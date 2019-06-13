С фидером за прудовой рыбой Николай Линник | 13 июня 2019 г.

Мое увлечение ловлей прудовой рыбы на донные удочки выдержало долгий путь эволюции. После полутора десятка лет серьезного увлечения речным фидером я переселился на берега больших речных затонов и несколько сезонов подряд оттачивал свое мастерство на ловле местных синцов и лещей. Результатом этих рыбалок стала некоторая переоценка и своих действий, и используемых снастей. А потом я открыл для себя несколько интересных карповых водоемов, и мне снова пришлось эволюционировать. На этот раз - в рыболова-карпятника.

Но назвать себя классическим карпоманом я всё-таки еще не могу. Во-первых, карповая ловля, в классическом её понимании – это довольно дорогое увлечение. И перестроиться за несколько сезонов из фидериста в карпятника непросто.

Активно изучая опыт зарубежных приверженцев карп-фишинга (в основном англичан) и примеряя его к имеющимся условиям, я понял, что многое из того, о чем рассказывают западные рыболовы, на наших диких карпах часто не срабатывает. И, значит, большая часть необходимого для этого дорогого оборудования просто не нужна. А во-вторых, накопленный годами опыт обращения с классическим фидером позволил мне достаточно успешно приспособиться к совершенно новым условиям ловли и без серьезной ломки стереотипов.

Сегодня на своих карповых рыбалках я активно использую классический фидер, но с некоторыми доработками. Итак, не претендуя на звание гуру или эксперта, я позволю себе поделиться собственным опытом применения инноваций и проверенной надежной тактики, комбинация которых, к счастью для меня, оказалась весьма успешной.

Фидерные удилища для прудов

Уже на первых рыбалках стало понятно, что классические («быстрые» и «звонкие») речные модели для рыбалок на мелководных и заросших травой прудах и озерах совсем не удобны. Местная рыба часто остерегается тяжелых кормушек, а с легкими (20 - 50 г) эти удилища работают некорректно. Из-за быстрого строя удилища сильно теряется кучность забрасывания легких оснасток. Да и с вываживанием крупной и сильной рыбы в изобилующем препятствиями пространстве у классических речных удилищ выявился ряд проблем. И самая главная из них – частые сходы трофейных экземпляров.

Жесткий бланк удилища плохо отрабатывает рывки рыбы, а из-за угрозы того, что оснастка будет затянута в траву, фрикцион на катушке сильно не отпустишь. В результате этого многократно возрастает нагрузка на остальные элементы оснастки. И чтобы не сломать удилище, от мощных карповых оснасток приходится отказываться. В классических донных монтажах при ловле крупной прудовой рыбы чаще всего подводит крючок.

Даже мощный на вид фидерный крючок на излишне жесткой снасти в самый ответственный момент может подвести. При рывках рыбы он начинает пружинить, а это может привести к сходу трофея. Проблему во многом можно решить с помощью удилища параболического строя. Чаще всего я рыбачу с Team Salmo Dominant в длине 3,6 м и с тестом до 60 г (фото 1).

Несмотря на свой скромный тест, для ловли карасей и карпов в мелководных, заросших травой водоемах эта модель показала великолепные результаты. Значительно возросла точность забрасывания легких оснасток, уменьшилось количество досадных сходов. А сколько адреналина выбрасывается в кровь при вываживании увесистой рыбы!

Леска

Для ловли карасей, карпов и линей я пользуюсь исключительно монофильной леской. В прудах дистанция ловли редко превышает 30 м, а поклевки у местной подводной братии редко бывают деликатными.

Зато способность монофильной лески растягиваться при вываживании рыбы дает мне дополнительное преимущество. Учитывая солидную тяжесть возможных трофеев и их способность яростно бороться за свою жизнь, в качестве основной я не использую лески толщиной менее 0,25 мм. А учитывая тот факт, что при вываживании крупной рыбы леска неизбежно деформируется, так что после каждой рыбалки от неё приходится отрезать по нескольку метров, топовыми брендами я не пользуюсь. А вот поводок обязательно должен быть качественным. Это принципиально. После крючка, поводок - это еще один элемент оснастки, который может подвести при вываживании рыбы.

Наиболее ходовыми у меня считаются поводки, связанные из капроновой лески диаметром 0,18 – 0,22 мм. Для дней, когда рыба очень капризничает, у меня припасены поводки из нейлоновой лески. Нейлон намного мягче капрона, и рыба его меньше опасается. Но в силу своей мягкости, нейлоновый поводок путается намного больше капронового, и поэтому я использую их только в самых исключительных случаях.

Кормушки

Классические фидерные кормушки (Open end или Groundbait) в фидерной ловле карасей и карпов имеют место быть. Только в угоду имеющимся условиям (небольшая глубина и часто заиленное дно) я отказался от чисто речных моделей в пользу кормушек с плоским дном (фото 2).

Они не так вязнут в иле и быстро выходят на поверхность, что в условиях наличия большого количества травы дает мне дополнительное преимущество. Но одичавшие карпы и караси оказались большими привередами. Чтобы увидеть поклевку, в иные дни их приходилось кормить только чистым живым опарышем, только пеллетсом или только зерновой смесью.

В этих случаях меня сильно выручил опыт английских карпятников, а именно узкоспециализированные кормушки типа Shot gun feeder (для пеллетса – фото 3) и Speed feeder (под смесь из рубленых червей, кастеров и опарыша). В последнем случае – со Speed feeder - смесь из живых компонентов загружается в кормушку через специальное окошко, которое потом запечатывается кусочком растительной прикормки (фото 4).

В воде пробка из прикормки быстро растворяется - и личинки начинают массово покидать кормушку. При ловле крупной прудовой рыбы эти кормушки оказались намного эффективнее классических (Block end feeder – фото 5) кормушек под живого опарыша. В силу своей инертности и неуклюжести крупные карпы и караси ленятся извлекать из отверстий опарышей (например, в тех же закрытых кормушках Block end feeder) и отдают предпочтение более доступной пище.

Принцип работы кормушки для пеллетса основан на том, что по мере намокания гранул в воде уменьшаются их связующие свойства. В некоторый момент мощности сжатой внутри корпуса кормушки пружины становится достаточно, чтобы вытолкнуть порцию вкусного корма прямо под нос рыбе. В этом случае презентация прикормки получается почти такой же, как у знаменитых методных кормушек, но снасть можно поставить более деликатную.

Прикормку с большим количеством зерновой смеси, как оказалось, очень удобно подавать с помощью растворимых в воде мешочков из ПВА-нитей (фото 6). Оказавшись в воде, ПВА-нить растворяется за две - три минуты. При этом прикормка высвобождается из сетки в непосредственной близости от крючка. Это очень удобно, когда нужно отсечь от прикормки вездесущую мелочь. Плотвицы и густерки слабо интересуются цельными зернами - и угощение спокойно дожидается более интересной рыбы.

По поводу используемых на классическом фидере монтажей могу сказать одно: лучшим вариантом оснастки для ловли карасей и карпов в мелководных, заросших травой и часто заиленных водоемах оказался Патерностер. Что это будет – классический вариант с петлей или с отводным поводком (фото 7) - большой разницы нет. Но мне больше всего понравился английский вариант этого монтажа (у нас он называется «Вертолет» - фото 8).

Этот монтаж разрабатывался для особо хитрых представителей лещового семейства, но оказался очень эффективным и для ловли карасей и карпов. Суть его заключается в том, что поводок с вертлюжком крепится непосредственно к основной леске. Передвижение вертлюжка по основной леске ограничивается двумя силиконовыми стопорками. Основным преимуществом этого варианта Патерностера является то, что рыболов может оперативно изменять расстояние от поводка до кормушки. Для соблазнения на поклевку осторожной рыбы правильно подобранное расстояние от насадки до прикормки часто имеет решающее значение.

Презентация приманки и прикормки

По мере накопления опыта ловли карпа и карася, я всё больше убеждался в том, что способ презентации приманки сильно влияет на результат всей рыбалки. Особенно, если за всё проведенное на водоеме время удается увидеть всего несколько настоящих поклевок. Оказалось, что первопричиной многих пустых поклевок может оказаться способ насаживания приманки непосредственно на крючок (как в классическом фидере). Особенно, если рыбачить приходится на объемные насадки - пеллетс или цельные пареные злаки. И тут мне снова пригодился опыт классического карп-фишинга.

Я значительно увеличил результативность подсечек после того, как перешел на волосяной способ презентации насадки (фото 9). Теперь при подсечке крючок, которому ничего не мешает, правильно входил в мягкие ткани пасти рыбы. А чтобы быть полностью уверенным в том, что в момент подсечки крючок сработает правильно, всякий раз перед забросом я проверяю его зацепистость. Как? Взяв в руки снаряженную снасть, я кладу поводок на указательный палец (как показано на фото 10).

Второй рукой тяну за противоположный конец поводка и смотрю, вонзится ли острие крючка в палец. Если это произойдет, оснастка работает правильно. Если же крючок соскользнет, оснастку придется доработать или заменить. Кстати, впоследствии привычку проверять зацепистость оснастки я перенес и на ловлю речных лещей.

Еще одним важным моментом, который я позаимствовал у английских карпятников, является презентация прикормки. Чтобы дождаться именно той поклевки, ради которой мы, собственно, и приезжаем на водоем, нужно научиться создавать в точке ловли некоторый ажиотаж. Поначалу я сознательно отказывался от прикормки с мелкой фракцией частиц. Расчет мой был, как мне тогда казалось, вполне логичным. Мелкий корм соберет вокруг себя мелочь, а крупная рыба, в силу своей природной осторожности, будет обходить эту суету стороной. Но на практике всё оказалось иначе. Случались дни, когда безупречно сваренные (на мой взгляд) злаки весь день мертвым грузом лежали на дне.

В поисках решения этой проблемы я еще глубже изучил опыт карпятников, и к своему великому удивлению обнаружил, что многие из них в начале рыбалки сознательно привлекают в точку ловли мелочь. По мнению многих западных рыболовов, чаще всего именно возня мелочи у прикормки и является очень сильным привлекающим моментом для крупной рыбы. Опробовав этот прием на местных карпах и карасях, я убедился в его эффективности - и теперь в прикормку, предназначенную для привлечения карасей и карпов, умышленно добавляю некоторую долю пылящих ингредиентов.

Я полностью отдаю себе отчет в том, что в первое время мне, возможно, придется ловить и плотву, и мелких карасиков. Но не вижу в этом ничего негативного. На крючок попадается та рыба, которая кормится в точке ловли. Зато крупная рыба будет хорошо видеть суету мелочи у прикормки - и когда ей захочется кушать, она в первую очередь проверит именно эту точку.

Как видите, всё не так уж и сложно. Возможности классического фидера намного шире, чем просто ловля речных лещей и густеры. При желании этот замечательный способ можно успешно применять и для охоты за карпом. Рыбачьте в удовольствие!