Карпуши рыбных прудов Дмитрий Архипов | 12 сентября 2019 г.

Тенденция зарыбления частных прудов разнообразной рыбой продолжается, и все сложнее проходить мимо - ведь половить крупную рыбу недалеко от дома без серьезной подготовки возможно только на «платнике». Где еще, кроме коммерческих водоемов, можно побороться с рыбой от двух кило на легкие снасти и получить максимум удовольствия от вываживания? По крайней мере, в Санкт-Петербурге и области я такого «дикого» места не припомню.

Пруд, на котором мне пришлось ловить, имеет небольшие размеры - 90 метров на 110, там довольно много растительности. Есть как русловая канавка, так и мелководные «пупки», заросшие травой. Кидать далеко не надо, самые перспективные места — это граница растительности в 15 - 30 м от берега. Специфическое место - дальних рубежей нет, напрашивается ловля с постоянным перемещением по водоему с активным поиском рыбы без высиживания и обильного кормления.

Снасти подходят легкие (фото 1) - я, например, использовал удилища от Allux ростом 3,3 м и 3,6 м с тестом 50 г. Удочка нужна достаточно «мягкая», чтобы не давать рыбе сойти, но запас мощности в комлевой части должен позволять разворачивать и сдерживать рыбу. Из этих двух моделей более «быстрая» S7 подошла для коротких дистанций ловли под стенкой камыша, когда надо просто удерживать рыбу на месте во время первого рывка.

На более «мягкой» же удочке S5 комфортнее форсировать вываживание, не отпуская карпа гулять вправо-влево. Это просто обалденное ощущение, когда сильный карп стартует в траву, а ты сдерживаешь его порыв, загружая бланк от самой рукоятки. Чтобы схватка не закончилась обрывом снасти, следует не стесняться с толщиной основной монофильной лески и прочностью поводкового материала. По моему мнению, диаметров тоньше 0,2 мм вообще в снастях быть не должно.

Несмотря на широко распространенное мнение, что на «платнике» рыбу поймать легко, это абсолютно не соответствует действительности. По крайней мере, раскидывать умом придется точно! Мне, мастеру спорта международного класса по фидерной ловле, пришлось поломать голову, чтобы получить поклевку, а на мат положить получилось лишь третью рыбу - первые две отклеились из-за неправильного крючка.

Как и на любом водоеме, рыба меняет своё место стоянки и свои предпочтения в течение дня. Может просто перестать кормиться, уйти в траву или к ручью, по которому поступает кислород. Искать поклевку и подстраиваться под настроение рыбы очень удобно с помощью флэт-фидера, современной донки на карпа. По сути, мы соблазняем карпа аппетитной вишенкой на торте из нашей прикормки (фото 2).

Мне пришелся по душе флэт-фидер: снаряжения - минимум, а вариаций по насадке и прикормке - максимум. Каждым забросом можно удивлять рыбу, подавая ей абсолютно новый формат угощений. Смеси на основе рыбной муки с вонючим запахом палтуса или криля, приторно сладкие прикормки со вкусом чизкейка и запахом банана, фруктовые ароматы, специи и острые перцы — никогда не угадаешь с первого раза, что именно сегодня по душе карпу. Снасть простая, надежная и при мало-мальски умелом обращении не путается.

Поддерживать интерес рыбы к месту ловли хорошо помогает рыболовная рогатка, с помощью, которой можно пристреливать зерновые. Карп начинает сплываться к месту, куда сыпется зерно, активно шатая растительность - думаю, мелкие всплески на воде ассоциируются у него с кормежкой.

Вообще, рыбалка на коммерческом водоеме отличается от обычной, и для комфортной ловли необходимо иметь несколько специфических вещей. Также они понадобятся, если хотите ловить по принципу «поймал – отпусти».

- Карп — рыба тяжелая и на берегу может повредить себя, прыгая и ударяясь о землю. Поэтому все процедуры с рыбой надо проводить на мате (фото 3). Можно использовать специальный карповый мат или заменить его туристическим надувным ковриком.

- Голова подсачека должна быть тканевой (фото 4), что позволяет не сдирать с карпа чешую и не даёт ему запутаться в сетке, зацепившись шипом на плавнике.

- Для ловли можно взять как классический фидер с кормушкой и поводком, так и флэт-фидер, но обязательно нужно использовать монтаж на волосе (фото 5). Наживка непосредственно на крючок не надевается. Такой способ подачи насадки даёт хорошую засечку за губу карпа, а в сочетании с коротким поводком не позволяет рыбе заглотить наживку и получить травму.

- Выше кормушки ставится отрезок толстого материала, лид-кора или флуорокарбона, для того чтобы карп во время разворотов в процессе вываживания не ободрал свою чешую об основную леску.

- Из специализированного снаряжения еще необходимо обзавестись сверлом для гранул и карповой иглой, с помощью которой насадка надевается на монтаж (фото 6).

Настоятельно рекомендую потратить вечер и познакомиться в интернете с основными монтажами и принципами ловли карпа на коммерческом водоеме.

За день ловли я получил больше десятка поклевок карпа, восемь из которых реализовал. Отметил несколько особенностей как в предпочтениях рыбы, так и в технике вываживания. Этот день на пруду показал мне что-то новое в рыбалке, то, что хочется ощутить еще раз и изучить. Карп коммерческий — пусть и не самая популярная, но действительно интересная и достойная внимания рыба.

Пруд с карпом в большом городе — это хороший способ отдохнуть и половить рыбки, а сама рыбалка не оставит равнодушным даже самого скептически настроенного рыболова.