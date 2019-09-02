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ГлавнаяСпортивное рыболовство №9 сентябрь 2019
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Со спиннингом на берегах Тигра и Евфрата

Александр Суворов |

Я хочу рассказать о моей интереснейшей рыболовной экспедиции в Турцию. Многие не знают, что Турция – это не только пляжный отдых по системе «всё включено», но и страна, предоставляющая уникальные возможности спиннингисту. И речь идёт не о морской ловле, а о пресноводной.

По территории Турции протекают две великих реки – Тигр и Евфрат. Их истоки также находятся в этой стране. В бассейне этих рек обитает одна удивительная рыба. Её научное латинское название – Luciobarbus esocinus. Общепринятого названия у неё нет ни на русском, ни на английском, научное же название - щуковидный усач. По-турецки она зовётся «турна», но на Западе более популярно её арабское имя – «мангар».

Это связано с тем, что широким кругам рыболовов Европы и Америки она стала известна после того, как американские солдаты при оккупации Ирака обнаружили этих рыб в личных прудах Саддама Хусейна. Этот усач представляет собой огромную хищную рыбу, по некоторым данным достигающую двух сотен килограммов, хотя в интернете можно найти фото рыб «всего лишь» до 120 кг. Это одна из самых крупных пресноводных рыб мира, и уж точно самая крупная рыба семейства карповых.

В рыболовной среде хищников этого семейства именуют «белыми хищниками», а у нас они представлены в первую очередь жерехом, к которому примыкают голавль и язь.

Сам я большой поклонник ловли белых хищников, и моя жизнь не могла не измениться после того, как я узнал об их «царе». Бассейн Тигра и Евфрата расположен на территории четырех государств Ближнего Востока - Сирии, Ирака, Ирана и Турции.

В первых двух из них идёт война. В Иране же имеется ряд других проблем: под вопросом безопасность на внутренних авиалиниях, а после иранской визы паспорт можно выбрасывать: в страны Европы и Северной Америки с такой отметкой вряд ли пустят. Поэтому остается Турция. Там Тигр и Евфрат протекают по территории Армянского нагорья, где живёт преимущественно курдское население. Тщательно изучив этот вопрос с точки зрения безопасности, я решил посетить именно эти места. Здесь часто бывали самостоятельные автопутешественники из России и других стран СНГ - и никаких негативных отзывов я не нашел.

Но ехать в Турцию и рыбачить там сам по себе, как я это люблю, в данном случае плохой вариант. Крупных усачей ловят в основном на огромных водохранилищах Евфрата, где без лодки и знания мест делать нечего. А здесь мне нужен был результат, поэтому я нашел в интернете турецкого рыболовного гида, специализирующегося на этой рыбе, и договорился с ним.

В конце июня 2019 года я прилетел в город Малатья (тур. Мalatya) – «абрикосовую столицу» Турции и всего мира. Здесь производят большинство турецкой кураги, а Турция – мировой лидер по её производству. К сожалению, в то время абрикосы в основном ещё не созрели.

На следующее после прилета утро мы вышли на воду водохранилища имени Ататюрка (тур. Ataturk Baraji, Ататюрк-Баражи) на реке Евфрат. Собрались затемно и начали рыбачить на рассвете. Нас было четверо - я, мой гид и два его помощника. Ловили в основном с берега, перемещаясь между перспективными местами на лодке.

Рыбалка для меня началась феерично: на первом же забросе сломался новейший спиннинг, специально купленный перед этой экспедицией, который должен был быть основным. Как спиннинг с тестом до 60 г мог сломаться на забросе блесны массой 15 – 20 г? Может, брак, а скорее всего - он незаметно повредился в чемодане при перелёте. Как бы то ни было, я потратил бесценное рассветное время на переоснащение.

В этот же момент один из помощников гида поймал мангара где-то на 3 – 4 кг - мелкий для местных размер, но по нашим меркам - вполне достойная рыба. У меня имелось еще два спиннинга, однако один слишком лёгкий, другой - чересчур тяжелый, ловить ими было неудобно. Тогда гид отдал мне один из своих спиннингов - и дело наладилось. Оставив помощников на берегу, мы стали перемещаться на лодке между перспективными точками.

В водохранилище Ататюрк-Баражи) – чистая вода

На одной из них мы попали на скопление мелких мангаров - и здесь я поймал своего первого. И пусть он потянул всего-то на 400 г, но был дорог мне как первая рыба Евфрата, Турции и Азии вообще. Гид поймал трех таких же. Больше мне с гидом ничего не попалось, хотя один из помощников поймал на первом нашем месте мангара на 10 кг. В общем, до десяти часов утренняя сессия была завершена, поскольку днём становится очень жарко и клёв прекращается.

Бассейн Евфрата – настоящее царство карповых рыб. Их здесь множество и разных видов, так что они доминируют. В воде виднелись рыбы, напоминающие наших голавлей и карасей. Они выходили за блесной или просто крутились у берега. Хотелось взять легкий спиннинг, поставить легкую же «вертушку» и пополнить свой список видов. Но я держался, стараясь не размениваться на мелочи.

Вечерняя сессия тоже не принесла результатов. Я поймал было одну из небольших рыб, снующих у берега, но она соскочила с крючка уже в воздухе. У остальных тоже ничего не вышло.

На второй день с утра действовали по той же схеме. На первой точке я очень быстро поймал мангара, причем первым из нашей команды. Он был побольше моего вчерашнего, но все равно очень мелким – 760 г. В течение некоторого времени никто больше ничего не вытащил - и гид снова повез меня по другим перспективным местам, а помощники остались.

Символично, что моей первой рыбой Евфрата, Турции и Азии вообще оказался мангар, хоть и маленький

В одном из этих мест я поймал еще одного совсем мелкого мангара. А в другом - одну из тех мелких рыб, которые крутились у берега. По латыни она называется Carasobarbus luteus, в переводе же - «карасеусач желтый». А по-турецки – бизир. Это один из многочисленных переднеазиатских усачей. Некрупный и малоинтересный вид. Зато по общей биомассе он здесь вне конкуренции. В некоторых местах карасеусачи прямо кишат. Похоже, у них еще не закончился нерест - мелкие самцы активно преследовали значительно более крупных самок.

Вскоре я поймал еще одного, поменьше. Дальше день окончательно вступил в свои права, стало жарко - и рыба брать перестала. Переезды с места на место ничего не давали, хотя мчаться на глиссировании по такой жаре само по себе приятно.

Бизир - один из многочисленных переднеазиатских усачей

Когда вернулись за помощниками, оказалось, что один из них снова поймал мангара на 10 кг, пока мы катались туда-сюда. Я сказал, что завтра хочу оставаться на первом месте - и не сходить с него, пока не поймаю приличную рыбу. Но потом гид сообщил, что откуда-то неподалеку пришли хорошие вести и мы завтра поедем туда. Вечернюю сессию в этот день отменили из-за усиления ветра.

Итак, на третий день мы поехали в другое место на этом огромном водохранилище. Заехали в какой-то нищий район и заблудились. Оказалось, что год назад здесь произошло землетрясение - и ландшафт стал неузнаваем. Жители теперь ютятся во временных лачугах. Я начал нервничать. Рассвет неумолимо наступал, а мы всё еще не на воде. Пропустить рассвет – значит, пропустить весь день. И останется у меня только утро следующего.

Я, когда готовился к экспедиции и оценивал возможные результаты, счёл, что мангара на пятерку уж точно поймаю, а если мне повезет, то возьму и двадцатку. Пока же за два дня самый большой оказался меньше килограмма. Подумал, что надо было настоять и поехать в проверенное место, где два утра подряд один из помощников ловил по хорошему мангару, пока мы с гидом катались на лодке. В итоге вызвали того, кто вчера сообщил хорошие новости об этом месте, он подъехал и показал дорогу. Там у него была привязана своя лодка, и мы вышли уже двумя экипажами.

Проводник с одним из помощников рыбачил на лодке, а мы с гидом высадились на небольшой остров и стали ловить с него. Поблизости наблюдались мощные всплески – мангар активно охотился на рассвете. Это обнадеживало.

Говорят, в Евфрате попадаются мангары впятеро большей величины, чем мой 20-килограммовый

Вскоре гид поймал первого мелкого мангара, через пару минут - снова поклевка такой же небольшой рыбы. Я внимательно наблюдал, как он ловит. И сам старался ловить точно так же. Почему же у меня до сих пор ничего? И вот, не успел гид вытащить свою вторую рыбу, как я ощутил мощнейший удар и такую тягу, что аж страшно стало. Шнур покидал шпулю с огромной скоростью. Я начал быстро подматывать, но фрикцион стравливал шнур гораздо быстрее.

Мои спутники засуетились, полезли в воду - снимать видео. Я продолжал бороться с рыбой. Уже через пару-тройку минут комель спиннинга пришлось упереть в живот, просто руками я его уже не мог удержать.

Вот это действительно спортивная рыбалка! И тут вдруг шнур предательски ослаб. Обрыв или сход... Ругаюсь, даю туркам понять, что всё кончено. Все разочарованы. В полнейшей фрустрации выматываю шнур. Такой шанс дважды не даётся. И вдруг я чувствую, что рыба всё еще там! Просто мангар внезапно рванул в сторону берега, и быстрее, чем я выбирал шнур. Потом он развернулся - и борьба к всеобщему облегчению продолжилась. Сколько я его вываживал – не знаю. Но долго. Все усачи считаются очень сильными рыбами относительно своего размера, превосходящими по этому показателю сазана. Что уж говорить о самом крупном из них.

Обычная желтая колебалка щучьего размера соблазнила мангара

Когда рыбу удалось приблизить к берегу, гид разложил свой подсак и стал пытаться принять мангара, давая мне команды, которые я намеренно игнорировал. Из-за языкового барьера я не мог объяснить ему, что мне не нравится идея с подсаком. Во-первых, я хотел взять рыбу сам, а во-вторых, подсак был с короткой мотнёй - и я был уверен, что при неудачной попытке его взять мангар обязательно оборвет леску накоротке, как это иногда бывает при использовании подсаков.

Я хотел как следует утомить рыбу и вытащить её на прибрежную отмель, благо берег был удобный. Поэтому каждый раз при попытке набросить подсак я незаметно уводил рыбу по другой траектории. Наконец я добился своего и вывел мангара на отмель. Здесь мы одновременно с гидом его и подхватили.

Рыба по моим представлениям оказалась чудовищной. В ней было чуть более 20 кг, а длина её составляла 108 см без учёта хвостового плавника и 125 с учетом оного. Ничего подобного я никогда не испытывал. Хотя на самом деле этот экземпляр вовсе не крупный по меркам своего вида. Это небольшой молодой самец.

Евфрат в каньоне оказался мутноватым для нормальной ловли

Самки, как и у большинства рыб, у них крупнее, они-то и достигают эпических размеров. Мангары за 50 кг уже с удовольствием хватают неосторожных чаек, присевших на воду в неудачном месте. А далее они растут до 100 кг и намного больше, если никто им не мешает. Но таких гигантов крайне сложно поймать на удочку, они попадают иногда в сети браконьеров и профессиональных рыбаков.

После поимки рыбы у меня еще долго тряслись руки, а ловить дальше уже совсем не хотелось. Однако я сделал еще несколько забросов, зацепил и чуть не оторвал счастливую блесну. Тут же снял её и оставил себе на память. Обычная желтая «колебалка» щучьего размера.

К слову, хоть я и ловил не своим спиннингом из-за неприятности, случившейся в первый день, мне приятно осознавать, что один из элементов оснастки был всё же моим собственным - это застежка. В прошлый день я оторвал на зацепе блесну вместе с турецкой застежкой и привязал свою. Их застежки были из очень толстой проволоки и невероятно тугие - я обломал себе ногти, застегивая и расстегивая их. С такими можно и тунцов небольших ловить. Моя же была хоть и большая, но значительно менее толстая, тем не менее она не подвела и достойно выдержала испытание.

Ультралайт мне тоже пригодился

Спиннинг я использовал с тестом 15 - 40 г, а катушку – типоразмера 4000. Достаточно легкий комплект для такой рыбы. Дело в том, что ловят мангара относительно небольшими колеблющимися блёснами по 20 – 25 г. Дальность заброса при этом важна, поэтому и нельзя чрезмерно огрублять снасть.

Всю рыбу до этого отпускали, но эту решили взять на праздничный ужин. Поскольку ловить мне уже расхотелось, мы загрузили мангара в лодку и отправились назад. А по дороге в Малатью заехали в какой-то сарай в районе, пострадавшем от землетрясения. В сарае находился рыболовный магазин и еще много чего. Там заправлял всё тот же проводник. Он разделал нам рыбу. Я извлёк глоточные зубы мангара в качестве биологического сувенира, а также взял на память несколько чешуек.

От четвертого дня рыбалки я отказался за ненадобностью. Вечером ели мангара в саду у гида. Готовили двумя способами - в виде шашлычков, где куски рыбы чередовались с кусками бараньего курдючного сала, и жарили в кипящей смеси оливкового масла и курдючного сала.

На следующее утро я взял в аэропорту машину в аренду и переехал в город Элязыг (Elazig), где провёл еще три дня в привычном мне самостоятельном режиме. Первый свой день я посвятил каньону Евфрата, где он, не стесненный плотинами, прорезает Армянское нагорье. Там я хотел обловить одно место, казавшееся со спутника очень перспективным. После пяти часов непростой дороги, включавшей участки каменистого серпантина, я достиг цели и… увидел реку цвета какао, настолько мутную, что это исключало ловлю. Хотя, само по себе, место было отличное – с камнями, обратными струями и т.д.

Тигр очень живописен

На обратном пути я проезжал мимо других участков Евфрата - и вода там оказалась приятного бирюзово-зеленого цвета. На реке много гидротехнических сооружений и условия для ловли везде разные. В одном из таких мест, фактически уже в верховье водохранилища, я остановился посмотреть, нет ли здесь рыбы. У берега плавали мелкие рыбки, похожие на уклеек, но сверкавшие на солнце зелено-голубым неоновым блеском. Также встретились какие-то другие рыбешки с более высоким телом. Достал ультралайт и начал ловить.

Вскоре поймал первую уклейку. Очень похожа на нашу обыкновенную. Только чешуя мельче и прочнее. Ну и неоновый блеск совсем другой. В Турции описано множество видов уклеек, мало чем друг от друга отличающихся. Не уверен, что я смогу точно определить конкретный вид. Всего поймал четырех уклеек, затем поставил «вертушку» побольше - и получил две пустые поклевки более крупных рыб. Если бы я остановился здесь на рассвете, вполне бы мог поймать что-то стоящее. Но была уже середина жаркого дня.

На следующий день я познакомился с другой великой рекой. Есть у Евфрата брат – Тигр. В Турции его, правда, так не называют. Если Евфрат по-турецки называется очень похоже – Фырат (Firat), то Тигр здесь носит имя Диджле (Dicle), а слово Tigris не говорит туркам вообще ничего. Тигр протекает по территории неспокойного Турецкого Курдистана. Здесь ощущается определенная напряженность. На дорогах много блокпостов. Меня дважды проверяла военная жандармерия и один раз полиция. Наверное, они были удивлены появлению туриста в этом совсем не туристическом регионе. Правда, все оставались спокойными и вежливыми. Туристам в Турции рады.

На Тигр я приехал хоть и позже, чем хотелось бы, но всё же солнце еще не поднялось над гребнями гор. По реке расходились круги от всплесков мелкой рыбы. Мелочи у берега носилось множество. Увы, за всё время я не увидел ни одного всплеска крупной рыбы, хотя места облавливал вполне перспективные.

Турецкий голавль хорошо виден - вода в Тигре намного более прозрачна

Видимо, дело в браконьерстве. Были тычки мелочи, не способной схватить блесну, и я уже заподозрил, что здесь нет рыбы для ловли спиннингом. Но где-то через полчаса последовала резкая поклевка - и я почувствовал приятное сопротивление на ультралайте. Ура, Тигр разловлен голавлем на 360 г! Этот голавль выглядел точь-в-точь как обыкновенный наш голавль, только все плавники бледные. Но такое бывает у некоторых популяций. Дело, однако, в том, что обыкновенный голавль вроде как не встречается в бассейне Тигра и Евфрата, здесь его заменяют другие близкие виды. Надо будет подробнее изучить этот вопрос.

Далее были еще две пустые поклевки, одна из которых оказалась настолько резкой, что я чуть спиннинг не выронил. Скорее всего, это безобразничал такой же голавль. Встретился еще один интересный пёстрый угорь, который, к моему удивлению, попытался погнаться за «вертушкой». Жаль, доловить его так и не удалось. Больше ничего не поймал. Но Тигр мне очень понравился. На этом участке по нему можно ходить в забродном костюме, а по руслу разбросаны большие валуны. И вода там очень красивого зеленовато-голубого цвета. Вот берега только сильно замусорены местными.

В заключительный день своего путешествия я поехал на сброс плотины водохранилища Кебан (Keban Baraji, Кебан-Баражи) на Евфрате. Приехал вовремя – на рассвете, но поймать здесь ничего не удалось из-за резкого падения уровня воды при изменении режима работы плотины. Случилась лишь одна поклевка и сход какой-то мелкой рыбы.

На этом моя турецкая экспедиция завершилась. Не скажу, что она была легкой. Жара, постоянное недосыпание из-за ранних июньских рассветов и ряд мелких организационно-технических проблем утомляли. Но за эти несколько дней я поймал самую крупную свою рыбу, что полностью перевесило все незначительные трудности.

Кое-где на Тигре можно ловить и взабродку

Таким образом, Турция - это недооцененное место для рыболовного туризма. Помимо настоящего гиганта – мангара, здесь можно поймать несколько других видов усачей, легко достигающих 10 кг, переднеазиатского жереха, родственного нашему обыкновенному жереху, несколько видов голавлей и форелей. В самом Евфрате разводят радужную форель на специальных фермах и выпускают её в реку.

В горных притоках Евфрата обитают несколько эндемичных видов форелей, похожих на нашу ручьевую. В регионе существует достаточно крепкое рыболовное сообщество, приезжают сюда и иностранцы. Как известно, в Турцию попасть очень просто, визы не нужны. А по цене такое путешествие может выйти дешевле, чем во многие раскрученные места России и зарубежья. При этом здесь можно поймать рыбу, которая запомнится на всю жизнь. Если же рыбалка вдруг надоест, то здесь есть чем заняться и помимо неё. В этом регионе сосредоточено множество исторических и археологических памятников - например, мост Джендере – античный римский мост II века, который я с удовольствием посетил в тот день, когда отменили вечернюю рыбалку из-за ветра.

Римский мост II века через Тигр прекрасно сохранился

Знаменитое восточное гостеприимство тоже не оказалось выдумкой. Со своим гидом я подружился и получил приглашение приехать на соревнования по ловле мангара совершенно бесплатно и с полным обеспечением. Весьма заманчивое предложение.

Тому, кто хочет расширить свои рыболовные горизонты, явно стоит задуматься о возможностях рыбалки в Турции.

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