Зимние костюмы от Alaskan: что нового? Дмитрий Баринов | 3 сентября 2019 г.

«Что хочет знать среднестатистический рыболов, желающий приобрести зимний костюм?» - таким вопросом задался я, приступая к написанию статьи. И выходит, что если костюм относительно недавно поступил в продажу – скажем, год-два назад, то поисковики выводят только ссылки на его продажу и пару обзоров, а отзывы – это в лучшем случае что-то вроде «получил, всё нравится, удобные карманы», а в худшем – «криво сшит, порвал что-нибудь на первой же рыбалке».

Иными словами – либо выявленный брак, либо что-то исключительно импульсивное и поверхностное. Само собой, бывают исключения, но редко, на то они и исключения.

Люди желают читать именно про опыт использования костюма другими рыболовами, ибо обзоры показывают только заявленную комплектацию. Наш же рыболов умен, на мякине его не проведешь – ему необходимо мнение его собратьев, которому можно доверять, а еще лучше, если мнения эти сойдутся даже в мелочах. Мелочи говорят о том, что человек, пишущий о них, опробовал всё на своей шкуре (костюме).

Таких подробных отзывов можно найти десятки на костюмы прошлого десятилетия, и из них можно было бы выбрать лучший, но технологии шагнули вперед, и теперь за те же деньги можно приобрести уже куда более «продвинутый» вариант зимнего многофункционального одеяния. Но что если костюм новый, отзывов нет, визуально костюм нравится, цена вполне соответствует внутренним рамкам, жена уехала к теще на неделю и не спросит, сколько стоит обновка и зачем она, если еще есть отличный пуховик и теплые штаны танкиста её деда (мол, их и носи на свою рыбалку).

Выбирая костюм, не имеющий пока отзывов, люди чаще предпочитают модель от ведущих производителей подобной одежды, одним из которых уже многие годы является Alaskan.

Новая модель, о которой пойдет речь – это Alaskan Russian Mission FS. Модель-прародитель, Russian Mission, вышла четыре года назад, и в сети уже можно найти про неё немало отзывов. Новая же модификация, с индексом FS, имеет радикальные усовершенствования. Чтобы было проще разобраться, я свел характеристики моделей в табличку, из которой сразу стало понятно, какие именно изменения были внесены в конструктив костюма.

Первое, что никак не отображено в табличке - это крой, который очевидно был сделан по-иному. Я это ощутил из-за того факта, что размер XXL, носимый мною ранее, оказался шибко велик, а подошел мне размер XL. Во-вторых, он сел по моей фигуре (вешу 100 кг при 190 см роста), не превращая меня в «человека-гору». Более того, крой и дизайн костюма таков, что он действительно годится для повседневной носки в холодное время года. Про дизайн я тоже упомянул не случайно, потому как добавленные элементы в виде косых грудных карманов на молнии (а не нашитых сверху) делают костюм существенно изящнее.

Обращаясь к сравнительному анализу, первый же пункт выдает нам изменение материала, из которого выполнен верхний слой костюма – теперь это ткань типа Ripstop. Не очень понимая, о чем речь, я залез в интернет, а это оказалось очень серьезной характеристикой, потому что рипстоп – это ткань комбинированного переплетения, в структуре которого использована упрочненная армированная нить из полиэстера или нейлона.

По сути, если порвется верхний слой костюма в каком-либо месте, этот разрыв не пойдет дальше. «Пробег» моего экземпляра Russion Mission FS всего год, и испытать его на физические повреждения пока не довелось. На ощупь же ткань действительно имеет несколько иную структуру.

Следуя списку достоинств костюмов (комплектации), мы видим одинаковые опции, такие как:

кулиса на спинке для регулировки объема куртки;

удобный высокий штормовой воротник на флисовой подкладке (этот воротник очень удачно скроен, и я несколько раз с удовольствием использовал его в особо лютую погоду);

теплый съемный капюшон на молнии имеет козырек с каркасной регулировкой формы (козырька особо не замечаешь, пока он тебе не пригодится для защиты от брызг, например - вот тут он оказывается совсем не лишним);

два больших двойных накладных боковых кармана с клапаном на застежке «Велкро» (липучка);

боковые карманы на флисовой подкладке для рук, согревать в них руки – это и вправду первейшее их предназначение (совсем не новое изобретение, но радует в каждом костюме);

карман на молнии под центральной планкой для хранения гаджетов;

центральная встречная планка, защищающая от проникновения внутрь ветра и холода (при ловле корюшки, да и вообще рыбалке с частыми наклонами - это действительно нужная опция, и кто хватал порыв ледяного ветра под куртку на разгоряченное тело, тот несомненно подтвердит мои слова);

внутренний накладной карман для документов и гаджетов с прорезной петлей для вывода наушников (немало рыболовов берут музыку на лед с собой, а аккумуляторы гаджетов куда энергоэффективнее во внутреннем кармане);

эргономичные рукава с длинными внутренними эластичными манжетами имеют отверстия для большого пальца (манжеты я оценил сразу, потому как отпала надобность в перчатках, ибо манжеты согревают наружную часть кисти, наиболее охлаждаемое место);

А вот в нагрудных карманах уже снова находится различие, причем в пользу усовершенствованной модели FS. Если в классическом Russian Mission сделаны просто два объемных нагрудных кармана с клапанами, то в модели FS они выполнены под углом, на молнии и являются брызгозащитными.

К тому же к одному из карманов приделано кольцо, за которое удобно крепить полотенце. И вот тут мы подошли к самому принципиальному различию этих костюмов: в комплектации Russian Mission FS имеется фирменное полотенце! Про «принципиальность» отличия это, само собой, шутка, однако полотенце оказалось ну очень помогающей в зимней рыбалке вещью, что многие рыболовы знали и давно пользовались, но такие ленивцы, как я, не захватывающие полезные девайсы из дома, будут приятно удивлены комфортом - например, окуневой раздачи без мокрых холодных рук.

Различий в полукомбинезонах, кроме ткани рипстоп у модели FS, не наблюдается. Что неудивительно, потому как полукомбинезон классической модели Russian Mission уже был доработан всеми необходимыми функциями – такими как вставка на молнии для расширения штанины (чтобы на сапог налезало), усиление колен с пенкой и эластичная часть пояса, усаживающая полукомбинезон по предоставленной фигуре.

В целом у меня сложилось мнение, что модель Russian Mission FS чуть более адаптирована к осенне-весенней лодочной ловле (брызгозащита, ткань), не теряя при этом классических преимуществ зимнего костюма. А за счет ладного кроя и хорошей посадке по фигуре модель FS более других пригодна для ношения зимой в людных общественных местах.