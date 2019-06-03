Молога. Жизнь на любимой реке. Ловля подъязка Андрей Десятов | 3 июня 2019 г.

На Вологодчине такие рыбы, как жерех, голавль и язь не являются многочисленными и ареал их распространения невелик. И чтобы поймать их на Мологе спиннингом, надо сильно постараться. Но ведь настоящие рыбаки легких путей не ищут!

«Язь - рыба моей мечты!» В свое время видеоролик с таким названием вологодского рыболова-любителя просто взорвал интернет – в первые же две недели после выхода его просмотрело более семи миллионов человек. Не скажу что это и моя мечта, но ловить язя на Мологе мне нравится, чем я с удовольствием на протяжении сезона и занимаюсь. Раньше всё это происходило немного спонтанно - так, при охоте на голавля с «микроколебалками» язики мне попадались попутно, как и при ловле щуки на воблеры, да и «вертушки» язь стороной не обходил. Но внимание я на этом не акцентировал – ну, клюнул и клюнул, бывает... А вот когда я решил вникнуть в тонкости целенаправленной ловли этой красноперой рыбы на спиннинг, меня это нешуточно зацепило.

Снасти

Снасти нам потребуются, по большому счету, такие же, как и при ловле голавля, т.к. приманки в основной своей массе идентичны - у меня это «микроколебалки» граммов до 4-х и небольшие воблеры формы крэнк до 50 мм длиной (фото 1). Самый главный критерий при выборе удилища - это то, как оно справляется с доставкой относительно легкой приманки в точку предполагаемой стоянки рыбы. Надо учитывать, что язь, как и голавль, не любит к себе подпускать, как говорится, на расстояние вытянутой руки.

С учетом того, что ловля происходит на равнинной реке и её берега чаще всего открыты и вполне доступны (фото 2), я остановился на лайтовом удилище длиной 243 см с тестом от 2 до 12 г. Такой спиннинг легко справляется с забросом приманок от трех граммов, если использовать тонкие шнуры. По азиатской классификации это будут «ниточки» # 0.4 - 0.5 PE (диаметр примерно 0,104 – 0,117 мм) и лучше восьмижильного плетения, т.к. они более круглые и гладкие, за счет чего вылет приманки получше.

Чтобы вывести практически любую рыбу, такой толщины хватит, главное - правильно настроить фрикцион. К катушке же (у меня – двухтысячник) главное требование - чтобы она качественно справлялась с укладкой подобного плана шнуров.

Места лова

Где же искать на реке подъязка летом и в начале осени? Конечно же, на течении, и чем оно сильней, тем лучше. А самое сильное течение у нас на Мологе в районе перекатов. Дно желательно чтобы было каменистое, плюс я ищу места с островками травы (фото 3), а на песчаных перекатах с редкими валунами мне не доводилось вылавливать подъязка ни разу.

Считается, что язь и голавль не очень уживаются на одном участке реки, предпочитая разные места обитания и кормления. Так вот, на моей любимой реке это не так сильно выражено, и поймать в одной точке и того и другого - не проблема. Но у меня создалось впечатление, что часто стаи этих рыб меняют друг друга на перекатах. После поимки пяти голавлей, например, в следующий час можно поймать пять подъязков подряд, и наоборот.

Проверять перекат надо полностью - вход в него, сам перекат и выход. Стайки подъязков даже в течение дня не раз мигрируют. И нет четкой временной привязки, где его искать утром, днем или вечером. В хорошую теплую погоду его можно обнаружить визуально, надо лишь внимательно смотреть за поверхностью воды – то, как он подбирает что-то с поверхности, достаточно заметно. А вот способ с корочками хлеба (я раньше уже об этом рассказывал, но напомню: в начале переката разбрасываем их и смотрим, где рыба начнет корочки поедать, что определит стоянку на данный момент), который срабатывает с голавлем, с язем не действует.

Помимо перекатов попадались мне язики и на других участках реки. Но всегда эти участки были с ярко выраженным течением, а вот на медленной воде поклевок не случалось. Это, конечно, не означает, что язя там нет, но активная рыба, желающая подкрепиться, чаще стоит на течении. Кстати, знакомые ребята порой неплохо его ловят и по границе прибрежных кувшинок.

Приманки

Приманки, повторюсь, я использую те же, что и при ловле голавля. В блеснах язики, как и голавли, однозначно отдают предпочтение японскому производству - всяким там Smith и Forest (фото 4). А вот более бюджетные – например, Crazy Fish - их почему-то не устраивают. Размер и массу используемой блесны подбираем в зависимости от участка ловли, глубины и силы течения, памятуя, что блесна должна заглубляться, а не идти по поверхности. Поэтому чаще всего компактность приманки выходит на первое место. Знаю, что у кого-то язики регулярно ловятся даже на Kuusamo Rasanen, но у меня в таких размерах блесны пока молчат.

Не могу не упомянуть и «вертушки». Сам, правда, на них не ловлю, но всё же. Любители белого хищника в основной своей массе при ловле среднестатистической рыбы (никак не трофейной) в нашем регионе используют приманки размеров 0, 1 и 2. Но тут есть нюанс - приманки они ставят с утяжеленным сердечником и стабильно работающие на струе. По отзывам, отлично себя зарекомендовали шведские Myran. Нравится подъязкам и «муха» на тройнике, даже если она связана из обычной красной шерстяной нитки - это дает намного больше шансов на поклевку.

Воблеры подъязок предпочитает достаточно объемные, с ярко выраженной собственной «игрой» (фото 5). Маленькие твичинговые минноу лучше при его ловле оставить дома. Я использую несколько версий заглубления, начиная от поверхностных (маркировка SSR) и дохожу до более глубоководных (MDR), а вот самые диповые версии мне просто негде использовать.

Если приманка не держит струю, её начинает закручивать и выбрасывать на поверхность, а подгибание носовой петли и регулировка не помогают, то от неё сразу можно отказаться, она нам не подходит. Если перефразировать формулу «Стабильность - признак мастерства», то получится «Стабильная «игра» - все шансы на поклевку».

Посмотрев на свою статистику, на данный момент могу обозначить три воблера, которые «впереди планеты всей». Это Baby Red Rag 32F SR и Hypnose 38F SR от Pontoon 21 и приманка ручной работы от украинского мастера «Головастик-1» (фото 6).

Расцветки, на мой взгляд, предпочтительнее использовать темные или натуральные, на «кислоту» язь в отличие от окуня и щуки не столь падок. Это же касается и блесен, о чём совсем забыл написать.

При ловле подъязков настоящей бедой для меня стало присутствие голодных щучек на перекатах - только за последние рыбалки они срезали шесть (!) воблеров. Казалось бы, что тут сложного - ставим поводок, и нет проблем. Но стоит его привязать, как язики перестают клевать, от слова совсем. То ли видят его, то ли даже самые аккуратные поводки влияют на качество «игры» приманки. Пробовал я и тончайшие титановые, вязал и самодельные из мягких поводковых материалов с минимальной нагрузкой - всё равно не хочет! Кто-то спросит, а почему же не использовать поводки из флуорокарбона?

Ведь они ко всему прочему и в воде невидимы, что будет дополнительным плюсом при ловле осторожной рыбы. Ответ тут самый банальный: потому что флуорокарбон в адекватных диаметрах при деликатно собранной снасти ни дает никакой гарантии от щучьих зубов. Поводки диаметром 0,3 — 0,35 мм она, родимая, перекусывает на раз-два, а привязывать более толстые - сомнительное решение. Вот и приходится использовать исключительно самые маленькие и аккуратные застежки, подбирая их разрывную нагрузку под свой шнур.

Тактика облова переката

Вот тут точно ничего хитрого я пока не увидел. Все забросы выполняю практически перпендикулярно течению - и равномерно, на предельно медленной скорости, веду приманку. Забросы вверх по течению, на мой взгляд, совсем не нужны, т.к. проводка получается ну очень быстрая, что скорее подошло бы для ловли жереха.

Всевозможные проводки типа апстрим, стоп-энд-гоу, твичинг и так далее, я не применяю, просто не увидел в них смысла на данный момент. По мне лучше досконально пробить весь перекат и понять, в какой его части сейчас находится активная рыба. А когда она найдена, просто начинаем перебор приманок в коробке - как правило, хоть что-то да сработает, будь то мелкий воблер или «микроколебалка».

Время ловли

Пока я склоняюсь к тому, что подъязок лучше берет во второй половине дня, ближе к вечеру и в предзакатные часы. В хорошую погоду он бывает активен и весь день, а вот утренние рассветы работают далеко не всегда. Зато когда солнышко уже повыше - он просыпается.

Но есть такое время, когда ловить его просто бесполезно, если только чтобы проверить свою нервную систему на прочность. Я говорю о периоде массового вылета подёнки (фото 7)! Несколько раз вечером наблюдал, как «бель» пирует на перекатах, количество её там собиралось неимоверное, но искусственным приманкам - полный игнор, хотя порой чувствуешь, как по спине у кого-то прошла блесна...

На следующий день после вылета на реке тоже делать нечего - в смысле поисков белого хищника. Мотыль плывет по поверхности, скапливается на тростниках – в общем, рыбе есть чем полакомиться помимо железа или пластмассы.

Успешно ловить подъязков и язей можно всё лето и в начале осени. Последние поимки были датированы у меня октябрем, когда на рыбалку приходилось ходить в куртке от зимнего костюма. Эксперименты по ловле более глубокой осенью постараюсь провести уже в этом году. Многие говорят, чем ближе осень, тем ярче хищнические наклонности у язя. Вот и посмотрим, если он весь не скатится на зимовку в низовья реки.