Со спиннингом на берегах Тигра и Евфрата Александр Суворов | 2 сентября 2019 г.

Я хочу рассказать о моей интереснейшей рыболовной экспедиции в Турцию. Многие не знают, что Турция – это не только пляжный отдых по системе «всё включено», но и страна, предоставляющая уникальные возможности спиннингисту. И речь идёт не о морской ловле, а о пресноводной.

По территории Турции протекают две великих реки – Тигр и Евфрат. Их истоки также находятся в этой стране. В бассейне этих рек обитает одна удивительная рыба. Её научное латинское название – Luciobarbus esocinus. Общепринятого названия у неё нет ни на русском, ни на английском, научное же название - щуковидный усач. По-турецки она зовётся «турна», но на Западе более популярно её арабское имя – «мангар».

Это связано с тем, что широким кругам рыболовов Европы и Америки она стала известна после того, как американские солдаты при оккупации Ирака обнаружили этих рыб в личных прудах Саддама Хусейна. Этот усач представляет собой огромную хищную рыбу, по некоторым данным достигающую двух сотен килограммов, хотя в интернете можно найти фото рыб «всего лишь» до 120 кг. Это одна из самых крупных пресноводных рыб мира, и уж точно самая крупная рыба семейства карповых.

В рыболовной среде хищников этого семейства именуют «белыми хищниками», а у нас они представлены в первую очередь жерехом, к которому примыкают голавль и язь.

Сам я большой поклонник ловли белых хищников, и моя жизнь не могла не измениться после того, как я узнал об их «царе». Бассейн Тигра и Евфрата расположен на территории четырех государств Ближнего Востока - Сирии, Ирака, Ирана и Турции.

В первых двух из них идёт война. В Иране же имеется ряд других проблем: под вопросом безопасность на внутренних авиалиниях, а после иранской визы паспорт можно выбрасывать: в страны Европы и Северной Америки с такой отметкой вряд ли пустят. Поэтому остается Турция. Там Тигр и Евфрат протекают по территории Армянского нагорья, где живёт преимущественно курдское население. Тщательно изучив этот вопрос с точки зрения безопасности, я решил посетить именно эти места. Здесь часто бывали самостоятельные автопутешественники из России и других стран СНГ - и никаких негативных отзывов я не нашел.

Но ехать в Турцию и рыбачить там сам по себе, как я это люблю, в данном случае плохой вариант. Крупных усачей ловят в основном на огромных водохранилищах Евфрата, где без лодки и знания мест делать нечего. А здесь мне нужен был результат, поэтому я нашел в интернете турецкого рыболовного гида, специализирующегося на этой рыбе, и договорился с ним.

В конце июня 2019 года я прилетел в город Малатья (тур. Мalatya) – «абрикосовую столицу» Турции и всего мира. Здесь производят большинство турецкой кураги, а Турция – мировой лидер по её производству. К сожалению, в то время абрикосы в основном ещё не созрели.

На следующее после прилета утро мы вышли на воду водохранилища имени Ататюрка (тур. Ataturk Baraji, Ататюрк-Баражи) на реке Евфрат. Собрались затемно и начали рыбачить на рассвете. Нас было четверо - я, мой гид и два его помощника. Ловили в основном с берега, перемещаясь между перспективными местами на лодке.

Рыбалка для меня началась феерично: на первом же забросе сломался новейший спиннинг, специально купленный перед этой экспедицией, который должен был быть основным. Как спиннинг с тестом до 60 г мог сломаться на забросе блесны массой 15 – 20 г? Может, брак, а скорее всего - он незаметно повредился в чемодане при перелёте. Как бы то ни было, я потратил бесценное рассветное время на переоснащение.

В этот же момент один из помощников гида поймал мангара где-то на 3 – 4 кг - мелкий для местных размер, но по нашим меркам - вполне достойная рыба. У меня имелось еще два спиннинга, однако один слишком лёгкий, другой - чересчур тяжелый, ловить ими было неудобно. Тогда гид отдал мне один из своих спиннингов - и дело наладилось. Оставив помощников на берегу, мы стали перемещаться на лодке между перспективными точками.

На одной из них мы попали на скопление мелких мангаров - и здесь я поймал своего первого. И пусть он потянул всего-то на 400 г, но был дорог мне как первая рыба Евфрата, Турции и Азии вообще. Гид поймал трех таких же. Больше мне с гидом ничего не попалось, хотя один из помощников поймал на первом нашем месте мангара на 10 кг. В общем, до десяти часов утренняя сессия была завершена, поскольку днём становится очень жарко и клёв прекращается.

Бассейн Евфрата – настоящее царство карповых рыб. Их здесь множество и разных видов, так что они доминируют. В воде виднелись рыбы, напоминающие наших голавлей и карасей. Они выходили за блесной или просто крутились у берега. Хотелось взять легкий спиннинг, поставить легкую же «вертушку» и пополнить свой список видов. Но я держался, стараясь не размениваться на мелочи.

Вечерняя сессия тоже не принесла результатов. Я поймал было одну из небольших рыб, снующих у берега, но она соскочила с крючка уже в воздухе. У остальных тоже ничего не вышло.

На второй день с утра действовали по той же схеме. На первой точке я очень быстро поймал мангара, причем первым из нашей команды. Он был побольше моего вчерашнего, но все равно очень мелким – 760 г. В течение некоторого времени никто больше ничего не вытащил - и гид снова повез меня по другим перспективным местам, а помощники остались.

В одном из этих мест я поймал еще одного совсем мелкого мангара. А в другом - одну из тех мелких рыб, которые крутились у берега. По латыни она называется Carasobarbus luteus, в переводе же - «карасеусач желтый». А по-турецки – бизир. Это один из многочисленных переднеазиатских усачей. Некрупный и малоинтересный вид. Зато по общей биомассе он здесь вне конкуренции. В некоторых местах карасеусачи прямо кишат. Похоже, у них еще не закончился нерест - мелкие самцы активно преследовали значительно более крупных самок.

Вскоре я поймал еще одного, поменьше. Дальше день окончательно вступил в свои права, стало жарко - и рыба брать перестала. Переезды с места на место ничего не давали, хотя мчаться на глиссировании по такой жаре само по себе приятно.

Когда вернулись за помощниками, оказалось, что один из них снова поймал мангара на 10 кг, пока мы катались туда-сюда. Я сказал, что завтра хочу оставаться на первом месте - и не сходить с него, пока не поймаю приличную рыбу. Но потом гид сообщил, что откуда-то неподалеку пришли хорошие вести и мы завтра поедем туда. Вечернюю сессию в этот день отменили из-за усиления ветра.

Итак, на третий день мы поехали в другое место на этом огромном водохранилище. Заехали в какой-то нищий район и заблудились. Оказалось, что год назад здесь произошло землетрясение - и ландшафт стал неузнаваем. Жители теперь ютятся во временных лачугах. Я начал нервничать. Рассвет неумолимо наступал, а мы всё еще не на воде. Пропустить рассвет – значит, пропустить весь день. И останется у меня только утро следующего.

Я, когда готовился к экспедиции и оценивал возможные результаты, счёл, что мангара на пятерку уж точно поймаю, а если мне повезет, то возьму и двадцатку. Пока же за два дня самый большой оказался меньше килограмма. Подумал, что надо было настоять и поехать в проверенное место, где два утра подряд один из помощников ловил по хорошему мангару, пока мы с гидом катались на лодке. В итоге вызвали того, кто вчера сообщил хорошие новости об этом месте, он подъехал и показал дорогу. Там у него была привязана своя лодка, и мы вышли уже двумя экипажами.

Проводник с одним из помощников рыбачил на лодке, а мы с гидом высадились на небольшой остров и стали ловить с него. Поблизости наблюдались мощные всплески – мангар активно охотился на рассвете. Это обнадеживало.

Вскоре гид поймал первого мелкого мангара, через пару минут - снова поклевка такой же небольшой рыбы. Я внимательно наблюдал, как он ловит. И сам старался ловить точно так же. Почему же у меня до сих пор ничего? И вот, не успел гид вытащить свою вторую рыбу, как я ощутил мощнейший удар и такую тягу, что аж страшно стало. Шнур покидал шпулю с огромной скоростью. Я начал быстро подматывать, но фрикцион стравливал шнур гораздо быстрее.

Мои спутники засуетились, полезли в воду - снимать видео. Я продолжал бороться с рыбой. Уже через пару-тройку минут комель спиннинга пришлось упереть в живот, просто руками я его уже не мог удержать.

Вот это действительно спортивная рыбалка! И тут вдруг шнур предательски ослаб. Обрыв или сход... Ругаюсь, даю туркам понять, что всё кончено. Все разочарованы. В полнейшей фрустрации выматываю шнур. Такой шанс дважды не даётся. И вдруг я чувствую, что рыба всё еще там! Просто мангар внезапно рванул в сторону берега, и быстрее, чем я выбирал шнур. Потом он развернулся - и борьба к всеобщему облегчению продолжилась. Сколько я его вываживал – не знаю. Но долго. Все усачи считаются очень сильными рыбами относительно своего размера, превосходящими по этому показателю сазана. Что уж говорить о самом крупном из них.

Когда рыбу удалось приблизить к берегу, гид разложил свой подсак и стал пытаться принять мангара, давая мне команды, которые я намеренно игнорировал. Из-за языкового барьера я не мог объяснить ему, что мне не нравится идея с подсаком. Во-первых, я хотел взять рыбу сам, а во-вторых, подсак был с короткой мотнёй - и я был уверен, что при неудачной попытке его взять мангар обязательно оборвет леску накоротке, как это иногда бывает при использовании подсаков.

Я хотел как следует утомить рыбу и вытащить её на прибрежную отмель, благо берег был удобный. Поэтому каждый раз при попытке набросить подсак я незаметно уводил рыбу по другой траектории. Наконец я добился своего и вывел мангара на отмель. Здесь мы одновременно с гидом его и подхватили.

Рыба по моим представлениям оказалась чудовищной. В ней было чуть более 20 кг, а длина её составляла 108 см без учёта хвостового плавника и 125 с учетом оного. Ничего подобного я никогда не испытывал. Хотя на самом деле этот экземпляр вовсе не крупный по меркам своего вида. Это небольшой молодой самец.

Самки, как и у большинства рыб, у них крупнее, они-то и достигают эпических размеров. Мангары за 50 кг уже с удовольствием хватают неосторожных чаек, присевших на воду в неудачном месте. А далее они растут до 100 кг и намного больше, если никто им не мешает. Но таких гигантов крайне сложно поймать на удочку, они попадают иногда в сети браконьеров и профессиональных рыбаков.

После поимки рыбы у меня еще долго тряслись руки, а ловить дальше уже совсем не хотелось. Однако я сделал еще несколько забросов, зацепил и чуть не оторвал счастливую блесну. Тут же снял её и оставил себе на память. Обычная желтая «колебалка» щучьего размера.

К слову, хоть я и ловил не своим спиннингом из-за неприятности, случившейся в первый день, мне приятно осознавать, что один из элементов оснастки был всё же моим собственным - это застежка. В прошлый день я оторвал на зацепе блесну вместе с турецкой застежкой и привязал свою. Их застежки были из очень толстой проволоки и невероятно тугие - я обломал себе ногти, застегивая и расстегивая их. С такими можно и тунцов небольших ловить. Моя же была хоть и большая, но значительно менее толстая, тем не менее она не подвела и достойно выдержала испытание.

Спиннинг я использовал с тестом 15 - 40 г, а катушку – типоразмера 4000. Достаточно легкий комплект для такой рыбы. Дело в том, что ловят мангара относительно небольшими колеблющимися блёснами по 20 – 25 г. Дальность заброса при этом важна, поэтому и нельзя чрезмерно огрублять снасть.

Всю рыбу до этого отпускали, но эту решили взять на праздничный ужин. Поскольку ловить мне уже расхотелось, мы загрузили мангара в лодку и отправились назад. А по дороге в Малатью заехали в какой-то сарай в районе, пострадавшем от землетрясения. В сарае находился рыболовный магазин и еще много чего. Там заправлял всё тот же проводник. Он разделал нам рыбу. Я извлёк глоточные зубы мангара в качестве биологического сувенира, а также взял на память несколько чешуек.

От четвертого дня рыбалки я отказался за ненадобностью. Вечером ели мангара в саду у гида. Готовили двумя способами - в виде шашлычков, где куски рыбы чередовались с кусками бараньего курдючного сала, и жарили в кипящей смеси оливкового масла и курдючного сала.

На следующее утро я взял в аэропорту машину в аренду и переехал в город Элязыг (Elazig), где провёл еще три дня в привычном мне самостоятельном режиме. Первый свой день я посвятил каньону Евфрата, где он, не стесненный плотинами, прорезает Армянское нагорье. Там я хотел обловить одно место, казавшееся со спутника очень перспективным. После пяти часов непростой дороги, включавшей участки каменистого серпантина, я достиг цели и… увидел реку цвета какао, настолько мутную, что это исключало ловлю. Хотя, само по себе, место было отличное – с камнями, обратными струями и т.д.

На обратном пути я проезжал мимо других участков Евфрата - и вода там оказалась приятного бирюзово-зеленого цвета. На реке много гидротехнических сооружений и условия для ловли везде разные. В одном из таких мест, фактически уже в верховье водохранилища, я остановился посмотреть, нет ли здесь рыбы. У берега плавали мелкие рыбки, похожие на уклеек, но сверкавшие на солнце зелено-голубым неоновым блеском. Также встретились какие-то другие рыбешки с более высоким телом. Достал ультралайт и начал ловить.

Вскоре поймал первую уклейку. Очень похожа на нашу обыкновенную. Только чешуя мельче и прочнее. Ну и неоновый блеск совсем другой. В Турции описано множество видов уклеек, мало чем друг от друга отличающихся. Не уверен, что я смогу точно определить конкретный вид. Всего поймал четырех уклеек, затем поставил «вертушку» побольше - и получил две пустые поклевки более крупных рыб. Если бы я остановился здесь на рассвете, вполне бы мог поймать что-то стоящее. Но была уже середина жаркого дня.

На следующий день я познакомился с другой великой рекой. Есть у Евфрата брат – Тигр. В Турции его, правда, так не называют. Если Евфрат по-турецки называется очень похоже – Фырат (Firat), то Тигр здесь носит имя Диджле (Dicle), а слово Tigris не говорит туркам вообще ничего. Тигр протекает по территории неспокойного Турецкого Курдистана. Здесь ощущается определенная напряженность. На дорогах много блокпостов. Меня дважды проверяла военная жандармерия и один раз полиция. Наверное, они были удивлены появлению туриста в этом совсем не туристическом регионе. Правда, все оставались спокойными и вежливыми. Туристам в Турции рады.

На Тигр я приехал хоть и позже, чем хотелось бы, но всё же солнце еще не поднялось над гребнями гор. По реке расходились круги от всплесков мелкой рыбы. Мелочи у берега носилось множество. Увы, за всё время я не увидел ни одного всплеска крупной рыбы, хотя места облавливал вполне перспективные.

Видимо, дело в браконьерстве. Были тычки мелочи, не способной схватить блесну, и я уже заподозрил, что здесь нет рыбы для ловли спиннингом. Но где-то через полчаса последовала резкая поклевка - и я почувствовал приятное сопротивление на ультралайте. Ура, Тигр разловлен голавлем на 360 г! Этот голавль выглядел точь-в-точь как обыкновенный наш голавль, только все плавники бледные. Но такое бывает у некоторых популяций. Дело, однако, в том, что обыкновенный голавль вроде как не встречается в бассейне Тигра и Евфрата, здесь его заменяют другие близкие виды. Надо будет подробнее изучить этот вопрос.

Далее были еще две пустые поклевки, одна из которых оказалась настолько резкой, что я чуть спиннинг не выронил. Скорее всего, это безобразничал такой же голавль. Встретился еще один интересный пёстрый угорь, который, к моему удивлению, попытался погнаться за «вертушкой». Жаль, доловить его так и не удалось. Больше ничего не поймал. Но Тигр мне очень понравился. На этом участке по нему можно ходить в забродном костюме, а по руслу разбросаны большие валуны. И вода там очень красивого зеленовато-голубого цвета. Вот берега только сильно замусорены местными.

В заключительный день своего путешествия я поехал на сброс плотины водохранилища Кебан (Keban Baraji, Кебан-Баражи) на Евфрате. Приехал вовремя – на рассвете, но поймать здесь ничего не удалось из-за резкого падения уровня воды при изменении режима работы плотины. Случилась лишь одна поклевка и сход какой-то мелкой рыбы.

На этом моя турецкая экспедиция завершилась. Не скажу, что она была легкой. Жара, постоянное недосыпание из-за ранних июньских рассветов и ряд мелких организационно-технических проблем утомляли. Но за эти несколько дней я поймал самую крупную свою рыбу, что полностью перевесило все незначительные трудности.

Таким образом, Турция - это недооцененное место для рыболовного туризма. Помимо настоящего гиганта – мангара, здесь можно поймать несколько других видов усачей, легко достигающих 10 кг, переднеазиатского жереха, родственного нашему обыкновенному жереху, несколько видов голавлей и форелей. В самом Евфрате разводят радужную форель на специальных фермах и выпускают её в реку.

В горных притоках Евфрата обитают несколько эндемичных видов форелей, похожих на нашу ручьевую. В регионе существует достаточно крепкое рыболовное сообщество, приезжают сюда и иностранцы. Как известно, в Турцию попасть очень просто, визы не нужны. А по цене такое путешествие может выйти дешевле, чем во многие раскрученные места России и зарубежья. При этом здесь можно поймать рыбу, которая запомнится на всю жизнь. Если же рыбалка вдруг надоест, то здесь есть чем заняться и помимо неё. В этом регионе сосредоточено множество исторических и археологических памятников - например, мост Джендере – античный римский мост II века, который я с удовольствием посетил в тот день, когда отменили вечернюю рыбалку из-за ветра.

Знаменитое восточное гостеприимство тоже не оказалось выдумкой. Со своим гидом я подружился и получил приглашение приехать на соревнования по ловле мангара совершенно бесплатно и с полным обеспечением. Весьма заманчивое предложение.

Тому, кто хочет расширить свои рыболовные горизонты, явно стоит задуматься о возможностях рыбалки в Турции.