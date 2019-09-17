Береженого SAFETY сбережет! Многофункциональная походная охранная сигнализация Борис Халандовский | 17 сентября 2019 г.

Лето – отличное время для рыбалки и отдыха на природе у водоемов. По мере роста благосостояния наших граждан растет и количество дорогих аксессуаров и снаряжения – транспортных средств, лодок, подвесных моторов, палаток, кемпинговой мебели. К сожалению, при «диком» отдыхе может подстерегать очень большая неприятность – воровство ценных вещей у туристов!

Ареал бедствия

Этот вид преступления распространен в Вологодской, Псковской и Ленинградской областях, всё чаще с этим начинают сталкиваться на Чудском и Ладожском озерах, поступают сигналы от охотников и рыболовов, отдыхавших на Онежском озере, реках Волхов, Паша, Свирь, Оять, Вуокса.

Увы, воровство личного имущества у туристов в местах отдыха – весьма распространенное явление, и об этом регулярно предупреждают местные и центральные ОВД в начале весенне-летнего сезона. Как уберечься от этого зла, чтобы не испортить себе отдых, который вы так ждали и заслужили?

Ответ прост и очевиден. Бдительность – это наше оружие! Стоит усвоить, что мобильный телефон необходимо на природе никому постороннему не показывать и желательно носить под одеждой. Такой нехитрый способ поможет его сохранить при попытке ограбления.

Хищники четвероногие и… двуногие

Еще одна проблема – охрана лодок и подвешенных на них моторов. Если вы любите отдыхать небольшой компанией и палатки стоят в отдалении от кромки воды, то ваше имущество, оставленное в лодке, да и сама лодка с мотором становится для воров «лакомым кусочком».

Как сберечь свое имущество в этом случае? Достаточно просто. Например, установить охранную мобильную сигнализацию – громкий звук порядка 120 децибел и яркие световые вспышки способны не только разбудить весь лагерь, но и обратить злоумышленников в бегство. Снимать мотор, отвязывать лодку, обследовать лагерь в поисках ценных предметов под вой сирены и вспышки света в 300 люмен станет совсем небезопасно!

В Карелии, Псковской и Новгородской областях, да и вообще в лесном массиве, этот светозвуковой «концерт» отпугнет также диких и небезопасных зверей, таких как медведь, кабан, лось (особенно в августе-сентябре, в период гона), а также мелких хищников (лиса, енот, росомаха).

Важно, что охранное устройство работает автономно, в любую погоду и может быть установлено где угодно, в том числе рядом с автомобилем, палаткой, моторной лодкой.

В поисках жертвы

Как правило, тактика воров отработана и очень проста. Вечером некая моторная лодка с людьми курсирует вдоль берега, мимо стоянок отдыхающих, на небольшой скорости – воры выбирают свою жертву, присматривая поживу и определяя, где что находится. Или выпускают разведку вдоль берега - под личиной, скажем, рыбака (спиннинг в руках). При этом злоумышленник может подойти к лагерю и попросить закурить (или спичек) или спросить время, а сам в это время уточняет количество и состав группы, есть ли оружие.

Ночью сплавом или на веслах ночные визитеры причаливают к лагерю и совершают кражу мотора или, что случается чаще всего, лодки с мотором целиком.

Ваш защитник

Для охраны лодки, мотора, автомобиля, всего лагеря в целом целесообразно воспользоваться блоком охранного устройства SAFETY SCHUTZALARM или PERSONENSCHUTZALARM.

Для сохранности лодки или мотора используется система размыкания контакта, а для охраны периметра лагеря – система кольцевого ограждения (это может быть леска или тонкая проволока), которая «закольцует» автомашину, прицеп, скутер, велосипед и другие ценные вещи. Ловите ли вы рыбу, ушли на вечернюю зорьку или за грибами, оставьте охранника SAFETY - и он даст вам знать о появлении непрошенных гостей.

Прибор в режиме охраны срабатывает от перемещения охраняемого объекта, при этом существует возможность настройки чувствительности срабатывания. Трудно перечислить все возможности использования SAFETY, учитывая, что все его элементы находятся в одном корпусе размером с сотовый телефон!

Если у вас на службе SAFETY, ваш покой под чуткой и надежной охраной! Бдительность – ваше оружие, а ваша беспечность – «хлеб» для воров!