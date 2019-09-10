Фидерная тема для осеннего сазана Виталий и Анастасия Волковы | 10 сентября 2019 г.

В начале осени крайне удачно складываются воедино сразу несколько факторов для успешной ловли сазана на Нижней Волге. После знойных летних дней вода начинает медленно остывать, достигая той температуры, при которой рыбе наиболее комфортно существовать.

Предчувствуя скорое наступление холодов и малокормное время, «белая» рыба усиленно отъедается, и сазан в этом плане не исключение – он становится менее привередливым и более жадным до еды. Клёв сазана уже строго не привязан к утренней и вечерней заре - поклевка может случиться в любое время дня. Да и рыболов в сентябре с удовольствием проводит время на водоеме, греясь под лучами ласкового, совсем уже не агрессивного солнца.

Многие знакомые карпятники именно в начале осени отправляются на многодневные сессии, надежно обустраиваясь лагерями на берегах водоемов. Обильно и регулярно закармливая места ловли, они терпеливо дожидаются поклевок сазана, и трофеи иной раз вваливаются – ого-го!

Но дело в том, что такая, можно сказать, профессиональная карповая ловля бывает достаточно затратной из-за большого количества требующейся прикормки и необходимого снаряжения. К тому же далеко не каждый рыболов может себе позволить надолго вырваться на рыбалку, и чаще всего приходится довольствоваться лишь одним или двумя выходными днями. А поймать сазана всё равно хочется… Что же делать в этом случае? Мы ответим: нужно вооружаться фидерной снастью!

И еще надо уметь верно определить место рыбалки, в котором встреча с усатым рыжиком наиболее вероятна, и хорошо подготовиться к ловле, заранее продумав до мелочей тактическую составляющую.

Где искать сазана?

В отличие от первой половины лета, когда сазан регулярно посещает мелководные участки рек, часто заросшие водной растительностью, в начале осени эта рыба отдает предпочтение более глубоким местам. В сентябре его уже не встретишь на прогреваемых солнцем песчаных отмелях, либо на участках со стремительным течением и хрящеватым глинистым дном, где так любят пастись голавли и язи.

По нашим наблюдениям, осенью сазан выбирает участки с умеренным либо вообще ничтожным течением, поэтому особо пристальное внимание следует обратить на прибрежные ямы. Они могут находиться как на самой реке, так и в речных заливах, которые сазан тоже очень уважает.

В нашем рыбацком активе есть несколько таких ямок, на которых мы ловим сазана уже несколько лет. Кормушка массой 90 г при полном отсутствии течения падает на дно не менее десяти секунд. Зимой мы измеряли глубину одной из таких ям - и оказалось, что при низком уровне воды в реке она составляла 13 м. При такой глубине стартовый закорм, которому уделяется самое пристальное внимание, отнимает много времени.

Итак, первый характерный признак перспективного сазаньего места – это большая глубина, в идеале где-то 8 - 10 м и больше. Второй – это полностью отсутствующее либо слабое течение, иногда закручивающееся в обратную сторону.

Также классическим признаком сазаньих мест является коряжник, и если он действительно окажется в выбранном месте или хотя бы поблизости – будет замечательно. Но если коряжника нет, то это вовсе не говорит о том, что сазан здесь не живет. К примеру, одно из самых щедрых сазаньих мест в нашем активе, к тому же расположенное ближе всего к дому, вообще не имеет коряг. Зато на дне ямы имеется множество мелкой ракушки-дрейссены, колонии которой создают обширные участки твердого хрящеватого дна.

А вот наличие водной растительности в месте лова – это скорее минус, чем плюс. Есть мнение, что постепенно отмирающие водоросли являются привлекательным для сазана местом - дескать, в них много донных организмов, которыми питается сазан. И когда растительность опадает на дно, живности труднее в ней спрятаться - и она становится легкой добычей.

Возможно, что некоторая логика в таких рассуждениях есть, но не будем забывать, что мы люди, и не способны при всём желании рассуждать как рыбы. Если рыбы вообще способны рассуждать… По крайней мере, осенью мы не ловили сазана по соседству с отмирающей растительностью. К тому же наличие травы на дне создает трудности для стартового закорма – «накрыть полноценный стол» на заросшем дне проблематично.

Её величество кукуруза

Для ловли сазана прикормки требуется много. Профессиональные карпятники отправляют прикормку в воду ведрами и мешками, затрачивая на это не один день. В фидерной ловле нет нужды в таком количестве времени, однако прикормки всё равно будет потрачено изрядно. Когда мы ловим вдвоём, за один день рыбалки расходуем 10 - 15 л готовой прикормки. Но, в отличие от карпятников, с составом особо не мудрим, применяя самые простые компоненты: пшёнку, крупу-сечку из пшеницы, ячменя или кукурузы, вареную кукурузу. Получается дёшево и сердито.

Процесс приготовления прикормки довольно простой. Варим до рассыпчатого состояния 1,5 - 2 кг пшёнки, на выходе получается 6 - 8 л каши. Она не должна быть слишком жидкой или чрезмерно крутой. Когда каша остынет, высыпаем в неё 4 - 6 кг сухой крупы-сечки («Полтавка», «Артек», «Ячневая» и пр.). Количество сухой крупы зависит от состояния пшёнки: чем жиже она получилась, тем больше сухой крупы нам понадобится. В идеале после перемешивания пшёнки и сечки смесь выходит достаточно пластичной, но при этом почти не липнет к рукам.

В эту смесь в качестве крупной фракции и главного привлекающего сазана компонента мы добавляем варёную кукурузу. Сколько кукурузы добавлять в прикорм? Вопрос далеко не праздный. Ведь если положить мало, то подошедшие сазаны быстро расправятся с угощением, а если много, то рыбы насытятся и не обратят внимания на крючок с насадкой. Но, увы, мы не можем угадать, сколько сазанов подойдет к месту лова - пять, двадцать, пятьдесят...

Была в прошлом году рыбалка, когда за два дня мы довольствовались лишь одной результативной поклевкой. А в позапрошлом году на этом же месте и в это же время мы завершили рыбалку во второй половине дня, остановившись на цифре в 17 сазанов, хотя клёв еще продолжался.

Поэтому для себя мы определили следующую пропорцию: для стартового закорма на 10-литровое ведро готовой смеси мы добавляем два стакана варёной кукурузы. Если в процессе лова поклевки следуют довольно часто, всегда можно подмешать в прикорм дополнительную порцию.

И главная насадка, применяемая для ловли сазана – тоже варёная кукуруза. Перед отвариванием она замачивается в воде на несколько часов, а потом кипятится на медленном огне до тех пор, пока зерна не станут достаточно мягкими для прокалывания их жалом крючка. Главное, чтобы в процессе варки зерна не потеряли свою целостность, т.к. переваренная кукуруза будет плохо держаться на крючке.

Занявшись ловлей сазана на фидер, первое время мы пытались ловить на сладкую консервированную кукурузу из банок. Нам казалось, что эта ароматная и мягкая кукуруза будет более привлекательной для сазана, и он станет избирательно искать яркие зерна среди менее приглядной на вид вареной кукурузы.

В общем, мы опять пытались думать как рыбы и за рыб, но сазаны оказались менее привередливыми, чем мы считали. И на поверку ловля на консервированную кукурузу доставляла нам одни хлопоты: она плохо держалась на крючке и подвергалась нападкам мелочи. В итоге мы стали насаживать на крючок ту же варёную кукурузу, которую добавляли в прикормку. Она отлично сидела на крючке, и сазаны клевали на неё очень охотно.

Кукурузу мы насаживаем прямо на крючок по 2 - 4 зерна, либо используем волосяную оснастку. И тот и другой вариант имеет место быть, и явных преимуществ одного над другим мы пока не обнаружили.

Также были у нас попытки как-то выделить насаженную на крючок кукурузу с помощью всевозможных дипов, но такие эксперименты не увенчались успехом, и мы отказались от них. Было так: мы забрасывали одновременно в прикормленное место дипованную кукурузу и обычную. Проходило время, и поклевка следовала именно что на неароматизированное зерно, которое ничем не отличалось от других зерен, лежащих на дне. Можно долго рассуждать по этому поводу, но мы пошли по пути наименьшего сопротивления, просто отказавшись на сегодняшний день от каких-либо способов дополнительной ароматизации прикормки и насадки.

Другие насадки и наживки осенью мы тоже применяем. Но дело в том, что обильное прикармливание неизбежно собирает в месте ловли огромнейшее количество жадной и голодной мелочевки. До подхода сазана мелкая рыбешка моментально склёвывает любую насадку на крючке, не справляясь только с вареной кукурузой. Но чем холоднее становится вода, тем больше сазан тяготеет к животной пище. И на этот случай мы бы могли порекомендовать объемную наживку из опарыша, с которой мелочь расправляется не так быстро.

Нам понадобится тонкая острая игла и леска диаметром 0,08 - 0,1 мм. Вставляем в игольное ушко леску и прокалываем с толстого края 10 - 12 опарышей, сдвигая их на леску. Получившуюся гирлянду с помощью иглы продеваем в петельку волосяной оснастки и осторожно затягиваем несколькими узлами. Получается объемный и привлекательно шевелящийся «ежик», от которого не откажется никакая крупная рыба, в том числе и сазан.

Снасти = надежность

Применяемые нами снасти – это достаточно мощные фидерные удилища длиной 3,6 - 3,9 м с тестом до 150 - 180 г. Сазан – боец отчаянный и коварный, поэтому каждый элемент снастей должен быть надежным и прочным.

Катушки должны выдерживать большие нагрузки и обладать качественным фрикционным тормозом. Раньше мы обходились катушками без системы бейтраннер, потому что в классическом фидере она не находит применения - в отличие от карпфишинга. Но приобретя модель с бейтраннером, мы сразу ощутили её преимущество.

Поклевка отъевшегося за лето сазана иногда бывает очень резкой и решительной. Удилище подпрыгивает на стойке, а оставленное без присмотра - может просто улететь в воду. Мы стараемся всё время находиться рядом со снастями, но бывает, что нужно отойти от них. Вот в этих случаях бейтраннер выручает.

Леска или «плетенка»? Мы сделали выбор в пользу обыкновенной мононити. Выбор это не спонтанный, на него повлияли многие факторы. Мы бы могли привести все имеющиеся доводы в пользу мононити, но это будет долго и займет много места. Пусть лучше когда-нибудь это станет темой отдельной статьи. А пока скажем лишь главное: в месте лова почти всегда присутствует крутой свал в глубину и одна либо несколько бровок, обильно украшенных ракушечником.

Часто при вываживании сазана оснастка норовит застрять в этой бровке, и под нагрузкой «плетенка» просто перетирается. У качественной мононити этот недостаток сведен к минимуму. Для сазана мы используем леску диаметром 0,28 - 0,3 мм. Запаса её прочности достаточно, чтобы причалить к берегу сазана до пяти килограммов, хотя чаще всего на фидер клюют особи до двух килограммов. Для поводков берем флуорокарбон либо качественную мононить диаметром 0,25 мм, длина поводков – 50 - 70 см.

Монтажи вяжем самые простые и популярные – это Патерностер или Ассиметричная петля. Принципиальной разницы нет, вот только Ассиметричные петли можно заготовить заранее, навязав их из флуорокарбона или лески диаметром 0,35 - 0,4 мм. Они хорошо держат форму, их можно использовать несколько раз. На рыбалке не нужно возиться с формированием Патерностера, достаточно привязать к основной леске с помощью вертлюжка готовую Ассиметричную петлю. Пусть небольшая, но всё же экономия времени.

Стартовый закорм и тактика ловли

Рыбалка начинается со стартового закорма, и главная его задача – быстро и максимально точно доставить в точку ловли достаточное количество корма. Мы рыбачим вдвоём, поэтому очень важно, чтобы корм не просто разбрасывался, а ложился как можно компактнее в выбранную точку.

Поэтому в первую очередь мы выставляем дистанцию ловли. Сначала с помощью одного из наших фидерных удилищ определяем расстояние заброса и заводим леску под клипсу на шпуле. Далее разматываем леску на воткнутые в берег колышки, считая получившиеся витки. А затем точно такое же количество витков сматываем на колышки со второго фидера и клипсуем леску. Эту процедуру можно проделать проще и быстрее, если берег чистый и позволяет береговая линия: просто сматываем с обоих фидеров одинаковое количество лески и клипсуем. Главное, чтобы расстояние забросов снастей было примерно равным.

Когда дистанция ловли отмерена, приступаем непосредственно к закорму. Сначала мы действовали по классической фидерной схеме, отправляя в воду одну за другой наполненные кормушки. Но поскольку глубина ловли очень большая, ждать опускания каждой кормушки на дно приходилось довольно долго. На двоих мы забрасывали где-то 50 - 60 стандартных кормушек, и на это уходило около полутора часов.

Чтобы оптимизировать временные затраты, мы решили использовать прикормочные «ракеты» (спомбы). Но вот в чем загвоздка: фидерная кормушка опустошается уже на дне, а спомб – при ударе о воду. Когда мы забрасываем кормушку, она опускается ко дну на натянутой леске не вертикально вниз, а под небольшим углом, и в итоге ложится на дно немного ближе к берегу относительно места своего приводнения. Получается, что спомбом мы закармливаем одно расстояние от берега, а в процессе ловли кормушки ложатся ближе образованного прикормочного «пятна».

Чтобы снизить эту погрешность, при забросе спомба мы укорачивали дальность заброса ровно на три метра (при средней дистанции до точки закорма в 50 - 55 м). Таким образом, сначала мы забрасывали до десяти наполненных прикормкой «ракет», а потом, смотав с катушек еще по три метра лески и заклипсовав её, отправляли в то же место два десятка кормушек, которые опустошались уже на дне. На это уходила примерно половина имеющегося у нас прикорма – литров пять. Времени на стартовый закорм стало тратиться вполовину меньше.

Из-за большой глубины в месте лова не прижилось у нас прикармливание с помощью растворимых рукавов (сеток) из ПВА. Дело в том, что тонкий рукав, набитый прикормкой, растворялся еще до опускания на дно, и обеспечить точность и кучность прикармливания было сложно.

После стартового закорма приступаем к ловле по классической фидерной схеме: набиваем кормушку, насаживаем на крючок кукурузу и ждем поклевки. Правда, в отличие от ловли других мирных рыб, слишком темповать и делать частые перезабросы наполненных кормушек не стоит. Обильного закорма вполне достаточно, чтобы к месту ловли подтянулись сазаны. А перезабросами наполненных кормушек в процессе ловли мы лишь компенсируем тот корм, который подъедает мелочь.

Опытным путем мы установили, что оптимальный интервал между перезабросами наполненных кормушек составляет 15 минут. Чаще забрасывать не рационально, чтобы не создавать лишний шум и возню на дне. Но и увеличивать интервал между перезабросами не следует. Ведь кукуруза могла слететь с крючка во время заброса, поводок мог закрутиться за основную леску или зацепиться за что-либо на дне. Не частыми, но регулярными перезабросами мы не только докармливаем точку ловли, но и убеждаемся, что оснастка находится в работоспособном состоянии.

Кто хоть раз видел мощную сазанью поклевку, тот не спутает её ни с чьей другой: удилище резко кивает, норовя спрыгнуть с подставки, а после подсечки едва не завязывается в узел. Как правило, рыба засекается сама, и от рыболова требуется лишь вовремя подхватить удилище, пока оно не улетело в воду, и не ударить в грязь лицом во время вываживания. Но, по нашим наблюдениям, так феерично выглядят лишь процентов 20 сазаньих поклевок, когда рыба заглатывает насадку сразу и не раздумывая.

Гораздо чаще сазан лишь аккуратно берет кукурузу на крючке - и, почувствовав что-то неладное, тут же её бросает. Фидерная вершинка при этом лишь коротко и резко кивает, как если бы на непомерно крупную насадку покушалась жадная мелочевка. Первое время мы вообще не обращали внимание на такие подрагивания квивертипа, не воспринимая их как сазанью поклевку. Но решив однажды наказать надоедливую мелочь и улучив момент для подсечки, с удивлением обнаружили на том конце снасти упорно сопротивляющуюся живую тяжесть!

Так что сазан может не только завязать фидерную вершинку в узел, но и обозначить себя лишь деликатными пощипываниями. Хорошо изучив эту особенность осторожной сазаньей поклевки, во время ловли мы кладем комель удилища на колено, а правую руку чуть ниже катушкодержателя. При этом безотрывно следим за квивертипом, чтобы вовремя уловить малейшее его движение. Ведь на результативную подсечку сазан дает рыболову лишь долю секунды!