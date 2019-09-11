Как поймать сазана там, где он есть. Советы продвинутого любителя Алексей Коломиец | 11 сентября 2019 г.

На Волге, Ахтубе и даже на Дону сазан регулярно балует рыболовов-любителей своим вниманием. Я лично с удовольствием и успехом этим пользуюсь. И вместе с тем у многих моих коллег-начинающих всплывают на поверхность вопросы, на которые мне ответить однозначно или даже одной фразой не всегда получается. И я решил все свои советы по ловле сазана собрать в одном материале. А вдруг кому пригодится?

Вы когда-нибудь видели частокол утыканных по берегам речки спиннингов или просто колышков с уходящими в воду лесками? На Волге и Ахтубе такое сплошь и рядом. Меня, как любителя ловить спиннингом с берега, это просто бесит. Поставят, понимаешь, десяток таких вот псевдоудочек - и весь берег занят. Одну зацепишь нечаянно за леску, вытащишь – а на ней ни наживки, ни прикормки в кормушке. И я прекрасно понимаю причины неэффективности такого подхода.

Грузы лежат под ближней бровкой, в то время как сазан обычно гуляет на большей глубине. Однако если бы такой способ был совсем уж нерезультативным, им бы никто не пользовался. Совсем недавно я попал именно на такую рыбалку и, собственно, именно это событие спровоцировало меня на написание «сазаньих откровений».

Сам я некоторое время сильно интересовался спортивной ловлей карпа и даже умудрился два раза занять призовые места в Кубке губернатора Астраханской области по спортивной ловле сазана (в 2006 и 2008 годах). Вместе с этим несколько лет подряд я подрабатывал судьей и ответственным секретарем на соревнованиях по спортивной ловле карпа, где с лихвой почерпнул практику ловли карпа в стоячей воде. Вот и сейчас я обязательно разделю свои советы на две части: ловля на течении и ловля в стоячей воде.

Ерик или озеро, лиман или пруд

Про ловлю сазанчиков до двух-трех килограммов на глухую оснастку с поплавком я уже писал. Основа такой ловли – правильная методика прикормки и соответствующая подача оснастки. Только вот почему-то мои товарищи, которые увлечены ловлей на фидер, не могут похвастать присутствием сазанов в своих нескромных уловах на том же водоеме. Почему нескромных? Да потому что карась, или, как мы его тут называем, «душман» (он же «дух» или «горбыль») – ловится у них как из пулемета.

Знай себе заряжай кормушку пахучей снедью – и только успевай подсекать. А вот сазан - не клюет! Хотя его в водоеме много. Мы его ловим по первому льду «Чёртиками», он рвет поводки на глухой оснастке, его наличие зафиксировано подводной камерой!

Накрыть сазану стол, а не раскидать во дворе хлебные корки

Вы видели видеоролики с подводной съемкой про то, как сазаны реагируют на прикормку? Сначала приплывают единичные экземпляры и, как бы нехотя, проплывают над прикормленным местом. Затем приплывают еще, затем - еще. С каждым новым появлением сазаны смелее пылесосят грунт.

Иногда в ожидании проявления такой вот смелости может пройти несколько часов, а иногда и день, если не больше. Думаю, именно по этой причине спортивные соревнования длятся 100 часов беспрерывной ловли в одном секторе. Отсюда и первый совет – сазана надо правильно привлечь в нужное место и терпеливо дожидаться его соизволения покушать предложенное. Если он это начал делать – дело, как говорится, в шляпе.

Сазанятники не любят хвастать своими уловами. Но стоит посмотреть, сколько взвешено сазанов за время соревнований – у некоторых рыболовов-любителей голова кругом пойдет. Может, именно по этой причине я не ловлю на своем любимом озере сазанов карповыми снастями. Кормить один день, чтобы затем ловить и отпускать – немножко не мой стиль ловли. Мне интересно поймать буквально 2 - 3 «хвоста» - и более рыб не беспокоить. А это можно сделать обыкновенной 7-метровой удочкой и не растягивать рыбалку на 2 - 3 дня.

Всё это верно, только вот крупный сазан у нас на поплавок не ловится. Лично мне причина ясна: наша прикормка совсем недолго лежит на дне. Фракция прикормки слишком мала и ею лакомятся все, у кого есть пусть маленький, но рот. Выход один – надо кормить чем-то крупным. Крупная кукуруза (а не «Бондюэль»), горох нут или там бойлы. Да-да, надо кормить бойлами! Для озера кормовые бойлы можно порезать на 2 или 3 части. Запаха будет больше. Но только такая вот крупная прикормка способна привлечь запахом сазанов и умудриться пролежать ровно столько времени, чтобы сазан вернулся вновь пожевать вкусняшки.

Возможно, кто-то возразит, что, мол, прикармливать сазанов бойлами – это слишком дорогое удовольствие. Так ведь я не заставляю никого ничего покупать! В интернете есть рецепты приготовления этих самых бойлов. Вам потребуется соевая мука, яичный порошок, возможно - сухое молоко и еще какие-то ингредиенты типа ванилина или меда. И ровные шары вам абсолютно не нужны – это ведь прикормка! Ну а для непосредственной ловли можно купить пакетик хороших фирменных бойлов, которые бывают разного размера. Тут уж каждому решать, на какой размер ловить. Лично я бы не мельчил.

Однако вернемся к фидерной ловле. Многие фидеристы знают, как прикармливать место ловли с помощью кормушки. Только вот почти никто не клипсует шнур, а уж тем более не пользуется маркером. Поясню. Клипсование шнура – это, по сути, ограничение расстояния вашего заброса на определенной дистанции. Прикормка не полетит дальше, а направление заброса на озере выбрать проще некуда. Вот так просто можно эффективно прикормить конкретную точку. Ну а маркер в карповой ловле – это уже проявление профессионализма.

У карпятников есть маркерное удилище, с помощью которого они забрасывают груз с большим ярким поплавком. При этом поплавок крепится к концу шнура, а груз свободно гуляет по шнуру. Волочишь груз по дну водоема, а чувствительный бланк маркерного удилища без проблем даёт понять где на дне твердое дно, а где ил. Карпятники так ищут ракушечник, бровки и так далее. Вместе с исследованием типа дна, отпускают шнур – и считают метры, пока не всплывет поплавок.

Через несколько забросов картина глубин с характеристикой дна вашего сектора уже на бумаге. Далее – всё просто. Вы забрасываете маркер в зону ловли. Поплавок указывает вам точное место (рядом с маркером), где надо кормить и куда бросать оснастку. Как только снасть заброшена – маркер утапливается на дно, чтобы не мешал вываживать рыбу. При забросе или очередной кормежке (с помощью «ракеты», «кобры» или тривиальной рогатки) – маркеру снова дают всплыть.

Конечно же, это всё премудрости для соревнований. Лично я на рыбалке пользуюсь обыкновенным джиговым спиннингом, который всегда ездит со мной на рыбалку. Возможно, кому-то покажется это слишком замороченным подходом – но тогда не жалуйтесь, что у вас не клюет крупный сазан.

И еще одно замечание. Если у вас нет маркера, вы не уверены в крепости дна, а просто наобум забрасываете кормушку на середину озера – не спешите ругать сазана за отсутствие аппетита. Если тотально не клюет – попробуйте использовать плавающие бойлы. Они способны оставаться в поле зрения даже на илистом дне. Опытные карпятники часто экспериментируют с тонущими и плавающими бойлами. Режут их на части, составляя эдаких «снеговиков», которые способны, например, медленно тонуть.

Однажды на соревнованиях в Литве именно такой фокус вывел местную команду в лидеры. Остальные спортсмены просто ждали, когда бойл «напьется» воды (а это очень долго) и начнет потихоньку тонуть. Но до подобных тонкостей, разумеется, рыболовам-любителям нет дела. Обычно мы ловим на уже заведомо знакомых местах и такие фокусы абсолютно не нужны.

Течение и бровка

Если с озером всё достаточно просто, т.е. мы уверены, что сазан в водоеме есть и его надо только лишь привлечь к определенному месту, то с выбором точки ловли сазана на Волге или Ахтубе всё обстоит чуть интереснее. Маркер на течении уже ничего не покажет. Лучше всего вычислять место с помощью эхолота и лодки. Чаще всего бывает так, что сазан стоит глубоко, туда грузом попасть достаточно трудно.

На соревнованиях в 2008 году нам ориентиром служила суводь. Нужно было её чуть перебросить 220-граммовым грузом – и тогда оснастка попадала на какой-то участок, где чаще всего клевало.

Слева от нас (ниже по течению) команда из Краснодара боролась с зацепами. То есть, нам повезло - в нашем секторе оказалось чистое место, на которое выходил сазан из коряг. Вообще, о корягах надо помнить при выборе места. Если такая крепь обнаружена – не поленитесь с помощью глиняных шаров с прикормкой сделать эдакую кормовую дорожку от коряжника к вашему месту ловли. Некоторым это кажется смешным, но в моей практике было, по крайней мере, два случая, когда сазан проснулся только после вот такой кормовой дорожки. Конечно, может быть просто время подошло ему клевать, но лучше-таки из прикормки выжать максимум, чем затем гадать, почему сазан не клюнул.

…На той рыбалке, которая усадила меня за компьютер писать статью, выше по течению стоял рыболов, причем, как выяснилось, уже неделю. Он ловил точно так же, как мой приятель, только кормил и забрасывал снасти под ближнюю бровку.

За последних четыре дня он поймал лишь одного небольшого сазанчика. Мой приятель экспериментировал с несколькими спиннингами - и два хороших сазана попались именно при дальнем забросе. Разумеется, я рассказал ему обо всех нюансах, которые мешали ему ловить сазанов. Первое – это попытка сделать снасть универсальной. Чтобы и лещ ловился, и голавль попадался, и караси, и вообще всё, что плавает в Волге. А что до сазана – ему предложили только маленький бойл – и это всё. Кормушка, даже если она тяжелая, не застрянет на дальней бровке. У нас специальные рамочные грузы с трудом держали течение.

Длинные поводки – не есть хорошо для ловли сазана. Их будет колбасить на течении - и вряд ли степенный сазан будет им интересоваться. Ему надо попылесосить, а не в пинг-понг играть. Всем, кто интересуется ловлей сазана даю совет – на течении поводки лучше ставить покороче. Посмотрите в интернете, как выглядит оснастка. Чаще всего это шок-лидер и клипса с грузом, к которой крепится поводок с крючком. Узлы все проклеены суперклеем. Всё торчащее замаскировано специальными трубочками.

Минимум узлов, максимум отсутствия причин перехлестывания снасти при забросе. Вообще, типов поводков у карпятников очень много. Есть со специальной оплеткой, которая призвана противостоять перепилу лески спинным плавником сазана. А есть специально тяжелые поводки. Они могут быть и длиннее, чем я рекомендую. Однако ж мы-таки любители - и пользуемся обыкновенной «плетенкой».

Ну а прикормка на Волге и Ахтубе – это чаще всего глина с кукурузой, макухой или бойлами. Учтите, что глина должна быть качественной – т.е. такой, что не размывается водой. То, что в глину добавляется – сделает свое дело, шар будет размывать на течении, но тяжесть глиняной оболочки позволят прикормке достичь дна примерно в требуемом месте.

Ну и, повторюсь, закармливать надо одно место, а не весь берег. Лучше ловить на две карповые удочки, чем на семь донок. Одно место кормить проще, эффективнее и бегать по всему берегу нет необходимости.

Никакие попытки закармливать бровку на сильном течении с помощью фидерной кормушки ни к чему не приведут. Проверено, лучше всего – шары, и если нужно далеко кидать – используется мощная палка с чашкой. Многие рыболовы-спортсмены делают глиняные шары с прикормом без кукурузы и макухи. Они считают, что привлечение мелкой рыбы чревато посещением места ловли сомами, что на соревнованиях очень нежелательно. Сом в зачет не идёт, а времени отнимет – массу. Но мы не на соревнованиях, нам можно!

Дописывая статью, я завалил половину рабочего кабинета сазаньими оснастками, «ракетами», крючками и бойлами. Запах стоит такой, что слюни выделяются сами по себе. Похоже, пора тряхнуть стариной, да накрыть вкусную поляну усатому толстячку. В наших краях сазан будет клевать еще весь сентябрь, а в октябре ему можно начинать предлагать червей, ракушку и бойлы с «холодными» запахами. Но это уже совсем другая история.