спиннингист, решая для себя вопрос, «ловит» та или иная силиконовая приманка или «не ловит». Здесь уместно посмеяться, но первым из критериев таких оценок выступает цвет. Вторым – тут уже я сам виноват, т.к. выпустил в свое время этого джинна из бутылки, - будет фактор «съедобности». Не стану отрицать роль того и другого, ибо цвет и вкус «резины» иногда впрямую и весьма заметно сказывается на количестве поклевок. Но всё же если подойти к ответу на вопрос объективно, то более ощутимое влияние на итоговый результат способна оказывать геометрия приманки.

Возможно, оно будет не совсем корректно, но я бы – чисто для затравки – провел аналогию с воблерами. Думаю, что любой из наших коллег, имеющий разноплановый опыт ловли на приманки этого типа, согласится, что поймать, например, летом голавля легче на крэнк, а щуку поздней осенью - на минноу, но не наоборот. Разве что стоит оговориться, что воблеры - это приманки самодостаточные, тогда как на работу «силикона» почти всегда в той или иной мере влияет огрузка. Что, возможно, чуть преуменьшает роль геометрии самой приманки, но никак не сводит её к нулю.

Попытаемся классифицировать

Итак, силиконовые приманки можно подразделить на толсто-короткие и тонко-прогонистые; на гладкие и, скажем так, рельефно-гофрированные; на исполненные в минимализме и несущие на себе некие «архитектурные излишества», т.е. выносные элементы. Всё это воспринимается несколько сумбурно, но заметим, что и среди тех же воблеров нет единой системы классификации. Так что это следует принять как данность и просто принимать во внимание различия силиконовых приманок по отмеченным признакам. Ну и, разумеется, использовать их таким образом, чтобы добиться большего числа поклевок и поймать больше рыбы.

Начнем с «комплекции». Если опять использовать воблерную аналогию, то это примерно как минноу, шеды и фэты. Точнее, чистых фэтов среди силиконовых приманок практически не бывает, а вот шеды, минноу и что-то еще более длинное и тонкое – этого сколько угодно. Так вот, если сравнивать кургузую и длинную «резину», то можно выявить отличие по трем характеристикам. Это оснащение, привлекательность для рыбы (т.е. число поклевок) и реализация этих самых поклевок. «Привлекательности» мы коснемся чуть ниже, а пока скажем несколько слов по двум другим пунктам.

Подчеркнуто толстая, но короткая «резина» предполагает использование специальных джиг-головок и крючков. Если говорить от офсетниках, то это должны быть крючки типа wide gap или даже super wide gap, т.е. с очень широким загибом. Лет пятнадцать назад найти такие в продаже было не так просто, но сейчас такой проблемы нет. Однако лучше всего короткая «резина» сочетается с двойником, причем речь – о двойнике со «стандартным» (коротким) цевьем.

Очевидный плюс выбора в пользу короткой приманки – более высокая реализация поклевок, особенно при монтаже на двойнике. С какой бы стороны рыба ни атаковала приманку – с хвоста, в голову или в середину – вероятность того, что крючок окажется у неё во рту, очень высока. В этом году, кстати, из приманок такой компактной геометрии сильнее всего впечатлил Lucky John Alien Bug[b].

Длинная «резина», увы, с точки зрения реализации поклевок менее эффективна. Здесь, правда, кто-то может вспомнить про «червей», которые очень широком применяются в ловле басса – крючок-то, причем весьма небольшой, там расположен очень локально – в голове «червяка» или посередине (в зависимости от варианта оснастки).

Но тут надо понимать, что поклевка басса на силиконового «червя» предполагает его «зажевывание» - это когда спустя пару секунд 15-сантиметровый «червяк» оказывается, как говорится, полностью упакованным в ротовой полости рыбы. В ловле же наших хищников на джиговые оснастки всё развивается быстро по схеме «поклевка – подсечка». И если вдруг жало (или жала) крючка в момент поклевки оказывается «где-то не там», то мы не ощущаем, сделав подсечку, приятной тяжести на другом конце.

Впрочем, нельзя ведь сказать, что эта проблема очень сильно определяет итоговый результат. Разницу в реализации поклевок при ловле на короткую и длинную «резину» я бы оценил как процентов пятнадцать-двадцать. Что вот изначально менее очевидно - это разница в количестве поклевок. А она – есть. И порою – очень существенная.

Лобовое сопротивление и турбулентность

Вы никогда не замечали, что силиконовые приманки разной геометрии по-разному упираются на проводке? Нет, если ловить мощной силовой катушкой, то разницу можно и не почувствовать. Но вот когда у вас в руках относительно деликатная снасть – скажем, легкая катушка с «нагрузкой на фрикцион» в 3 кг и удочка с тестовым диапазоном, куда используемые приманки попадают ближе к его верху, ощущения – более тонкие. Опять аналогия с воблерами: сенсорная снасть позволяет различать их по «степени упористости».

Вот так и с «резиной». Но здесь следует оговориться, что мы сейчас не берём в расчет случай хэви-джига, когда большая часть лобового сопротивления исходит не от скромного размера приманки, а от увесистой «головы». Если мы ловим с относительно небольшим отягощением, то вклад самой приманки в общее сопротивление определенно выше. И он зависит от площади её поперечного сечения. Нет, и от размера – если мы говорим о виброхвостах – и хвостовой лопасти тоже. Но всё же больше – именно от «ширины профиля».

Впервые я обратил на это внимание много лет назад, когда ко мне попал пакетик с приманками от YUM «Ослиные уши» - точное название уже и не помню*. Профиль тела «Ушей» был весьма широкий, поэтому на проводке эта приманка шла с ощутимым напряжением. «Ослиные уши» на несколько сезонов попали в число фаворитов, и далеко не только у меня, но и у многих знакомых.

Потом этот ребристый типаж стал встречаться всё чаще – Mottomo Noise как вариант. И неспроста.

Здесь не хотелось бы ударяться в глубокое теоретизирование – касательно механизма влияния на клев повышенного лобового сопротивления подобных приманок и создаваемой за счет него турбулентности. Но есть статистика: довольно часто складывается так, что ребристый «силикон» в разы переигрывает по числу поклевок «силикон» гладкий. Разумеется, так бывает далеко не всегда, но кое-какая закономерность прослеживается.

Чаще всего преимущество силиконовых приманок с большим лобовым сопротивлением проявляется по теплой воде – летом и в начале осени. Опять же – параллель с воблерами: именно в это время бывают наиболее эффективными те из них, что создают большую турбулентность. Отсюда – может, и не глобальный вывод, но скорее ненавязчивая рекомендация: акцент на ребристую «резину» более уместен в теплое время. Когда же вода холодная, гладкая – предпочтительнее.

Раки… Даже там, где их нет

Очевидная общая тенденция последнего времени такова, что всё более популярной и востребованной становится «мохнатая резина» в целом. Но если рассмотренные выше ребристые модели приманок призваны своей конструкцией просто создать дополнительную турбулентность, то во многих других заложена и имитационная нагрузка.

На фоне всевозможных «креатур» (это название закрепилось за приманками повышенной «мохнатости») выделяются силиконовые «раки». Как пример, знакомый многим, - Bait Breath Mosya. На мировом рынке этот тип приманок в целом позиционируется в основном для двух направлений - это басс и морская рыбалка. В средней полосе России – ни тебе басса, ни моря. А народ на силиконовых «раков» ловит, причем с каждым годом всё активнее. Как так? Думается, что в силу двух причин.

Первая – банальная и очевидная. Логика простая: «Раки у нас водятся, и рыба их ест. Значит, и на фальшивых «рачков» она клевать обязана». Такая позиция придает уверенности, что уже само по себе сказывается и на результате.

Здесь я бы заметил, что раки-то – да, в наших водоемах присутствуют, но не везде в принципе и далеко не везде – в количестве. На той же Москве-реке, где многие успешно ловят на имитации рачков, реальные раки, конечно, водятся, но их явно маловато для того, чтобы занимать одну из верхних строчек в меню здешних хищных рыб.

Давайте всё же не будем углубляться в эту тему, а более основательно проанализируем причину номер два. А именно: силиконовых «раков» сегодня многие предпочитают другим приманкам по чисто утилитарным соображениям: на них клюет лучше. Не всегда, разумеется, и не везде, но есть варианты оснасток и техники, где «раки» действительно дают больше поклевок, чем что-то иное.

Какие это варианты? Один из них – дроп-шот. Впрочем, знатоки этого монтажа могут возразить, что классика дроп-шотовой «резины» - это, наоборот, такая узенькая рыбка с раздвоенным хвостиком. Так-то оно так. Но если мы употребили слово «классика», то это почти автоматом означает, что в дополнение к ней существует и некая появившаяся относительно недавно альтернатива, которая эту самую классику в чём-то превосходит.

В данном контексте речь – как раз о «раках». Мой основной полигон для экспериментов с приманками и оснастками это, как легко догадаться, Москва-река. Так вот, здесь, если говорить о дроп-шоте, «раки» заметно переигрывают «резину» более узкой формы. Особенно, когда ловишь с замедленной проводкой, с задержками грузика на дне.

Другая оснастка, где силиконовый «рак» имеет определенный приоритет - это джиг-риг. Особенно, если в его проводке присутствует «ползучая» фаза, т.е. оснастка часть своего пути по дну проходит практически без отрыва от него. Собственно, таким методом можно вести «рака» и, к примеру, на обычной джиг-головке. Но джиг-риг для того более приспособлен.

Аргументация в пользу «гладких»

А теперь – забудьте всё то, о чем вы прочли выше… Ну, нет – это, конечно, шутка. Но в каждой шутке… Сами понимаете. По факту у меня выходит так, что примерно в 65 - 70% случаев я ловлю на гладкие приманки. Это, например, Keitech Easy Shiner (и аналоги), Lucky John Makora или Kosadaka Kolbaso.

В чём кроются основания для такого предпочтения? А вот в чём. Во-первых, при прочих равных гладкая силиконовая приманка забрасывается подальше. Она и компактнее, и более обтекаемая, чем та, что несет на себе элементы «шевелюры». Дальность заброса примерно в трети всех случаев имеет значение от «важного» до «решающего».

Далее. Гладкая «резина» несколько быстрее проваливается вниз на паузах ступенчатой проводки. Хотя этот аргумент многим покажется спорным – часто от джиговой приманки ведь требуется скорее обратное, но вот, например, в глубинной ловле судака на течении оно определенно идет в плюс. Собственно, тот же упомянутый выше виброхвост Kolbaso (а это моя разработка) создавался во многом в расчете как раз на такую ловлю судака.

Аргумент номер три – живучесть. Тех же «раков» наши хищники порою очень быстро так раздербанивают: отрывают им клешни, лапки, без которых приманка лишается значительной доли своей привлекательности. Вывести из строя гладкий «силикон»– сложнее.

Еще вот на что хотел бы обратить ваше внимание. Представьте себе следующее. Ловим на джиг на разноплановой акватории. Фейерверка поклевок нет и близко. Так – отдельные какие-то невнятные контакты. Рыбы маловато и она малоактивна.

Поэтому приходится обращать внимание на мелочи. И, в частности, использовать силиконовую приманку в роли индикатора поклевки. Случился вот некий подозрительный контакт – это мог быть и задев за веточку, и касание спины мирной рыбы, а могла быть и аккуратная поклевка. Напомню, что поклевки у нас редки. И распознать в легком касании именно поклевку – дорогого стоит.

Тогда мы, во-первых, не уйдем сразу с точки, а постараемся рыбу доловить. Во-вторых, запомним особенности данной точки – с тем, чтобы уделить в дальнейшем больше внимания аналогичным.

Теперь – главное. На «мохнатых» приманках обнаружить следы такой деликатной поклевочки, мягко говоря, сложновато, тогда как на ровной гладкой поверхности следы укуса читаются легко. По порезам, проколам и шершавостям можно не только удостовериться в самом факте поклевки, но и сделать обоснованные предположения о виде и размере рыбы, оставившей на силиконе отпечатки своих зубов.

Примечание*. Зато редакция «СР» помнит - YUM Wooly Hawgtail.